YB n'est pas guéri ++ 1 point pour Yverdon

Pellaud et Rosamilia logiquement éliminées Pas de miracle pour Rachel Pellaud, éliminée en demi-finale du 800 m olympique Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Il n'y aura pas de Suissesse en finale du 800 m olympique de Paris. Rachel Pellaud et Valentina Rosamilia n'ont pas passé le cut des demi-finales. La marche était tout simplement trop haute pour les deux femmes. La Jurassienne, ancienne spécialiste du 400 m, a peut-être eu des envies de retour en arrière. Partie très (trop) vite, l'athlète du club de Bassecourt a payé ses efforts sur le deuxième tour de piste. Elle a terminé 8e de sa série en 2'03''36, totalement exténuée. Qualifiée après un excellent repêchage, Valentina Rosamilia n'a pu faire mieux que 7e en 1'59''27. L'Argovienne n'a absolument rien à se reprocher, elle qui disputait ses premiers JO et qui est descendue sous les 2' il n'y a pas si longtemps. Si l'on ajoute encore la Fribourgeoise Audrey Werro, le 800 m féminin helvétique semble avoir un avenir radieux. Pour le titre olympique, difficile d'imaginer qui pourra aller chercher la Britannique Keely Hodgkinson.

Noah Lyles va devoir battre la Jamaïque Kishane Thompson impressionnant en demi-finale du 100 m Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Gros suspense pour la finale olympique du 100 m à Paris. Les Jamaïcains Kishane Thompson et Oblique Seville veulent battre les Américains. Un duel Jamaïque/Etats-Unis, voilà ce que sera la finale de 21h50 au Stade de France. Comme un retour à l'ère Bolt/Powell face à Gay/Gatlin. Cette fois les représentants des Caraïbes se nomment Kishane Thompson et Oblique Seville. Thompson a couvert la ligne droite en 9''80 et a le plus impressionné. Seville, 23 ans comme son compatriote, a remporté sa demi-finale en 9''81 et envoyé un message au champion du monde Noah Lyles, 2e en 9''83. Fred Kerley a lui réussi 9''84 dans sa demi-finale, battu par Thompson. Face à ces quatre fusées, on retrouve le champion olympique italien Marcell Jacobs, qualifié au temps en 9''92. L'AFrique est bien représentée avec le Sud-Africain Akani Simbine (9''87) et le Botswanais Letsile Tebogo (9''91). L'Américain Kenneth Bednarek complète le plateau.

Les Chinois brisent l'hégémonie américaine Pan Zhanle a une nouvelle fois été supersonique en crawl. Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Les Chinois ont remporté dimanche à Paris le relais 4x100 m quatre nages, devant les Américains et les Français. Les Etats-Unis avaient remporté leurs quinze dernières finales olympiques. Avec un dernier relais supersonique de Pan Zhanle, le champion olympique du 100 m (en 45''92 lancé, son record du monde étant à 46''40), les relayeurs chinois (3'27''46) ont devancé le Team USA (3'28''01) et les Français menés par Léon Marchand (3'28''38). Le quadruple champion olympique français avait pourtant ramené la France dans le coup en brasse, avant que Maxime Grousset (papillon) ne mette Florian Manaudo sur orbite. Mais le médaillé de bronze du 50 m libre n'a pas su résister à la fusée Pan Zhanle. Le relais refermait aussi la folle semaine olympique de Léon Marchand, avec quatorze courses au total et quatre couronnes individuelles (400 m et 200 m quatre nages, 200 m papillon, 200 m brasse). Record du monde sur 1500 m L'Américain Bobby Finke a lui décroché un deuxième titre consécutif sur 1500 m nage libre, en battant au passage le record du monde vieux de douze ans du Chinois Sun Yang. En 14'30''67, le nageur de 24 ans a dominé l'Italien Gregorio Paltrinieri et l'Irlandais Daniel Wiffen. Sacré mardi sur 800 m, Wiffen avait prédit après avoir dominé les séries du 1500 que la course la plus longue de ces Jeux se jouerait sous le record du monde, qu'il ambitionnait de battre. Mais cet honneur est revenu au tenant du titre américain, qui a effacé des tablettes les 14'31''02 réalisés par Sun Yang aux JO de Londres, en 2012.

Maud Jayet sur le podium provisoire Maud Jayet est bien placée pour jouer les médailles en ILCA 6. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET Maud Jayet est toujours bien placée pour jouer le podium lors de la Medal Race, en catégorie ILCA 6. Après huit courses de qualification sur dix, la navigatrice vaudoise est classée troisième. Une 7e et une 8e place lors des deux courses qui se sont tenues dimanche au large de Marseille ont permis à Maud Jayet de grimper de deux rangs au classement provisoire. Une nouvelle bonne journée lundi lui permettrait d'aborder la Medal Race dans de bonnes conditions. Bon départ de Lengwiler En kitesurf, Elena Lengwiler a connu un bon départ. Elle a remporté une course après une 3e et 6e places. Une mauvaise performance lors de la quatrième course du jour (21e) est venue quelque peu ternir sa journée. Ce résultat biffé, la Saint-Galloise est tout de même quatrième du classement provisoire. En 470 mixte, Yvers Mermod et Maja Siegenthaler sont eux aussi toujours en course pour la Medal Race. Le duo s'est classé 4e et 7e des régates du jour et pointe à la 10e et dernière place qualificative après six des dix courses.

Tanja Hüberli et Nina Brunner aussi en quarts de finale Le rêve de médaille olympique se poursuit pour Tanja Hüberli (à gauche) et Nina Brunner. Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Tout comme Böbner/Vergé-Dépré, Tanja Hüberli et Nina Brunner ont obtenu leur billet pour les quarts de finale du tournoi olympique dimanche. Elles ont battu les Espagnoles Liliana/Paula 23-21 21-16. Les deux Suissesses, sixièmes de la hiérarchie mondiale, avaient été stoppées au même stade de la compétition il y a trois ans à Tokyo par leurs compatriotes Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré. La Schwytzoise et la Bernoise avaient notamment galvaudé cinq balles de match face aux futures médaillées de bronze. Dimanche, elles ont surtout dû s'employer en première manche pour sauver une balle de set. Comme libérée, la paire helvétique a davantage maîtrisé son sujet dans le deuxième set avant de conclure l'affaire sur leur troisième balle de match grâce à un contre de Tanja Hüberli au filet. En quart de finale, Hüberli/Brunner, qui n'ont toujours pas concédé le moindre set dans ce tournoi, pourraient affronter les championnes du monde en titre, les Américaines Hughes/Cheng.

Le champion est loin d'être guéri Silvère Ganvoula a inscrit le 2-1 pour les Young Boys en faisant parler sa puissance. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER YB n'est pas encore guéri. Avec le point obtenu devant le FC Zurich (2-2) , le champion ne bascule pas dans la crise. Mais le sentiment que cette équipe ne peut masquer une immense fragilité persiste. Avec Kastriot Imeri, Cédric Itten, Joël Monteiro et Meschack Elia... relégués sur le banc, les Bernois ont su renverser le cours du match après le penalty d’Antonio Mascherano pour le 1-0 en faveur du FCZ après seulement 7 minutes de jeu. Un coup franc de Filip Ugrinic qui trouvait le poteau puis... le dos de Yanick Brecher pour le 1-1 et un rush tout en puissance de Silvère Ganvoula pour le 2-1 ont rappelé aux 30'620 spectateurs du Wankdorf que les Younbg Boys pouvaient encore mordre. Mais l’égalisation de Nikola Kartic à la 76e a agi comme une douche froide auprès du public bernois. Qui a quitté le stade avec la crainte que les 11 points qui séparent virtuellement le FC Lugano de ses favoris représentent un handicap déjà insurmontable. Un premier point pour Yverdon A la Schützenwiese, Yverdon a partagé l’enjeu (0-0) devant le FC Winterthour pour cueillir son premier point de la saison. Après les défaites contre Bâle et le Servette FC, les Vaudois ont témoigné d’un réel esprit de corps devant un Paul Bernardoni très à son affaire dans sa cage. La première titularisation de Kevin Carlos à la pointe de l'attaque cette saison n’a pas vraiment payé. Même si l’homme qui vaut 2 millions a su parfois fait parler sa puissance. Yverdon recevra les Young Boys, toujours la "lanterne rouge" de la Super League, samedi dans une rencontre qui livrera un premier enseignement. Celui de savoir si Yverdon, comme lors du précédent exercice, est toujours capable de frapper fort à domicile. Son unique moyen pour sauver sa place au sein de l’élite.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler sacré champion olympique Scottie Scheffler a réalisé le meilleur quatrième tour dimanche. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Le no 1 mondial Scottie Scheffler a remporté dimanche le tournoi olympique de golf. Loin derrière l'Américain, le Suisse Joel Girrbach a terminé à la 49e place. Sur le prestigieux parcours du Golf national de Guyancourt, Scheffler, 28 ans, a parachevé son oeuvre lors d'un quatrième et dernier tour phénoménal (9 sous le par). Le natif du New Jersey a rendu une carte finale de 265, pour s'imposer avec un coup d'avance sur le Britannique Tommy Fleetwood, moins en verve dimanche (5 sous le par). La médaille de bronze est revenue au Japonais Hideki Matsuyama (267). L'issue aurait pourtant pu être différente si Jon Rahm n'avait pas craqué sur la fin du parcours. En tête avec quatre coups d'avance à midi, l'Espagnol a commis quatre bogeys et même un double bogey lors des sept derniers trous pour finalement terminer à la cinquième place. Girrbach a joué son va-tout Seul Suisse engagé dans ce tournoi olympique de golf, Joel Girrbach a lui aussi connu une dernière journée compliquée. Le Thurgovien de 31 ans a pris tous les risques pour tenter de rattraper son retard, mais cela "s'est retourné contre lui", a-t-il déclaré. Comme Rahm, Girrbach a commis quatre bogeys et un double bogey pour reculer de la 34e à la 49e place. Son bilan est néanmoins positif, lui qui ne devait pas participer à ces Jeux olympiques dans un premier temps. "C'était vraiment une superbe expérience", s'est-il réjoui.

Kristen Faulkner surprend les favorites, Noemi Rüegg 7e Noemi Rüegg félicite la nouvelle championne olympique Kristen Faulkner Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Grosse surprise sur la course en ligne féminine des JO de Paris. La victoire est revenue à l'Américaine Kristen Faulkner, devant la Batave Marianne Vos et la Belge Lotte Kopecky. Une attaque surprise lors d'un regroupement à moins de quatre kilomètres de la ligne, des favorites qui se regardent et voilà Kristen Faulkner qui tire les marrons du feu. Pendant de longues minutes, Marianne Vos et la Hongroise Blanka Vas ont mené la course. Derrière elles, Lotte Kopecky et Faulkner ont tout donné pour recoller. Et alors que l'on imaginait que le nouveau quatuor allait se regarder, Faulkner en a profité pour attaquer. Vos et Kopecky se sont regardées et il était trop tard. L'Américaine signe la plus belle victoire de sa carrière. Dans le camp helvétique, Noemi Rüegg n'a pas démérité. Dans le bon groupe, la Zurichoise de 23 ans a lâché dans la dernière montée de la Butte Montmartre. Elle a finalement pris la 7e place à 2'04. Elise Chabbey était dans le bon groupe jusqu'à 48 kilomètres de l'arrivée. Seulement une chute de l'Américaine Chloe Dygert a entraîné la Genevoise à terre. Ce coup du sort est arrivé au pire moment puisque les femmes à l'avant ont décidé de durcir la course. Chabbey a terminé au 18e rang à 5'00.

Le Graal pour Novak Djokovic Novak Djokovic a remporté l'or à Paris Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Il l’a fait! A la recherche d’un titre cette année, Novak Djokovic a décroché le Graal à Paris: la médaille d’or aux Jeux olympiques. Le Serbe a déjoué bien des pronostics dans cette finale face à Carlos Alcaraz, le nouveau maître de Roland-Garros. Il s’est imposé 7-6 (7/3) 7-6 (7/2) pour cueillir le seul grand titre qui manquait à son palmarès. Comme Rafael Nadal et Andy Murray, deux de ses trois compères du Big Four, il se pare de l’or olympique en simple. Seul Roger Federer n’aura pas connu ce bonheur qu’il avait approché en 2012 avec sa finale contre Murray à Wimbledon. Opéré au genou il y a deux mois après avoir été contraint de déclarer forfait en quart de finale à Roland-Garros contre Casper Ruud, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem aura gagné sa course contre le temps. S’il fut encore trop juste en finale de Wimbledon face à ce même Alacaraz, il a donné sa pleine mesure dans ce tournoi olympique malgré une sérieuse alerte contre Stefanos Tsitsipas avec son genou qui a recommencé à le tourmenter. En finale, il a su faire le dos rond au premier set avant de prendre vraiment la main dans un jeu décisif de la manche initiale parfaitement maitrisé. Porté par le public et par cette foi divine qui le pousse si souvent, Novak Djokovic ne devait plus lâcher sa proie. Saisi par une extraordinaire émotion après la balle de match, Novak Djokovic mesure pleinement la signification d’une telle victoire. Elle ferme à jamais le débat sur le plus grand joueur de tous les temps. Elle rappelle surtout que ce n’est pas encore la fin du bal pour lui. A 37 ans, le Serbe est intimement convaincu que l’avenir peut encore lui sourire, qu’il est toujours capable de rivaliser pleinement avec le no 1 mondial Jannik Sinner, qui était forfait pour ce tournoi olympique, et avec Carlos Alcaraz. Il entend le démontrer dans trois semaines à New York lors d'un US Open qui vaudra vraiment le déplacement.

Un Lausanne-Sport sans défense Bastien Toma (au premier plan) affole Antoine Bernede et la défense lausannoise. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD L’été sera-t-il tourmenté pour le Lausanne-Sport ? Huit jours après sa défaite 4-0 à Sion, la formation de Ludovic Magnin a, une nouvelle fois, été trahie par une défense trop friable. Dans leur antre de la Tuilière, les Vaudois se sont inclinés 4-3 devant le FC St. Gall, un adversaire qui avait bataillé moins de 72 heures plus tôt dans le lointain Kazakhstan. Piégé par une superbe volée d’Isaas Schmdt après seulement 54’’ de jeu, le LS n’a jamais vraiment maitrisé cette rencontre. Bien trop vulnérables sur les contres orchestrés par Willem Geubels et par Chadrac Akolo, un duo qui a lancé sa saison sur d’excellentes bases, les Vaudois ont toujours évolué sur le fil du rasoir. Leur grand mérite dans cette rencontre souvent emballante fut toutefois de ne jamais renoncer. Mené 4-1 à l’appel du dernier quart d’heure, Lausanne a esquissé le rêve d’une improbable remontada après les réussites de Noë Dussène et de Fousseni Diabaté. Mais malgré une ultime occasion pour Alban Ajdini, St. Gall pouvait préserver son avantage. Et plonger Lausanne et sa défense calamiteuse dans le doute.

Martin Dougoud en quarts de finale du cross Martin Dougoud est toujours en course pour une médaille en kayak-cross. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Martin Dougoud s'est qualifié dimanche pour les quarts de finale de l'épreuve de kayak-cross à Vaires-sur-Marne. Le Suisse pagaiera lundi pour la suite et la fin de cette épreuve spectaculaire. Déjà deuxième de sa série du premier tour samedi, Dougoud a récidivé au stade des éliminatoires (huitièmes de finale). Le quatrième du kayak slalom a effectué un bon départ avant de conserver sa deuxième place jusqu'au bout du parcours. Il n'a été battu que par le Français Boris Neveu. Elle aussi engagée en kayak-cross, la Bernoise Alena Marx s'élancera à 17h05 pour tenter de rallier à son tour les quarts de finale. Quarts de finale qui se dérouleront lundi, tout comme les demies et la finale.

Le week-end parfait d'Enea Bastianini L'Italien Enea Bastianini a fêté deux succès en 24 heures à Silverstone en catégorie MotoGP. Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne en MotoGP, devant l'Espagnol Jorge Martin. L'Italien a profité d'une erreur de trajectoire de son principal rival du jour, dans l'avant-dernier tour, pour le devancer (2e). L'Italien Francesco Bagniaia a fini 3e. Auteur d'un départ prudent, Bastianini a terminé la course en boulet de canon. Le week-end a été parfait pour Bastianini. Pour la première fois de sa carrière, le Transalpin aura remporté le sprint (samedi) et la course principale (dimanche) d'un même Grand Prix. Troisième dimanche, Francesco Bagnaia a réalisé la mauvaise opération du week-end. Victime d'une chute, samedi, lors du sprint, l'Italien a perdu la tête du championnat du monde. Nouveau leader, Jorge Martin compte trois points d'avance sur Bagnaia. Bastianini suit à 49 longueurs.

Felix Lebrun, bronzé olympique à 17 ans Felix Lebrun peut désormais rêve d'une seconde médaille en double. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Le rêve est devenu réalité pour Felix Lebrun. Le jeune pongiste français (17 ans) a décroché la médaille de bronze aux JO de Paris Dans la petite finale, le Tricolore a battu le Brésilien Hugo Calderano sur le score sans appel de 4-0 (11-6 12-10 11-7 11-6). Variant son jeu à l'envi, très régulier de la première à la dernière balle, le pongiste du club de Montpellier a réalisé le match, soutenu par un public en délire. Felix Lebrun est le deuxième Français à remporter une médaille en simple messieurs, après Jean-Philippe Gatien, en 1992 à Barcelone. En compagnie de son frère Alexis, Felix Lebrun visera désormais une seconde médaille dans l'épreuve du double.