Xhaka et le Leverkusen en finale +++ Servette se fait punir par le SLO

Leverkusen et Granit Xhaka en finale de la Coupe d'Allemagne La joie de Granit Xhaka (au centre) et de ses coéquipiers après ce 40e match sans défaite. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Leader de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen disputera la finale de la Coupe d’Allemagne. Le Bayer s’est qualifié à la faveur de son succès 4-0 à domicile devant le Fortuna Düsseldorf (D2). Granit Xhaka et ses coéquipiers n’ont pas tardé pour concrétiser leur supériorité. Avec 35 minutes, la messe était dite avec les réussites de Jeremie Frimpong, d’Amine Adli et de Florian Wirtz. Invaincu cette saison désormais en... 40 rencontres, le Bayer affrontera le 25 mai à Berlin le FC Kaiserslautern (D2) et ses deux Suisses Jan Elvedi et Filip Stojilkovic. Leverkusen a remporté cette Coupe d’Allemagne en 1993 avant de perdre à trois reprises en finale.

Sven Andrighetto terrasse Zoug Sven Andrighetto (à gauche) peut savourer: son but vaut de l'or. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Six victoires en six matches ! Les Zurich Lions témoignent d’une efficience extrême lors de ces séries finales. Meilleure équipe de la saison régulière, Zurich mène désormais 2-0 devant Zoug dans la demi-finale alémanique. Les Lions se sont imposés 1-0 sur la glace zougoise grâce à une réussite de Sven Andrighetto à la 54e. L’ancien joueur de Montréal fut l’un des deux héros de la soirée avec, bien sûr, son gardien Simon Hrubec. Le Tchèque a réussi 35 arrêts pour signer un deuxième blanchissage déjà dans ces play-off. Il a toutefois été aidé par la maladresse de Marc Michaelis. L’Allemand a, en effet, galvaudé deux chances en or dans l’ultime période devant la cage vide. Plus "présents" sur le plan physique que lors de la défaite 5-2 lundi, les Zougois ont vraiment eu leur chance dans ce match après avoir subi l’ascendant adverse lors de l’entame de cet Acte II. Seulement, Sven Andrighetto a choisi le bon moment pour inscrire son premier but lors de ces play-off et pour permettre aux Lions d'avoir déjà un patin en finale.

Une défaite qui fait très mal Duel entre le Stadiste Mohamed Abdallah (à gauche) et le Servettien Bendeguz Bolla dans une rencontre qui a souri à la "lanterne rouge". Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Stade Lausanne-Ouchy a déjoué les pronostics en s'imposant 2-1 à Genève. Avec ce troisième match de rang sans victoire, le Servette FC a raté une nouvelle occasion de prendre la tête du championnat. Face au bloc mis en place par l'entraîneur du SLO Ricardo Dionisio, les Genevois ont souvent semblé empruntés avec le cuir. En première mi-temps, ils n'ont d'ailleurs pas sollicité une seule fois le gardien stadiste Jérémy Vachoux. Pire, Servette s'est même fait punir sur une contre-attaque rondement menée par Ismaël Gharbi, l'un des meilleurs hommes sur la pelouse mercredi. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain a bien lancé Alban Ajdini, qui a trompé Joël Mall pour ouvrir le score en faveur du SLO (27e). Le huitième but de la saison pour l'attaquant formé chez les Grenat. Les Servettiens ont davantage dominé la deuxième mi-temps, mais ont longtemps fait preuve d'imprécision dans la surface des visiteurs. C'est finalement Jérémy Guillemenot, entré en jeu dix minutes plus tôt, qui a l'égalisation, d'une belle frappe croisée (78e). Mais le SLO a profité d'une autre contre-attaque pour créer la surprise. Vitalie Damascan a réussi un remarquable numéro bouclé par un crochet et un tir du droit qui n'a laissé aucune chance à Mall (84e). Cette victoire permet au SLO de revenir à sept points de Grasshopper, 11e, qui affronte YB jeudi. Les Bernois auront, pour leur part, l'occasion de prendre leurs distances avec les Grenat en tête du championnat. Winterthour a, par ailleurs, porté sa série d'invincibilité en Super League à neuf matches. Au Letzigrund, "Winti" et le FC Zurich n'ont pas réussi à se départager (0-0) et restent à égalité de points au classement.

Deux victoires de plus pour le CC Genève Six victoires contre deux défaites pour la Suisse à Schaffhouse. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Journée parfaite pour la Suisse au Championnat du monde de Schaffhouse ! Elle a battu 8-3 la Nouvelle-Zélande et 7-4 la République tchèque pour ses 4e et 5e succès de rang dans le round-robin. Avec un bilan de six victoires contre deux défaites, Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller peuvent encore tout gagner – la qualification directe pour les demi-finales – ou tout... perdre. Avec l’Italie, l’Ecosse, le Canada et l’Allemagne, les Suisses n’auront pas un programme vraiment aisé pour conclure ce round-robin. Face aux Néo-Zélandais et aux Tchèques, Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont témoigné d’une maîtrise absolue. Ils ont d’entrée sur exploiter l’avantage de la dernière pierre pour réussir des coups de deux qui leur ont permis de prendre le large au score.

Une aventure américaine pour Ramona Bachmann Cap sur Houston désormais pour Ramona Bachmann. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Ramona Bachmann tente l'aventure américaine. L'attaquant du Paris St. Gremain a signé un contrat jusqu'au 31 décembre 2026 avec Houston Dash. "Le temps était venu de faire le prochain pas", écrit l'attaquante de 33 ans sur les réseaux sociaux. Cette saison, elle ne jouait qu'un rôle mineur au PSG, avec lequel elle a remporté un titre de Champion de France et une Coupe de France. Si elle reçoit son visa, Ramona Bachmann fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs le 12 avril face à Washington. Houston occupe la cinquième place du classement de la NWSL après trois journées.

Jashari va partir à Bruges Ardon Jashari, ici face à Servette, va découvrir le championnat de Belgique Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne va perdre son capitaine cet été. Comme prévu, Ardon Jashari va quitter le club de Suisse centrale pour la Belgique et le Club Bruges, comme l'a annoncé le FCL. Le milieu de terrain de 21 ans, qui voulait rejoindre Bâle l'été dernier mais n'a pas été autorisé à le faire, a signé un contrat de quatre ans avec le club belge, 18 fois champion de Belgique. Les deux clubs n'ont pas donné d'informations sur les modalités de transfert. International à deux reprises, Jashari est le troisième Suisse à s'installer en Belgique en l'espace de quelques mois. En automne, Andi Zeqiri a quitté Brighton pour Genk et en hiver, Franck Surdez a rejoint La Gantoise.

Fischer retient 24 joueurs pour la première semaine de préparation Andres Ambühl a été retenu pour la 1re semaine de préparation au Mondial Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs pour la première semaine de préparation au Mondial 2024. L'éternel Andres Ambühl (40 ans/318 sélections), capitaine du HC Davos, en fait notamment partie. Avec six joueurs au total, le HC Davos est d'ailleurs le club le mieux représenté au sein de cette première sélection. Genève-Servette compte trois joueurs (Simon Le Coultre, Tim Berni et Tanner Richard), tout comme le HC Bienne (Gaëtan Haas, Tino Kessler et Mike Künzle). Parmi les joueurs expérimentés, Romain Loeffel et Tristan Scherwey seront aussi de la partie. Les 24 sélectionnés se réuniront dès ce lundi 8 avril à Kloten, où ils s'entraîneront jusqu'à mercredi. Ils s'envoleront ensuite pour Hummené, où ils défieront la Slovaquie jeudi et vendredi pour conclure cette première semaine de préparation. La seconde sera ponctuée par deux matches amicaux face à la France, les 19 et 20 avril à Bâle.

Un 4e succès d'affilée pour la Suisse à Schaffhouse Beno Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse a comme prévu cueilli mercredi matin son quatrième succès consécutif dans le championnat du monde messieurs de Schaffhouse, le cinquième en sept matches. Le CC3C Genève a dominé la Nouvelle Zélande 8-3. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont maîtrisé leur sujet face à la formation du skip Anton Hood, qui a pour sa part subi sa septième défaite en autant de parties dans ce round robin. Les Néo-Zélandais ont abandonné après le huitième end. Les Suisses, médaillés de bronze du Mondial 2023, ont témoigné d'une belle régularité dans cette partie. Ils ont, ainsi, réussi des coups de deux lors des quatre ends dans lesquels ils ont bénéficié de l'avantage de la dernière pierre. Leurs adversaires n'ont en revanche jamais pu inscrire plus d'un point en une manche.

Julian Walker range ses patins après 930 matches de NL Julian Walker met fin à sa carrière, à l'âge de 37 ans Image: KEYSTONE/PABLO GIANINAZZI L'ex-international Julian Walker a décidé de mettre un terme à sa carrière, annonce Lugano dans un communiqué. Le centre défensif de 37 ans avait décroché la médaille d'argent avec l'équipe de Suisse lors du championnat du monde 2013. Julian Walker évoluait à Lugano depuis l'été 2013, après avoir porté les couleurs du CP Berne, de Bâle, d'Ambri-Piotta puis de Genève-Servette au sein de l'élite. Freiné par des blessures, le Bernois n'a pu disputer que 27 matches au total au cours des deux dernières saisons. Walker n'a jamais pu décrocher le titre national, échouant à deux reprises en finale des play-off sous le maillot de Lugano (2016 et 2018). Son compteur restera bloqué à 930 matches de National League (112 buts).

Adam Peaty pourra défendre son titre olympique sur 100 m brasse Adam Peaty sera bien pr Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Adam Peaty pourra défendre son titre sur 100 m brasse cet été à Paris. Le double champion olympique s'est qualifié pour les JO 2024 en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année lors des championnats britanniques. Peaty (29 ans) a remporté l'épreuve en 57''94 mardi soir. Il s'agit de son meilleur chrono depuis qu'il a remporté la médaille d'or aux précédents Jeux olympiques à Tokyo, en 2021. Il s'était alors imposé en 57''37. Le détenteur du record du monde (56''88) est resté invaincu sur 100 mètres pendant huit ans, entre 2014 et 2022. Mais après son deuxième titre olympique, il s'est fracturé le pied puis a pris une longue pause pour soigner d'importants troubles psychologiques, évoquant des problèmes de dépression et d'alcoolisme. Il a décroché le bronze lors de son retour aux championnats du monde en février à Doha.

Le Belge Marc Brys, nouveau sélectionneur du Cameroun Le successeur de Rigobert Song à la tête de la sélection du Cameroun est connu Image: KEYSTONE/AP/SUNDAY ALAMBA Marc Brys a été nommé sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Le Belge prend la succession de Rigobert Song, a annoncé le ministère des Sports dans un communiqué mardi soir. Le technicien âgé de 61 ans, dont la durée de contrat n'a pas été précisée, sera assisté entre autres par l'ex-attaquant François Omam Biyik, icône du football camerounais des années 1980-1990. Il succède à Rigobert Song dont le contrat, arrivant à échéance fin février, n'a pas été renouvelé par le président de la fédération camerounaise (Fécafoot) Samuel Eto'o. Brys a fait l'essentiel de sa carrière de coach dans son pays, où il a dirigé dix clubs belges. Il a aussi entraîné aux Pays-Bas et en Arabie saoudite. Il est le troisième technicien belge à prendre la tête de la sélection camerounaise. Le précédent était Hugo Broos, qui l'avait menée au sacre en Coupe d'Afrique en 2017. Le Cameroun reste sur une élimination dès les huitièmes de finale de la dernière CAN en janvier, battu par le Nigeria 2-0. Le nouveau sélectionneur aura pour mission principale de qualifier les Lions pour la prochaine édition en 2025 et pour la Coupe du Monde 2026.

Embiid réussit 24 points pour son retour aux affaires Joel Embiid (21) a brillé pour son retour après 2 mois d'absence Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Joel Embiid a signé un retour gagnant sur les parquets de NBA mardi. Le MVP de la saison 2022/23 a inscrit 24 points lors d'un match gagné 109-105 par Philadelphie face à Oklahoma City. Le pivot camerounais est revenu aux affaires à la surprise générale, un peu plus de deux mois après s'être blessé à un genou (le 30 janvier). Sans Embiid, les Sixers ont plongé au classement et sont actuellement 8es de la Conférence Est, en position de barragiste. Auteur également de 7 passes décisives et 6 rebonds, Embiid a largement contribué à la victoire des siens avec près de 30 minutes de jeu qui l'ont laissé épuisé. "D'habitude quand je me blesse je passe rapidement à autre chose. Cette blessure (déchirure du ménisque gauche) m'a demandé un vrai effort mental", a-t-il lâché. La défaite du Thunder a de lourdes conséquences au classement dans la lutte très serrée pour la première place et l'avantage du terrain tout au long des play-off à l'Ouest. OKC (52 victoires-23 défaites) a en effet perdu deux rangs, laissant la tête au champion Denver (53-23), vainqueur face à San Antonio (110-105), et la 2e place aux Minnesota Timberwolves (52-23), qui ont battu Houston (113-106).

Les Devils craquent face aux Penguins Hischier (à gauche) a réussi 2 assists face aux Penguins, en vain Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les Devils ont désormais besoin d'un miracle pour atteindre les play-off de NHL. New Jersey, qui enregistrait le retour de Jonas Siegenthaler, s'est incliné 6-3 face à Pittsburgh mardi à Newark pour rester à six points de la barre. Un but de Timo Meier, le 14e dans ses 16 derniers matches, et deux assists de Nico Hischier, qui a passé la barre des 60 points dans cet exercice 2023/24, ont pourtant notamment permis aux Devils de mener 3-1 après deux tiers-temps. Mais NJD a craqué dans l'ultime période en concédant cinq buts. Jonas Siegenthaler n'a quant à lui pas inscrit de point mardi pour son retour aux affaires. Le défenseur zurichois, qui avait manqué neuf matches à la suite d'une commotion cérébrale, a eu droit à un temps de jeu de 17'52''. Il a terminé la partie avec un bilan de -1, comme Hischier et Meier d'ailleurs. New Jersey reste donc à 6 points de Washington, qui détient pour l'heure la deuxième "wild card" disponible dans la Conférence Est, et à 7 de Philadelphie, 3e de la Metropolitan Division. Mais les Devils doivent désormais dépasser cinq équipes pour arracher une place en play-off, alors qu'ils n'ont plus que sept matches au menu. Eliminé depuis longtemps de la course aux séries finales avec Chicago, Philipp Kurashev s'est également illustré en vain mardi. L'attaquant bernois a réussi un assist dans un match perdu 2-1 par les Blackhawks face aux Islanders, atteignant ainsi pour la première fois la barre des 50 points sur une saison. L'association avec le prodige Connor Bedard paie: son record était jusqu'ici de 25 points!

Le Servette FC en quête de rachat Moins de deux mois après un succès 4-1 sans histoire, le Servette FC accueille à nouveau le Stade Lausanne-Ouchy. La victoire est, bien sûr, impérative pour les Grenat. Battu 1-0 samedi à Winterhour dans une rencontre qu’il aurait sans doute gagnée si Takuma Nishimura n’avait pas raté la transformation d’un penalty au début de la seconde période, le onze de René Weiler n’aura aucun droit à l’erreur tant mercredi que samedi face au FC Zurich. Ces deux matches à domicile doivent permettre au Servette FC de mettre une pression encore plus grande sur les Young Boys. Un seul point sépare les deux équipes au classement. L’autre rencontre agendée ce mercredi opposera le FC Zurich au FC Winterthour. Invaincu depuis le 30 janvier pour une magnifique série de 9 matches sans défaite toutes compétitions confondues, la formation de Patrick Rahmen rêve de rééditer son succès 2-0 en quart de finale de la Coupe de Suisse sur cette même pelouse du Letzigrund. Une nouvelle victoire lui permettrait de s’affirmer par ailleurs comme la meilleure équipe du canton...