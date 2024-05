YB est champion ++ Liverpool tient son nouveau coach

L'apparition du "Djoker", venu s'entraîner sur un des courts annexes avant d'aller assister à la victoire de Young Boys au stade de Genève, a généré un certain engouement auprès des spectateurs déjà nombreux lundi. "On se dirige très certainement vers un guichet fermé tous les jours", ont d'ailleurs déclaré les organisateurs.

Les retrouvailles avec Novak Djokovic, qu'il n'a plus affronté depuis 2017, sont plus que compromises. Avant la pluie, c'est le Serbe qui a fait son arrivée aux Eaux-Vives.

Enfin, Saint-Gall est allé s'imposer 3-1 à Winterthour avec des buts d'Akolo et de Zanotti en première mi-temps. Patrick Rahmen, le futur entraîneur de YB, ne réussira ainsi pas à offrir une place européenne à son employeur actuel, "Winti" ne pouvant plus finir mieux que sixième malgré la réduction du score de Burkart (84e). Witzig a peu après assuré le succès des Brodeurs, qui eux joueront aussi les qualifications de Conference League

Novak Djokovic, présent au stade, n'a pas vécu le match de football le plus inoubliable de sa vie. Le no 1 mondial du tennis, dont la cousine va épouser le Servettien Timothée Cognat, n'a guère eu l'occasion de vibrer lors de cette partie bien pauvre en émotions. Sérieux, YB a livré le minimum syndical, sans prendre de risques alors qu'un Servette inoffensif n'a pas cadré le moindre tir...

Une réussite de la tête du défenseur Camara à la 73e sur un corner botté par Lakomy a donné la victoire aux visiteurs, et condamné Servette à la troisième place du classement. L'intérimaire Joël Magnin et ses hommes ont ainsi assuré l'essentiel au terme d'une saison quand même assez loin des standards habituels de YB. Le titre a été acquis, mais il ne restera pas dans les annales comme un millésime de grande qualité.

Arne Slot jouit d'une réputation favorable et devrait continuer à faire jouer Liverpool de manière attractive. Avec Feyenoord, qu'il dirigeait depuis 2021, il a remporté le championnat des Pays-Bas en 2023 et la Coupe ce printemps.

Slot prendra donc comme attendu la succession de Jürgen Klopp, qui a quitté le banc de Liverpool après neuf ans marqués par de grands succès et, surtout, une incroyable communion avec les supporters. Sous la houlette de l'Allemand, les Reds ont notamment gagné la Ligue des champions (2019), la Premier League (2020), le Mondial des clubs (2020), la Coupe d'Angleterre (2022) et la Coupe de la Ligue (2022, 2024).

Marchesano a rejoint le FCZ en 2016, en provenance de Bienne. Il a contribué à gagner la Coupe de Suisse en 2018 et le championnat en 2022. En 273 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 64 buts et donné 59 passes décisives.

La solidité défensive du FC Sion a sans doute été déterminante dans l'issue de la saison: les Valaisans n'ont encaissé que 23 buts en 36 matches. La deuxième meilleure défense, celle de Thoune, a elle cédé à 38 reprises. Du côté des attaques, les Bernois ont été les plus percutants avec 73 buts inscrits, un de plus que Sion.

Les hommes de Didier Tholot n'avaient besoin que d'un point pour être certains de monter. Devant plus de 12'000 spectateurs, ils ont mis un point d'honneur à empocher la totalité de l'enjeu, grâce à un doublé de Sorgic (41e/50e) et une réussite de Schmied (81e).

"Pour le moment, mon ressenti c'est que je veux rester la saison prochaine", a cependant précisé l'ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich: "Nous avons parlé avec le club, nous avons le temps de discuter la saison prochaine, parce que je dois voir aussi les joueurs, s'ils me suivent. Je vais rester et nous parlerons en cours de saison, au calme".

"Là, tout de suite, je ne suis pas capable de vous dire exactement quelle sera ma motivation pour continuer la saison prochaine, parce que c'est parfois difficile de la trouver une fois que l'on a tout réussi (...) Quand je suis arrivé ici, si on m'avait dit que j'allais gagner six fois le championnat en sept saisons, je vous aurais dit +vous êtes fous, c'est impossible+", a-t-il ajouté.

"Mais j'ai un contrat (jusqu'en juin 2025), je suis ici et j'apprécie. Parfois je suis un peu fatigué, mais parfois j'aime", a ajouté le coach qui vient d'établir un nouveau record historique de quatre victoires consécutives en championnat, alors que Liverpool et Manchester United n'ont jamais dépassé trois succès de rang.

Les Pacers ont donc su profiter des blessures frappant les Knicks, qui jouaient notamment sans Julius Randle. Et même si New York a pu compter sur les retours d'OG Anunoby et de Josh Hart, les Knicks ont perdu au début du dernier quart-temps leur meilleur joueur Jalen Brunson, qui s'est fracturé la main gauche.

Indiana s'est montré redoutable d'efficacité, avec 67,1% de réussite au tir, soit tout simplement le meilleur pourcentage de l'histoire des play-off de la NBA. Les Pacers ont plus que fait le travail offensivement, avec six joueurs à 12 points ou plus dont Tyrese Haliburton (26 points) et Pascal Siakam (20 points).

A l'Ouest, la finale opposera Boston, meilleure équipe de la saison régulière, à Indiana. Les Pacers ont rejoint les Celtics en écrasant les Knicks 130-109 dimanche à New York lors du 7e et dernier match. Il s'agit pour la franchise d'Indianapolis de la première finale de Conférence depuis 2014.

Six joueurs de la franchise de Minneapolis ont marqué au moins 10 points, Karl-Anthony Towns étant le meilleur scoreur avec 23 points (et 11 rebonds). Jaden McDaniels a ajouté 21 points. Du côté de Denver, le MVP de la saison régulière Nikola Jokic a tout donné avec un double-double autoritaire à 34 points et 19 rebonds, tandis que le meneur Jamal Murray a porté les Nuggets au scoring avec 35 points.

Après une victoire écrasante au match no 6 (115-70), les "Wolves" ont réussi un "comeback" impressionnant dimanche. Ils ont remonté le plus grand déficit de points à la mi-temps d'un match no 7 dans l'histoire de la NBA, alors que les Nuggets menaient de 15 points.

"Cela faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Je me suis répété toute la semaine qu'il fallait que je reste concentré. J'ai eu du mal aujourd'hui, mais j'ai essayé toute la journée de me concentrer sur ce que j'essayais de faire", a-t-il résumé. "Je ne voulais vraiment pas me retrouver en play-off contre Bryson. Je me suis donc dit que c'était ma chance et que je devais la saisir."

No 3 mondial et champion olympique en titre, Xander Schauffele a signé une belle carte de 65 au quatrième et dernier tour (-6). Il a scellé sa victoire grâce à un birdie à l'ultime trou, lui donnant un coup d'avance sur son compatriote Bryson DeChambeau, qui l'avait rejoint en tête.

Patrick Fischer: "J'ai trouvé la décision sur Fiala sévère"

Patrick Fischer a aimé son équipe malgré la défaite Image: KEYSTONE/AP/PETER SCHNEIDER

La Suisse ne réalisera pas le carton plein au Championnat du monde à Prague après sa défaite 3-2 devant le Canada dimanche soir. Mais Patrick Fischer a aimé ce qu'il a vu de son équipe.

La statistique avant ce match était éloquente. Sur les 21 dernières parties du tour préliminaire au Mondial, la Suisse en avait gagné 20. Sa seule défaite était intervenue l'an dernier à Riga face à la Lettonie dans un duel sans enjeu pour elle.

Mais cette fois, la Suisse est tombée sur plus forte qu'elle. Ou plus exactement, sur plus réaliste qu'elle. Et peut-être plus chanceuse aussi. "C'était un match de haute intensité avec une bonne qualité de jeu, le Canada est une très bonne équipe, a expliqué le sélectionneur devant la presse à l'issue de la rencontre. On a mis un peu de temps à trouver notre jeu, parce que la pression adverse était forte. Je suis forcément déçu d'avoir perdu, ça fait mal, mais c'est comme ça dans le sport. Demain, on va recharger les batteries."

Aucun reproche envers Fiala

Logiquement, on a voulu connaître l'avis du coach sur la charge de Kevin Fiala de la 27e minute qui a permis aux Canadiens d'être en supériorité numérique, de marquer à deux reprises et au Saint-Gallois de filer sous la douche avant ses coéquipiers. "Selon moi, c'est une super mise en échec, juge le coach zougois. Mais je ne suis pas arbitre. C'est un "open ice hit" (réd: une mise en échec au milieu de la glace) et les arbitres estiment qu'il y a un coup de genou. Je n'ai aucun reproche à formuler à l'égard de Kevin, ni envers les arbitres qui ont toujours raison. Ce sont les règles."

En insistant un peu, Patrick Fischer a précisé un peu plus sa pensée: "J'ai trouvé la décision sévère. Pour moi, c'est un hip check (réd: une mise en échec régulière avec la hanche) correct."

Cette défaite a également pour conséquence un déménagement à Ostrava pour aller y disputer le quart de finale jeudi contre un adversaire qui reste encore à déterminer. "Aller à Ostrava, c'est comme ça, j'espère qu'il y aura autant de fans suisses qu'ici à Prague, lance "Fischi". Maintenant les fans peuvent commander leurs billets. Nous on ne voit pas aussi loin. Là on va d'abord penser à se reposer lundi et ensuite préparer la partie contre la Finlande."

Un match face aux Finlandais qui pourrait signifier le retour de Gaëtan Haas dans l'alignement après cinq matches d'absence en raison d'une blessure au haut du corps. "Il y a des chances qu'il joue mardi contre les Finlandais", a dit le sélectionneur à l'issue de la rencontre.