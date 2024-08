YB touche le pactole ++ Ndoye forfait avec la Nati

Ligue des champions: les Young Boys vont toucher le pactole Les joueurs des Young Boys ont fêté leur succès dans le vestiaire à Istanbul Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Malgré son statut de "lanterne rouge" de la Super League, les Young Boys ont signé mardi un authentique exploit. Leur victoire 1-0 à Istanbul face à Galatasaray mérite tous les superlatifs. A la faveur de ce succès, les Bernois offrent au football suisse une seizième présence en Ligue des champions, la quatrième à leur actif. Ils ont eu la riche idée de réaliser cette performance l’année où le jackpot de la compétition va encore exploser avec un nouveau format à 36 équipes qui tourne complètement le dos à la phase de poules à quatre. Avec un ticket d’entrée qui s’élève à 18,62 millions d’euros, l’assurance de disputer quatre matches à guichets fermés au Wankdorf, les primes aux résultats et une participation au pool marketing, les Bernois peuvent compter sur près de 40 millions de francs de revenus. Versés dans le chapeau 3, ils seront fixés ce jeudi sur le nom de leurs huit adversaires en phase de ligue lors du tirage qui sera effectué à Monaco. Une marge presque écrasante Avec cette nouvelle manne offerte par l'UEFA, le club possède une marge presque écrasante sur les autres équipes de Super League. Christoph Spycher et son directeur sportif Steve von Bergen ont désormais les moyens de frapper fort sur le marché des transferts après avoir accusé une certaine "frilosité" ces derniers mois. Mais les deux hommes en voient-ils la nécessité ? L’équipe qui a gagné mardi à Istanbul, si elle évolue toujours dans le même registre, peut revenir très vite dans la course au titre. Avant de recevoir Lausanne samedi, les Young Boys accusent virtuellement 11 points de retard sur le FC Zurich. Démonstration tactique A Istanbul, l’équipe de Patrick Rahmen a vraiment livré le match parfait. Dans sa nouvelle organisation en 4-4-2 avec Filip Ugrinic en électron libre à la pointe de l’attaque aux côtés de Silvère Ganvoula, elle a réussi une très belle démonstration tactique. Sur les côtés, Joël Monteiro et Ebrima Colley, sans doute le meilleur homme du match, n’ont cessé de tourmenter une défense turque très vite dépassée. "Notre performance fut vraiment magnifique, se félicite Patrick Rahmen sur le site du club. Nous avons joué ce match comme nous voulions le jouer. Avec Galatasaray, nous avions hérité du pire tirage. Et il y avait aussi notre début de saison en championnat. Se qualifier pour la Ligue des champions n'avait vraiment rien d'évident !" Marvin Keller a-t-il pris la main ? Comme l’an dernier face au Maccabi Haïfa, les Young Boys ont pu compter sur un gardien que l’on n’attendait pas pour tenir le choc. Face aux Israéliens, Anthony Racioppi avait réalisé l’arrêt à 20 millions de francs au début du match retour au Wankdorf. Mardi, Marvin Keller a fait celui qui vaut désormais deux fois plus sur la frappe de Kerem Aktürkoglu à la 71e. Le Zurichois de 22 ans a-t-il gagné sa place de titulaire à Istanbul ? Contraint de quitter ses coéquipiers à la demi-heure du match aller en raison d’une blessure à l’épaule et finalement jugé inapte pour le match de mardi, David von Ballmoos peut nourrir de réelles inquiétudes. Davantage qu’Anthony Racioppi dont le handicap auprès de la presse locale était d’être le Romand qui voulait déboulonner le "Kultspieler" et capitaine Von Ballmoos, Marvin Keller coche toutes les cases. Son talent, sa maîtrise nerveuse et son look à la Yann Sommer vont très vite rassurer les fans et convaincre Patrick Rahmen, qui l’a dirigé l’an dernier à Winterthour, de le désigner comme le nouveau no 1.

Dan Ndoye blessé à une cuisse et absent trois semaines Dan Ndoye va manquer les prochains matches de la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Dan Ndoye (23 ans) souffre d'une blessure à la cuisse et sera indisponible durant trois semaines, selon son club de Bologne. L'attaquant va ainsi manquer le rassemblement de l'équipe de Suisse. En Ligue des nations, la Suisse affrontera le Danemark jeudi 4 septembre à Copenhague, puis l'Espagne le 8 à Genève. Murat Yakin dévoilera sa sélection jeudi, mais il semble déjà certain que Ndoye n'en fera pas partie. L'international suisse espère être remis pour le début de la Ligue des champions, dont les premières rencontres auront lieu du 17 au 19 septembre.

Liga: troisième succès consécutif pour Barcelone Dani Olmo célèbre son but Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal Dani Olmo a réussi sa première avec le FC Barcelone. Entré en cours de jeu, le milieu offensif a inscrit le but de la victoire 2-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de la 3e journée de Liga. Recruté pour 55 millions d'euros en provenance du RB Leipzig, le champion d'Europe avec la Roja cet été a fait parler sa qualité technique en délivrant un Barça timoré d'une belle frappe du gauche dans la surface (82e). Il s'agissait de sa première apparition dans le groupe professionnel après l'imbroglio concernant son inscription auprès de la Liga. Toujours avec un onze loin d'être idéal en l'absence de nombreux cadres (Araujo, Christensen, Gavi, De Jong), le club blaugrana, mené 1-0 jusqu'à l'heure de jeu, a fait la différence en deuxième mi-temps en grande partie grâce à l'apport de sa nouvelle recrue. Les Catalans avaient en effet eu du mal à mettre en place leur jeu collectif et à faire face à l'intensité des locaux, mais ils ont égalisé en seconde période grâce à Pedri, bien servi en retrait par Raphinha (60e, 1-1). Ce troisième succès en autant de journées leur permet de prendre seuls la tête du classement avec neuf points, avec deux longueurs d'avance sur Villarreal et trois sur le Celta Vigo.

Décès d'un joueur uruguayen qui s'était effondré en plein match Juan Izquierdo est décédé cinq jours après s'être effondré en plein match Image: KEYSTONE/AP/Ettore Chiereguini Juan Izquierdo est décédé mardi, cinq jours après avoir été terrassé par une crise cardiaque en plein match à Sao Paulo, au Brésil. Le défenseur de 27 ans s'était effondré sur la pelouse du stade Morumbi à la 84e minute du match retour des 8es de finale de la Copa Libertadores. "C'est avec la plus grande tristesse et le coeur serré que le Club Nacional de Football annonce le décès de notre joueur bien-aimé Juan Izquierdo", a indiqué la formation uruguayenne sur le réseau social X. "Tout le Nacional est en deuil pour cette perte irréparable. Qu'il repose en paix. Juan, tu seras toujours avec nous", a ajouté le club. Juan Izquierdi avait été placé en soins intensifs à l'hôpital Albert-Einstein de la mégapole brésilienne. Les médecins avaient déclaré indiqué que le joueur souffrait "d'un arrêt cardiaque d'origine indéterminée, secondaire à une arythmie". Depuis, les témoignages d'affection et de solidarité se sont succédé, et le championnat d'Uruguay a été suspendu ce week-end. Le Nacional ne s'est pas non plus entraîné dimanche. Au Brésil, Sao Paulo avait porté dimanche des maillots bleu clair avec la légende "Fuerza Izquierdo" pour son match de championnat à domicile. Hommages Aux Etats-Unis, la star uruguayenne Luis Suarez a pour sa part dédié le doublé qu'il a marqué samedi lors de la victoire de son club de l'Inter Miami au défenseur du Nacional. "Juan, nous sommes tous avec toi et ta famille!", avait écrit "El Pistolero" sur X. "Que Dieu soit avec toi", lui avait par ailleurs souhaité l'attaquant uruguayen de Liverpool Darwin Nunez.

Mise en route laborieuse pour Sinner et Alcaraz Jannik Sinner a souffert en début de match mardi à New York Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont vécu un début d'US Open plus compliqué que prévu mardi. Mais l'Italien et l'Espagnol continuent le tournoi à l'inverse de Stefanos Tsitsipas, sorti d'entrée. Sinner, l'esprit certainement encombré par son affaire de dopage rendue publique la semaine dernière, pour laquelle il a été blanchi, a complètement raté son début de match: 14 fautes directes, trois breaks concédés, le no 1 mondial a lâché la première manche avant de finalement dominer 2-6 6-2 6-1 6-2 l'Américain Mackenzie McDonald. Ce dernier, 140e du classement ATP, a semblé complètement lâcher l'affaire à la fin de la deuxième manche: il n'a plus inscrit que six points dans le troisième set et neuf dans le quatrième. "Il jouait très bien au début, j'ai essayé de rester dans le match mentalement. C'est ma première victoire sur ce court, après plusieurs tentatives", a souligné l'Italien avant de quitter l'enceinte immense du Stade Arthur Ashe, où il avait perdu un quart de finale dantesque contre Carlos Alcaraz en 2022. Alcaraz "surpris" En session nocturne, Carlos Alcaraz (ATP 3) a lui aussi laissé un set en route contre l'Australien Li Tu (ATP 186), dominé 6-2 4-6 6-3 6-1. Tous deux en débardeur noir, les biceps saillants, Alcaraz et Tu, sorti des qualifications, ont offert quelques moments de grand spectacle, notamment lors du dernier jeu du deuxième set. "Il (Tu) m'a surpris. Au premier set ça se voyait qu'il était nerveux, ensuite il a vraiment bien joué en se faisant plaisir. J'ai sûrement fait quelques erreurs que j'aurais pu éviter", a noté l'Espagnol, qui était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire grâce à son sacre de 2022 à New York. Match record entre Evans et Khachanov Le Britannique Dan Evans (ATP 184) a quant à lui remporté le match le plus long de l'histoire du tournoi en dominant le Russe Karen Khachanov (ATP 22) 6-7 (6/8) 7-6 (7/2) 7-6 (7/4) 4-6 6-4 en 5h35. Le record de l'US Open datait de 1992 avec la demi-finale remportée par le Suédois Stefan Edberg face à l'Américain Michael Chang en 5h26.

Wawrinka battu en trois sets au 1er tour à New York Malgré toute sa hargne, Wawrinka a été battu dès le 1er tour à New York Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Stan Wawrinka (ATP 176) a chuté dès le 1er tour de l'US Open. Le Vaudois de 39 ans s'est incliné 6-4 7-6 (7/5) 6-3 devant le qualifié italien Mattia Bellucci (ATP 101) mardi soir sur le Grandstand. Cette défaite sans appel ne sera pas sans conséquence pour le vainqueur de l'édition 2016, qui avait atteint le 3e tour l'an dernier à Flushing Meadows. Il perdra une cinquantaine de places dans la hiérarchie pour pointer aux alentours du 225e rang à l'issue de cette quinzaine. Stan Wawrinka, qui n'a pas disputé de tournoi de préparation sur dur dans la foulée des JO de Paris, a été largement dominé par le gaucher Mattia Bellucci. En difficulté à la relance, il ne s'est ainsi procuré que trois balles de break tout au long du match, face à un joueur en quête d'un premier succès en Grand Chelem. L'ex-no 3 mondial en a converti une seule, pour recoller à 3-3 dans la manche initiale. Mais il a concédé une deuxième fois son service dans la foulée. Il a craqué dans le "money time" au deuxième set, perdant les trois derniers points du jeu décisif, avant de concéder un dernier break dans le sixième jeu de la troisième manche. Stan Wawrinka, qui n'a gagné que cinq matches cette saison sur le circuit principal - dont un seul dans un Majeur, à Wimbledon, a ainsi subi le même sort que Viktorija Golubic et Dominic Stricker à New York. C'est la première fois depuis l'US Open 2020 qu'aucun représentant de Swiss Tennis ne franchit le 1er tour d'un tournoi du Grand Chelem en simple.

L'immense exploit des Young Boys Alan Virginius inscrit le but qui assure aux Young Boys leur qualification. Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Le football suisse s’invite à la table de la nouvelle Ligue des Champions. Les Young Boys se sont qualifiés pour la phase de ligues et sa manne fabuleuse de 40 millions de francs. A Istanbul, les Bernois se sont imposés 1-0 devant Galatasaray six jours après leur victoire 3-2 au Wankdorf. Ils ont forcé la décision sur une rupture conclue par le joker Alan Virginius à la 87e. Quelques secondes avant la réussite du Français, Sandro Lauper avait détourné une frappe de Mauro Icardi qui aurait pu faire mouche... Face au Champion de Turquie, le grandissime favori de cette double confrontation, les Young Boys ont témoigné d’une réelle maîtrise pour assurer cette qualification amplement méritée. Avec leur esprit de corps et une solidarité sans faille, les Young Boys ont retrouvé au moment opportun les vertus oubliées en début de saison. Les joueurs de Patrick Rahmen ont su éteindre le volcan du Rams Park pour signer l’un des plus grands exploits de la riche histoire du club. Un Galatasaray affligeant On leur promettait l’enfer dans l'ambiance unique du Rams Park. En première mi-temps, les Bernois ne l’ont pas vraiment vu. Comme au match aller, le collectif défaillant de Galatasaray fut affligeant. Comment le Champion de Turquie, malgré toute la valeur de ses individualités, peut déjouer de la sorte ? A la pause, les Bernois étaient vraiment mal payés. Avec une tête de Silvère Ganvoula sur la transversale à la 31e, ils ont bénéficié d’une occasion en or pour prendre une option décisive sur la qualification. Il y en a eu d’autres dans des transitions menées par Joël Monteiro et par Ebrima Colley dont la vitesse a posé des problèmes insolubles aux Turcs. Seulement, il leur aura manqué un soupçon de lucidité dans le dernier geste pour que la démonstration soit parfaite. Titularisé dans la cage, Marvin Keller ne fut pas à l’ouvrage. Le remplaçant de David von Ballmoos a juste eu à stopper une frappe sans danger de Kaerem Aktürkoglu à la 35e pour l’unique tir cadré des Turcs lors de cette première mi-temps bien curieuse. Deux fois les montants Le scénario ne bougeait pas à la reprise. L’emprise territoriale était pour Galatasaray, mais ce sont bien les Young Boys qui étaient les plus dangereux. A l’heure de jeu, Banhie Zoukrou et Ganvoula étaient, ainsi sur un corner botté par Filip Ugrinic, à deux doigts de marquer avec un ballon qui touchait à nouveau un montant de la cage turque. Oui, les Bernois auraient dû classer l’affaire bien avant de s’avancer vers une ultime demi-heure de tous les dangers. Heureusement, Keller signait l'arrêt qu'il fallait sur une frappe d'Aktürkoglu à la 71e. Dix minutes plus tard, le public, de plus en plus frustré et agacé, a commencé à lancer des bouteilles d'eau à l'adresse des joueurs bernois pour raviver le souvenir du barrage retour Turquie - Suisse de novembre 2005. Avec, heureusement, le même happy end pour le football suisse.

Une belle frayeur pour la no 1 mondiale contre une lucky loser Iga Swiatek n'a pas été à la fête pour son entame à Flushing Meadows. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth No 1 mondiale mais en panne de confiance ces dernières semaines, Iga Swiatek n'a pas témoigné de la maîtrise voulue pour son entame à New York. Elle a connu une belle frayeur contre une lucky loser. La Polonaise a, en effet, dû écarter trois balles consécutives de second set face à la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 104). Elle s'est finalement imposée 6-4 7-6 (8/6) après avoir été menée 6/3 dans le jeu décisif de la seconde manche et après avoir commis 41 fautes directes. Iga Swiatek devra élever le curseur pour avoir une chance de cueillir un deuxième titre à New York après son sacre de 2022. Sa prochaine adversaire sera la qualifiée japonaise Ena Shibahara (WTA 217).

Wout van Aert impérial à Baiona Une troisième victoire sur la Vuelta pour Wout van Aert. Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Impérial, Wout van Aert s'est offert une troisième victoire sur la Vuelta. Le Belge a enlevé la 10e étape à Baiona. Il a battu au sprint son compagnon d’échappée Quentin Pacher. Les deux hommes se sont portés en tête de la course à 100 km de l’arrivée. Quentin Pacher a tenté sa chance avec une attaque portée à 1,6 km de la ligne. Mais Wout van Aert, porteur du maillot vert, est tranquillement revenu dans la roue du Français avant de remporter le sprint sans rencontrer une véritable opposition. L’Australien Ben O’Connor a conservé son maillot de leader à l’issue de cette étape qui n’a apporté aucun bouleversement malgré son profil accidenté. Elle intervenait au lendemain de la première journée de repos.

Meilleur buteur de l'histoire de la C1, Cristiano Ronaldo distingué Cristiano Ronaldo sera honoré par l'UEFA pour ses exploits en Champions League Image: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI Cristiano Ronaldo recevra jeudi une "distinction spéciale". Ceci à l'occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions à Monaco, compétition dont il détient le record de buts, a annoncé l'UEFA. Avec 140 buts inscrits en 183 rencontres dans le plus prestigieux des tournois européens, l'attaquant de 39 ans devance de onze réalisations son grand rival, l'Argentin Lionel Messi, et de 46 le Polonais Robert Lewandowski. Le quintuple vainqueur de l'épreuve - une fois avec Manchester United (2008) et quatre avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018) - évolue depuis janvier 2023 au sein du club saoudien d'Al-Nassr, avec lequel il a remporté la Coupe arabe des clubs champions. Ronaldo "détient également le record de la plus longue série de buts" en Ligue des champions, "avec des réussites lors de onze matches consécutifs, de juin 2017 à avril 2018", précise l'UEFA. Le quintuple Ballon d'Or avait par ailleurs marqué 17 fois lors de la compétition reine en 2013/14 avec le Real Madrid, son record en une saison. "Son excellence constante au plus haut niveau témoigne de sa quête inlassable de titres collectifs et individuels. Pendant plus de deux décennies, il n'a cessé d'évoluer et d'améliorer son jeu", a salué le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin. Le tirage au sort de la C1 jeudi à Monaco inaugurera la nouvelle formule de l'épreuve, avec un passage de 32 à 36 équipes et le remplacement de la phase de poules par un "mini-championnat" où chaque club affrontera huit adversaires différents.

Hug et Kratter porteront le drapeau suisse Elena Kratter et Marcel Hug posent avec le drapeau suisse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Marcel Hug et Elena Kratter porteront le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, mercredi. Un grand honneur pour les deux athlètes. C'était un secret bien gardé depuis longtemps dans le camp de la délégation suisse. Mais mardi matin, le chef de mission Peter Läuppi l'a dévoilé à la Maison Suisse, située sur le site de l'ambassade suisse, non loin de la Seine et de l'imposant Hôtel des Invalides. Marcel Hug et Elena Kratter ont été choisis parmi les 27 membres de l'équipe de Suisse pour porter le drapeau à croix blanche lors de la cérémonie d'ouverture. C'est la sixième fois que Hug participe aux Jeux paralympiques, et pourtant ce sera une première pour le Thurgovien en tant que porte-drapeau. "C'est un grand honneur pour moi de pouvoir conduire l'équipe de Suisse avec Elena", a déclaré l'athlète de 38 ans, qui fera ensuite sa première apparition au Stade de France vendredi, lors de l'épreuve préliminaire du 5000 m en fauteuil roulant. "C'est très important pour moi de pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture, a déclaré le Thurgovien. C'est comme le coup d'envoi de tout ce qui va se passer dans les jours à venir." Le programme parisien de Hug est chargé avec trois courses sur piste, ainsi que le marathon. En 2016, lors des Jeux paralympiques de Rio, le quadruple médaillé d'or de Tokyo 2021 avait porté le drapeau suisse lors de la cérémonie de clôture. Pour Elena Kratter aussi, c'est un privilège de porter l'étendard helvétique. Celle-ci conduira les athlètes des Champs-Elysées à la Concorde. Il y a trois ans, la Schwytzoise de 28 ans avait créé la surprise en décrochant le bronze à la longueur. A Paris, Kratter participera également à la longueur et au 100 m.

Jeux paralympiques: deux millions de billets vendus Tony Estanguet heureux de voir l'engouement autour des Paralympiques Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PAIN Environ 2 millions de billets pour assister aux épreuves des Jeux paralympiques de Paris ont été vendus à la veille de la cérémonie d'ouverture. C'est ce qu'a annoncé mardi Tony Estanguet. "On a d'ores et déjà vendu environ deux millions de billets. On a des stades qui seront pleins", a déclaré Tony Estanguet au cours d'une conférence de presse en compagnie du président du Comité international paralympique, Andrew Parsons. En début d'après-midi, Paris 2024 va mettre en vente de nouvelles places pour les sites les plus demandés, comme le Grand Palais, le stade tour Eiffel, les Invalides et le Château de Versailles, qui étaient jusqu'ici indisponibles à la vente. Parmi les spectateurs, "200'000 écoliers" seront dans les stades, afin de "capitaliser sur la rentrée scolaire" le lundi 2 septembre, a précisé Tony Estanguet. "C'est aussi un moyen de faire passer un message sur cette classe d'âge, le changement de regard dépend aussi de cette génération." Encore 500'000 billets sont encore disponibles, notamment dans des sports comme la Boccia, sport uniquement paralympique et qui s'apparente à la pétanque, la para-haltérophilie, ou au Stade de France pour le para-athlétisme. "La Boccia était un hit à Tokyo. Cela demande de l'adresse, de la stratégie (...) dans les Jeux, la première impression du public est souvent la surprise, mais ensuite la connexion se produit avec les athlètes", a défendu M. Parsons. "Je sais qu'on va continuer de vendre des tickets même pendant la compétition et jusqu'à la fin, comme pour les Jeux olympiques", a assuré M. Estanguet. La cérémonie d'ouverture a lieu mercredi et les épreuves se dérouleront jusqu'au dimanche 8 septembre.

Une entame en douceur pour Novak Djokovic Novak Djokovic: un premier tour sans histoire pour l'homme aux 24 titres du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/AP/Matt Rourke Novak Djokovic a franchi tranquillement le 1er tour de l'US Open. Le tenant du titre s'est imposé 6-2 6-2 6-4 le qualifié moldave Radu Albot (ATP 138). Médaillé d'or en simple aux Jeux olympiques de Paris il y a un mois, Novak Djokovic vise à Flushing Meadows un 25e titre du Grand Chelem. Un cinquième sacre à New York lui permettrait de détenir seul le record absolu de succès en Majeurs devant l'Australienne Margaret Court (24). Après avoir déroulé lors des deux premières manches, le Serbe âgé de 37 ans a eu un peu plus de difficultés, sans toutefois trembler, lors du troisième set, pour boucler la rencontre en 2h07'. Son prochain adversaire sera son compatriote Laslo Djere (ATP 109). Abandon de Lulu Sun Moins de quarante-huit heures après sa finale perdue au WTA 500 de Monterrey, Lulu Sun (WTA 41) est tombée avant la limite. La joueuse de la Côte, qui défend désormais les couleurs néo-zélandaises, a abandonné après la perte du premier set 6-3 contre l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 76). Elle souffrait du dos, victime surtout d’une programmation bien injuste.

