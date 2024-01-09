Yverdon entame «un nouveau cycle» ++ Saint-Gall élimine Bâle

Yverdon entame "un nouveau cycle", selon Adrian Ursea Vainqueur de Xamax mardi (2-1), Yverdon est à nouveau aux portes de la finale de la Coupe de Suisse, quatre ans après sa dernière demie. Le club est au début d'un nouveau cycle, selon Adrian Ursea.

Au terme d'une rencontre où les deux équipes de Challenge League ont joué le coup à fond, la satisfaction était de mise chez les Yverdonnois. "On a su faire le dos rond, j'ai vu des gars se battre sur chaque ballon", a réagi le Vaudois Anthony Sauthier en conférence de presse. "Nous ne sommes pas loin de la finale, on va savourer maintenant", a renchéri son coach Ursea.

"Nous savions que Xamax est en difficulté contre les blocs bas. On a défendu calmement et intelligemment" a expliqué Adrian Ursea à propos de la prestation de son équipe. "Et on a su profiter des espaces qui s'ouvraient à nous" s'est-il félicité.

Marcher avant de courir Adrian Ursea, dont l'équipe pointe à la troisième place de Challenge League, n'a pas cité les siens à l'heure d'évoquer les favoris à une promotion dans l'élite du foot suisse. "Nous sommes au début d'un nouveau cycle, alors que Vaduz et Aarau y sont depuis deux ans. A Yverdon, nous avons changé pratiquement vingt joueurs lors de la relégation."

Le technicien vaudois a insisté sur l'objectif de développer une identité de jeu propre. "Il nous manque de la régularité et de la constance dans la performance, parfois durant une même rencontre. Mais nous travaillons durement pour améliorer ça."

Concernant le championnat où Yverdon est distancé de la tête, le coach a tenu à modérer les attentes. "Le président en veut toujours plus et il est ambitieux. Je lui ai donné ma réponse, à savoir qu'avant de courir, il faut savoir marcher", a-t-il ajouté.

Pourtant, les seize dernières journées de Challenge League ne sont pas figées pour autant, comme l'a fait remarquer Anthony Sauthier: "On croyait aussi la saison terminée lorsqu'on avait 12 points d'avance sur Winterthour en Super League et au final, c'est nous qui avions été relégués."

"Honteux de ne pas avoir la VAR" Du côté de Neuchâtel Xamax, la frustration l'a emporté sur "l'une des performances les plus abouties de la saison", selon les termes de l'entraîneur Anthony Braizat. "Je suis très déçu pour mes joueurs, c'est honteux de ne pas avoir la VAR", a lâché le technicien, faisant référence à l'égalisation d'Elias Pasche, entachée d'une faute de main non sifflée.

"Nous avons commis une petite erreur sur le deuxième but d'Yverdon, mais je garde en tête que nous avons retrouvé des vertus, qu'il faut maintenant reproduire en championnat pour obtenir des résultats", a-t-il ajouté.

Sur la performance de l'adversaire, Braizat s'est montré concis. "Ils sont expérimentés et ont été réalistes, efficaces. Yverdon a bien joué la contre-attaque, mais on les a énormément déstabilisés. Il faut désormais faut à autre chose, mais en jouant des matches comme celui-ci, on va en gagner beaucoup", s'est encore convaincu l'entraîneur rouge et noir.

Pas rancunier, Anthony Braizat a finalement enjoint son confrère "d'aller en finale" avant de rejoindre le vestiaire. "Je te paie une bouffe si c'est le cas!", a répondu Adrian Ursea du tac au tac, goguenard.



Les vraies têtes d'affiche: les stars de la NHL La descente masculine n'est pas l'événement à la plus forte portée médiatique des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Les plus grandes stars, ce sont les artistes de la rondelle qui patinent en NHL.

Certes, les Jeux olympiques font leur retour après vingt ans en Europe centrale, le berceau du ski alpin. Mais les véritables superstars à l'aura mondiale proviennent majoritairement d'Amérique et d'Asie. La comparaison de leur présence sur les réseaux sociaux est frappante.

Lindsey Vonn est la reine des sports d'hiver avec ses 2,7 millions d'abonnés sur Instagram. La star du freestyle américano-chinoise Eileen Gu en compte un peu plus de deux millions. A titre de comparaison, Marco Odermatt n'atteint qu'un peu plus d'un cinquième du total de Vonn, et Mathilde Gremaud ne compte qu'une fraction des followers de Gu, bien que la Fribourgeoise ait remporté leur duel pour la médaille d'or en slopestyle voici quatre ans à Pékin.

Ce sont bien ces vedettes sur lesquelles les regards du monde du sport seront tournés du 6 au 22 février.

Crosby, McDavid et consorts A Milan, les stars de la NHL seront sous les projecteurs. Pour la première fois depuis Sotchi 2014, la prestigieuse ligue nord-américaine interrompra à nouveau sa saison pour les Jeux olympiques.

Le Canada a triomphé lors des deux dernières éditions où patinaient les as du puck. Cette fois encore, la sélection à la feuille d'érable est considérée comme la grande favorite.

En 2010 et en 2014, Sidney Crosby en était déjà le capitaine et avait marqué en finale. Ce sera en revanche une grande première pour Connor McDavid, sans doute le meilleur hockeyeur du monde actuellement.

Les retours de Vonn et Shiffrin De retour à la compétition à plus de 40 ans, Lindsey Vonn fascine le monde du sport et suscite un intérêt inédit pour le ski alpin aux Etats-Unis. Mais sera-t-elle remise de sa chute subie vendredi dernier en descente à Crans-Montana? Rien n'est moins sûr, même si la "Speed Queen" est la reine des "comebacks".

Mikaela Shiffrin espère elle aussi vivre une forme de renaissance à Cortina d'Ampezzo. La reine des techniciennes n'avait pas encore 23 ans qu'elle était déjà double championne olympique (slalom en 2014, géant en 2018). Il y a quatre ans en Chine, Mikaela Shiffrin était toutefois passée à côté de ses Jeux. La skieuse de Vail veut désormais chasser ces démons.

Gu, une star dans deux mondes Si l'on ajoute ses abonnés sur les réseaux sociaux chinois, Eileen Gu dépasse Lindsey Vonn en termes de popularité mondiale. Née à San Francisco d'un père américain et d'une mère chinoise, elle évolue avec aisance dans les univers des deux grandes puissances.

Lors des JO de Pékin, elle avait triomphé en halfpipe et en Big Air, mais elle avait dû se contenter de l'argent en slopestyle derrière Mathilde Gremaud. Nul doute que ses prestations à Livigno attireront des centaines de millions de téléspectateurs à travers le globe.

La snowboardeuse Chloe Kim, née en Californie de parents coréens, enthousiasme elle aussi les foules sur plusieurs continents. La chaîne étasunienne ESPN l'a déjà désignée à cinq reprises sportive de l'année dans la catégorie des sports extrêmes, à seulement 25 ans.

Sacrée championne du monde de halfpipe pour la troisième fois il y a un an lors des Mondiaux en Engadine, Chloe Kim vise un triplé inédit aux Jeux olympiques après ses sacres en 2018 et 2022 dans le demi-tube.

La chasse aux records de Klaebo Le ski de fond n'est généralement pas le sport qui fait les plus gros titres à l'échelle mondiale. Mais Johannes Klaebo est peut-être en passe de changer la donne.

Le Norvégien de 29 ans compte déjà cinq sacres olympiques et est bien capable de remporter les six épreuves sur lesquelles il s'alignera à Val di Fiemme, comme lors des derniers Championnats du monde de Trondheim.

Il n'a besoin que de "seulement" quatre médailles d'or pour devenir le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. Et avec un six sur six, il réaliserait un exploit encore inédit.

Les chances des Italiens Le succès des Jeux olympiques dépend toujours aussi des résultats du pays hôte. Les Italiens ont connu leur plus grand succès en 1994 à Lillehammer avec 20 médailles (dont 7 en or). Il y a quatre ans, ils en avaient décroché 17 (2 en or).

Cette année, leurs meilleures chances résident certainement en snowboard alpin, en curling, en biathlon et bien sûr en ski alpin, même si la star Federica Brignone revient tout juste de blessure. L'hymne Fratelli d'Italia devrait retentir à coup sûr plus de deux fois lors de la quinzaine olympique.



Odermatt, Rast et Cie en quête d'exploits Après avoir obtenu 15 médailles en 2018 et en 2022, Swiss Olympic n'affiche pas d'objectif chiffré avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Mais les candidats sont nombreux et aguerris.

Pas moins de 116 titres seront décernés lors des Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). La Suisse sera représentée dans 14 des 16 disciplines sportives au programme. Ce large éventail permet d'espérer un nombre de médailles similaire à celui des derniers Jeux d'hiver, voire supérieur si les étoiles s'alignent.

Avec 175 athlètes, la délégation suisse est non seulement la plus grande de tous les temps pour des Jeux d'hiver, mais elle comprend aussi de solides têtes d'affiche. Huit des onze médaillés de Pékin 2022 sont ainsi toujours de la partie et sauront faire parler leur expérience, comme la Vaudoise Fanny Smith en skicross.

Et les surprises ne sont pas à exclure dans le contexte si particulier des Jeux olympiques. Des noms comme Marie-Theres Nadig, Sonny Schönbächler, Gian Simmen, Simon Ammann ou Tanja Frieden en sont de parfaits exemples dans le camp suisse.

Stars, favoris et espoirs Marco Odermatt a sans aucun doute le plus grand potentiel pour devenir l'un des visages marquants de ces Jeux. Le champion olympique 2022 de géant peut raisonnablement envisager trois titres. Le Nidwaldien pointe d'ailleurs en tête de la Coupe du monde dans les trois disciplines (descente, géant et super-G).

Mais Odi n'est pas seul. L'équipe de Suisse de ski alpin s'appuie sur trois autres champions du monde individuels avec Franjo von Allmen (descente), Loïc Meillard (slalom) et Camille Rast (slalom). Alexis Monney en descente, Loïc Meillard en géant ou pourquoi pas Tanguy Nef en slalom ont aussi des ambitions légitimes.

Et la Suisse ne comptera pas que sur ses skieuses et skieurs alpins. En curling, tant la Team Genève de Benoît Schwarz-Van Berkel que le CC Aarau ont des arguments à faire valoir. Finaliste malheureuse des deux derniers Mondiaux, l'équipe de Suisse messieurs de hockey sur glace rêve de briller enfin sur la scène olympique avec le concours de toutes ses stars de NHL.

Douze ans après leur sensationnelle médaille de bronze, le chef de mission Ralph Stöckli croit par ailleurs à nouveau en un exploit des hockeyeuses. Il estime en outre que l'attente d'une première médaille suisse en bobsleigh depuis 2014 et l'or de Beat Hefti en bob à deux pourrait prendre fin.

Avec quatre champions olympiques de 2022 Sur les sept champions olympiques suisses de Pékin, quatre sont toujours sur le devant de la scène. Outre Odermatt, la freestyleuse Mathilde Gremaud fait également partie des prétendantes au podium. La skieuse fribourgeoise, qui possède déjà un set complet de breloques olympiques, vise un métal en Big Air et en slopestyle.

Un nouveau triomphe du champion olympique de skicross Ryan Regez et de la championne olympique de descente Corinne Suter, laquelle est toujours en quête de ses meilleures sensations après une chute à l'entraînement en décembre, serait en revanche une surprise. Tous deux ont connu des difficultés cette saison.

Mais Corinne Suter n'aura au moins pas perdu sa course contre la montre. Ses coéquipières Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin ont dû abandonner leur rêve olympique après avoir chuté très tôt dans la saison. Avec le retraité Beat Feuz, ce sont donc trois champions olympiques de 2022 qui manquent à l'appel.

La tradition de la nouveauté Le CIO a apporté plusieurs modifications au programme des 25e Jeux d'hiver, notamment en ski alpin. Le Team Event a été supprimé, et le combiné individuel remplacé par un combiné par équipe pour les dames et les messieurs. Une épreuve qui a rapporté quatre médailles aux Mondiaux 2025, avec un triplé chez les messieurs.

Nouvelle discipline ajoutée par rapport à Pékin 2022, le ski alpinisme pourrait par ailleurs aussi apporter son lot de bonnes surprises dans le camp suisse. Marianne Fatton était ainsi devenue championne du monde de sprint en 2025 à Morgins, Jon Kistler s'étant paré de bronze dans la même épreuve. Et la Suisse a l'habitude de briller dans les nouvelles disciplines...



Coupe de Suisse: Saint-Gall élimine le FC Bâle Aliou Baldé a posé des problèmes à la défense bâloise Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Tenant du trophée, le FC Bâle a été sorti en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Rhénans ont perdu 2-1 à Saint-Gall.

Le succès des Brodeurs est mérité, car ils ont globalement dominé les débats. Ils ont marqué dès la 1re minute par Baldé et auraient pu creuser l'écart en première mi-temps. Le FCB a haussé son niveau de jeu à la reprise et égalisé grâce à Koloto (65e).

Mais Saint-Gall a repris l'ascendant ensuite, se créant plusieurs occasions nettes. Alors que les prolongations semblaient se profiler, Boukhalfa a donné la qualification aux Saint-Gallois à la 93e.

Stephan Lichtsteiner a donc subi un troisième revers en autant de matches depuis son arrivée sur le banc des Rhénans. Les dirigeants doivent peut-être commencer à regretter de s'être séparés de Ludovic Magnin...



Coupe de Suisse: exploit du Stade Lausanne-Ouchy La joie de Keasse Bah après son but Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Stade Lausanne-Ouchy a réussi un très joli exploit en se hissant dans le dernier carré de la Coupe de Suisse. Le club vaudois de Challenge League a sorti Lucerne, battu 2-1 à la Pontaise.

Après avoir éliminé Winterthour au tour précédent, le SLO s'est donc offert le scalp d'une deuxième formation de l'élite. Les buts ont été inscrits par Barbet (4e) et Bah (17e), qui ont rapidement mis leur équipe sur la bonne voie contre un adversaire en panne de confiance.

Lucerne n'a en effet gagné qu'un seul de ses dix derniers matches en Super League. Avec cette élimination sans gloire, les joueurs de Suisse centrale ont manqué l'occasion de sauver une partie de leur saison. Et le pire pour eux, c'est que le SLO n'a rien volé du tout.

Le pensionnaire de Challenge League a proposé un jeu plus cohérent et efficace que les Lucernois. Il a trouvé une juste récompense avec cette accession dans le dernier carré, acquise malgré la réduction du score de Ferreira à la 88e.



ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour Un succès pour Wawrinka à Montpellier Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Stan Wawrinka (ATP 113) a franchi le 1er tour du tournoi ATP 250 de Montpellier. Le quadragénaire vaudois a battu le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 80) en deux sets, 7-6 (7/3) 6-4, et en 1h38.

Après avoir passé deux tours à l'Open d'Australie, Wawrinka, très solide sur son service, a confirmé sa bonne forme actuelle avec un succès convaincant contre un adversaire mieux classé que lui. Le Vaudois sera opposé en 8es de finale au Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 8), tête de série no 1 de l'Open d'Occitanie à Montpellier. Il pourra évoluer en toute décontraction avec un statut d'outsider.



Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10 Belinda Bencic va sortir du top 10 suite à son forfait à Abou Dhabi. Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Belinda Bencic ne disputera finalement pas le tournoi d'Abou Dhabi, a annoncé la WTA. Malade, la Saint-Galloise a déclaré forfait mercredi avant son 8e de finale contre la Britannique Sonay Kartal.

Exemptée de 1er tour, Bencic a été remplacée au pied levé par la "lucky loser" mexicaine Renata Zarazua. En tant que tenante du titre, la Suissesse, actuellement classée 9e, va perdre de nombreux points ainsi que sa place dans le top 10 dans le prochain classement WTA.

Après un excellent début de saison, Bencic avait déjà connu une grosse déception à l'Open d'Australie, où elle a été éliminée dès le 2e tour.



Les Suisses placés lors du premier entraînement de descente Marco Odermatt s'est montré plutôt à l'aise lors du premier entraînement de descente olympique. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le premier entraînement de la descente olympique prévue samedi à Bormio a été plutôt favorable aux Suisses. Marco Odermatt (3e) et Alexis Monney (4e) sont dans le top 5.

Le vainqueur de ce premier galop d'essai sur la Stelvio se nomme Ryan Cochran-Siegle. L'Américain a devancé l'Italien Giovanni Franzoni de 0''16 et Marco Odermatt de 0''40. Alexis Monney suit à la 4e place à 0''66. "Mais j'ai manqué une porte sur le haut", regrettait le Fribourgeois dans l'aire d'arrivée.

Toujours est-il que sur une neige molle, les Suisses ont quand même tenu le haut du pavé avec Franjo von Allmen 7e et Stefan Rogentin 8e. Le Grison, à la lutte avec Niels Hintermann pour la quatrième place en descente, a devancé le Zurichois (18e) de 0''82. Pas de quoi inquiéter l'un ou l'autre. Les deux hommes savent que la qualification se jouera lors d'un prochain entraînement.

Impressionnant sur le haut avec d'excellents temps de passage sur les secteurs 2, 3 et 4, Marco Odermatt a prouvé qu'il faudrait bien évidemment compter sur lui. "Je me suis bien senti sur les skis, mais beaucoup de choses ont évolué entre la reconnaissance et le passage en course", a avoué le Nidwaldien, qui apprécie également d'avoir un hôtel au pied de la piste.

Coup dur en revanche pour le Norvégien Fredrik Möller. Le vainqueur du Super-G fin 2024 a chuté et a dû être évacué en hélicoptère.



Le Fribourgeois Liam Rivera sacré champion du monde de freeride Liam Rivera, ici photographié lors de l'Xtreme de Verbier en 2024, a réussi un sacré exploit en Andorre. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le snowboarder fribourgeois Liam Rivera a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde de freeride mardi à Ordino Arcalis, en Andorre. Il s'agissait des premiers Mondiaux organisés par la FIS.

Dans la poudre des Pyrénées, le Singinois s'est imposé devant le Français Victor de Le Rue et l'Américain Michael Mawn. Il a obtenu une note de 84,33 pour son "run", suffisant pour battre le Français (80,00), quadruple vainqueur du Freeride World Tour.

"Devenir le premier champion du monde de freeride, c'est comme un rêve. Cette victoire appartient à mon équipe, à mes collègues athlètes suisses et à tous ceux qui ont soutenu la Suisse", a réagi Liam Rivera, cité sur le site de la FIS.

En ski masculin, les Valaisans Martin Bender (6e) et Victor Hale-Woods (11e) ont également signé de belles performances.

Après son entrée dans le giron de la FIS, le freeride est également candidat pourrait devenir une discipline olympique en 2030 dans les Alpes françaises.



La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca Rebeka Masarova, ici lors du dernier US Open, est tomb閑 sur plus forte qu'elle mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD La Bâloise Rebeka Masarova a vu son parcours au tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca prendre fin au 2e tour. Elle s'est inclinée en deux manches mercredi devant la Chinoise Wang Xinyu, 33e mondiale.

Victorieuse de la Roumaine Elena Gabriela Ruse (WTA 72) au 1er tour mardi, sa première victoire de la saison sur le circuit, Rebeka Masarova n'a pas eu voix au chapitre face à la tête de série numéro 4 du tournoi. Elle s'est inclinée en deux manches, 6-4 6-2.

La Bâloise de 26 ans n'a réussi qu'un break dans la première manche, alors qu'elle était menée 5-2. Cela n'a pas empêché son adversaire de remporter le set et de prendre également le large dans la deuxième manche.



LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland James Harden va découvrir une sixième franchise de NBA. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass James Harden change d'équipe en NBA. La star des LA Clippers a été échangée contre Darius Garland, un des joueurs majeurs des Cleveland Cavaliers, ont rapporté mardi les médias américains.

Harden, meneur ou arrière de 36 ans sacré meilleur joueur (MVP) de la ligue en 2018, se rend à Cleveland en échange du meneur All-Star, de dix ans son cadet, et d'un choix de deuxième tour de draft, selon ESPN. Il quitte donc les LA Clippers, où il évoluait avec le "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser.

Cette transaction est considérée comme avantageuse pour les deux clubs. Harden rejoint une équipe de Cleveland bien placée pour se qualifier pour les play-off cette saison, tandis que les Clippers accueillent Garland, 26 ans, en vue de l'avenir, et notamment de la probable non-prolongation de leur autre vedette, Kawhi Leonard (34 ans), après 2027.

L'arrivée de Harden donne aux Cavaliers une nouvelle arme offensive puissante en plus du meneur All-Star Donovan Mitchell, aux côtés notamment d'Evan Mobley, défenseur de l'année 2025, et de Jarrett Allen, pour tenter de conquérir le titre après avoir échoué en demi-finale de Conférence lors des deux saisons passées.

Une sixième franchise Harden, qui n'a jamais remporté le titre, affiche une moyenne de 25,4 points et 8,1 passes par match cette saison. Il s'agira de la sixième franchise NBA de la carrière de "The Beard" après le Thunder d'Oklahoma City, les Houston Rockets, les Brooklyn Nets, les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Clippers.

La nouvelle du transfert de Harden a été annoncée mardi par la presse, alors que les échanges se multiplient avant la date limite des transferts de la NBA, fixée à jeudi. Parmi ces transactions, les Boston Celtics se sont renforcés à l'intérieur avec l'acquisition du pivot All-Star des Chicago Bulls, le Monténégrin Nikola Vucevic, en échange du meneur Anfernee Simons.



Janis Moser et le Lightning grondent en tête Janis Moser (à droite) est en pleine bourre avec Tampa Bay. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser a joué un rôle décisif mardi dans la victoire 4-3 après prolongation de Tampa Bay contre Buffalo. Électrique, le Lightning a remporté 18 de ses 20 derniers matches de NHL.

Le défenseur seelandais a été crédité d'un assist sur le but décisif de Jake Guentzel après 4'45 en "overtime". Une prolongation que Tampa avait arrachée à 26 secondes de la sirène finale, sur une réussite de Darren Raddysh.

Avec un but et trois assists, Nikita Kucherov a été le grand homme de cette partie. Le Russe de 32 ans, qui a atteint la barre des 90 points en 50 matches, est la principale raison derrière le succès du Lightning, la meilleure équipe actuelle de la Conférence Est.

Les Devils impuissants Les choses sont en revanche toujours autant compliquées pour les New Jersey Devils, battus 3-0 à Newark par les Columbus Blue Jackets. Ces derniers ont fait la différence en marquant trois buts dans le troisième tiers-temps.

Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Cie perdent petit à petit les play-off de vue. Cette quatrième défaite en cinq matches les place à désormais 9 points de la dernière place qualificative pour les séries éliminatoires, mais la saison régulière est encore longue.



Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile En 2022 à Pékin, le ski alpin avait rapporté neuf médailles sur les quinze glanées au total par la Suisse.

Malgré une délégation masculine en forme et une Camille Rast à l'heure, il sera difficile de faire aussi bien aux JO 2026.

Cinq titres olympiques sur onze, la Suisse avait effectué une belle razzia en Chine il y a quatre ans. Grâce à Beat Feuz et Corinne Suter, elle avait enlevé l'or dans la discipline reine, la descente. Marco Odermatt avait remporté le géant, Lara Gut-Behrami le Super-G et Michelle Gisin le combiné. Malheureusement, la Tessinoise et l'Obwaldienne, blessées, ne seront pas présentes à Cortina.

Camille Rast en cheffe de file Les chances helvétiques ne seront forcément pas aussi élevées à Cortina, là où les dames dévaleront l'Olimpia delle Tofane. Les principaux espoirs de médaille reposeront sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne, championne du monde de slalom, a déjà battu Mikaela Shiffrin.

Et on sait aussi que l'Américaine aux neuf globes de slalom et aux 71 succès dans la discipline, n'a remporté l'or olympique qu'une seule fois sur le virage court, en 2014 à Sotchi. Attention par ailleurs à Wendy Holdener, argentée en 2018 et bronzée il y a quatre ans dans la discipline.

Championne du monde de descente en 2021 sur cette piste, Corinne Suter aurait dû faire partie des médaillables. De retour un mois après sa chute à St-Moritz en décembre, la Schwytzoise de 31 ans doit encore accumuler les kilomètres. Mais Corinne Suter est une femme de grands rendez-vous, alors sait-on jamais.

La superbe victoire de Malorie Blanc lors du Super-G de Crans-Montana a apporté du baume au coeur à l'équipe de vitesse. Mais la Valaisanne manque d'expérience face aux routinières que sont Sofia Goggia ou Lindsey Vonn, même si l'Américaine de 41 ans a chuté à Crans-Montana lors de la descente et est touchée au genou gauche.

Von Allmen et Monney plus forts qu'Odermatt? A Bormio, les messieurs se frotteront à la Stelvio, cette piste imaginée pour les Mondiaux de 1985 et devenue une étape incontournable de la Coupe du monde depuis 1995. La saison passée, Alexis Monney avait remporté sa première et seule victoire en Coupe du monde en devançant Franjo von Allmen, alors que Marco Odermatt avait pris la 5e place.

Le trio magique fera forcément partie des favoris de la descente qui se tiendra samedi prochain. Vainqueur magistral à Crans-Montana dimanche, von Allmen débarquera en Italie avec une confiance XXL.

Frustré par sa deuxième place sur la Streif derrière Giovanni Franzoni, Marco Odermatt peut aller chercher trois voire quatre médailles avec le combiné par équipe. Mais on a vu qu'en géant, il était moins dominateur que les années précédentes. L'accumulation des efforts dans un contexte très ramassé avec trois épreuves, voire quatre, en une semaine peut aussi avoir un impact négatif sur les performances. Surtout sur une piste aussi sélective que la Stelvio.

Loïc Meillard en favori En technique, on attend également beaucoup de Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a brillé lors du géant de Schladming et au cours des derniers Mondiaux de Saalbach avec trois médailles, dont l'or en slalom et en combiné par équipe.

Il s'agira aussi d'avoir de la chance et un bon matériel dans une discipline aussi dense que le slalom où tout peut arriver. Tanguy Nef et Daniel Yule en slalom et Luca Aerni en géant seront les autres Romands de cette délégation avec des ambitions légitimes.

Si des manches de slalom ont été organisées récemment, la dernière en 2019 à l'occasion d'un combiné, cela fait par ailleurs depuis 2008 qu'il n'y a plus eu de géant sur la piste de Bormio. Tout le monde sera donc logé à la même enseigne.



