YB se relance à Bucarest ++ Le LS bat Breidablik

Europa League: Bâle renoue avec la victoire face à Stuttgart Les Bâlois ont obtenu un précieux succès en Europa League face à Stuttgart ce jeudi. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Bâle s'est imposé face au VfB Stuttgart 2-0 au Parc St-Jacques jeudi lors de la 2e journée de phase de ligue d'Europa League. Les Rhénans ont maîtrisé le 5e de Bundesliga.

Stuttgart restait sur une série de trois victoires, et n'avait jamais terminé un match sans inscrire au moins un but lors de ses huit dernières rencontres. C'est dire la performance accomplie par les Bâlois qui inscrivent trois points précieux dans cette Europa League.

Bâle a parfaitement entamé cette rencontre grâce à Albian Ajetti qui est parvenu à glisser le ballon entre les jambes du gardien dès la 3e. Les Rhénans ont ensuite pu compter sur leur portier Marwin Hitz pour arrêter un penalty à la 36e.

En seconde période, l'entraîneur Ludovic Magnin a pu compter sur Xherdan Shaquiri, auteur d'un superbe centre pour Mortiz Brochinski qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond à la 84e.

Dimanche, le FCB se déplacera à Genève pour affronter Servette (16h30) en Super League. Il se rendra dans la capitale des Gaules le 23 octobre pour y affronter l'Olympique Lyonnais pour la 3e journée d'Europa League.



Europa League: YB se relance à Bucarest Joël Monteiro a inscrit un doublé face au Steaua Bucarest ce jeudi en Europa League. Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Battu 4-1 par le Panathinaikos à Berne lors de la 1re journée, Young Boys a relevé la tête jeudi en Europa League. Les Bernois ont battu le Steaua 2-0 à Bucarest lors de la 2e journée.

Le technicien d'YB Georgio Contini avait choisi de se passer de Christian Fassnacht au coup d'envoi, lui préférant Joël Monteiro. Un choix qui s'est révélé payant, vu que ce dernier a ouvert la marque à la 10e. Face au champion de Roumanie en titre, l'attaquant de 26 ans s'est même offert un doublé à la 36e.

Relancés dans cette phase de la ligue, les joueurs de Georgio Contini affronteront dimanche en Super League Lausanne à la Tuilière pour tenter d'engranger un troisième succès d'affilée. Ils recevront les Bulgares du Ludogorets Rasgrad le 23 octobre prochain pour leur prochaine sortie sur la scène européenne.



Conference League: Départ idéal du LS face à Breidablik Beyatt Lekoueiry (à gauche) et Gaoussou Diakite se sont tous les deux illustrés en marquant face à Breidablik jeudi à la Tuilière. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne-Sport a idéalement entamé la phase de ligue de Conference League. Le LS a facilement vaincu Breidablik 3-0 jeudi soir à la Tuilière. Il s'est mis à l'abri en menant déjà 2-0 après 10 minutes.

Pour la première apparition du LS en phase principale d'une Coupe d'Europe depuis 15 ans, les joueurs de Peter Zeidler ont récolté un beau succès collectif, avec trois buteurs différents. Les Lausannois ont su prendre rapidement l'avantage face à de pâles Islandais, eux qui n'ont dû écarter "que" le Virtus Acquaviva, champion de Saint-Marin, pour accéder à la Conference League.

Beyatt Lekoueiry a pris les Islandais à froid à la 7e d'une tête décroisée, imité par Theo Bair, qui est parvenu à la 11e à lober le portier islandais pour doubler la mise en inscrivant son premier but sous les couleurs du LS.

Suspendu sur la scène nationale, Gaoussou Diakité a également participé à la fête en marquant dans le but vide à la 33e, servi par Gabriel Sigua pour sceller l'avantage lausannois. En pleine confiance, le LS a laissé le jeu aux visiteurs lors de la 2e période. L'occasion pour Breidablik de débloquer son compteur de tirs cadrés, sans parvenir à faire trembler les Vaudois.

Actuel avant-dernier de Super League, Lausanne recevra YB à domicile pour son prochain match dimanche. La rencontre suivante en Conference League sera un déplacement à Malte le 23 octobre pour affronter les Hamrun Spartans, première équipe de l'île à disputer une Coupe d'Europe.



Luca Zidane convoqué par l'Algérie Luca Zidane a été convoqué pour la 1re fois en équipe d'Algérie Image: KEYSTONE/EPA/- Fils de la légende de l'équipe de France Zinédine Zidane, le gardien franco-algérien Luca Zidane a été convoqué par l'Algérie en vue des deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2026.

Luca Zidane (27 ans), qui évolue actuellement au FC Grenade en deuxième division espagnole, avait représenté les Bleus dans les catégories de jeunes. Etant donné qu'il n'avait jamais rejoint l'équipe de France A, il était resté éligible pour jouer avec l'Algérie, le pays de ses grands-parents paternels. Il a changé de nationalité à la mi-septembre.

En tête du groupe G (zone Afrique) avec 19 points, la sélection algérienne est en position très favorable en vue d'une qualification pour le Mondial 2026, avant d'affronter la Somalie le 9 octobre puis l'Ouganda cinq jours plus tard. Les Fennecs sont par ailleurs qualifiés pour la CAN 2025, qui débutera le 21 décembre au Maroc.



"Toujours pas assez unis" contre le calendrier surchargé Djokovic estime que les joueurs ne sont pas assez unis au sujet de la refonte du calendrier Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Novak Djokovic estime que les discussions sur une réorganisation du calendrier du tennis professionnel durent depuis 15 ans. Selon lui, les joueurs ne sont "toujours pas assez unis" sur le sujet.

"Il y a plus de 15 ans, je disais déjà que nous devions nous réunir et réorganiser le calendrier (...). Les joueurs ne sont toujours pas assez unis. Il faut que les meilleurs joueurs, en particulier, s'assoient, retroussent leurs manches et s'impliquent vraiment", a déclaré le Serbe, no 5 mondial, à Shanghai, où il dispute un Masters 1000.

Le forfait du no 1 mondial Carlos Alcaraz pour ce tournoi, et une série de défections cette semaine au WTA 1000 de Pékin, dont celle du no 1 Aryna Sabalenka, ont relancé le débat et les critiques sur le calendrier.

Alcaraz, qui a annoncé son retrait du Masters 1000 de Shanghai afin de "se reposer et récupérer", a pointé le fait que le calendrier était "vraiment dense" et appelé les instances à "faire quelque chose", alors que l'Américaine Coco Gauff a réclamé un allégement des saisons et que la Polonaise Iga Swiatek a dit envisager de renoncer à certains tournois.

Le nombre de matches dans le calendrier est un sujet de discussion récurrent depuis plusieurs années. Depuis 2023, la WTA impose aux meilleures joueuses de disputer chaque Grand Chelem, dix tournois WTA 1000 - dont celui de Pékin - et six tournois 500. Des règles similaires s'appliquent chez les hommes.

"Faire des choix" "C'est un sport individuel... en fin de compte, on peut toujours faire des choix. Mais il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas changer les choses dans notre sport pour le mieux... en ce qui concerne le bien-être des joueurs", a regretté Novak Djokovic (38 ans).

Le lauréat de 24 épreuves du Grand Chelem a choisi de réduire le nombre de tournois auxquels il participe. Il s'est ainsi octroyé une pause de quatre semaines depuis sa demi-finale perdue à l'US Open face à Carlos Alcaraz.



Chrono par équipe: La Suisse en bronze Marlen Reusser et ses équipiers ont dû se contenter du bronze dans le chrono par équipe des championnats d'Europe Image: KEYSTONE/AP/JEROME DELAY La Suisse a dû se contenter d'une médaille de bronze dans le contre-la-montre par équipe mixte des Européens, jeudi à Etoile-sur-Rhône.

Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Marlen Reusser et Noemi Rüegg, qui partaient favoris, ont concédé 40'' à la France, nouvelle championne d'Europe.

Cette équipe de Suisse joue décidément de malchance dans la spécialité. Privée de titre aux Mondiaux de Kigali en raison d'un incident mécanique de Marlen Reusser, elle a cette fois-ci perdu de précieuses secondes à la suite d'un problème de vélo dont a été victime Stefan Küng. Le Thurgovien était pourtant avide de revanche après sa décevante 8e place dans le chrono individuel la veille.

Mais cet incident n'explique pas tout. Car c'est durant le relais féminin que la formation suisse a lâché le plus de terrain, alors qu'elle pouvait encore rêver du titre après 20 des 40 km. Au final, les Helvètes ont également terminé à plus de 30 secondes de l'Italie, 2e de cette course, alors qu'il leur avait manqué 10 secondes pour se parer d'or aux championnats du monde.



La FIFA "ne peut résoudre les problèmes géopolitiques" Gianni Infantino refuse d'évoquer explicitement la situation à Gaza et une éventuelle suspension d'Israël Image: KEYSTONE/FR170982 AP La FIFA a appelé jeudi à la "paix" à Gaza, mais "ne peut résoudre les problèmes géopolitiques", selon son président Gianni Infantino.

Le Valaisan s'est abstenu de répondre aux appels croissants à suspendre la Fédération israélienne.

Evoquant "la situation en cours à Gaza" en ouverture de la réunion à huis clos du conseil de l'instance, le dirigeant italo-suisse a estimé que "le pouvoir du football" était de "réunir les gens dans un monde divisé" en offrant "un message de paix et d'unité", selon un communiqué de l'organisation.

"La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques, mais elle peut et doit promouvoir le football à travers le monde en exploitant ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires", a insisté le dirigeant.

Le communiqué de la FIFA ne mentionne ni Israël ni sa fédération, alors que les appels se multiplient à exclure la sélection des compétitions internationales en pleine campagne qualificative pour le Mondial 2026.

Trois experts indépendants de l'ONU ont demandé la semaine dernière à la FIFA comme à l'UEFA de suspendre Israël, faisant valoir le "génocide" à Gaza et estimant que "les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains".

Vendredi dernier, la patronne de la fédération norvégienne Lise Klaveness - dont la sélection masculine accueillera Israël en éliminatoires du Mondial le 11 octobre - a expliqué oeuvrer "pour qu'Israël soit sanctionné". "Personnellement, je pense que si la Russie est exclue, Israël devrait aussi être exclu", a-t-elle indiqué dans un podcast norvégien.

Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, UEFA et FIFA avaient de concert exclu la sélection et les clubs russes des compétitions internationales, une sanction qui est toujours en vigueur.



Zoug: Vozenilek au repos forcé Daniel Vozenilek est au repos forcé pour environ 2 mois Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Coup dur pour Zoug. Son attaquant tchèque Daniel Vozenilek (29 ans) sera absent pendant six à huit semaines en raison d'une fracture à un pied, a annoncé le club de Suisse centrale jeudi.

Vozenilek s'est blessé sur un tir adverse lors d'un match disputé la semaine dernière, explique l'EVZ sans donner plus de précisions. Il a réussi 4 points (1 but, 3 assists) en huit matches de National League depuis le début de la saison.



Le Barça ne jouera toujours pas au Camp Nou son prochain match Le Camp Nou n'est toujours pas pr黎 Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Estevez Le 3e match de Ligue des champions le 21 octobre du Barça contre l'Olympiakos ne se jouera toujours pas au Camp Nou. Le stade n'est pas prêt.

Ce sera encore au stade Olympique de Montjuic comme mercredi lors de la défaite 2-1 contre le PSG, a annoncé jeudi le club catalan.

"Le club continue de travailler pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Camp Nou dans les prochains jours", a expliqué le Barça dans un communiqué, précisant que le club travaillait "sur les nouvelles modifications que la mairie de Barcelone a communiquées au club la semaine dernière".

Plus de deux ans après le début des travaux de rénovation pour atteindre la capacité de 105'000 places, le Camp Nou, mythique stade du FC Barcelone, n'est donc toujours pas prêt à accueillir des matches, dont celui contre l'équipe grecque en Ligue des champions.

Plusieurs dates de réouverture - début 2025, puis au printemps, en août, et même en septembre - ont été annoncées, mais le stade ne peut toujours pas accueillir du public en sécurité, même avec une jauge réduite, selon la mairie de Barcelone.

Selon un porte-parole des pompiers catalans, plusieurs failles de sécurité ont été détectées, notamment au niveau des sorties de secours.

Ce retard accumulé représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone, qui a besoin des revenus générés par son colossal stade pour retrouver de la stabilité.



Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés Adrian Bajrami a été appelé par Murat Yakin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Après un début optimal en qualifications pour le Mondial 2026, Murat Yakin n'a pas effectué de bouleversements pour les prochains matches. Il a appelé deux néophytes: Adrian Bajrami et Luca Jaquez.

Bajrami, qui a disputé trois matches amicaux avec l'Albanie en 2022, va donc changer de nationalité. Le défenseur de 23 ans de Lucerne va rejoindre l'équipe de Suisse pour la première fois. Tout comme Jaquez, son cadet d'un an. Egalement formé à Lucerne, Jaquez a fait son retour dans le onze de départ du VfB Stuttgart le week-end dernier après s'être remis d'une fracture du nez et a convaincu lors de la victoire 2-1 contre Cologne.

Les deux hommes sont prévus comme remplaçants en défense centrale, où Manuel Akanji et Nico Elvedi sont titulaires.

Denis Zakaria et Michel Aebischer ne font pas partie de la sélection, tout comme Ardon Jashari et Zeki Amdouni, déjà absents en septembre et qui sont toujours blessés.

Après deux victoires nettes à domicile en septembre contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0), l'équipe de Suisse disputera deux matches à l'extérieur. Le 10 octobre, elle affrontera la Suède dans ce qui s'annonce comme un match au sommet. Alors que la Suisse a pris la tête du classement avec six points et un goal-average de 7-0, la Suède est déjà sous pression avec seulement un point à l'issue de ses deux premiers matchs. Trois jours plus tard, les Suisses affronteront à nouveau la Slovénie.

Les qualifications pour la Coupe du monde, qui ne comptent que six journées, s'achèveront avec deux autres parties en novembre (match à domicile contre la Suède, match à l'extérieur contre le Kosovo). Le premier se qualifie directement pour la phase finale 2026 en Amérique du Nord, tandis que le deuxième participe aux barrages.



Bâle et YB sous pression en Europa League, LS débute la C4 Bâle et Young Boys doivent réagir jeudi en phase de ligue d'Europa League après leurs défaites inaugurales. Le Lausanne-Sport reçoit Breidablik pour débuter sa phase de ligue en Conference League.

Bâle, défait à Fribourg-en-Brisgau en 1re journée, aura la tâche difficile au Parc St-Jacques face au VfB Stuttgart, actuel 5e de Bundesliga (21h00). Les Rhénans, qui se sont inclinés 2-1 ce week-end face à Lucerne en championnat, devront impérativement élever le niveau face aux vainqueurs de la Coupe d’Allemagne la saison dernière.

Après son revers 4-1 face au Panathinaikos Athènes il y a une semaine, YB se déplace pour affronter le champion de Roumanie Steaua Bucarest (18h45). Les Bernois ont renoué avec la victoire dimanche face à Thoune 4-2, grâce à une bonne 2e mi-temps.

De son côté, Lausanne-Sports débute sa phase de ligue de Conference League par un match à domicile contre le club islandais Breidablik. En difficulté en Super League, les hommes de Peter Zeidler ont par contre brillé sur le plan européen cette saison.



Ligue des champions: le PSG s'impose 2-1 à Barcelone Vitinha et le PSG ont fait fort à Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti Le Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de la 2e journée de Ligue des champions. Il est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone dans le choc de la soirée.

Les Catalans ont pris un meilleur départ et ont concrétisé par Ferran Torres à la 19e après un magnifique mouvement collectif. Mais les tenants du trophée, pourtant décimés dans le secteur offensif, ont répliqué par Mayulu (38e). En seconde période, les deux formations ont bénéficié d'occasions. Les visiteurs ont mieux fini, trouvant un poteau par Lee (83e) avant de faire la décision par Ramos (90e).

Un gardien suisse fait match nul, l'autre gagne Titularisé dans la cage de l'AS Monaco, Philipp Köhn a livré une bonne prestation, réalisant plusieurs parades de classe. Chez lui, le club de la Principauté a accroché Manchester City (2-2). Comme souvent, Erling Haaland a signé un doublé (15e/44e). Teze avait égalisé une première fois pour Monaco (18e) avant le penalty transformé par Dier (90e).

Gregor Kobel a quant à lui fêté un succès dans le but du Borussia Dortmund. A domicile, le club allemand s'est imposé 4-1 contre Athletic Bilbao grâce à des réussites de Svensson (28e) et Chukwuemeka (50e). Guruzeta a réduit l'écart pour les Basques (61e), mais le BVB a repris ses distances grâce à Guirassy (82e) et Brandt (91e).

La Juve accrochée, Naples s'impose La Juventus a enchaîné avec un deuxième nul consécutif en faisant 2-2 à Villarreal. Menés à la pause, les Italiens ont renversé la situation grâce à Gatti (49e), auteur d'un spectaculaire retourné, et Conceicao (59e). L'ancien Bâlois Renato Veiga a égalisé à la 90e pour les Espagnols.

Naples l'a emporté 2-1 contre le Sporting Lisbonne grâce à deux réussites d'Höjlund (36e/79e), à chaque fois sur passe de Kevin de Bruyne.

Arsenal a assuré l'essentiel sur son terrain en prenant le meilleur 2-0 contre Olympiakos. Martinelli (13e) et Saka (92e) ont marqué.



Leader provisoire, Lausanne bat chichement Kloten Kevin Pasche a été excellent pour préserver la victoire lausannoise mercredi soir contre Kloten Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a pris la tête du classement de National League mercredi à Malley à l'issue d'un match isolé contre Kloten. Mais les Vaudois se sont imposés par les poils 2-1.

Il y avait forcément un petit air de revanche dans l'air pour des Lions qui avaient été battus de manière assez surprenante par Kloten 5-3 à domicile par les Aviateurs voici une dizaine de jours.

Les joueurs de Geoff Ward ont attaqué la rencontre avec une bonne attitude et sur un lancer de Suomela, le puck a rebondi sur Hausheer pour l'ouverture du score dès la 4e. Les arbitres ont attribué cette réussite à Kahun et l'Allemand était visiblement très heureux de ce but.

Tombé à la 13e, le 2-0 ne souffre aucune discussion. Bien lancé par Kahun, Suomela a nettoyé la lucarne d'Ewan Huet, à nouveau titularisé à Malley dans les buts alémaniques.

Après avoir donné une soirée de repos à Austin Czarnik contre Ajoie mardi soir, Geoff Ward a offert une soirée en famille à Drake Caggiula, pourtant son meilleur buteur. Mais avec quatre matches en cinq jours et la Champions League qui approche, Lausanne doit ménager ses montures dès qu'il le peut.

Seulement se ménager ne signifie pas jouer en dilettante. Or les Vaudois ont offert un tiers médian de très mauvaise facture, se faisant dominer par des Zurichois certainement surpris d'avoir un adversaire sans trop d'idées.

Si Kevin Pasche n'avait pas eu la bonne idée de sortir les gros arrêts au bon moment, les Lausannois n'auraient pas obtenu les trois points. La fin de la partie fut assez tendue avec des Aviateurs qui ont poussé en voyant que la porte était potentiellement entrouverte. Heureusement pour Lausanne, la défense a tenu et les Vaudois ont signé un neuvième succès en onze matches. Et récolter trois points sur ce type de matches, c'est bien là la marque d'une équipe qui va bien.



Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique Nick Woltemade a marqué le premier but Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Newcastle s'est imposé 4-0 à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise lors de la 2e journée de Ligue des champions. Les Magpies n'ont pas été inquiétés.

Les Anglais ont marqué par Woltemade (17e), Gordon, qui a transformé deux penalties (43e/64e), et Barnes (81e). Après sa commotion, Fabian Schär a retrouvé la compétition en entrant à la 83e. Côté belge, le Suisse Marc Giger est entré à l'appel de la seconde mi-temps. Les deux équipes comptent ainsi trois points.

Dans l'autre match de 18h45, Qarabag FK a empoché un deuxième succès en dominant le FC Copenhague 2-0. Le club de l'Azerbaïdjan constitue l'une des surprises de ce début de compétition.

