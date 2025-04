YB freiné par Yverdon ++ Davos s'accroche à Zurich

Super League: YB freiné Fassnacht jubile après son but, mais YB n'a pas gagné Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys n'ont pas signé un cinquième succès de suite en Super League. Lors de la 31e journée, les Bernois ont dû se contenter d'un nul 1-1 à domicile contre Yverdon, qui aurait mérité mieux. Les visiteurs ont choqué leurs adversaires en marquant dès la 9e par Sylla et en se montrant plus inspirés. YB a certes réagi à la reprise et a égalisé à la 60e par l'inévitable Fassnacht, auteur des cinq derniers buts de son équipe. Mais alors que l'on pensait le tenant du titre lancé vers la victoire, c'est au contraire Yverdon qui est passé tout près. Sylla a trouvé le poteau alors que le but était vide (70e). Puis, le gardien Marvin Keller s'est mué en héros pour YB: il a arrêté un penalty de Rodrigues (76e) avant de dévier sur sa barre un essai de Grodem (82e). YB revient à deux points de Bâle et à un de Servette, qui joueront tous deux dimanche. Yverdon, pour sa part, compte six points d'avance sur Grasshopper et neuf sur Winterthour.

Davos s'accroche à Zurich Filip Zadina a marqué le 3-1 dans la cage vide. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Davos propose un sérieux défi au champion zurichois en demi-finale des play-off de National League. Les Grisons se sont à nouveau imposés à domicile samedi (3-1) pour revenir à 2-2 dans la série. Les hommes de Josh Holden ont assuré leur succès grâce à deux buts inscrits en première période. Rico Gredig (14e) et Matej Stransky (18e) ont trompé la vigilance du portier tchèque du "Z" Simon Hrubec. Zurich a réduit la marque à la 35e en power-play, par Sven Andrighetto, mais n'a pas réussi à égaliser avant le troisième but davosien tombé dans la cage vide (60e Zadina). Les Lions, qui semblent beaucoup plus à l'aise à la maison, tâcheront de se relancer mardi.

Hischier et Meier brillent face aux Rangers Timo Meier (au centre, de face) a réussi un doublé face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray New Jersey a cueilli un succès précieux dans l'optique d'une place en play-off samedi en NHL. Les Devils se sont imposés 4-0 face à leurs grands rivaux, les New York Rangers, grâce notamment à 3 points de Nico Hischier et à 2 buts de Timo Meier. La franchise de Newark a forcé la décision dans la période médiane. Timo Meier a ouvert la marque à la 31e, signant en supériorité numérique sa 23e réussite de la saison d'un slap puissant. Huitante-sept secondes plus tard, Jesper Bratt a doublé la mise en infériorité numérique. Crédité d'un assist sur ces deux buts, Nico Hischier a scellé le score dans une cage vide à la 57e minute pour afficher désormais 66 points - dont 35 buts - à son compteur 2024/25. Timo Meier avait trouvé une deuxième fois la faille 71 secondes plus tôt pour assommer les Rangers. Cette victoire, leur troisième d'affilée, permet aux Devils de faire un pas supplémentaire vers les play-off. Troisièmes de la Metropolitan Division, ils comptent 10 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, les Rangers, lesquels ont encore six matches à disputer en saison régulière, et 12 sur Columbus qui avait encore huit matches au programme samedi.

Super League: Lausanne-Sport bat Sion dans les arrêts de jeu Des fumigènes ont perturbé la partie à Lausanne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne-Sport a remporté in extremis 2-0 le derby de la 31e journée de Super League contre Sion. Diabaté (96e) et Okou (98e) ont en effet marqué dans les arrêts de jeu. Cette victoire est sans prix pour le LS, qui revient ainsi à trois points du FC Zurich (6e) dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre. Mais elle a été longue à se dessiner, malgré une légère emprise dans le jeu jusque dans le dernier quart d'heure. Et c'est quand Sion avait - enfin - un peu mis le nez à la fenêtre que les Vaudois ont frappé. L'issue peut sembler quand même un brin cruelle pour les visiteurs, qui pensaient bien pouvoir repartir avec un point. La partie a été interrompue pendant cinq minutes après une heure de jeu en raison des fumigènes allumés dans le secteur des visiteurs. Le derby zurichois entre Winterthour et le FC Zurich n'a pas proposé un spectacle emballant, tant s'en faut. Les débats n'ont pas volé haut à la Schützenwiese, surtout lors d'une première mi-temps d'une indigence rare. Ce point permet à Winterthour de revenir à trois longueurs de Grasshopper: les Sauterelles seront sous pression dimanche lors de la réception de Lucerne.

Ligue 1: le Paris Saint-Germain assuré d'un nouveau titre Désiré Doué: l'homme du but du titre Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Paris Saint-Germain est assuré d'un 13e titre de champion de France. L'équipe de Luis Enrique a battu Angers 1-0 lors de la 28e journée de Ligue 1 et ne peut plus être rejointe. Le jeune Doué a inscrit le seul but de la rencontre à la 55e. Toujours invaincu cette saison en championnat, le PSG pourra pleinement se concentrer sur sa quête d'une première Ligue des champions. Luis Enrique avait d'ailleurs laissé quelques titulaires sur le banc samedi dans l'optique du quart de finale aller mercredi au Parc des Princes contre Aston Villa. Depuis le rachat du club par Qatar Sport Investments (QSI) à fin juin 2011, le PSG a trusté les couronnes au niveau national. Il a en effet été titré de 2013 à 2016, de 2018 à 2020, et désormais de 2022 à 2025.

Liga: une défaite qui tombe mal pour le Real Madrid Vinicius: un penalty manqué et un but Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a peut-être perdu gros lors de la 30e journée de la Liga. Battus 2-1 à domicile par Valence, les merengue pourraient voir le FC Barcelone s'échapper en tête. Face à Valence, les affaires ont mal commencé pour le Real avec un penalty manqué par Vinicius (13e). Deux minutes plus tard, Diakhaby a ouvert le score pour les visiteurs. Vinicius s'est fait pardonner plus tard en égalisant (50e), mais Valence a eu le dernier mot grâce à Duro à la... 95e. Ce revers inattendu tombe mal à quelques jours du quart de finale aller de la Ligue des champions à Londres contre Arsenal. Et surtout, il donne au Barça la possibilité de prendre six points d'avance en tête en cas de succès samedi soir (21h00) contre le Betis Séville.

Meilleur perf' mondiale pour Ponti et Mityukov Roman Mityukov (à gauche) et Noè Ponti ont brillé samedi à Sursee Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les médaillés olympiques Noè Ponti et Roman Mityukov ont assuré le spectacle dans leur discipline fétiche samedi à Sursee, théâtre des championnats de Suisse en grand bassin. Le Tessinois, sur 100 m papillon, et le Genevois, sur 200 m dos, ont tous deux signé une meilleure performance mondiale de l'année. Sacré jeudi sur 50 m papillon - avec déjà un meilleur chrono 2025 à la clé - puis vendredi sur 100 m libre dans ces joutes, Noè Ponti a frappé une nouvelle fois très fort. Le médaillé de bronze des JO de Tokyo 2021 s'est imposé en 50''27, à 0''11 de son record national établi lors des championnats de Suisse 2024. Il a retranché 0''40 à sa propre meilleure performance mondiale 2025, réalisée quelques jours plus tôt à Livourne. Titré pour sa part sur 50 m dos vendredi dans le grand bassin lucernois, Roman Mityukov a signé un chrono d'excellente facture 24 heures plus tard dans sa discipline de prédilection. Le Genevois s'est imposé en 1'55''64 sur 200 m dos, soit 0''79 seulement de plus que le record national qui lui avait permis de conquérir le bronze aux JO de Paris 2024. La meilleure performance mondiale de l'année était jusqu'ici détenue par le Japonais Hidekazu Takehara (1'56''11).

Grand National: Nick Rockett s'impose devant le vainqueur 2024 Nick Rockett franchit la ligne d'arriv閑 en vainqueur Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Nick Rockett, monté par le jockey amateur Patrick Mullins, a remporté le traditionnel Grand National à Aintree, près de Liverpool. Il a devancé I Am Maximus, vainqueur sortant. Le succès de ce cheval, qui était coté à 33 contre 1, constitue une surprise dans cette épreuve de steeplechase longue de 6,907 km et riche de 30 obstacles. I Am Maximus (7 contre 1) et Grangeclare West (33 contre 1) ont complété le podium qui a été manqué de peu par Iroko, qui était donné favori à 13 contre 2. Willie Mullins, père du jockey victorieux, a été incapable de répondre aux questions de la télévision ITV juste après la course, pris par l'émotion. Il a signé un incroyable triplé puisqu'il est l'entraîneur des trois premiers chevaux qui ont franchi la ligne!

Nyon fait plier Elfic en finale de Coupe La Nyonnaise Samantha Breen (à gauche) a brillé face à Elfic Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Nyon a mis fin à l'hégémonie d'Elfic en Coupe de Suisse. Les joueuses du coach Loan Morand ont vaincu les Fribourgeoises, quadruples tenantes du trophée, 78-72 après prolongation en finale samedi à Gümligen. Déjà tombeuses des Elfes en SuperCoupe l'automne dernier, les Nyonnaises ont donc conquis leur deuxième trophée de la saison sur la scène nationale, le troisième avec leur sacre en European Women's Basketball League (la troisième principale compétition européenne). Elles ont démontré toute leur force de caractère samedi après-midi. Sous l'impulsion de Danielle Rodriguez (28 points et 7 rebonds), Elfic a en effet mené pendant quasiment l'intégralité du temps réglementaire. La troupe de Romain Gaspoz a compté une marge de 10 points à la 16e (28-18) puis à la 27e (42-32), avant de reprendre 7 longueurs d'avance à 6'12 de la fin du quatrième quart (58-51). Mais les Nyonnaises n'a rien lâché. Même lorsqu'elles ont passé plus de 6'30 dans marquer le moindre panier alors qu'elles avaient conclu la première mi-temps sur un partiel de 9-0 pour recoller à un point à la pause (30-29). Emmenées par Samantha Breen (24 points, 17 rebonds), elles ont même dominé les débats en prolongation pour offrir à leur club sa première Coupe de Suisse depuis 1984.

Le "hat trick" pour le NUC Le NUC a remporté sa 3e Coupe de Suisse d'affilée Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le NUC a conquis samedi sa troisième Coupe de Suisse consécutive. L'équipe entraînée par Lauren Bertolacci s'est imposée 3-0 (25-16 25-22 25-18) face à Sm'Aesch-Pfeffingen en finale à Winterthour. Les favorites neuchâteloises, qui remportent ce trophée pour la quatrième fois au cours des six dernières éditions, ont maîtrisé leur sujet face aux Bâloises. Accrochées au deuxième set, Tia Scambray et ses équipières ont pris le large d'emblée dans la troisième manche pour s'envoler vers la victoire. Le NUC tentera d'offrir un 16e et dernier titre à son emblématique coach Lauren Bertolacci, qui quittera son poste au terme de la saison, à l'occasion de la finale des play-off. Quadruple championne de Suisse en titre, la meilleure équipe du pays se frottera à Kanti Schaffhouse dès le dimanche 13 avril au meilleur des cinq matches.

"Ce que je vis est un peu injuste", estime Sinner Jannik Sinner estime que ce qu'il vit est "un peu injuste" Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT Le no 1 mondial Jannik Sinner, qui purge une suspension de trois mois pour dopage, a estimé dans un entretien diffusé samedi que cette sanction était "un peu injuste". L'Italien reconnait toutefois que "cela aurait pu être bien pire". "Nous avons accepté rapidement (red: la suspension de trois mois), même si je n'étais pas vraiment d'accord", a expliqué Jannik Sinner dans un entretien accordé à la chaîne de télévision italienne Sky Sport. L'Italien, vainqueur de trois titres du Grand Chelem, s'exprimait pour la première fois depuis qu'il a conclu début février un accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) pour une suspension de trois mois qui prendra fin le 4 mai. "Il fallait choisir le moindre mal et je crois que c'est ce qu'on a fait. Ce que je vis est un peu injuste mais, si on regarde les choses, cela aurait pu être bien pire, cela aurait pu être encore plus injuste", a-t-il poursuivi. "Une fois cette décision prise, j'ai mis un peu de temps à me retrouver. D'autres choses se sont passées, au-delà de cette affaire, qui n'ont pas été simples pour moi, il me faudra encore un peu de temps pour digérer tout cela, mais je suis là. J'ai hâte de faire mon retour à Rome" pour le Masters 1000 prévu du 7 au 18 mai, a ajouté le joueur de 23 ans. "Je suis innocent" Contrôlé positif au clostebol, en mars 2024, Jannik Sinner avait d'emblée expliqué la présence de cet anabolisant dans ces échantillons par une contamination accidentelle, via un massage prodigué par un membre de son entourage. Il avait été initialement blanchi par l'Agence pour l'intégrité du tennis (Itia), décision que l'AMA a contestée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour demander un à deux ans de suspension, avant de conclure un accord avec Sinner. Cet accord a suscité beaucoup de critiques et d'incompréhensions, notamment parmi les joueurs, l'Australien Nick Kyrgios en étant le plus virulent pourfendeur. Est-ce que Sinner appréhende de croiser la route de certains de ces joueurs, lui demande la journaliste de Sky ? "Je ne sais pas quoi répondre car je ne sais pas ce qui pourra arriver, répond-il. Je suis certain de la façon dont les choses se sont passées, je suis innocent (...) Ce que je veux faire, c'est jouer au tennis et être très serein, là s'arrête l'histoire. Je suis sûr que tout ira bien, même si peut-être au début je mettrai un peu de temps à repartir."

Müller annonce son départ du Bayern Munich après 25 ans Thomas Müller quittera le Bayern en fin de saison Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Thomas Müller, double vainqueur de la Ligue des champions (2013 et 2020), a annoncé samedi matin la fin de son aventure au terme de la saison avec le Bayern Munich. L'Allemand de 35 ans avait rejoint le club à l'âge de dix ans, en 2000, au centre de formation. Dans un message posté sur son compte Instagram en forme de lettre envoyée aux supporters du Bayern, Thomas Müller explique qu'il aurait souhaité prolonger d'une saison avec son club de toujours, mais que la direction a décidé "délibérément" de ne pas lui proposer un nouveau contrat. "Même si cela ne correspond pas à mes souhaits personnels, il est important que le club suive ses convictions", a ajouté le champion du monde 2014, passé professionnel au Bayern au 1er juillet 2009 et qui est le joueur le plus utilisé dans l'histoire du club munichois, avec 743 matches disputés pour 247 buts inscrits. "Le Bayern célèbrera sa magnifique carrière avec un match d'adieu", a expliqué le club dans un communiqué publié quelques minutes après l'annonce du joueur. Thomas Müller disputera ses derniers matches avec le Bayern aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet, lors du Mondial des clubs, a précisé le club. L'attaquant, né à Weilheim in Oberbayern à une trentaine de kilomètres au sud de Munich, n'a pas précisé s'il comptait poursuivre sa carrière ailleurs. Il affiche l'un des plus beaux palmarès du foot allemand avec, en plus de ses deux Ligues des champions et de son sacre mondial, 12 titres de champion d'Allemagne (2010 et 2013-2023), six Coupes d'Allemagne, deux Supercoupes d'Europe et deux Coupes du monde des clubs.

Qualifications: Verstappen devance les McLaren La joie de Max Verstappen, auteur de la pole position à Suzuka Image: KEYSTONE/AP/Shuji Kajiyama Max Verstappen a créé la surprise en arrachant la pole position du Grand Prix du Japon, troisième manche sur 24 de la saison de Formule 1. Le Néerlandais a signé le meilleur temps des qualifications au nez et à la barbe des McLaren, samedi sur le circuit de Suzuka. Le quadruple champion du monde en titre a en effet devancé les monoplaces de couleur papaye du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de seulement 12 et 44 millièmes de seconde. Il signe sa quatrième pole consécutive à Suzuka. Verstappen a surpris tout le monde, lui compris, en réussissant un tour de rêve pour son ultime tentative sur les "montagnes russes" de Suzuka, au volant d'une voiture que l'équipe avait jugée non compétitive après les trois séances d'entraînement précédentes. Il s'agit de sa 41e pole en Formule 1. Les pilotes de l'écurie Sauber ont manqué leur affaire: pour la première fois cette année, ils ont même tous deux été éliminés dès la première partie des qualifications. L'Allemand Nico Hülkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto s'élanceront dimanche des 16e et 17e places sur la grille. La séance de qualification a duré un peu plus longtemps que prévu. Comme lors des essais libres, la course a dû être interrompue pendant un court laps de temps en raison d'un incendie. Dans la deuxième section, de l'herbe s'est à nouveau enflammée le long de la piste. L'étincelle provoquée par le contact des voitures avec le sol en est à nouveau à l'origine.

Quelques coups d'éclat pour commencer à Kingston Championne olympique du 200 m, Gabby Thomas prend à coeur son rôle d'ambassadrice du Grand Slam Track Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Grand Slam Track, le nouveau circuit de meetings de Michael Johnson, s'est élancé vendredi à Kingston. Quelques athlètes-vedettes semblaient conscients de "l'enjeu" de cette première. L'Américaine Gabby Thomas, championne olympique du 200 m, a pris à coeur son rôle de star et d'ambassadrice de l'événement, créé selon Johnson pour "révolutionner" l'athlétisme, entre une promotion moderne et un professionnalisme structuré par un prize-money unique. La triple championne olympique de Paris 2024 (200, 4x100 et 4x400 m) a dominé en 22''62 le demi-tour de piste, toute première épreuve d'une compétition qui a proposé huit courses vendredi soir, dans la chaleur (environ 30 degrés) de la fin d'après-midi de la capitale jamaïcaine. Gabby Thomas a devancé sur la ligne quelques grands noms: la championne olympique du 400 m Marileidy Paulino (22''93), la championne du monde 2019 du 200 m Dina Asher-Smith (22''96) et la vice-championne olympique du 400 m Salwa Eid Naser (22''99). Public clairsemé Particularité de cette nouvelle compétition, les huit athlètes du "sprint long" féminin s'affronteront de nouveau dès samedi, cette fois sur 400 m, à l'issue duquel la meilleure au cumul des deux classements gagnera 100'000 dollars. Nonante-six athlètes sont répartis en douze groupes de huit, pour trois jours de compétition à Kingston où le public n'a pas été massif (quelques centaines de personnes), mais bruyant. Les vuvuzelas ont vrombi pour l'ultime épreuve du jour, le 100 m masculin du chouchou de la foule, le souriant Oblique Seville. McLaughlin-Levrone s'impose Le Jamaïcain a pris la 2e place en 10''08, à un souffle de l'Américain Kenny Bednarek (10''07), parfaitement lancé dans le groupe "sprint court" avant le 200 m samedi, distance dont il est double vice-champion olympique. En ce tout début de saison estivale, les athlètes n'ont logiquement pas fait trembler le chronomètre, mais ont offert quelques courses intenses. Sydney McLaughlin-Levrone a régné sur le 400 m haies en 52''76. Autre athlète américain, Christopher Bailey a, lui impressionné sur 400 m en 44''34.