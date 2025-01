Xhaka remporte le derby suisse face à Kobel ++ Le LHC vainc Lugano

Xhaka remporte le derby suisse face à Kobel Gregor Kobel et Dortmund ont eu de la peine face à Leverkusen et Patrik Schick Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka s'est imposé 3-2 vendredi soir sur la pelouse de Borussia Dortmund. Patrik Schick a trompé à deux reprises la vigilance de Gregor Kobel. Les champions d'Allemagne en titre sont entrés dans la rencontre pied au plancher, ouvrant la marque dès la 1re minute par Nathan Tella. Patrik Schick a doublé la mise à la 8e. L'attaquant tchèque a inscrit une seconde réussite personnelle onze minutes plus tard. Entre-temps, Jamie Gittens avait réduit la marque à la 12e. Le Borussia Dortmund a repris espoir à la 79e grâce au 3-2 signé Serhou Guirassay. Mais Granit Xhaka - qui a disputé l'intégralité de la partie - et ses coéquipiers n'ont plus lâché leur os et ont ramené trois précieux points dans la course au titre. Grâce à cette neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues, les protégés de Xabi Alonso reviennent en effet, provisoirement, à un point du leader, le Bayer Munich. Les Bavarois sont attendus samedi à Mönchengladbach, sur la pelouse d'un Borrusia Park qui ne leur a pas vraiment souri ces dernières années (cinq défaites sur les neuf déplacements).

Lausanne enchaîne un 8e succès de rang, Genève d'un souffle Lausanne continue sa série victorieuse Image: KEYSTONE/TI-PRESS Et de 8! Lausanne n'a pas laissé passer sa chance de poursuivre sa série victorieuse en National League lors de son déplacement à Lugano avec un succès 3-1. La légende veut que les débuts de match au Tessin font parfois regretter les équipes d'avoir dû traverser le Gothard après un long trajet. Mais pas avec ce Lausanne-là, ni avec ce Lugano-là. Car ce sont bien les Vaudois qui ont été prompts à ouvrir le score. Après 82 secondes, Niklas Schlegel s'est compromis derrière son but et en revenant il a effectué une parade qui l'a fait glisser jusqu'à Locarno. Damien Riat a alors pu profiter du but désert. Les joueurs de Geoff Ward ont logiquement doublé la mise à la 25e via la crosse de Michael Raffl, auteur de son premier but cette saison. Lugano a alors eu 1'20 à 5 contre 3, mais les Tessinois n'ont pas su battre Pasche. Et à la 37e, c'est Ken Jäger qui a pu ajouter un but au milieu d'une défense luganaise à la rue. Kevin Pasche a de nouveau manqué de peu son 8e blanchissage de la saison. La faute cette fois à une réussite de Luca Fazzini à la 43e. Le LHC profite de cette victoire pour passer à 72 points. Ajoie s'incline à Berne C'est donc toujours cinq de mieux que Berne. Les Ours n'ont pas eu de problème pour dominer Ajoie 5-1 à domicile. Les Jurassiens y ont cru l'espace de quelques minutes, puisque Hazen a ouvert la marque à la 12e. Seulement Czarnik a égalisé à la 18e. Juste après la mi-match, les Bernois ont inscrit deux nouveaux buts et la messe fut dite. Au final, les joueurs de la capitale ont tiré 48 fois au but contre 24 lancers côté jurassien. Derrière les deux clubs, on retrouve Zurich qui est allé s'imposer sur la plus petite des marges à Langnau (1-0). Une confirmation de plus du talent de Stéphane Charlin dans les cages emmentaloises. Miranda en sauveur Egalement en déplacement au Tessin, mais plus haut dans le canton que Lausanne, Genève a eu recours à la prolongation pour repartir de la Léventine avec deux points (2-1 ap). La décision est tombée à la 62e grâce à Marco Miranda sur un joli service de Sami Vatanen. Et si l'on se fie au nombre de tirs de chaque côté, la victoire genevoise est un peu flatteuse. Un peu comme Berne face à Ajoie, Ambri a mitraillé Raanta de 46 tirs, tandis que les Greant n'ont expédié que 27 lancers sur Gilles Senn. Mais ce n'est pas la quantité qui fait la différence. Privés de Manninen, suspendu cinq matches pour avoir donné un coup de crosse à un officiel mercredi soir à Zoug, les Aigles ont dû s'appuyer sur leurs autres imports. Et par chance, les Grenat peuvent compter sur Teemu Hartikainen, sorte d'assurance tous risques. A la 27e, le Finlandais a inscrit son 16e but de l'exercice, sa 5e réussite lors des sept derniers matches. André Heim a pu égaliser à la 50e dans une partie où il n'y a pas eu la moindre minute de pénalité. Genève est toujours 10e avec 47 points et trois longueurs de retard sur Rapperswil qui a battu Kloten 5-2.

Monaco tenu en échec malgré un but de Embolo Malgré la réussite de Breel Embolo (tout à gauche) Monaco a galvaudé trop d'occasions pour l'emporter à Nantes. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Monaco a concédé le nul à Nantes. Philipp Köhn, qui avait effectué son retour dans les buts dimanche dernier lors du Trophée des champions, Breel Embolo et Denis Zakaria ont joué toute la rencontre. Troisièmes de Ligue 1, l'AS Monaco et ses trois Suisses pourront nourrir quelques regrets après leur déplacement chez des Nantais, qui luttent pour se sortir de la zone de relégation. Mais Monaco, mené 1-0 à la 11e minute et 2-0 à au retour des vestiaires, a surtout évité le pire en rebondissant en seconde période. La révolte est d'abord venue des pieds de Breel Embolo, auteur du 2-1 à la 52e. Après l'égalisation tombée à la 59e, Monaco aurait pu faire tourner la rencontre. Embolo s'est notamment créé une grosse occasion à dix minutes du terme. Mais le défenseur nantais Nicolas Pallois et son gardien Anthony Lopes se sont interposés in extremis au terme d'une partie de billard.

Cinquième place pour Ragettli et Höfflin Sarah Höfflin a pris la 5e place en Big AIr en Autriche Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Andri Ragettli et Sarah Höfflin ont manqué le podium vendredi en Coupe du monde de Big Air. Tous deux ont pris la cinquième place à Kreischberg, en Autriche. Les deux Suisses figuraient dans le top 3 après leur premier saut, mais ils n'ont pas confirmé par la suite. Il a manqué 5,5 points à Ragettli pour monter sur le podium pour la première fois de la saison. De son côté, la Genevoise de 34 ans Sarah Höfflin est restée à neuf unités de la boîte. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Luca Harrington et à l'Italienne Flora Tabanelli. Vainqueure en ouverture de saison à Coire, Mathilde Gremaud était la grande absente en finale. La Gruérienne a échoué jeudi, à la surprise générale, en qualifications.

Sakari Manninen prend 5 matches Sakari Manninen, avec le maillot de top scorer, a pris 5 matches de suspension pour son geste sur un officiel contre Zoug Image: KEYSTONE/PostFinance Coupable d'un cross-check dans le dos d'un officiel lors du match contre Zoug, Sakari Manninen a écopé de cinq matches de suspension. Il doit en outre s'acquitter d'une amende de 7500 francs. Mercredi soir lors de la défaite de Genève-Servette à Zoug (7-4), Sakari Manninen avait de manière totalement incompréhensible asséné un coup de crosse à un officiel se tenant dos à lui et alors qu'il se chamaillait avec Sven Senteler. L'absence de précédent a sans doute joué dans la décision, le joueur finlandais n'étant pas un joueur méchant. Le fait qu'il se soit immédiatement excusé auprès du juge de ligne a peut-être aussi pesé. Genève peut faire recours, comme Bienne l'avait fait il y a quelques semaines lorsque Toni Rajala avait malencontreusement attrapé la visière d'un officiel alors qu'il avait son casque sur les yeux et qu'il pensait que c'était Enzo Corvi. Il avait alors écopé de deux matches de suspension qui avaient ensuite été annulés.

L'affaire Sinner examinée mi-avril par le TAS Jannik Sinner passera devant le TAS en avril Image: KEYSTONE/EPA/ROLEX DELA PENA Le no 1 mondial Jannik Sinner comparaîtra les 16 et 17 avril devant le TAS après avoir été testé positif à une substance interdite sans être suspendu. Le TAS l'a annoncé vendredi. "Aucune des parties n'a demandé une audience publique et les débats se tiendront à huis clos", au siège de la juridiction sportive à Lausanne, poursuit la même source. Aucune date n'est fixée pour la sentence, habituellement rendue quelques semaines à quelques mois après. A deux reprises, en mars 2024, d'infimes traces de costébol (un anabolisant) avaient été détectées dans l'organisme de l'Italien, mais le tribunal indépendant sollicité par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) avait estimé fin août qu'il n'avait "commis aucune faute ou négligence". Le vainqueur de l'Open d'Australie et de l'US Open soutient qu'il a été contaminé par un membre de son équipe médicale, qui aurait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostébol avant de masser Sinner et de faire pénétrer la substance interdite par accident dans son organisme. Mais l'Agence mondiale antidopage a saisi le TAS en septembre et réclame une suspension d'un à deux ans à l'encontre du no 1 mondial, âgé de 23 ans. L'Itia et la Fédération internationale de tennis se sont jointes à l'appel et seront également parties à l'audience. "Il a été considéré dans la décision qu'il n'y avait pas de faute de Sinner. Notre position, c'est qu'il y a quand même une responsabilité de l'athlète par rapport à son entourage", expliquait mi-décembre Olivier Niggli, le directeur général de l'AMA. "On ne conteste pas le fait que ça a pu être une contamination. Mais on estime que l'application des règles ne correspond pas à la jurisprudence", ajoutait-il. Vainqueur de l'Open d'Australie et de l'US Open en 2024, Jannick Sinner affrontera le Chilien Nicolas Jarry au premier tour du majeur de Melbourne, qui débute dimanche.

Ruben Vargas rejoint le FC Séville Ruben Vargas rejoint le FC Séville Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Ruben Vargas poursuit sa carrière en Espagne. L'ailier international suisse de 26 ans quitte le club de Bundesliga d'Augsbourg pour rejoindre le FC Séville, a annoncé la formation andalouse. Il y retrouvera Djibril Sow. Ce changement d'air, souhaité depuis longtemps par le principal intéressé, était prévisible. "J'ai déjà souligné à plusieurs reprises que je me sentais prêt à franchir une nouvelle étape. Après cinq ans et demi passés au FC Augsbourg, j'aimerais maintenant prendre un nouveau chemin dans une autre ligue", a-t-il expliqué. Cette saison, le Lucernois, dont le contrat aurait expiré à la fin de la saison, n'a fait que huit apparitions partielles en championnat avec Augsbourg, en raison notamment d'une blessure à la cheville qui l'a mis au repos forcé. Malgré ces récentes performances mitigées, les dirigeants bavarois auraient néanmoins volontiers prolongé leur collaboration. Avant de s'installer en Allemagne, Ruben Vargas avait joué pour son club d'origine, le FC Lucerne. Selon le communiqué du FC Séville, actuel 13e de Liga, Vargas s'est engagé jusqu'à l'été 2029. Les deux clubs ont convenu de ne pas divulguer les modalités du contrat.

Iouri Podladtchikov de retour à la compétition Iouri Podladtchikov est de retour aux affaires Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Champion olympique de half-pipe en 2014, Iouri Podladtchikov va faire son retour à la compétition la semaine prochaine lors du Laax Open, annonce Swiss-Ski. Le Zurichois de 36 ans s'était retiré du sport de haut niveau en août 2020. "Je ressens toujours une envie et une joie incroyables", a déclaré "I-Pod", cité dans un communiqué de Swiss-Ski. Il affirme avoir "passé autant de temps dans la neige que lors de mes meilleures années" et souligne n'avoir jamais digéré son forfait pour les JO de Pyeongchang 2018. Victime d'un traumatisme crânien lors d'une chute aux X-Games en 2018, Podladtchikov avait dû déclarer forfait pour les JO 2018. Un an plus tard, une rupture d'un tendon d'Achille l'avait privé de finale dans sa dicipline de prédilection aux championnats du monde de Park City. Le corps meurtri, il avait annoncé la fin de sa carrière sportive à l'été 2020, avec un palmarès remarquable: trois médailles aux Championnats du monde - l'or en 2013 au Canada, l'argent en 2011 et 2017 - sept médailles aux X-Games et 14 places sur le podium en Coupe du monde. Iouri Podladtchikov, qui s'est consacré essentiellement à la photographie après sa retraite, espère bien enrichir ce palmarès lors de sa seconde carrière de snowboardeur. "Je vois mon retour en Coupe du monde comme une grande chance de terminer ma carrière en beauté. Mon objectif, ce sont les Jeux olympiques de 2026, explique-t-il encore. Son retour sur le devant de la scène est prévu pour le vendredi 17 à Laax, là même ou il disputé son dernier concours au plus haut niveau. "Ces derniers temps, j'ai passé autant de temps dans la neige que lors de mes meilleures années", assure-t-il, et "je me sens super bien sur la planche".

Une 4e défaite en 5 matches pour les Hawks Clint Capela (à gauche) et les Hawks n'ont pas pu stopper Bradley Beal (3) et les Suns Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Atlanta a conclu un "road trip" de six matches sur une défaite jeudi en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 123-115 sur le parquet des Phoenix Suns. Clint Capela n'a pas démérité en Arizona, cumulant 10 points (mais à seulement 4/11 au tir) et 11 rebonds pour signer son 164e double double sous le maillot des Hawks. L'intérieur genevois affiche toutefois un peu flatteur différentiel de -13, en 26' de jeu, à l'issue de cette rencontre. Trae Young (21 points) fut le meilleur marqueur des Hawks, qui affichent à nouveau un bilan équilibré (19 victoires-19 défaites) au terme d'un "road trip" qu'ils avaient entamé sur un succès à Toronto avant de s'incliner quatre fois en cinq sorties. Bradley Beal (25 points) et Kevin Durant (25) ont brillé dans le camp des Suns.

Une 5e défaite en 6 matches pour les Devils La joie des Rangers, qui ont battu les Devils en prolongation jeudi Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Devils et leur colonie suisse ont conclu leur plus long "road trip" de la saison sur une cinquième défaite en six matches. New Jersey s'est incliné 3-2 sur la glace des New York Rangers jeudi. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont tous restés "muets" dans le camp des Devils, qui avaient renoué avec la victoire lundi à Seattle après une série de quatre défaites loin de leurs bases. Meier était par ailleurs présent sur la glace lorsque Sam Carrick a donné le deuxième point aux Rangers en marquant le 3-2 après 2'48 en "overtime". Jack Hughes plaide coupable sur ce but, lui qui a perdu le puck pour permettre à Reilly Smith de partir en contre-attaque avec Carrick face au seul Timo Meier revenu en défense. Le no 86 des Devils avait jusque-là porté son équipe en inscrivant le 1-1 à la 25e avant de signer la passe décisive sur le 2-1 de Jesper Bratt (29e). Les Rangers étaient revenus à 2-2 avant même la fin du deuxième tiers.

Le Real Madrid rejoint le Barça en finale Jude Bellingham auteur du 1-0 Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER Ultra-dominateur, le Real Madrid a dû se montrer patient mais a fini par battre logiquement Majorque (3-0). Il rejoint son grand rival le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah. Le géant espagnol, largement supérieur dans le jeu avec plus de 65% de possession et 28 tirs tentés, a dû attendre la 63e minute pour percer la muraille majorquine. Le prodige anglais Jude Bellingham a trouvé la faille après une énième parade du gardien slovaque Dominik Greif devant Kylian Mbappé (1-0). Le club madrilène a creusé l'écart en toute fin de match grâce à un but contre son camp du défenseur Martin Valjent (92e) et un troisième du Brésilien Rodrygo (95e). Le Real, tenant du titre, défiera son rival barcelonais dimanche en finale de cette compétition délocalisée en Arabie saoudite.

Fribourg battu par Davos Adam Tambellini a battu deux fois Berra Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg a subi une deuxième défaite consécutive en National League. A domicile, les Dragons ont été battus 4-3 ap par Davos. Un point de perdu ou un point de gagné? Mené 3-1 après 40 minutes, Fribourg a trouvé la force de revenir par Marcus Sörensen, auteur d'un doublé. Mais le Suédois a aussi commis une faute en prolongation qui a permis à Davos d'avoir une supériorité numérique et de s'imposer finalement à 39 secondes des tirs au but grâce à Kessler et alors que Sörensen sortait à peine du banc des pénalités. Cette défaite fait stagner des Fribourgeois qui ont besoin de faire des points s'ils entendent se rapprocher encore davantage du top 6. Mais c'est avant que les joueurs de Lars Leuenberger auraient dû faire la différence. Au cours du premier tiers, Fribourg aurait dû profiter des quatre minutes en supériorité numérique pour ouvrir le score. Malheureusement pour Sprunger et ses coéquipiers, ce sont les Davosiens qui ont été les premiers à noircir la feuille de pointage par Tambellini (8e). Les Dragons ont dû attendre la 28e pour niveler la marque grâce à Mauro Dufner sur un tir qu'Aeschlimann a redirigé dans son but. Seulement 88 secondes plus tard, une erreur de la défense fribourgeoise a offert le 1-2 à Nussbaumer qui a nettoyé la lucarne de Berra. Un Berra qui aurait pu être plus inspiré à huit secondes de la deuxième pause lorsque le tir de Tambellini a fini au fond juste après un engagement gagné par les Grisons. Mais au final, Fribourg a fait preuve de caractère se diront les supporters les plus optimistes.

Franco Colapinto nouveau pilote de réserve de l'écurie Alpine Franco Colapinto nouveau pilote chez Alpine Image: KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC Le pilote argentin Franco Colapinto a rejoint Alpine pour devenir son nouveau pilote de réserve lors de la saison 2025 de Formule 1. L'écurie française l'a annoncé jeudi. "L'Argentin âgé de 21 ans aura un rôle de pilote d'essais et de réserve (...). Son arrivée permet d'étoffer le vivier de talents dans lequel l'écurie pourra puiser pour des missions de pilotage tout au long de la saison", a souligné Alpine dans son communiqué, ajoutant que Colapinto a signé un contrat "pluriannuel" sans en préciser la durée exacte. Le jeune pilote quitte l'écurie Williams avec laquelle il avait fait ses premiers pas en F1, disputant les neuf derniers Grands Prix de la saison 2024 en étant préféré à Logan Sargeant. "Nous sommes très heureux d'avoir conclu un accord avec Williams Racing pour signer Franco Colapinto", s'est réjoui Flavio Briatore, conseiller exécutif d'Alpine. "De toute évidence, Franco fait actuellement partie des meilleurs espoirs du sport automobile. Il est juste de dire qu'il a surpris beaucoup de monde, y compris moi, dès son apparition sur la grille de départ en Formule 1 l'an dernier", a-t-il poursuivi. "J'ai hâte de commencer et de voir où cette aventure nous mènera", a déclaré Colapinto, dont l'arrivée devrait mettre un peu plus de pression sur Jack Doohan, remplaçant d'Esteban Ocon. Si le baquet occupé par le Français Pierre Gasly semble intouchable, l'arrivée de Colapinto, qui a terminé à deux reprises dans les points en neuf courses, pourrait menacer la place de titulaire de l'Australien de 21 ans pour qui les premiers Grands Prix s'annoncent déterminants.

Everton limoge Sean Dyche, son entraîneur depuis deux ans Sean Dyche n'est plus le coach d'Everton Image: KEYSTONE/AP/DAVE THOMPSON Everton a annoncé avoir "relevé de ses fonctions" l'entraîneur Sean Dyche. Il était en poste depuis deux ans chez les "Toffees", actuellement engagés dans une lutte pour le maintien en Premier League. Ancien entraîneur de Watford et Burnley, Sean Dyche (53 ans) avait pris place sur le banc d'Everton en janvier 2023 en remplacement de Frank Lampard. "Le processus de nomination d'un nouveau manager est en cours et des informations seront fournies en temps voulu", a précisé le club au maillot bleu. L'annonce a été faite à quelques heures du match de Coupe d'Angleterre prévu à domicile jeudi (20h45) contre l'équipe de troisième division de Peterborough United. L'intérim est assuré par l'entraîneur des moins de 18 ans Leighton Baines et par Seamus Coleman, le défenseur et capitaine de l'équipe première. Everton occupe la seizième place de Premier League, avec un point d'avance sur Ipswich, l'actuel premier relégable, mais avec un match en moins. Les "Toffees" n'ont remporté qu'un de leurs onze derniers matches.