YB humilié ++ Le Bayern bat le PSG

Le PSG battu 1-0 à Munich La joie des joueurs du Bayern, qui ont battu le PSG 1-0 Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a battu le Paris St-Germain 1-0 mardi dans le choc de la 5e journée de la Ligue des champions. Cette défaite place le PSG dans une position délicate, avec seulement 4 points à son compteur. Le "Rekordmeister", qui compte pour sa part 9 points désormais, a forcé la décision sur une réussite de Kim Min-jae à la 38e. Le défenseur sud-coréen a profité d'une sortie totalement manquée par le portier parisien Matvey Safonov pour marquer de la tête. Le PSG, qui a peut-être perdu tout espoir de se hisser directement en 8es de finale (top 8), n'a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur. L'expulsion d'Ousmane Dembélé à la 57e, pour un second avertissement, n'a il est vrai pas arrangé les affaires de la formation de Luis Enrique. Autre équipe en difficulté, Manchester City pensait certainement mettre fin à sa série noire (cinq défaites de suite) lorsqu'Erling Haaland a inscrit le 3-0 à la 53e face au Feyenoord. Mais Manuel Akanji et ses partenaires ont craqué en fin de match, Rotterdam égalisant à 3-3 à la 89e. Entré en jeu à la 72e, Jordan Lotomba a signé la passe décisive sur le 3-2 de Santiago Gimenez à la 82e. L'Inter provisoirement en tête L'Inter de Yann Sommer a par ailleurs pris provisoirement la tête du classement en cueillant face à Leipzig (1-0) sa quatrième victoire dans cette phase de Ligue. Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka a pour sa part décroché sans forcer son troisième succès en écrasant 5-0 Salzbourg, qui n'a pas aligné Bryan Okoh mardi soir. Robert Lewandowski est quant à lui devenu le troisième joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en C1, après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Polonais a même signé un doublé pour le FC Barcelone, qui a infligé sa première défaite au Stade brestois d'Edimilson Fernandes (3-0).

Cinquième défaite pour Young Boys, corrigé par l'Atalanta David von Ballmoos laisse échapper le ballon sur le 2-1 italien: Young Boys va concéder quatre buts de plus par la suite. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Young Boys n'y arrive décidément toujours pas en Ligue des champions. Les Bernois ont concédé une cinquième défaite dans la compétition mardi face à l'Atalanta Bergame, facile vainqueur 6-1. Comme il y a trois ans lors du dernier affrontement entre YB et le club lombard, les buts ont été nombreux au Wankdorf. Mais contrairement au précédent duel - un match nul au final épique (3-3) - une équipe était largement supérieure à l'autre cette fois: l'Atalanta, lauréate de l'Europa League en mai et actuelle deuxième de la Serie A italienne. La formation de Gian Piero Gasperini, encore invaincue en C1 cette saison (3 victoires désormais, et 2 nuls), a profité des largesses défensives d'un YB qui a encore mesuré l'écart le séparant des meilleures équipes du continent. Une défense aux abois Le pressing haut et la volonté offensive des joueurs de l'entraîneur intérimaire Joël Magnin ont volé en éclats face à la justesse technique des Bergamasques, qui ont pris de court la ligne arrière bernoise dès la 9e minute de jeu. L'international italien Mateo Retegui, parfaitement lancé par Charles de Ketelaere, a ouvert son compteur sur la scène européenne, lui qui trône en tête du classement des buteurs de la Serie A. L'égalisation rapide des champions de Suisse sur corner (11e, Silvère Ganvoula) n'a été qu'un mirage, car à la mi-temps, le score de 4-1 indiquait bien que la messe était dite. David von Ballmoos, coupable sur le 2-1 signé de Ketelaere (28e), et son arrière-garde, complètement prise au dépourvu par le défenseur bosnien Sead Kolasinac - au départ et à la conclusion d'un magnifique mouvement sur le 3-1 (32e) -, ont condamné Young Boys à un exploit. Bilan peu reluisant Un exploit rendu illusoire peu avant le thé par Retegui, qui s'est offert un doublé devant un Sandro Lauper bien emprunté (39e). Et définitivement enterré après la deuxième réussite du Belge de Ketelaere, libre d'adresser une frappe entre quatre défenseurs (56e). Le 6-1, signé Lazar Samardzic dans les arrêts de jeu, est venu clouer le cercueil des Bernois. Après cinq matches de Ligue des champions, le constat est criant: cinq défaites, deux buts marqués et 17 encaissés. Seul le Slovan Bratislava a un bilan aussi peu reluisant. Avec trois derniers duels programmés contre Stuttgart, le Celtic Glasgow et l'Etoile Rouge Belgrade, les perspectives d'YB de marquer enfin des points dans la compétition devraient toutefois s'améliorer quelque peu.

Bienne renoue avec la victoire face à Lausanne Le Biennois Jonah Neuenschwander (à droite) a signé des début prometteurs en National League, à 15 ans Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne a renoué avec la victoire mardi en National League. Les Seelandais, qui restaient sur quatre défaites d'affilée, se sont imposés 6-1 face à un pâle Lausanne Hockey Club. Ils reviennent ainsi à une longueur du top 6. Contraint de composer avec une infirmerie qui ne désemplit pas, le coach Martin Finlander a eu fin nez mardi. Les jeunes attaquants Livio Christen (19 ans) et Jonah Neuenschwander (15 ans seulement!) ont en effet brillé pour leur baptême du feu en NL. Christen a posé un écran décisif devant le gardien du LHC Kevin Pasche sur le premier but, inscrit en supériorité numérique par Alexander Yakovenko à la 13e. Neuenschwander - qui était aligné en première ligne aux côtés de Jere Sallinen et Aleksi Heponiemi - a été crédité d'une mention d'assistance sur cette réussite. Une première depuis Riesen Jonah Neuenschwander a d'ailleurs écrit une page d'histoire du hockey helvétique mardi soir. Il est devenu le premier joueur de moins de 16 ans à inscrire un point dans l'élite depuis l'ancien joueur de NHL Michel Riesen en 1994/95, alors sous le maillot de... Bienne. Mené 2-0 après 20' de jeu, Lausanne a pourtant cru se relancer grâce au premier but marqué cette saison par son capitaine Joël Genazzi (23e, 2-1). Mais les hommes de Geoff Ward sont décidément peu souvent inspirés loin de leurs bases ces dernières semaines. Et Kevin Pasche n'était qui plus est pas dans un grand soir. Il a capitulé à trois reprises dans le tiers médian, Bienne forçant la décision sur des réussites signées Jere Sallinen (27e, 3-1), Toni Rajala (38e, 4-1) et Elvis Schläpfer (40e, 5-1). Pasche a d'ailleurs cédé son poste à Antoine Keller au troisième tiers. Le Z reprend les commandes Cette défaite du LHC profite aux Zurich Lions, qui reprennent la tête du classement - à égalité avec Davos - grâce à leur victoire obtenue à Rapperswil-Jona (4-1). Denis Malgin s'est montré déterminant, réalisant un assist sur le premier but du Z avant de marquer le 2-0 à la 12e et le 4-1 à la 60e dans une cage vide. Zoug s'est par ailleurs imposé 5-0 face à Kloten, qui restait pourtant sur quatre victoires d'affilée. L'EVZ, qui décroche pour sa part son troisième succès consécutif, a fait la différence dans un premier tiers conclu sur le score de 3-0. Le dernier match de la soirée a vu Langnau battre Lugano 5-3 en terre tessinoise.

L'AC Milan et l'Atlético gagnent à l'extérieur Abraham et Rafael Leao ont tous deux marqué mardi en Ligue des champions Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek L'AC Milan et l'Atlético Madrid ont cueilli mardi un précieux succès à l'extérieur lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Les Rossoneri ont battu le Slovan Bratislava 3-2, alors que les Colchoneros ont réussi un carton face au Sparta Prague (6-0). Milan a forcé la décision après la pause alors que Noah Okafor, peu à son affaire sur le flanc gauche de l'attaque, avait déjà quitté la pelouse. Entré en jeu à la place de l'international suisse, Rafael Leão s'est en revanche montré décisif en marquant le 2-1 à la 67e. L'AC Milan s'est mis à l'abri trois minutes plus tard sur une réussite de Tammy Abraham, qui a profité d'une grossière erreur de la défense adverse. Le Slovan Bratislava y a cru jusqu'au bout, mais le 3-2 est tombé trop tard (88e). L'Atlético Madrid, qui comme l'AC Milan affiche désormais 9 points à son compteur, a pour sa part fêté le plus large succès de son histoire à l'extérieur sur la scène européenne. Un succès dû notamment aux doublés réalisés par les Argentins Julian Alvarez et Angel Correa.

Javier Mascherano nommé entraîneur de l'Inter Miami Javier Mascherano (à gauche) lors des Jeux olympiques 2024 à Paris, où il a entraîné la sélection argentine. Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL L'Inter Miami, où évolue Lionel Messi, a annoncé mardi la nomination de l'ex-international argentin Javier Mascherano au poste d'entraîneur. Il remplace son compatriote Gerardo Martino. La nomination de Mascherano, 40 ans, intervient un peu plus de deux semaines après l'élimination du club floridien à la surprise générale au premier tour des play-off du championnat de football américain (MLS). Les dirigeants de l'Inter Miami, ayant acté le départ de Gerardo 'Tata' Martino, démissionnaire la semaine dernière "pour raisons personnelles", ont jeté leur dévolu sur ce jeune technicien malgré son expérience limitée en tant qu'entraîneur, qui a toujours évolué dans l'ombre de la superstar Messi. Demi-finaliste aux JO de Paris Javier Mascherano compte 147 sélections avec l'Argentine, la dernière en 2018 lors de la défaite 4-3 en 8e de finale du Mondial face à l'équipe de France, future championne du monde. Il a récemment occupé le poste de sélectionneur de l'équipe argentine des moins de 20 ans et de l'équipe qui a participé aux Jeux olympiques de Paris, éliminée par l'équipe de France en demi-finale (1-0).

Les Hawks de Capela battus par les Mavs Capela (de dos) et les Hawks ont subi lundi leur 3e défaite consécutive Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Atlanta n'est pas parvenu à vaincre des Dallas Mavericks pourtant privés de leur superstar Luka Doncic, lundi en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés 129-119 à domicile face à la franchise texane. Ils en sont à trois défaites consécutives avant de défier deux fois de suite la meilleure équipe de la Ligue Cleveland. Capela n'est pas parvenu à signer un quatrième double double consécutif, marquant tout de même 12 points (à 5/7 au tir) mais se contentant de 5 rebonds. Auteur également de 2 contres en 22' passées sur le parquet, le Genevois n'a cependant pas grand-chose à se reprocher: il a terminé cette partie avec un différentiel de +11. En l'absence de Luka Doncic, qui avait enfilé 73 points lors de la seule visite des Mavs à Atlanta la saison dernière, Dallas a fait la différence grâce à Kyrie Irving. L'arrière a inscrit 32 points, dont 22 en deuxième mi-temps. Il en a surtout marqué 14 en l'espace de 3' dans le dernier quart, faisant passer quasiment à lui seul le score de 103-104 à 118-109.

Hischier fait plier les Predators de Josi avec un triplé Nico Hischier a signé lundi son premier "hat trick" en NHL Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Nico Hischier a signé lundi son premier "hat trick" en NHL. Le centre valaisan a évidemment été désigné première étoile d'un match remporté 5-2 par les Devils face aux Nashville Predators de Roman Josi, auteur quant à lui d'un assist dans cette partie. Le capitaine de New Jersey, qui n'avait pas marqué le moindre but dans ses 10 précédents matches après en avoir cumulé 10 sur ses 13 premières sorties, a donc mis fin de la plus belle des manières à cette disette. Il a même réalisé un véritable "hat trick" en marquant trois fois de suite dans la même période. Mené 1-0 après 5'08, New Jersey a égalisé à la 12e avant de prendre l'avantage à la 24e. Nico Hischier a signé sa première réussite de la soirée en prenant de vitesse la défense après une passe de l'Appenzellois Timo Meier, marquant le 3-1 à la 41e en supériorité numérique et le 4-1 à la 47e. Hischier est simplement le quatrième joueur de l'histoire de la franchise à marquer trois buts coup sur coup en un seul tiers-temps. "Ca fait du bien", a-t-il déclaré, cité sur le site de la NHL. "J'ai connu quelques matches à deux buts dans ma carrière. D'une manière ou d'une autre, le dernier a été marqué et je ne sais pas comment." Les Devils - qui ont passé cinq minutes à 4 contre 5 au troisième tiers après que Meier a écopé d'une pénalité majeure à la 53e alors que le score était de 4-2 - ont eux aussi mis fin à une longue disette en décrochant cette troisième victoire consécutive. Ils restaient sur huit défaites d'affilée à Newark face aux Predators. Un but pour El Nino La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter, auteur de sa 9e réussite dans cet exercice 2024/25. Le Grison a même marqué le but de la victoire - le 2-1, à la 33e minute - pour les Winnipeg Jets, lesquels ont fêté face à Minnesota (4-1) leur 18e succès en 22 matches grâce avant tout aux 43 arrêts de Connor Hellebuyck.

Malgré les blessures, Lausanne reste un prétendant Le LHC maintient le rythme au sein du trio de tête de National League. Et ce malgré des blessures qui s'empilent mais qui ne semblent pas vraiment affaiblir les Lions. Déjà privés de Michael Raffl, Raphael Prassl (bas du corps), Ahti Oksanen (cervicales) et Lawrence Pilut (tendon d'Achille, puis bas du corps) à des postes importants, Lausanne a dû composer ce week-end sans son deuxième meilleur compteur, Théo Rochette (bas du corps). Touché à un coude à Fribourg vendredi (victoire 3-2 ap), Andrea Glauser a lui aussi manqué à l'appel dimanche lors de la victoire face à Langnau. Le verre à moitié plein Geoff Ward, l'entraîneur des Lions, ne s'apitoie toutefois pas sur son sort. "La composition d'équipe la plus importante est celle qui se trouve sur la glace", formule le technicien canadien. "Il y a des joueurs qui ont l'occasion de montrer ce dont ils sont capables et qui commencent à prendre confiance. C'est une bonne opportunité d'approfondir notre effectif à ce moment de la saison." Le mentor du LHC préfère voir le verre à moitié plein, car les pépins de gravité diverse subis par ses joueurs sont, selon lui, la faute à pas de chance. "On ne contrôle pas ce genre de blessures. Ce ne sont pas des déchirures musculaires dues à une surcharge d'entraînement. Ce sont surtout des blessures d'impact", affirme-t-il. Priorité à l'arrière-garde Le fait que son équipe continue de carburer au rythme de deux points par match dans ces circonstances est donc réjouissant. Cela s'explique notamment par un accent mis sur l'assise défensive. "La défense doit toujours être là pour nous, d'autant plus quand les blessés s'accumulent. On s'est concentré là-dessus ces deux dernières semaines lorsque l'infirmerie à commencer à se remplir et on voit que cela fonctionne bien", apprécie Geoff Ward. Face à Langnau, ses hommes ont certes montré quelques failles dans le troisième tiers-temps, mais sont restés globalement très solides. Si le LHC n'a pas la meilleure défense du championnat et perd certains matches en encaissant trop de buts (6-2 à Zoug, 5-0 contre Genève en Champions League, 7-2 à Berne avant la trêve), il peut sans doute se satisfaire d'une situation actuelle qui n'était pas garantie à l'entame de la saison avec le départ de Christian Djoos et l'absence de longue durée de Lawrence Pilut. Les deux piliers défensifs avaient grandement participé à l'épopée qui a mené les Lions jusqu'au match 7 de la finale des play-off. Le remplaçant de Pilut Les deux hommes ont été remplacés par le Tchèque David Sklenicka et l'Américain Gavin Bayreuther, qui vivent leur première expérience en Suisse. Dimanche, le second a inscrit son deuxième but sous le maillot du LHC, le plus beau du match. "J'essayais ces derniers temps de tirer un peu plus le puck. Quand tu marques de tels buts, cela donne de la confiance en vue des prochains matches", se réjouit le défenseur aux 122 matches de NHL, qui a naturellement eu besoin de quelques matches pour s'adapter à la surface de jeu européenne. "En Amérique du nord, mon jeu s'était simplifié avec le temps. Ici, je retrouve un peu la façon que j'avais de jouer à mes débuts", explique-t-il. Blessé à une cheville à l'entame de la saison 2023-24 (avec les Texas Stars, l'équipe ferme des Dallas Stars), Gavin Bayreuther a lui aussi été de longs mois sur la touche. "Peu d'équipes voulaient de moi cette saison. John Fust m'a appelé et m'a raconté beaucoup de choses prometteuses sur le club. J'ai fait mes recherches sur la ville de Lausanne et sur la patinoire. C'est un très bel endroit et je suis heureux d'avoir pris cette décision", se réjouit-il. "J'ai ma place au LHC" L'Américain de 30 ans sait qu'il a été engagé pour pallier la blessure de Lawrence Pilut, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors d'un entraînement en Suède en juin. "J'étais vraiment désolé pour Lawrence. Il a été super avec moi et m'a beaucoup soutenu à mon arrivée", révèle-t-il. "Je lui suis vraiment reconnaissant." Les circonstances requièrent que Gavin Bayreuther s'affirme comme l'un des nouveaux piliers de la défense lausannoise. "J'aime penser que j'ai ma place au LHC et que je peux aider l'équipe à remporter un titre", affirme l'arrière. La confiance qui émane du bonhomme ainsi que du vestiaire des Lions sera sans nul doute nécessaire pour rééditer, voire surpasser l'exploit du dernier exercice.

Young Boys accueille une équipe de l'Atalanta en pleine confiance Young Boys retrouve mardi la Ligue des champions, trois semaines après une dernière sortie européenne qui s'est soldée par une quatrième défaite en quatre matches. Les Bernois, qui s'étaient alors inclinés 2-1 à Gelsenkirchen face au Shakhtar Donetsk, accueillent l'Atalanta dès 21h au Wankdorf avec la ferme intention de débloquer enfin leur compteur. La tâche du double champion de Suisse en titre, toujours en souffrance en Super League (9e à 11 points de la tête), s'annonce néanmoins délicate. Avec un seul but marqué pour 11 encaissés, YB n'a pas non plus eu l'occasion de faire vibrer ses supporters jusqu'ici en Ligue des champions. A l'inverse, tout roule du côté de Bergame. L'Atalanta, 4e de Serie A à 1 point du leader Naples, est toujours invaincue en Ligue des champions (2 succès, 2 nuls) et vise la qualification directe pour les 8es de finale (top 8). Les hommes de Gian Piero Gasperini peuvent-ils pécher par excès de confiance? Réponse mardi vers 23h.

Manchester City et le PSG sous pression La deuxième moitié de la saison régulière de la Ligue des champions démarre mardi. Manchester City, en souffrance en Premier League, et le PSG, hors du top 24 dans le classement de la nouvelle C1, sont sous pression avant cette 5e journée. Le choc de cette soirée aura pour théâtre l'Allianz Arena de Munich, où le Bayern accueillera à 21h un Paris St-Germain peu convaincant sur la scène européenne jusque-là. Les Parisiens peuvent toujours espérer faire partie des huit équipes qui se qualifieront directement pour les 8es de finale. Mais avec seulement 4 points à leur compteur, ils n'ont plus guère le droit à l'erreur. Manchester City est mieux loti en Ligue des champions avec 7 points glanés et une 12e place provisoire. Mais Manuel Akanji et ses équipiers ont perdu leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues, une série noire inédite sous l'ère Pep Guardiola. Une réaction est attendue mardi dès 21h face au Feyenoord Rotterdam de Jordan Lotomba, qui affiche 6 points à son compteur. Un autre "derby" helvétique figure au programme, le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka accueillant le RB Salzbourg de Bryan Okoh à 21h également. Le champion d'Allemagne se doit de réagir en C1 après la claque reçue face au leader Liverpool le 5 novembre (4-0). Le "Werkself", 14e avec 7 points, reste pour l'heure bien placé pour figurer dans le top 8. Un test majuscule pour Brest L'Inter Milan de Yann Sommer, qui compte déjà 10 points, semble en mesure de préserver son invincibilité avec la réception d'une équipe de Leipzig toujours en quête de son premier point dans cette compétition. L'AC Milan de Noah Okafor devra pour sa part s'imposer à Bratislava face au Slovan pour rester dans le bon wagon. Equipe-surprise de ce début de compétition avec 10 points récoltés en quatre sorties, le Stade Brestois sera par ailleurs en grand danger mardi soir. Edimilson Fernandes et ses partenaires iront défier le FC Barcelone, meilleure attaque de cette phase de Ligue avec 15 buts marqués, en terre catalane.

Michael Spacek conclut une folle remontée de Genève-Servette Les Grenat fêtent leur succès avec leur portier Antti Raanta, qui a suppléé Robert Mayer après moins de dix minutes de jeu. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette s'est enfin imposé devant son public en National League cette saison, après six défaites de rang. Les Aigles ont battu Ambri 6-5 a.p. malgré une entame de match catastrophique. Le match avait en effet commencé de la pire des manières pour les Grenat et Robert Mayer, chassé de son but après neuf minutes de jeu - remplacé par le Finlandais Antti Raanta - alors que le score était déjà de 3-0 en faveur des Léventins. André Heim (5e), Chris DiDomenico (8e) et Dario Bürgler (10e) ont complètement refroidi une patinoire des Vernets déjà pas bien garnie. Une pénalité de cinq minutes infligée à Jesse Virtanen a permis au GSHC de se relancer avant la première pause, grâce à des buts de Markus Granlund (18e) et Vincent Praplan (19e). Ambri a toutefois repris le large au retour des vestiaires en power-play (Heed, 23e). Moins passifs qu'en début de match, les Aigles ont alors sonné la révolte. Un doublé de Sakari Manninen (29e/37e, le premier but à 4 contre 5!) et une réussite de Marc-Antoine Pouliot (37e) ont remis les deux formations à égalité. Quatre matches en six jours Et en prolongation, Michael Spacek a inscrit son premier but de la saison pour offrir deux points aux Grenat. De quoi bien lancer une semaine primordiale pour Genève-Servette, qui a encore trois matches au programme cette semaine, à commencer par la réception de Fribourg mercredi.

Cadillac obtient le feu vert pour entrer en F1 L'ancien pilote Michael Andretti est le chef de file du projet de Cadillac et General Motors (archives). Image: KEYSTONE/AP/PAUL SANCYA Après de longues négociations, la Formule 1 ouvre la voie à l'arrivée de Cadillac, filiale de General Motors. Elle deviendra la onzième écurie du paddock à partir de 2026. Le groupe américain Liberty Media, propriétaire de la F1, a annoncé lundi qu'un accord de principe avait été trouvé avec le constructeur américain. Dans un premier temps, Cadillac sera présent avec sa propre écurie dès la saison 2026, puis General Motors devrait également construire des moteurs de Formule 1 dans le futur. La Fédération internationale de l'automobile (FIA) s'était déjà prononcée au début de l'année en faveur de l'entrée du projet américain, dont le chef de file est l'ex-pilote Michael Andretti. Les dix écuries actuelles du championnat du monde s'étaient toutefois longtemps opposées à l'arrivée d'un nouveau concurrent. Des moteurs Ferrari La nouvelle équipe a construit une usine de course à Silverstone, en Angleterre, sous la direction de Michael Andretti et a recruté du personnel expérimenté. Ferrari et Honda seront les principaux fournisseurs de moteurs au lancement du projet en 2026.

Une équipe pour aider les jeunes Suissesses à percer Jasmin Liechti, médaillée d'argent du chrono des moins de 23 ans lors des Mondiaux de Zurich en septembre, sera l'une des coureuses de l'équipe Nexetis. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Swiss Cycling lance Nexetis, une équipe féminine de cyclisme sur route en 2025. Son objectif: faire passer de jeunes athlètes au niveau supérieur et célébrer avec elles des succès sportifs. Cette nouvelle structure aura le statut d'équipe continentale - le troisième échelon de l'UCI derrière les WorldTeams et les ProTeams, nouvelles venues sur le circuit féminin en 2025. "Il n'existe actuellement aucune équipe dans laquelle nos jeunes cyclistes peuvent se développer, aucune qui encourage les Suissesses", a expliqué Thomas Peter, directeur de la fédération nationale lundi à l'occasion de la présentation de cette nouvelle formation à Zurich. Pour la plupart des talents, tenter sa chance à l'étranger après la période junior est souvent trop complexe. "C'est pourquoi nous comblons maintenant cette lacune avec Nexetis", a ajouté Thomas Peter. L'association ne met pas les petits plats dans les grands, mais peut déjà compteur sur deux entreprises suisses connues dans le milieu du cyclisme comme sponsors. Avec Jasmin Liechti Nexetis n'est pas destinée aux coureuses du calibre de Marlen Reusser, mais aux jeunes comme Jasmin Liechti, médaillée d'argent du contre-la-montre des moins de 23 ans aux Mondiaux sur route de Zurich en septembre. "Nexetis me donne de l'espace et du temps pour poursuivre mon développement", a déclaré la Bernoise de 22 ans pour expliquer sa signature avec la formation helvétique, elle qui avait aussi d'autres offres sur la table. Avec l'entraîneur national Edi Telser, c'est un coach reconnu qui est intégré à temps partiel dans le projet. Il se chargera de la coordination avec les coureuses et interviendra parfois en tant que directeur sportif. Le cadre comprend actuellement onze athlètes de trois nations. La Polonaise Anna Wiese fera elle office de "team manager".

Xamax veut rejouer le match contre Thoune Le Neuch Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Neuchâtel Xamax conteste juridiquement sa défaite 3-2 subie contre Thoune dans le match au sommet de la Challenge League. Les Rouge et Noir demandent que le match de vendredi soir soit rejoué. Les Neuchâtelois ont déposé un protêt après ce match de la 15e journée contre le but égalisateur de Thoune à 2-2, ce que le club a confirmé lundi. Selon eux, l'arbitre Hüseyin Sanli a commis une irrégularité lors de la scène en question. Avant que le défenseur de Xamax Euclides Cabral ne reprenne de la tête un centre dans son propre but à la 89e minute, offrant ainsi l'égalisation à Thoune, Sanli aurait selon Xamax interrompu le match pour une faute. Le cas a été transmis à la Commission de discipline de la Swiss Football League.