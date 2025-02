Yann Sommer blessé ++ Meilleur temps pour Rogentin

Fracture du pouce pour Yann Sommer La durée exacte de l'indisponibilité de Yann Sommer n'a pas été précisée. Image: KEYSTONE/EPA/NICOLA MARFISI Yann Sommer souffre d'une fracture du pouce droit, a annoncé jeudi son club, l'Inter Milan. La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée. "Yann Sommer a subi ce (jeudi) matin des examens qui ont mis en évidence une fracture de la tête de phalange du pouce droit", indique le club lombard dans son communiqué. L'Inter, 2e du championnat à deux points de Naples, n'a pas non plus précisé comment et dans quel contexte Sommer s'était blessé. Selon la presse italienne, l'ancien gardien de l'équipe de Suisse, 36 ans, sera indisponible pour le match de la 26e journée du Championnat d'Italie contre le Genoa samedi. Il pourrait également manquer le choc de la 27e journée le 2 mars contre le Napoli. En son absence, le but de l'Inter sera gardé par l'Espagnol Josep Martinez (26 ans), arrivé l'été dernier en provenance du Genoa et qui a disputé un match sous le maillot milanais, contre l'Udinese en 8es de finale de la Coupe d'Italie (2-0).

L'ex-patron du foot espagnol condamné à une amende Luis Rubiales avait imposé un baiser forcé à Jenni Hermoso. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'ex-patron de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales a été condamné jeudi à une amende de 10 800 euros pour agression sexuelle. Il avait imposé un baiser forcé en 2023 à Jenni Hermoso. M. Rubiales a en revanche été relaxé pour les pressions qu'il était accusé d'avoir exercées sur Jenni Hermoso pour étouffer le scandale, comme ses trois co-accusés, l'ex-sélectionneur Jorge Vilda et deux cadres de la Fédération. Ces derniers étaient uniquement poursuivis pour ces faits. Le parquet avait réclamé deux ans et demi de prison à l'encontre de l'ex-président de la Fédération espagnole de football (RFEF): un an pour agression sexuelle et un an et demi pour les pressions exercées sur la joueuse pour minimiser la gravité du geste. Le tribunal de l'Audience nationale "a condamné l'ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, à 18 mois d'amende, avec un tarif journalier de 20 euros, pour le délit d'agression sexuelle", selon un communiqué consulté par l'AFP. Il lui est également interdit de s'approcher de Jenni Hermoso à moins de 200 mètres et de communiquer avec elle pendant un an. Au terme du procès, la représentante du parquet Marta Durántez Gil avait estimé qu'il n'y avait "aucun doute" sur le caractère non consenti du baiser qu'avait imposé Luis Rubiales à Jenni Hermoso lors de la remise des médailles après le sacre des Espagnoles au Mondial féminin, le 20 août 2023 en Australie. Erigée en symbole de la lutte contre le sexisme dans le sport, Jenni Hermoso avait d'ailleurs réaffirmé à l'ouverture du procès le 3 février n'avoir jamais donné son consentement et assuré s'être sentie "peu respectée" en tant que femme. La meilleure buteuse de la sélection avait aussi décrit les "innombrables" pressions subies après ce geste pour étouffer le scandale. Devant le tribunal de l'Audience nationale de San Fernando de Henares, près de Madrid, l'ex-homme fort du foot espagnol avait de son côté campé sur ses positions, se disant "absolument sûr" que Jenni Hermoso avait consenti à ce baiser et niant toute pression. Son avocate Olga Tabau Martínez avait plaidé la relaxe, évoquant une conduite "inappropriée" mais pas "criminelle". Elle avait aussi rejeté toute forme de coercition de sa part, c'est-à-dire toute contrainte par le recours à la force ou aux menaces sur l'attaquante dont il était le supérieur hiérarchique.

Stefan Rogentin signe le meilleur temps du premier entraînement Stefan Rogentin s'est montré à l'aise sur la piste Nationale. Image: KEYSTONE/EPA Stefan Rogentin a signé le meilleur temps du premier entraînement de la descente de Crans-Montana jeudi. Les hommes retrouvent une piste qui n'a plus accueilli la Coupe du monde masculine depuis 2012. Rogentin, deux fois sur le podium en super-G cette saison et médaillé de bronze en combiné par équipes aux Mondiaux de Saalbach, a repoussé l'Autrichien Stefan Eichberger à 0''23 et l'Italien Mattia Casse à 0''36. Lars Rösti a pris la 7e place, à 0''73 de Rogentin, devant Livio Hiltbrand (11e, +0''79) et Marco Kohler (12e, +0''86). Les leaders de l'équipe de Suisse de vitesse ont eux surtout pris leurs marques sur la piste Nationale lors de ce premier entraînement. Alexis Monney (16e, +0''95), Franjo von Allmen (26e, +1''36), Marco Odermatt (36e, +1''69) et Justin Murisier (46e, +2''11) ont limité les risques, tout comme Loïc Meillard (23e, +1''27), qui devrait être aligné en super-G dimanche. La descente est prévue samedi.

Tereza Nova sortie de son coma artificiel Tereza Nova (ici lors des Jeux olympiques 2022) a chuté à l'entraînement sur la piste Kandahar. Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY La Tchèque Tereza Nova, qui a chuté il y a quatre semaines lors d'un entraînement de descente à Garmisch-Partenkirchen, a été réveillée de son coma artificiel. La fédération tchèque l'a annoncé jeudi. L'état de santé de la jeune femme de 27 ans est stable. Elle peut donc quitter la clinique d'urgence de Murnau et être transférée en République tchèque. Elle y passera d'autres examens et suivra une rééducation sous la supervision de médecins spécialisés. La spécialiste de vitesse, qui n'a jamais marqué de point en Coupe du monde, a subi un grave traumatisme crânien avec hémorragie, une blessure à l'artère carotide et un oedème cérébral le 24 janvier sur la piste Kandahar. En raison de la gravité de ses blessures, les médecins avaient dû la placer dans un coma artificiel.

Les Lakers s'inclinent à domicile face à Charlotte LaMelo Ball s'est montré décisif face aux Lakers mercredi Image: KEYSTONE/AP/William Liang Les Lakers ont connu la défaite mercredi pour la reprise de la NBA après le All-Star Game. La franchise de L.A. s'est inclinée 100-97 à domicile face aux Charlotte Hornets. Vainqueurs de leurs sept derniers matches livrés sur leur parquet, les Lakers ont manqué leur affaire face à l'un des "cancres" de la Ligue. LeBron James a ainsi raté deux tentatives à 3 points dans les cinq dernières secondes de jeu, après avoir ramené son équipe à une longueur (98-97) à 6''1 du "buzzer". C'est LaMelo Ball (27 points au total) qui a scellé le score en rentrant ses deux lancers-francs à 6'' de la fin, offrant à son équipe sa 14e victoire de la saison en 53 parties disputées. Menés 65-52 à 4'09 de la fin du troisième quart, les Hornets avaient relancé leurs actions en signant un partiel de 23-1.

Des seizièmes de finale maudits pour les Italiens Ryan Flamingo (no 6) marque le but de la qualification pour le PSV. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Ne parlez plus du football du Benelux aux Italiens ! Au lendemain des éliminations du Milan AC devant Feyenoord et de l’Atalanta face au FC Bruges, la Juventus a bu la tasse à Eindhoven. Battu 2-1 dans le Piémont au match aller, le PSV s’est imposé 3-1 après les prolongations pour se hisser en huitième de finale. C’est le défenseur Ryan Flamingo qui a inscrit le but de la qualification à la 98e minute sur une action qui a vu le portier Michele Di Gregorio et Federico Gattu manquer vraiment de discernement. Après une première période maîtrisée, la Juventus a perdu le fil du match après la superbe ouverture du score d’Ivan Perisic à la 53e. Même si Timothy Weah a pu égaliser dix minutes plus tard, l’enchaînement magnifique du Croate a ouvert les yeux à ses coéquipiers. Le message était passé: cette soirée était bien celle de tous les possibles. Après l’échec de Bologne en phase de Ligue et ce jeu de massacre en seizième de finale, l’Inter de Yann Sommer reste l’unique représentant du Calcio encore en lice dans cette Ligue des Champions. Avec comme adversaire potentiel au prochain tour le PSV ou Feyenoord...

Kylian Mbappé humilie Manchester City 14 buts déjà en 2025 pour Kylian Mbappé. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Il n’y a pas eu une once de suspense à Santiago Bernabeu. Porté par un Kylian Mbappé au sommet de son art et auteur d’un triplé, le Real Madrid a joué au chat et à la souris avec Manchester City. Victorieux 3-2 à l’aller, les Madrilènes se sont imposés 3-1 dans une rencontre à sens unique. Ils n’ont mis que quatre minutes pour assurer pratiquement leur qualification. Sur une longue ouverture de Raul Asencio, Kylian Mbappé se jouait de Ruben Dias pour lober Ederson. A la 33e, le Français sortait à nouveau le grand jeu avec un véritable récital dans la surface pour le 2-0. Il signait le 3-0 juste après l’heure de jeu avec une frappe enroulée du gauche pour son 14e but cette année. Avec de telles statistiques, le transfuge du PSG s’envole déjà vers le Ballon d’Or. Sans Erling Haaland au coup d’envoi – le Norvégien souffrait du genou -, les Mancuniens ont traversé cette rencontre avec une tristesse infinie que le but de l'honneur de Nico dans le temps additionnel n'a pas embellie. Cette équipe sans âme a compris très vite que sa soirée allait être très longue. Comme si la victoire 4-0 de samedi contre Newcastle n’avait été qu’un feu de paille pour une équipe en fin de cycle. La titularisation des trois recrues hivernales – Abdukodir Khusanov, Nico et Omar Marmoush – n’a pas altéré ce terrible constat. 10-0 pour le PSG sur l'ensemble des deux matches Au Parc des Princes, Edimilson Fernandes a, lui aussi, vécu une soirée bien maussade avec le naufrage de Brest qui s’est incliné 7-0 devant le PSG. Le Valaisan est toutefois sorti à l’heure de jeu alors que le score n’était que de 3-0... Sur l’ensemble des deux matches, les Parisiens ont remporté ce derby français 10-0. Au prochain tour face à Barcelone ou à Liverpool, les Parisiens auront vraiment toutes leurs chances.

Un succès très précieux pour Ambri-Piotta Dominik Kubalik (au premier plan) affole la défense du HC Davos. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Quatrième match face à Davos et quatrième succès pour Ambri-Piotta. Victorieux 2-0 aux Grisons, les Tessinois ont réussi une superbe opération. Ces trois points leur donnent un peu d'air dans la lutte pour une place en play-in. Et leur permettent de faire le plein de confiance avant de croiser le fer à Genève vendredi dans une rencontre qui vaudra vraiment son pesant d'or. Face à un adversaire privé de son attaquant Enzo Covi pour la fin de la saison et qui a dû déplorer la sortie au deuxième tiers de son gardien Sandro Aeschilmann blessé à un pouce après un choc involontaire avec Chris DiDomenico, Ambri a cueilli une victoire qui ne souffre aucune discussion. Elle a été acquise sur une déviation de Manix Landry et sur une réussite de Tim Heed à 5 contre 4.

Un match sans histoire pour le Borussia Dortmund Gregor Kobel: un coup à jouer comme l'an dernier avec Dortmund en Ligue des Champions. Image: KEYSTONE/EPA/FABIAN STRAUCH Il n’y a pas eu de mauvaise surprise pour Gegor Kobel et le Dortmund. Le portier zurichois et ses coéquipiers n’ont pas tremblé devant le Sporting huit jours après leur victoire 3-0 à Lisbonne. A la peine en Bundesliga, le BVB a dû toutefois se contenter d’un nul 0-0 lors d’un match retour sans relief. Les Allemands auraient toutefois dû l’emporter avec notamment un penalty raté par Serhou Guirassy et un poteau de Giovanni Reyna. Ils ont également buté sur un gardien de valeur. Rui Silva fut, en effet, l’homme du match. En huitième de finale, le Borussia affrontera Lille ou Aston Villa. Ces deux équipes semblent à la portée des finalistes de l’an dernier malgré toutes leurs limites actuelles.

Une défaite cuisante pour Aryna Sabalenka Aryna Sabalenka en grande souffrance. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Aryna Sabalenka a concédé l'une des défaites les plus cuisantes de sa carrière. La no 1 mondiale s'est inclinée 6-2 6-3 en huitième de finale du WTA 1000 de Dubai devant Clara Tauson (WTA 38). Battue dès son entrée en lice au WTA 1000 de Doha, la Bélarusse subit une deuxième élimination précoce en deux semaines. Dans les Emirats, elle a eu la "malchance" de rencontrer une joueuse touchée par la grâce. La Danoise de 22 ans a, en effet, réussi un véritable festival avec des frappes qui ont le plus souvent touché les lignes pour ne laisser aucune chance à son adversaire. Avec Clara Tauson, l'autre héroïne du jour se nomme Elena Rybakina (WTA 7). La Kazakhe a battu Paula Badosa (WTA 10) 4-6 7-6 (10/8) 7-6 (7/2) après avoir sauvé... six balles de match.

Niklas Hartweg cinquième de l'épreuve individuelle Une erreur fatale lors de son dernier tir pour Niklas Hartweg. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Niklas Hartweg a pris une remarquable cinquième place lors de l'épreuve individuelle des Championnats du monde de Lenzerheide. Le Schwytzois peut toutefois nourrir des regrets. Une faute, sa seconde de la journée, lors de son 20e et dernier tir lui a coûté le podium. Très rapide sur les skis - seuls quatre concurrents ont signé des meilleurs chronos que lui -, Niklas Hartweg a vraiment été très proche d'offrir à la Suisse une première médaille dans des championnats du monde. Il aurait remporté l'argent avec un 20 sur 20 au tir, le bronze avec un 19 sur 20... Avec le relais mixte de jeudi, Niklas Hartweg bénéficiera d'une nouvelle chance de remporter une médaille. Le Schwytzois sera associé à Amy Baserga pour un duo qui entend jouer vraiment les trouble-fêtes. La victoire est revenue à Eric Perrot qui a offert à la France un quatrième titre à Lenzerheide. L'athlète de Bourg-Saint-Maurice a devancé l'Italien Tommaso Giacomel et son compatriote Quentin Fillon Maillet. Cette course a, en revanche, tourné à la déroute pour les Norvégiens. Victorieux du sprint et de la poursuite, Johannes Thingnes Bö a ainsi commis trois erreurs lors de son premier passage devant la cible. Ses compatriotes sont également restés loin du compte.

UAE Tour: coup double pour le champion du monde lors de la 3e étape Une première victoire en 2025 pour Pogacar Image: KEYSTONE/AP LaPresse Tadej Pogacar a fait coup double lors de la 3e étape de l'UAE Tour. Il s'est imposé au sommet de Jebel Jais et s'est ainsi emparé du maillot de leader. Sous les yeux de ses parents, le champion du monde a devancé au sprint, au bout d'une ascension de 20 kilomètres, le Britannique Oscar Onley et l'Autrichien Félix Gall. Il a pris la tête du général d'une course qu'il a remportée à deux reprises déjà, en 2021 et en 2022. Joshua Tarling, porteur du maillot rouge au départ de l'étape, a craqué à un peu plus d'un kilomètre de la ligne. Le jeune rouleur britannique a cédé au final 26 secondes et recule à la 2e place du général, à 18 secondes de Pogacar. Tenant du titre, le Belge Lennert Van Eetvelt a pris lui la 4e place dans le même temps que "Pogi" tandis que le jeune Français Paul Seixas a terminé avec les meilleurs, 10e à 4 secondes. Le scénario était presque couru d'avance lors de cette course de 181 km: une échappée d'attaquants matinaux - cinq hommes peu dangereux au classement général - repris au pied de l'unique difficulté du jour. Dès le premier des vingt kilomètres de cette ascension à 5,4% de déclivité moyenne (avec un passage à 9% à deux kilomètres de la ligne), l'équipe UAE a imprimé un rythme soutenu pour favoriser les desseins de son leader. Et si la formation Décathlon a un moment pris les commandes pour placer ses leaders, le jeune prodige Paul Seixas et l'Autrichien Felix Gall, Pogacar a placé une sèche accélération à 900 mètres du but. "Le plan a été super bien exécuté par mes équipiers", s'est réjoui le Slovène après son premier succès cette saison, après avoir levé les bras à 25 reprises en 2024.

Belinda Bencic éliminée au tournoi WTA 1000 de Dubai Belinda Bencic n'ira pas plus loin Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le parcours de Belinda Bencic (WTA 66) au tournoi WTA 1000 de Dubai a pris fin en 16es de finale. La Suissesse a été battue par l'Américaine Emma Navarro (WTA 9) 7-6 (8/6) 2-6 6-3 en 2h35. Belinda Bencic a livré une belle résistance face à une adversaire qui figure parmi les dix meilleures mondiales. Après avoir concédé de peu le premier set au tie-break, la Saint-Galloise a nettement dominé la deuxième manche. Mais elle n'a pas pu enchaîner lors du set décisif.

Casper Ruud défendra son titre Une belle histoire entre Casper Ruud et le Geneva Open. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Geneva Open tient sa première tête d’affiche. Triple vainqueur du tournoi en 2021, 2022 et 2024, Casper Ruud (ATP 5) défendra son titre pour la prochaine édition qui se déroulera du 17 au 24 mai. Le Norvégien de 26 ans présente un bilan impressionnant au Geneva Open : treize victoires contre une seule défaite, concédée en 2023 en quart de finale face au Chilien Nicolas Jarry. Triple finaliste en Grand Chelem, Casper Ruud compte 12 titres à son palmarès. Les organisateurs du Geneva Open espèrent fermement attirer d’autres joueurs du top ten pour célébrer les dix ans du tournoi.