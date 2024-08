YB et Bâle cartonnent ++ La 7e étape pour Ghekiere

Küng 4e du contre-la-montre, McNulty s'impose Stefan Küng, ici aux JO, a pris la 4e place du premier contre-la-montre de la Vuelta Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Il n'a pas manqué grand-chose à Stefan Küng lors du contre-la-montre entre Lisbonne et Oeiras (12 km), première étape de la Vuelta. Le Thurgovien a pris la 4e place à 6 secondes de Brandon McNulty. Sixième après 7,3 km, Küng a fini fort mais cela n'a pas suffi pour devancer l'Américain qui fut le seul à battre le Tchèque Mathias Vacek pour deux secondes. On retrouve Wout van Aert sur la troisième marche du podium. Le Belge était premier au pointage intermédiaire, mais il a perdu du temps sur la fin. Le deuxième Suisse en lice, Mauro Schmid, s'est bien comporté en allant chercher la 7e place à un peu plus de 16 secondes.

Premier League: Fabian Schär voit rouge Fabian Schär: un carton rouge d'entrée en Premier League Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fabian Schär ne gardera pas un souvenir impérissable du début de saison en Premier League. Le défenseur suisse de Newcastle a en effet été expulsé dès la 28e lors de la réception de Southampton. Schär a répondu à une provocation de Ben Brereton Diaz et lui a donné un petit coup de tête. Suffisant pour que l'arbitre lui brandisse un carton rouge. Ce coup du sort n'a pas empêché les Magpies de prendre les trois points, grâce à une réussite de Joelinton à la 45e. Par ailleurs, Arsenal a bien lancé sa saison. Les Gunners, cités comme les potentiels principaux rivaux du quadruple tenant du titre Manchester City, ont battu Wolverhampton 2-0. Les buts ont été inscrits par Havertz (25e) et Saka (74e).

Ghekiere remporte la 7e étape, Niewiadoma reste en jaune Justine Ghekiere l'a emporté au Grand-Bornand Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong La Belge Justine Ghekiere a remporté la 7e et avant-dernière étape du Tour de France feminin. Elle s'est imposée en solitaire au Grand-Bornand devant Maeva Squiban et la Néerlandaise Demi Vollering. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma, 4e, a conservé son maillot jaune de leader à la veille de la dernière étape qui proposera 7000 mètres de dénivelé positif, avec l'ascension du col du Glandon avant l'arrivée finale au sommet de l'Alpe d'Huez. Demi Vollering va devoir s'employer pour battre Niewiadoma dimanche. Dans le duel direct avec la Polonaise, la Néerlandaise a repris quatre secondes. Au classement général, elle accuse un retard d'1'15. Noemi Rüegg a elle concédé 9'23 minutes et terminé au 51e rang. Elle occupe la 38e place du général.

MotoGP: Bagnaia rejoint Martin en tête du championnat Un précieux succès en sprint pour Bagnaia Image: KEYSTONE/EPA/JOHANN GRODER Le double champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le sprint du GP d'Autriche à Spielberg. Il a devancé l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac). Le Turinois, parti en deuxième position, a notamment profité d'une pénalité infligée au Madrilène - auteur de la pole position - pour l'emporter facilement. L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) est monté sur la dernière marche du podium. Le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini), qui s'était élancé en troisième position, a chuté à la mi-course alors qu'il était deuxième. Il a ainsi encore perdu de précieux points. Grâce à ce troisième succès en sprint cette saison, Bagnaia revient à hauteur de Martin en tête du championnat avec 250 points, bien loin devant son équipier et compatriote Enea Bastianini. Celui-ci est relégué à 52 longueurs du duo de leaders après sa quatrième place sur le vallonné tracé autrichien samedi.

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré stoppées en demi-finales Zoé Vergé-Dépré et Esmée Böbner se sont inclinées en demi-finales des Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré ne joueront pas la finale des Championnats d'Europe aux Pays-Bas. Les Suissesses se sont inclinées 21-13 21-16 face aux Allemandes Müller/Tillmann. C'est comme si les quarts de finaliste des derniers JO de Paris n'avaient plus d'essence dans le moteur. Au cours du premier set, la paire helvétique a tenu le coup jusqu'à 12-10 en faveur des Allemandes avant de prendre un sec 9-2. Durant le deuxième set, la Lucernoise et la Bernoise ont mené 8-5 avant d'encaisser six points de suite. Battues au bloc, les Suissesses ont montré leurs limites face à une paire éliminée en huitièmes de finale à Paris. Dominées 20-13, les deux Helvètes ont livré un dernier baroud d'honneur en revenant à 20-16. Mais un dernier bloc allemand a permis de conclure ce match. Les Suissesses auront tout de même la chance de lutter pour la médaille de bronze. A 18h45, elles affronteront les Lituaniennes Paulikiene/Raupelyte.

Premier League: l'ère Arne Slot débute par un succès pour Liverpool Mohamed Salah: un but et un assist Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Liverpool a réussi sa première de l'ère Arne Slot. Les Reds l'ont emporté 2-0 sur la pelouse du promu Ipswich Town lors de la 1re journée de Premier League Mohamed Salah a une fois encore été déterminant. L'Egyptien a servi Diogo Jota pour l'ouverture du score (60e) avant de signer le deuxième but cinq minutes plus tard. Avant de prendre le dessus, Liverpool avait livré une première période plus poussive. Arne Slot, qui a succédé à l'emblématique Jürgen Klopp sur le banc, se satisfera néanmoins de ce départ victorieux.

Imane Khelif acclamée par une foule immense dans sa région natale Imane Khelif acclamée pour son retour dans sa ville natale Image: KEYSTONE/AP/Anis Belghoul Un retour très attendu. La championne olympique de boxe algérienne Imane Khelif a été acclamée par une foule immense à Tiaret, sa ville natale. Des milliers de personnes se sont pressées vendredi soir dans les rues de cette ville d'environ 200'000 habitants, à 340 km au sud-ouest d'Alger, pour la saluer après son sacre olympique. Interrogée sur la plainte qu'elle a déposée pour cyberharcèlement, Imane Khelif n'a pas voulu répondre. "C'est jour de fête aujourd'hui. J'aborderai cette question au moment opportun", a-t-elle expliqué. Mais son entraîneur, Mohamed Chaoua, a précisé que le président Abdelmadjid Tebboune suivait personnellement cette affaire. Le chef de l'Etat "a dit que nous ne renoncerons pas à nos droits (réd: dépôt d'une plainte qui vise notamment Elon Musk, JK Rowling et Donald Trump)", a dit l'entraîneur, tout en soulignant que le retour d'Imane était "un jour (...) de joie" et que les questions judiciaires devaient être abordées dans les instances appropriées. Une enquête a été ouverte en France après la plainte pour cyberharcèlement aggravé déposée par Imane Khelif, victime d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux dès la fin de son premier combat, laissant entendre qu'elle serait "un homme combattant des femmes". Massés depuis la matinée aux abords du siège de la wilaya (préfecture) de Tiaret, une région rurale semi-aride, les supporters ont explosé de joie à l'apparition, à la nuit tombée, de la championne olympique qui paradait sur un bus à impériale, escorté par des véhicules de la gendarmerie. Aux cris de "Imane Khelif" et du slogan "one, two, three, viva l'Algérie", les supporters ont ovationné leur héroïne, entourée notamment de membres de sa famille. "C'est un accueil chaleureux que j'ai reçu aujourd'hui. Tous les Algériennes et Algériens ont le droit de se réjouir et de profiter", a déclaré la jeune femme de 22 ans. "Même le président de la République est en réalité le premier supporter d'Imane Khelif, ce qui montre que l'Etat et le peuple sont tous derrière le sport. Je suis convaincue que le sport est un message pour les peuples", a ajouté la championne.

La saison de la confirmation pour Bologne L'Inter Milan de Yann Sommer remet sa couronne en jeu en Serie A. A Bologne, la cohorte helvétique entend poursuivre sur sa lancée avec un nouvel entraîneur, mais devra aussi gérer ses débuts en C1. Remo Freuler, Michel Aebischer et Dan Ndoye devront en effet s'adapter au style de jeu de Vincenzo Italiano, qui a remplacé Thiago Motta sur le banc. Ce dernier, après deux saisons terminées au 9e et au 5e rang avec Bologne, a répondu à l'appel de la Juventus. Avec Italiano, la formation d'Emilie-Romagne tient toutefois un homme qui a fait ses preuves dans le Calcio. Après avoir hissé le petit club de La Spezia pour la première fois de son histoire dans l'élite en 2020, le technicien de 46 ans a stabilisé la Fiorentina ces dernières saisons. Il a également mené la Viola en finale de la Conference League lors des deux derniers exercices. Qualifié en Ligue des champions pour la première fois depuis 59 ans, Bologne devra en revanche composer sans quelques-uns des hommes forts du dernier exercice. Les départs du défenseur Riccardo Calafiori à Arsenal, et de l'attaquant Joshua Zirkzee à Manchester United ont rempli les caisses (près de 90 millions d'euros à eux deux), mais il reste à voir si leurs remplaçants parviendront à les faire oublier. Freuler, Aebischer et Ndoye, qui se sont tous trois illustrés avec la Suisse lors de l'Euro, devraient à nouveau être des éléments-clés du système bolognais. A moins que le Vaudois ne change d'air avant la fin du mercato, lui qui est pressenti notamment du côté de l'Inter. Gare à la concurrence Vainqueurs du scudetto avec 19 points d'avance sur l'AC Milan la saison dernière, les Nerazzurri s'avancent comme favoris à leur propre succession. Leurs rivaux milanais, la Juventus et Naples, qui s'est renforcé après un exercice décevant, peuvent jouer les contradicteurs. Acteur majeur du titre intériste, Yann Sommer partira titulaire dans les buts, mais devra se méfier de la concurrence de Josep Martinez, recruté auprès de Genoa. Son entraîneur Simone Inzaghi peut compter sur un effectif fourni et enrichi par les arrivées de Davide Frattesi (Sassuolo), Piot Zielinski (Naples) et Marko Arnautovic (Bologne). Chez les Rossoneri, Noah Okafor aura une nouvelle fois fort à faire pour convaincre son nouveau coach Paulo Fonseca de lui donner du temps de jeu. Avec Rafael Leão, Luka Jovic, Christian Pulisic ou encore Alvaro Morata, qui a remplacé Olivier Giroud parti aux Etats-Unis, la concurrence s'annonce rude en attaque. Les trois autres Suisses engagés en Serie A joueront probablement le milieu ou la fin du classement. Simon Sohm, régulièrement aligné avec Parme, et Samuel Ballet, peu utilisé à Côme, ont fêté la promotion avec leur club, tandis que Nicolas Haas est revenu à Empoli après une saison décevante à Lucerne.

Küng et Schmid pour la première fois au départ Deux coureurs suisses disputeront cette année le Tour d'Espagne, qui débute samedi au Portugal. Il s'agit de Stefan Küng et Mauro Schmid, qui s'aligneront sur la Vuelta pour la première fois. A la base, ce troisième grand tour de l'année ne figurait pas au programme du rouleur thurgovien. Mais ses problèmes de santé ces derniers mois l'ont fait réfléchir. A 30 ans, il est arrivé à la conclusion qu'il serait peut-être bénéfique de changer son approche. "J'ai expliqué à l'équipe mon idée de courir la Vuelta. On a vite trouvé un accord", explique-t-il à Keystone-ATS. L'alternative aurait été de disputer le Tour du Benelux, la Bretagne Classic et le championnat d'Europe, comme lors des dernières saisons. Küng admet ne pas avoir d'attirance particulière pour le Tour d'Espagne. "Je suis honnête, la Vuelta est le grand tour qui me parle le moins." Objectif: une victoire d'étape Durant sa carrière, le Thurgovien a déjà disputé onze tours de trois semaines, soit huit fois le Tour de France et trois fois le Giro. Son plan est-il d'utiliser la Vuelta afin de se mettre en forme avant les championnats du monde de Zurich à fin septembre? "Non, je suis déjà en bonne forme", dit-il. Küng n'a pas prévu de quitter les routes espagnoles de manière anticipée. "J'aimerais découvrir quelque chose de nouveau, avec le but de réussir." Une victoire d'étape est donc dans son collimateur. Et dès le premier jour, il aura une occasion d'y parvenir. Cette 79e édition commencera samedi à Lisbonne par un contre-la-montre de 12 km sur un parcours dénué de difficultés techniques. "L'objectif est la victoire, même si la concurrence s'annonce forte", remarque le Suisse. Les principaux candidats au premier maillot rouge de leader devraient être le Belge Wout van Aert, le Britannique Joshua Tarling, l'Américain Brandon McNulty et le Portugais Nelson Oliveira, qui sera très motivé devant son public. Tous quatre ont fini devant Küng lors du chrono des JO à Paris. Le Thurgovien espère réussir un gros coup et devenir le troisième Helvète après Alex Zülle (2000) et Fabian Cancellara (2009) à porter le maillot de leader de la Vuelta depuis le changement de millénaire. Pas exploité tout son potentiel Küng espère donc enfin gagner une fois sur un grand tour, mais toutes les planètes devront être alignées. Il a été récemment handicapé par une bronchite avant le Tour de Suisse, puis par des problèmes à l'estomac. "L'été ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. J'ai toujours le sentiment de ne pas avoir pu exploiter tout mon potentiel." Au lieu d'une médaille olympique, il a dû se contenter de deux diplômes. "Mais je ne peux rien me reprocher. J'ai toujours dit que je voulais donner le maximum le jour J. Et dans les conditions qui étaient les miennes, il n'était pas possible de faire davantage." Mais le Thurgovien semble avoir enfin surmonté ses soucis physiques. "Il y a longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien", lance-t-il. De bon augure avant les échéances de ces prochaines semaines et mois... Deuxième Suisse en lice, Mauro Schmid (24 ans) découvre aussi l'épreuve, après deux participations au Tour d'Italie. En 2021, il avait remporté la 11e étape du Giro lors de sa première.

Monfils fait tomber Alcaraz Gaël Monfils a réussi un bel exploit Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Grosse surprise à Cincinnati, où Gaël Monfils, 46e mondial, a renversé 4-6 7-6 (7/5) 6-4 Carlos Alcaraz (no 3), finaliste de l'épreuve l'an passé, vendredi au 2e tour du Masters 1000. C'est la première fois que le Français de 37 ans parvient à battre l'Espagnol plus jeune de 16 ans en trois confrontations. Monfils n'avait plus battu un joueur du top 3 depuis sa victoire aux dépens de Daniil Medvedev, alors no 1 mondial en mars 2022. C'était en 16e de finale d'Indian Wells, avant de concéder au tour suivant la première de ses deux défaites contre... Alcaraz, également vainqueur de leurs retrouvailles à Miami cette année. Selon l'ATP, Monfils est devenu le deuxième joueur le plus âgé à vaincre un membre du top 3, après Roger Federer, qui avait 38 ans lorsqu'il a battu Novak Djokovic aux Masters 2019. Aussi prestigieuse soit sa victoire, Monfils va devoir vite se tourner vers son 8e de finale, puisqu'il est programmé en soirée, face au Danois Holger Rune (16e).

Le PSG s'impose 4-1 au Havre pour débuter sa saison Macro Asensio et le PSG ont pris la mesure du Havre Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le PSG a bien débuté sa saison. Le club parisien s'est imposé 4-1 au Havre en ouverture de la Ligue 1. Les Franciliens ont longtemps eu des difficultés à faire la différence en attaque en l'absence de Kylian Mbappé. Lee Kang-in en première période, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani en fin de match, ont marqué pour le PSG, leader provisoire avant les autres rencontres du week-end.

Yverdon et Winterthour continuent Anthony Sauthier et Yverdon ont eu chaud à Chavannes Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Coupe de Suisse a commencé sans grande surprise. Réduit à 10, Yverdon a quand même battu Dardania Lausanne 3-0 et Winterthour a dominé Wettswil-Bonstetten 2-1 pour rejoindre les 16es de finale. L'expulsion de William Le Pogam à la 26e aurait pu perturber les Yverdonnois. Heureusement pour eux, ils ont su faire la différence en deuxième mi-temps face à un club de 2e ligue trop limité. Jessé Hautier et Boris Cespedes avec deux buts en deux minutes (50e/52e) et Kevin Carlos (72e), courtisé par Bâle et YB, ont fait trembler les filets. En 2023, les joueurs de Winterthour s'étaient assurés la qualification sur le terrain de Moos à Wettswil en marquant deux buts en fin de match. Cette fois-ci, un but contre son camp et une réussite du jeune Elias Maluvunu (20 ans) ont suffi pour battre le club de 1re ligue entraîné par Stephan Lichtsteiner. C'est la septième fois que Wettswil-Bonstetten se retrouve bloqué au premier tour de la Coupe de Suisse. A cinq reprises, le club a été battu par un adversaire de Super League. Les clubs de Challenge League ont fait le job. Wil (3-1 contre la 1re ligue Taverne) et Bellinzone (2-1 contre Kriens) ne se sont pas fait abuser par des adversaires de niveau inférieur.

La gymnaste roumaine Barbosu a récupéré sa médaille de bronze Ana Barbosu a récupéré sa médaille de bronze Image: KEYSTONE/AP/Vadim Ghirda La gymnaste roumaine Ana Barbosu a reçu vendredi à Bucarest sa médaille de bronze de l'épreuve individuelle au sol des JO de Paris. Celle-ci fut d'abord décernée à l'Américaine Jordan Chiles. Le 5 août, au 9e jour des compétitions olympiques, l'Américaine de 23 ans était montée sur la troisième marche du podium derrière la Brésilienne Rebeca Andrade, sacrée championne, et la superstar de la gym Simone Biles, médaillée d'argent. Ana Barbosu pensait pourtant avoir obtenu une meilleure note qu'elle, mais à la suite d'une réclamation, la note de Chiles avait été réévaluée à la hausse, lui permettant de dépasser la gymnaste roumaine. Saisie par la Roumanie, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a jugé que la réclamation du camp américain avait été posée hors délais et a réattribué la troisième place à Barbosu. Recevant sa médaille loin des projecteurs de Paris, la gymnaste roumaine s'est dit "très heureuse et reconnaissante" tout en faisant part de sa tristesse devant cet imbroglio. "Nous autres gymnastes n'avons absolument rien fait de mal", a poursuivi la jeune Roumaine, 18 ans. La veille, Jordan Chiles avait jugé "injuste" le retrait de sa médaille et avait fait part de son accablement. Sa fédération, USA Gymnastics, a promis d'"explorer toutes les voies et processus d'appel possibles" pour que la gymnaste récupère sa médaille.

Les deux paires féminines en quarts de finale Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré sont en quarts de finale des Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder se sont qualifiées pour les quarts de finale des Européens aux Pays-Bas. Les deux équipes se sont imposées 2-1. Böbner/Vergé-Dépré ont remporté leur match contre le duo allemand Sarah Schneider/Margareta Kozuch. Les Suissesses ont renversé la situation après avoir perdu le premier set 21-17. En quarts de finale, la Lucernoise et la Bernoise affronteront les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon. Vérge-Dépré/Mäder ont copié les jeunes. Après un premier set décevant, perdu 21-14, la Bernoise et la Zurichoise ont renversé la situation et remporté le match face aux Italiennes Reka Orsi Toth/Giada Bianchi. En quarts de finale, les deux Suissesses retrouveront d'autres Transalpines avec la paire Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Les quarts de finale des Suissesses se joueront vendredi soir. Victoires masculines Chez les messieurs, Quentin Métral et Yves Haussener se sont imposés face aux Polonais Piotr Kantor/Jakub Zdybek et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Métral/Haussener ont remporté le troisième set 16-14. Ils affronteront vendredi soir les Tchèques Jakub Sepka et Jiri Sedlak, deux adversaires contre lesquels ils ont perdu en deux sets lors du tour préliminaire. Marco Krattiger/Florian Breer ont fait de même un peu plus tard dans l'après-midi. Ils se sont imposés face aux Français Calvin Aye/Rémi Bassereau.