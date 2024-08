YB face à Galatasaray ++ 1 point pour Yverdon

La 8e médaille d'or attendra pour Simone Biles Simone Biles est tombée à la poutre et a fini 5e Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Simone Biles et la poutre ne font pas bon ménage aux Jeux. L'Américaine est tombée de l'engin en finale et n'a terminé que 5e. Biles n'a obtenu que 13,100 points et a dû attendre de longues minutes le verdict des juges après son exercice. La Texane de 27 ans avait successivement remporté l'or avec l'équipe américaine, au concours général et au saut. Mais elle ne devra normalement pas attendre bien longtemps ce huitième titre olympique. La Texane est en effet la grande favorite de la finale au sol de lundi après-midi (dès 14h23). L'or à la poutre a été remporté à la surprise générale par Alice D'Amato. L'Italienne de 21 ans a triomphé avec 14,366 points devant la Chinoise Zhou Yaqin (14,100). Cette dernière a certes présenté l'exercice le plus difficile des huit finalistes, mais elle est tombée de l'engin, tout comme Biles.

Une matinée difficile pour les Suisses Léonie Pointet n'a pas réussi son repêchage sur le 200 m Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Suisses ont connu des difficultés ce lundi matin à Paris. Yasmin Giger, Léonie Pointet et Lionel Spitz n'ont pas passé le cap des repêchages sur le 400 m haies et sur le 400 m plat. La Thurgovienne a pris la 5e place de sa série en 55''18. Elle aurait dû battre son record personnel de 54''77 pour passer en demi-finales. Sur le 200 m, Léonie Pointet a fini 4e d'une série enlevée par l'Australienne Torrie Lewis en 23''08. La Vaudoise a couru en 23''37 mais seule la gagnante avait droit de continuer son parcours. Spitz a lui pris la 4e place de sa série en 45''51 et il ne lui a pas manqué grand-chose puisque le 2e de sa course, le Botswanais Leungo Scotch, est passé en 45''33. "Le départ s'est bien passé, a expliqué le Zurichois au micro de la RTS. C'est après que cela s'est compliqué. Je suis évidemment très déçu et triste, c'est dommage. Mais je suis fier d'avoir pu courir deux fois et je sais que j'ai tout donné." En séries du 400 m haies, Julien Bonvin a pris la 6e place en 49''82. Le Valaisan devra passer par les repêchages. Bonvin est demeuré loin de son record de 48''59. Aux qualifications à la perche, Angelica Moser et Pascale Stöcklin sont entrées en lice. Si la nouvelle recordwoman de Suisse (4m88) a franchi 4m55 à sa première tentative pour se qualifier, cela s'est moins bien passé pour la perchiste entraînée par Nicole Büchler qui a vu son concours prendre fin prématurément. Après avoir effacé 4m20 à son premier essai, elle a buté à trois reprises sur une barre à 4m40. "J'étais totalement vidée, a-t-elle lancé. Ce n'est pas si grave de partir si tôt. Des fois, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, j'ai un peu perdu mes sensations et je suis sortie de ma routine. Il faut dire que dans ce grand stade, le bruit est incroyable et c'est hyper intense." A noter que 20 perchistes prendra part à cette finale puisque les 12 meilleures sont qualifiées et que neuf filles se sont classées au 12e rang à égalité.

Les Young Boys face à Galatasaray Mauro Icardi: 25 buts la saison dernière en Championnat de Turquie pour Galatasaray... Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Les Young Boys n’ont pas été servis par le sort. Le tirage des play-off de la Ligue des Champions proposera aux Bernois un immense défi face à Galatasaray. Champion de Turquie en titre, le club d’Istanbul est beaucoup plus redoutable que les Israéliens de Maccabi Haïfa que les Bernois avaient éliminés l’an dernier pour s’ouvrir les portes de la Ligue des Champions. Aujourd’hui, c’est un exploit XXL que devra réussir la formation de Patrick Rahmen pour s’inviter à nouveau à la table des plus grandes équipes du continent. Même s’il a entamé samedi sa saison de la pire des manières avec une défaite... 5-0 devant Besiktas lors de la Super Coupe, Galatasaray s’avance comme le grand favori de cette double confrontation face à des Young Boys en souffrance. Avec l’Argentin Mauro Icardi, l’Ivoirien Wilfred Zaha et les Belges Dris Mertens et Michy Batshuayi, Galatasray possède une armada offensive de grande valeur. Titulaire samedi, le Montheysan Berkan Kutlu se rappellera, par ailleurs, au bon souvenir du public suisse. Formé au FC Sion, le demi de 26 ans a eu l’immense mérite de gagner sa place dans le plus grand club de Turquie. Comble de malchance pour les Bernois, ils livreront le match retour à Istanbul le 27 ou le 28 août, une semaine après un match aller au Wankdorf qui s’annoncera également très bouillant. En cas d'élimination, les Young Boys auront la consolation de disputer la phase de poules de l'Europa League.

Le relais mixte helvétique seulement 7e Julie Derron a réussi un bon relais mais cela n'a pas suffi pour la Suisse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse n'a pas décroché une deuxième médaille olympique en triathlon. Lors du relais mixte, la Suisse a pris la 7e place d'une course remportée par l'Allemagne. Après les polémiques sur la qualité de l'eau de la Seine, les athlètes se sont lancés dans le bain. Max Studer a réussi un excellent premier relais pour transmettre le témoin virtuel à Julie Derron. La vice-championne olympique a maintenu la Suisse dans le coup et sur le podium provisoire. C'est par la suite que les choses se sont "gâtées" pour les Helvètes. Débarqué à la der pour remplacer Simon Westermann, Sylvain Fridelance n'a pas pu faire de miracle. Le Vaudois a bouclé son effort avec le 11e temps en 20'47. Studer avait réalisé son pensum en 20'08. Les quelques secondes perdues par Fridelance n'ont pas pu être récupérées par Cathia Schär. Schär a mis 23'37 soit le huitième chrono de sa série. Elle a par exemple mis presque une minute de plus que Derron, perdant surtout du temps à la nage et à la course. La Suisse finit donc 7e. Les médailles étaient injouables puisque ce fut une lutte à trois remportée au sprint par l'Allemagne devant les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Dougoud vise le podium en kayak cross Après un week-end sans médaille, la Suisse lorgne à nouveau les podiums aux JO de Paris lundi. Martin Dougoud a notamment les crocs avant la phase finale du kayak cross. Le Genevois de 33 ans avait expliqué avant ces Jeux qu'il s'agissait de se comporter "comme un chien affamé" dans cette épreuve spectaculaire nouvellement inscrite au programme olympique, discipline qui lui a permis de se parer de bronze aux Mondiaux 2023. Et c'est très certainement son cas: il est avide de revanche après avoir terminé 4e en slalom à 0''57 du bronze. Autres sportifs revanchards dans le camp helvétique, les cavaliers de saut d'obstacles disputent lundi à Versailles les qualifications de l'épreuve individuelle. Steve Guerdat et Martin Fuchs, ambitieux tant par équipe qu'en individuel, se doivent de réagir. Appelé pour remplacer Pius Schwizer, le Genevois Edouard Schmitz aborde cette épreuve sans pression, et une place parmi les 30 finalistes de mardi constituerait déjà une sacrée performance. En athlétisme, les supporters suisses suivront avec intérêt les demi-finales du 200 m. La double championne d'Europe Mujinga Kambundji a souffert dimanche en séries, quelque 12 heures après avoir terminé 6e du 100 m. Elle devra sortir le grand jeu pour filer en finale. La championne d'Europe du saut à la perche Angelica Moser sera quant à elle en lice lors des qualifications en matinée. Toujours au Stade St-Denis, la soirée sera marquée par la finale du concours masculin de la perche. L'or semble promis à Armand Duolantis qui, si tout va bien, tentera certainement d'améliorer son record du monde. Autre star mondiale, la gymnaste Simone Biles tentera d'accrocher un troisième voire un quatrième titre dans ces Jeux à l'occasion des finales du sol et de la poutre.

Lyles champion olympique du 100 m pour 5 millièmes Noah Lyles est champion olympique du 100 m Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Noah Lyles est devenu champion olympique du 100 m à Paris. Le champion du monde américain a remporté le titre en 9''79 devant le Jamaïcain Kishane Thompson (9''79) et l'Américain Fred Kerley (9''81). Cinq millièmes, c'est ce qui a séparé l'or de l'argent, la poussière de temps qui fait de Noah Lyles le premier Américain champion olympique sur la ligne droite depuis 2004 et Justin Gatlin. Le champion du monde en titre a réussi sa fin de course et un cassé impeccable pour battre Kishane Thompson qui semblait parti pour se parer d'or. Mais Lyles a plus d'un tour dans son sac et l'Américain a attendu la finale olympique pour battre son record personnel sur la distance. Un peu bousculé par l'autre Jamaïcain Oblique Seville en demi-finale, Noah Lyles est entré dans cette finale rempli d'énergie. Lors de la présentation des coureurs, l'Américain a fait le show en haranguant la foule. Et ça lui a réussi. Médaillé de bronze du 200 m à Tokyo, Lyles signe le plus grand exploit de sa carrière. Le public du Stade de France a bien eu droit à un duel Etats-Unis/Jamaïque. Comme un retour à l'ère Bolt/Powell face à Gay/Gatlin. Mais la bannière étoilée a cette fois battu les représentants des Caraïbes puisque derrière Kishane Thompson, on retrouve un autre Américain, Fred Kerley. Kenneth Bednarek termine 7e en 9''88 alors qu'Oblique Seville a déçu avec la 8e et dernière place en 9''91, excusez du peu. Cela montre l'incroyable densité du sprint actuel. Le champion olympique en titre Marcell Jacobs n'a pas démérité avec la 5e place en 9''85. L'Italien semble s'être fait mal pendant la course, mais a effectué une course magnifique. Noah Lyles a validé la première étape de son périple parisien. Il va maintenant tenter de faire encore mieux qu'aux Mondiaux de Budapest l'an dernier en allant chercher l'or sur le 200 m, sa discipline de prédilection, sur le relais 4x100 m et potentiellement sur le relais 4x400 m, un exploit jamais réalisé.

Pellaud et Rosamilia logiquement éliminées Pas de miracle pour Rachel Pellaud, éliminée en demi-finale du 800 m olympique Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Il n'y aura pas de Suissesse en finale du 800 m olympique de Paris. Rachel Pellaud et Valentina Rosamilia n'ont pas passé le cut des demi-finales. La marche était tout simplement trop haute pour les deux femmes. La Jurassienne, ancienne spécialiste du 400 m, a peut-être eu des envies de retour en arrière. Partie très (trop) vite, l'athlète du club de Bassecourt a payé ses efforts sur le deuxième tour de piste. Elle a terminé 8e de sa série en 2'03''36, totalement exténuée. Qualifiée après un excellent repêchage, Valentina Rosamilia n'a pu faire mieux que 7e en 1'59''27. L'Argovienne n'a absolument rien à se reprocher, elle qui disputait ses premiers JO et qui est descendue sous les 2' il n'y a pas si longtemps. Si l'on ajoute encore la Fribourgeoise Audrey Werro, le 800 m féminin helvétique semble avoir un avenir radieux. Pour le titre olympique, difficile d'imaginer qui pourra aller chercher la Britannique Keely Hodgkinson.

Noah Lyles va devoir battre la Jamaïque Kishane Thompson impressionnant en demi-finale du 100 m Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Gros suspense pour la finale olympique du 100 m à Paris. Les Jamaïcains Kishane Thompson et Oblique Seville veulent battre les Américains. Un duel Jamaïque/Etats-Unis, voilà ce que sera la finale de 21h50 au Stade de France. Comme un retour à l'ère Bolt/Powell face à Gay/Gatlin. Cette fois les représentants des Caraïbes se nomment Kishane Thompson et Oblique Seville. Thompson a couvert la ligne droite en 9''80 et a le plus impressionné. Seville, 23 ans comme son compatriote, a remporté sa demi-finale en 9''81 et envoyé un message au champion du monde Noah Lyles, 2e en 9''83. Fred Kerley a lui réussi 9''84 dans sa demi-finale, battu par Thompson. Face à ces quatre fusées, on retrouve le champion olympique italien Marcell Jacobs, qualifié au temps en 9''92. L'AFrique est bien représentée avec le Sud-Africain Akani Simbine (9''87) et le Botswanais Letsile Tebogo (9''91). L'Américain Kenneth Bednarek complète le plateau.

Les Chinois brisent l'hégémonie américaine Pan Zhanle a une nouvelle fois été supersonique en crawl. Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Les Chinois ont remporté dimanche à Paris le relais 4x100 m quatre nages, devant les Américains et les Français. Les Etats-Unis avaient remporté leurs quinze dernières finales olympiques. Avec un dernier relais supersonique de Pan Zhanle, le champion olympique du 100 m (en 45''92 lancé, son record du monde étant à 46''40), les relayeurs chinois (3'27''46) ont devancé le Team USA (3'28''01) et les Français menés par Léon Marchand (3'28''38). Le quadruple champion olympique français avait pourtant ramené la France dans le coup en brasse, avant que Maxime Grousset (papillon) ne mette Florian Manaudo sur orbite. Mais le médaillé de bronze du 50 m libre n'a pas su résister à la fusée Pan Zhanle. Le relais refermait aussi la folle semaine olympique de Léon Marchand, avec quatorze courses au total et quatre couronnes individuelles (400 m et 200 m quatre nages, 200 m papillon, 200 m brasse). Record du monde sur 1500 m L'Américain Bobby Finke a lui décroché un deuxième titre consécutif sur 1500 m nage libre, en battant au passage le record du monde vieux de douze ans du Chinois Sun Yang. En 14'30''67, le nageur de 24 ans a dominé l'Italien Gregorio Paltrinieri et l'Irlandais Daniel Wiffen. Sacré mardi sur 800 m, Wiffen avait prédit après avoir dominé les séries du 1500 que la course la plus longue de ces Jeux se jouerait sous le record du monde, qu'il ambitionnait de battre. Mais cet honneur est revenu au tenant du titre américain, qui a effacé des tablettes les 14'31''02 réalisés par Sun Yang aux JO de Londres, en 2012.

Maud Jayet sur le podium provisoire Maud Jayet est bien placée pour jouer les médailles en ILCA 6. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Maud Jayet est toujours bien placée pour jouer le podium lors de la Medal Race, en catégorie ILCA 6. Après huit courses de qualification sur dix, la navigatrice vaudoise est classée troisième. Une 7e et une 8e place lors des deux courses qui se sont tenues dimanche au large de Marseille ont permis à Maud Jayet de grimper de deux rangs au classement provisoire. Une nouvelle bonne journée lundi lui permettrait d'aborder la Medal Race dans de bonnes conditions. Bon départ de Lengwiler En kitesurf, Elena Lengwiler a connu un bon départ. Elle a remporté une course après une 3e et 6e places. Une mauvaise performance lors de la quatrième course du jour (21e) est venue quelque peu ternir sa journée. Ce résultat biffé, la Saint-Galloise est tout de même quatrième du classement provisoire. En 470 mixte, Yvers Mermod et Maja Siegenthaler sont eux aussi toujours en course pour la Medal Race. Le duo s'est classé 4e et 7e des régates du jour et pointe à la 10e et dernière place qualificative après six des dix courses.

Tanja Hüberli et Nina Brunner aussi en quarts de finale Le rêve de médaille olympique se poursuit pour Tanja Hüberli (à gauche) et Nina Brunner. Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Tout comme Böbner/Vergé-Dépré, Tanja Hüberli et Nina Brunner ont obtenu leur billet pour les quarts de finale du tournoi olympique dimanche. Elles ont battu les Espagnoles Liliana/Paula 23-21 21-16. Les deux Suissesses, sixièmes de la hiérarchie mondiale, avaient été stoppées au même stade de la compétition il y a trois ans à Tokyo par leurs compatriotes Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré. La Schwytzoise et la Bernoise avaient notamment galvaudé cinq balles de match face aux futures médaillées de bronze. Dimanche, elles ont surtout dû s'employer en première manche pour sauver une balle de set. Comme libérée, la paire helvétique a davantage maîtrisé son sujet dans le deuxième set avant de conclure l'affaire sur leur troisième balle de match grâce à un contre de Tanja Hüberli au filet. En quart de finale, Hüberli/Brunner, qui n'ont toujours pas concédé le moindre set dans ce tournoi, pourraient affronter les championnes du monde en titre, les Américaines Hughes/Cheng.

Le champion est loin d'être guéri Silvère Ganvoula a inscrit le 2-1 pour les Young Boys en faisant parler sa puissance. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER YB n'est pas encore guéri. Avec le point obtenu devant le FC Zurich (2-2) , le champion ne bascule pas dans la crise. Mais le sentiment que cette équipe ne peut masquer une immense fragilité persiste. Avec Kastriot Imeri, Cédric Itten, Joël Monteiro et Meschack Elia... relégués sur le banc, les Bernois ont su renverser le cours du match après le penalty d’Antonio Mascherano pour le 1-0 en faveur du FCZ après seulement 7 minutes de jeu. Un coup franc de Filip Ugrinic qui trouvait le poteau puis... le dos de Yanick Brecher pour le 1-1 et un rush tout en puissance de Silvère Ganvoula pour le 2-1 ont rappelé aux 30'620 spectateurs du Wankdorf que les Younbg Boys pouvaient encore mordre. Mais l’égalisation de Nikola Kartic à la 76e a agi comme une douche froide auprès du public bernois. Qui a quitté le stade avec la crainte que les 11 points qui séparent virtuellement le FC Lugano de ses favoris représentent un handicap déjà insurmontable. Un premier point pour Yverdon A la Schützenwiese, Yverdon a partagé l’enjeu (0-0) devant le FC Winterthour pour cueillir son premier point de la saison. Après les défaites contre Bâle et le Servette FC, les Vaudois ont témoigné d’un réel esprit de corps devant un Paul Bernardoni très à son affaire dans sa cage. La première titularisation de Kevin Carlos à la pointe de l'attaque cette saison n’a pas vraiment payé. Même si l’homme qui vaut 2 millions a su parfois fait parler sa puissance. Yverdon recevra les Young Boys, toujours la "lanterne rouge" de la Super League, samedi dans une rencontre qui livrera un premier enseignement. Celui de savoir si Yverdon, comme lors du précédent exercice, est toujours capable de frapper fort à domicile. Son unique moyen pour sauver sa place au sein de l’élite.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler sacré champion olympique Scottie Scheffler a réalisé le meilleur quatrième tour dimanche. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Le no 1 mondial Scottie Scheffler a remporté dimanche le tournoi olympique de golf. Loin derrière l'Américain, le Suisse Joel Girrbach a terminé à la 49e place. Sur le prestigieux parcours du Golf national de Guyancourt, Scheffler, 28 ans, a parachevé son oeuvre lors d'un quatrième et dernier tour phénoménal (9 sous le par). Le natif du New Jersey a rendu une carte finale de 265, pour s'imposer avec un coup d'avance sur le Britannique Tommy Fleetwood, moins en verve dimanche (5 sous le par). La médaille de bronze est revenue au Japonais Hideki Matsuyama (267). L'issue aurait pourtant pu être différente si Jon Rahm n'avait pas craqué sur la fin du parcours. En tête avec quatre coups d'avance à midi, l'Espagnol a commis quatre bogeys et même un double bogey lors des sept derniers trous pour finalement terminer à la cinquième place. Girrbach a joué son va-tout Seul Suisse engagé dans ce tournoi olympique de golf, Joel Girrbach a lui aussi connu une dernière journée compliquée. Le Thurgovien de 31 ans a pris tous les risques pour tenter de rattraper son retard, mais cela "s'est retourné contre lui", a-t-il déclaré. Comme Rahm, Girrbach a commis quatre bogeys et un double bogey pour reculer de la 34e à la 49e place. Son bilan est néanmoins positif, lui qui ne devait pas participer à ces Jeux olympiques dans un premier temps. "C'était vraiment une superbe expérience", s'est-il réjoui.

Kristen Faulkner surprend les favorites, Noemi Rüegg 7e Noemi Rüegg félicite la nouvelle championne olympique Kristen Faulkner Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Grosse surprise sur la course en ligne féminine des JO de Paris. La victoire est revenue à l'Américaine Kristen Faulkner, devant la Batave Marianne Vos et la Belge Lotte Kopecky. Une attaque surprise lors d'un regroupement à moins de quatre kilomètres de la ligne, des favorites qui se regardent et voilà Kristen Faulkner qui tire les marrons du feu. Pendant de longues minutes, Marianne Vos et la Hongroise Blanka Vas ont mené la course. Derrière elles, Lotte Kopecky et Faulkner ont tout donné pour recoller. Et alors que l'on imaginait que le nouveau quatuor allait se regarder, Faulkner en a profité pour attaquer. Vos et Kopecky se sont regardées et il était trop tard. L'Américaine signe la plus belle victoire de sa carrière. Dans le camp helvétique, Noemi Rüegg n'a pas démérité. Dans le bon groupe, la Zurichoise de 23 ans a lâché dans la dernière montée de la Butte Montmartre. Elle a finalement pris la 7e place à 2'04. Elise Chabbey était dans le bon groupe jusqu'à 48 kilomètres de l'arrivée. Seulement une chute de l'Américaine Chloe Dygert a entraîné la Genevoise à terre. Ce coup du sort est arrivé au pire moment puisque les femmes à l'avant ont décidé de durcir la course. Chabbey a terminé au 18e rang à 5'00.