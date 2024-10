Yverdon et Lausanne s'imposent ++ Zurich leader

Liverpool et Manchester City victorieux Curtis Jones a inscrit le but de la victoire pour Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a confirmé son statut de leader en Premier League en battant Chelsea 2-1 lors de la 8e journée. Les Reds conservent leur point d'avance sur City qui a battu Wolverhampton à la der (2-1). Un penalty de Salah (29e) et une réussite de Curtis Jones à la 51e ont permis à Liverpool de garder sa première place. A Anfield, les Reds ont surtout été inspirés en répondant très vite à l'égalisation de Nicolas Jackson à la 48e. Les hommes d'Arne Slot ont laissé le ballon aux Blues, mais ils ont été plus tranchants au moment de conclure. Ce succès permet à Liverpool de maintenir sa place en tête avec un point d'avance sur City. Sans Akanji, laissé sur le banc, les joueurs de Pep Guardiola ont eu besoin d'un but de Stones au bout du temps additionnel (95e) pour dompter Wolverhampton (2-1), pourtant lanterne rouge. Le quadruple champion d'Angleterre en titre s'en est sorti sur un corner repris de la tête par Stones, déjà buteur en toute fin de match contre Arsenal (2-2) en septembre. Le but du défenseur anglais a été longuement examiné par la VAR. Sur l'action, son coéquipier Bernardo Silva est venu gêner la sortie du gardien José Sa, sans que l'arbitre n'y ait vu une faute. Manchester City a prolongé sa série d'invincibilité à 31 matches en championnat (25 victoires, 6 nuls), repoussant d'une unité son précédent record établi entre avril 2017 et janvier 2018.

Yverdon et Lausanne s'imposent, Zurich seul leader La joie des Yverdonnois après le but de Cespedes Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La 10e journée de Super League a souri aux clubs vaudois. Yverdon a battu Lugano 2-0 dimanche après-midi, Lausanne-Sport s'imposant sur le même score face à la nouvelle lanterne rouge Winterthour. Yverdon a ainsi mis fin à une série de cinq matches sans défaite de Lugano, qui laisse donc le FC Zurich occuper seul la tête du classement. L'arbitre principale Désirée Grossenbacher a su prendre ses responsabilités dans le premier match de l'histoire de la Super League arbitré par un quatuor 100% féminin. Mme Grundbacher a en effet accordé - judicieusement - un penalty à Yverdon dans les arrêts de jeu de la première mi-temps après consultation de la VAR. Après avoir averti Baradji pour une simulation dans un premier temps, elle a finalement sanctionné Mahou pour sa faute commise sur le milieu yverdonnois. C'est Boris Cespedes qui s'est chargé de transformer le penalty à la 49e, en prenant à contre-pied Amir Saipi. Le gardien luganais a été trompé une deuxième fois à la 58e, après une mésentente avec El Wafi dont la remise de la poitrine s'est transformée en un autogoal sur une action pourtant sans danger. Sans solution dimanche, Lugano reste donc à trois points du FC Zurich et à deux du Servette FC, désormais 2e. Yverdon, qui a porté son invincibilité à trois matches d'affilée, conserve pour sa part la 8e place avec une longueur d'avance sur son rival cantonal Lausanne-Sport. Sanches décisif Un Lausanne-Sport qui a enfin fêté son premier blanchissage de la saison dimanche à la Tuilière. Défense la plus perméable de cette Super League 2024/25 avec 19 buts encaissés, la troupe de Ludovic Magnin a forcé logiquement la décision sur des buts d'Alvyn Sanches (8e) et d'Alban Adjini (23e). Sanchez fut le grand homme du match. L'international M21 a marqué son quatrième but dans ce championnat 2024/25 sur un superbe solo, entamé à mi-terrain par un grand pont et conclu avec un extérieur du pied gauche. Il fut ensuite à l'origine du 2-0, son ouverture trouvant Diabaté qui a remis immédiatement le cuir à Ajdini. Bâle arrache les 3 points Le dernier match de cette 10e journée a vu Bâle s'imposer sur le fil face à St-Gall au Parc St-Jacques (2-1). Mené au score dès la 7e minute, le FCB a renversé la vapeur grâce à un doublé de Kevin Carlos. L'ex-Yverdonnois a marqué le but de la victoire à la 95e, permettant à son équipe de grimper au 5e rang.

Kym rejoint Wawrinka et Stricker dans le tableau principal Jérôme Kym a passé l'écueil des qualifications à Bâle Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jérôme Kym a rejoint Stan Wawrinka et Dominic Stricker dans le tableau principal des Swiss Indoors qui débutent lundi à Bâle. L'Argovien de 21 ans a en effet remporté le derby suisse qui l'opposait à Herny Bernet au 2e et dernier tour des qualifications. Kym (ATP 141) s'est imposé 6-2 6-4 devant le junior bâlois de 17 ans, tombeur de l'ex-no 9 mondial Fabio Fognini samedi au 1er tour de ces qualifications. Il disputera ainsi dans la Halle St-Jacques son premier match officiel sur l'ATP Tour, lui qui pointait au 485e rang en début d'année. Jérôme Kym, qui avait quant à lui battu Arthur Rinderknech (ATP 62) samedi, n'a laissé aucune chance à Henry Bernet (ATP 940). Auteur de 12 aces, il n'a ainsi pas dû faire face à la moindre balle de break et n'a perdu que 13 points sur son engagement.

Naples s'en sort bien face à Empoli Le Napoli d'Antonio Conte a souffert face à Empoli Image: KEYSTONE/EPA/CESARE ABBATE Naples, méconnaissable, a longtemps été chahuté par Empoli mais a fini par s'imposer 1-0 dimanche lors de la 8e journée de Serie A. Les Napolitains gardent leurs aises en tête du Championnat d'Italie. Le Napoli a signé sa sixième victoire de la saison avec beaucoup de réussite, tant Empoli a dominé nettement la première période. L'entrée à l'heure de jeu de Giovanni Simeone pour Romelu Lukaku, transparent, a réveillé l'équipe d'Antonio Conte qui a pris l'avantage sur un pénalty transformé par Khvicha Kvaratskhelia (63e). Naples a donc repris trois longueurs d'avance sur la Juventus Turin, qui a péniblement pris le meilleur sur la Lazio Rome (1-0) samedi. L'Inter Milan de Yann Sommer, champion en titre, peut revenir à deux points en cas de victoire sur le terrain de l'imprévisible AS Rome dimanche en soirée.

Ponti bat son record du monde du 50 pap' Ponti a battu son record du monde du 50 m papillon en petit bassin dimanche Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Noè Ponti tient la toute grande forme. Le Tessinois a battu son propre record du monde du 50 m papillon dans le cadre de la Coupe du monde en petit bassin à Shanghai. Il a nagé en 21''65 dimanche en séries. Auteur d'un record d'Europe sur 100 m papillon et d'un record de Suisse sur 100 m 4 nages vendredi puis d'un record national sur 200 m 4 nages samedi, Noè Ponti a fait encore plus fort dimanche. Il a amélioré de 0''04 la marque qu'il avait établie en décembre dernier lors des Européens. La finale est programmée à 13h02 heure suisse.

Messi clôt la saison régulière avec un triplé Messi a signé un triplé en 12 minutes samedi en MLS Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Lionel Messi a conclu en beauté la saison régulière de MLS samedi. L'Argentin a réussi son deuxième triplé de la semaine pour un succès 6-2 de l'Inter Miami face au New England Revolution. Miami, déjà assuré du meilleur bilan du championnat nord-américain, a atteint 74 points avec cette victoire, un record en MLS (34 rencontres par équipe). L'Inter fera figure de favori pour le titre décerné à l'issue des play-off qui débutent mercredi. Messi (37 ans), déjà auteur d'un triplé avec la sélection argentine face à la Bolivie mardi (6-0) en qualification au Mondial 2026 (zone Amsud), a récidivé samedi à domicile en étant remplaçant au coup d'envoi. Entré à la 58e, l'octuple Ballon d'Or a marqué trois fois en 12 minutes: d'une frappe limpide à l'entrée de la surface (78e), d'un ballon glissé sous le gardien (81e), avant de reprendre un centre acrobatique de Luis Suarez (89e), à chaque fois du pied gauche. L'Argentin champion du monde 2022 a ainsi marqué à 20 reprises en 19 rencontres de saison régulière cette année, lui qui est revenu en septembre d'une coupure de deux mois due à une blessure à une cheville. Miami affrontera au premier tour des play-off soit le CF Montréal, soit Atlanta United, qui disputeront un barrage. Champion en titre, le Columbus Crew, 2e, affrontera New York au 1er tour. A l'Ouest, le Los Angeles FC s'est emparé de la 1re place grâce à son succès contre San Jose (3-1). Champion en 2022, le LAFC affrontera au 1er tour le vainqueur du barrage entre Portland et Vancouver.

Hischier et Meier cumulent 6 points mais les Devils s'inclinent Nico Hischier a signé un doublé en l'espace de 10 secondes samedi Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Nico Hischier (2 buts, 1 assist) et Timo Meier (3 assists) ont brillé de mille feux samedi en NHL. Mais les 6 points cumulés par le Valaisan et l'Appenzellois n'ont pas suffi pour les Devils, battus 6-5 après prolongation par Washington samedi à Newark. Cette partie a épousé un scénario complètement fou. Menés 3-1 après 20' de jeu, les Devils ont répliqué grâce à un doublé de Nico Hischier signé en l'espace de... 10 secondes. Il s'agit du septième doublé le plus rapide réussi dans ce millénaire, le record étant détenu par Nathan Gerbe avec Buffalo en 2011 (2 buts en 5''). New Jersey a ensuite à nouveau accusé deux longueurs de retard avant de revenir à hauteur dès la 53e sur une réussite de Dougie Hamilton. "J'apprécie la façon dont nous avons réagi dans certains secteurs du jeu. Mais en fin de compte, nous ne méritions pas la victoire", a expliqué Hischier à l'issue de ce match. "En ce qui me concerne, j'ai fait un changement difficile en prolongation et le puck a fini au fond des filets", a poursuivi le centre valaisan, qui a cédé sa place au plus mauvais moment en "overtime" pour laisser l'attaquant des Capitals Tom Wilson filer battre Jacob Markström après 4'00 de jeu supplémentaire. Cette défaite est la troisième de la saison pour les Devils en huit matches. Les Capitals ont quant à eux décroché un troisième succès en quatre sorties grâce notamment au 854e but d'Alex Ovechkin en saison régulière. Le Russe a débloqué son compteur dans cet exercice 2024/25 pour se retrouver à 40 buts du record de Wayne Gretzky.

Chris Hoy atteint d'un cancer incurable Chris Hoy souffre d'un cancer incurable Image: KEYSTONE/EPA POOL Le sextuple champion olympique sur piste Chris Hoy a annoncé samedi que le cancer qu'il avait rendu public en février était incurable. Agé de 48 ans, le Britannique a révélé qu'il lui restait entre deux et quatre ans à vivre dans un entretien au Sunday Times. "Je vous le dis la main sur le coeur, je suis plutôt positif la plupart du temps et vraiment heureux. C'est plus important que les Jeux olympiques. C'est plus important que n'importe quoi. Il s'agit d'apprécier la vie et de trouver le bonheur", a-t-il confié au journal, avant la parution d'un livre intitulé "My Toughest Race Yet" ("Ma course la plus difficile à ce jour", en français). "Il y a tellement de positivité qui peut ressortir de tout cela, sous tous les angles. Je suis très heureux que ce livre puisse aider les gens", a ajouté l'Ecossais, qui a découvert en septembre 2023 qu'il avait une tumeur à l'épaule lors d'un scanner effectué à l'hôpital, alors qu'il pensait simplement s'être fait une entorse. Un autre scanner, deux jours après, a révélé qu'il s'agissait d'un cancer de la prostate qui s'était métastasé dans les os. Il y avait des tumeurs dans l'épaule, le bassin, la hanche, la colonne vertébrale et les côtes. Né à Edimbourg, Chris Hoy a décroché une médaille d'argent en vitesse par équipe en 2000 aux Jeux de Sydney, puis remporté quatre ans plus tard à Athènes son premier titre olympique individuel sur le kilomètre. Son palmarès s'est enrichi de trois nouvelles médailles d'or à Pékin (2008) puis de deux autres à Londres (2012). Il compte également onze titres mondiaux.

Norris partira en pole, devant Verstappen Lando Norris partira en pole à Austin dimanche Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Lando Norris, actuellement deuxième au championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix des Etats-Unis dimanche. Le Britannique a devancé de 31 millièmes le leader du général Max Verstappen, deuxième des qualifications samedi. Sur le Circuit des Amériques à Austin, Norris a décroché sa 6e pole position cette saison à l'issue "probablement du plus beau tour de (sa) carrière. C'était un tour magnifique, je ne pouvais pas aller plus vite", a savouré le pilote McLaren. "Nous avons été en retrait tout le week-end, nous n'avions pas le rythme de Ferrari et de Red Bull (...), j'ai peut-être eu de la chance, mais je prends ça", a aussi dit le poleman, qui s'élancera devant son rival au général Verstappen, qui le distance de 54 points au championnat grâce à son succès dans la course sprint. Bien placé pour décrocher la pole position, le Néerlandais de chez Red Bull n'a pas pu terminer son dernier tour rapide, la faute à la sortie de piste du Britannique George Russell (Mercedes) en toute fin de qualifications qui l'a obligé à ralentir. A l'extinction des feux dimanche à 21h (heure suisse), la deuxième ligne sera 100% Ferrari avec l'Espagnol Carlos Sainz, 3e, devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc. La troisième ligne reviendra à l'Australien Oscar Piastri (McLaren), 5e et Russell, qui se classe tout de même 6e en dépit de son accident. A noter la contre-performance du septuple champion Lewis Hamilton, seulement 19e. Le Britannique sera toutefois 18e sur la grille en raison de la pénalité du Néo-Zélandais Liam Lawson. Les Sauber-Ferrari de Valtteri Bottas (17e) et de Zhou Guanyu (19e) ont également manqué leur affaire.

Marquez gagne le GP d'Australie devant Martin, Bagnaia 3e Marc Marquez a fêté son 3e succès de la saison dans un GP dominical Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT L'Espagnol Marc Marquez a remporté le Grand Prix d'Australie devant son compatriote Jorge Martin, fêtant ainsi son 62e succès en MotoGP. Troisième dimanche, Francesco Bagnaia perd du terrain sur Martin au championnat du monde. L'Italien, qui avait terminé 4e d'un sprint remporté par Jorge Martin la veille, accuse désormais 20 longueurs de retard sur l'Espagnol. Le double tenant du titre avait entamé le week-end à Phillip Island avec un handicap de 10 points, après avoir signé le doublé sprint/GP deux semaines plus tôt. Marquez (Ducati-Gresini) et Martin (Ducati-Pramac) ont livré une intense bataille dimanche pendant toute la course. Celle-ci a finalement tourné à l'avantage du sextuple champion du monde qui remporte son troisième Grand Prix de l'année, prouvant son retour au sommet même s'il n'a plus de chances de remporter le championnat. Marquez a toutefois pris un très mauvais départ avec un spectaculaire dérapage de sa roue arrière et s'est retrouvé septième alors que Jorge Martin s'est parfaitement élancé, suivi de Marco Bezzecchi (Ducati VR46) et Francesco Bagnaia (Ducati). Le leader du championnat a vite creusé l'écart alors que, derrière lui, Bezzecchi chutait. Mais comme la veille lors de la course sprint, Marquez a entamé une implacable remontée, apparaissant à la troisième place après sept tours derrière Bagnaia qu'il attaquait rapidement, les deux pilotes se rapprochant de Martin. Les trois pilotes se lançaient alors dans un combat acharné, leurs poursuivants étant vite relégués à près de quatre secondes. Bagnaia se faisait toutefois rapidement décrocher. Et si Martin arrivait à résister à la pression de Marquez jusqu'à quatre tours du drapeau à damier, le sextuple champion du monde le dépassait sans coup férir pour s'imposer avec près d'une seconde d'avance. Dettwiler 21e Présent en Australie alors qu'il s'est fracturé le coccyx en chutant à Motegi, Noah Dettwiler (KTM) n'a jamais pu croire en un top 15 dans la course des Moto3. Le Bâlois s'est classé 21e et avant-dernier, à plus de 50 secondes du champion du monde 2024 David Alonso (CFMoto). Présent

Super League: les clubs vaudois jouent chez eux cet après-midi Les deux clubs vaudois joueront à domicile cet après-midi (16h30) en Super League. Yverdon (9 pts) accueillera Lugano (18 pts) alors que Lausanne-Sport (8 pts) recevra Winterthour (7 pts). La tâche d'Yverdon s'annonce a priori plus ardue que celle du LS. Lugano est en effet solide cette saison et les Tessinois voudront confirmer en prenant les trois points. Lausanne, pour sa part, disputera un véritable match à six points face à Winterthour. Enfin, le FC Bâle (13 pts) sera aux prises avec Saint-Gall (14 pts) dans une partie qui devrait être équilibrée.

Martin et Bagnaia roues contre roues en Australie Dix petits points: c'est l'écart qui sépare l'Espagnol Jorge Martin de l'Italien Francesco Bagnaia avant le GP d'Australie ce week-end. La 17e des 20 épreuves du championnat du monde MotoGP se dispute sur le magnifique - mais souvent traître - tracé de Phillip Island. Sur leur Ducati, une machine d'usine pour Bagnaia et une moto de l'écurie satellite Pramac pour Martin, les deux pilotes poursuivent loin devant les autres leur duel pour le championnat remporté les deux dernières saisons par l'Italien. Le 3e au championnat, l'Italien Enea Bastianini, équipier de Bagnaia, est à 79 points de Martin alors que le septuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) est juste derrière à 81 points. Leurs chances au championnat sont surtout mathématiques mais leur lutte est intense: Bastianini sait déjà qu'il devra laisser sa selle à Marquez l'an prochain au sein de l'écurie d'usine du constructeur de Borgo Panigale et se bat pour l'honneur. Bagnaia arrive à Phillip Island, près de Melbourne, auréolé de son carton plein au Japon où il a remporté la course sprint et le Grand Prix, empochant 37 points contre 26 pour Martin, 4e du sprint et 2e du GP. "Phillip Island est un circuit rapide où j'ai toujours été plutôt compétitif mais qui est aussi un peu particulier, l'adhérence du revêtement et les conditions climatiques changeantes jouant toujours un rôle-clé", souligne le Turinois. "Le temps change ici tout le temps et la gestion des pneus sera très importante", estime de son côté son rival. Marquez et Bastianini à l'affût Bagnaia et Martin ont l'habitude des dénouements serrés. Déjà l'an dernier, les deux hommes n'étaient séparés que de 18 points à leur arrivée en Australie, "Pecco" Bagnaia l'emportant finalement au championnat avec 39 unités d'avance sur Martin. Bagnaia et Martin pourraient bien voir leur mano à mano troublé par Marquez et Bastianini, toujours à l'affût d'un coup d'éclat. Ils comptent chacun déjà deux victoires en Grand Prix cette année et le premier a montré qu'il est revenu au plus haut niveau même avec une machine aux spécifications de l'an dernier, Gresini n'étant qu'une écurie cliente de Ducati.

Verstappen en mission rédemption à Austin A l'aube d'une fin de saison de plus en plus incertaine, le leader au championnat du monde de F1 Max Verstappen arrive aux Etats-Unis avec une mission: celle de contenir son rival Lando Norris. Après une trêve de près d'un mois, le F1 reprend ses droits pour un marathon final de six Grands Prix en huit semaines qui démarre sur le circuit des Amériques, théâtre de la 19e manche de la saison. Si Norris (McLaren) veut profiter de l'enchaînement pour prendre l'avantage sur Verstappen dans la quête du Graal - qui serait son premier titre en F1 -, le fougueux Néerlandais n'a pas dit son dernier mot, en dépit du récent manque de performance de sa Red Bull. "Nous avons apporté quelques modifications à la voiture pour qu'elle soit mieux adaptée au circuit (des Amériques), nous verrons si cela nous rendra plus compétitifs", a expliqué Verstappen, lui qui avait quasiment tout raflé l'an dernier au Texas mais qui n'a plus gagné de GP depuis fin juin - une éternité pour lui. L'écurie aux taureaux rouges a profité de la trêve pour se refaire une santé et devrait arriver au Texas avec une monoplace améliorée. Si les évolutions n'ont pas encore été révélées, l'objectif sera surtout de réduire l'écart avec McLaren, passée en tête du championnat du monde constructeurs mi-septembre. McLaren, les "deux titres" dans le viseur Verstappen compte actuellement 52 points d'avance sur son premier poursuivant Norris (331 points contre 279 points), tandis que jusqu'à 34 points (contre 26 habituellement) sont à glaner ce week-end, grâce au troisième sprint (sur six) de l'année, couru samedi. Si "Mad Max" conserve encore une confortable avance, il voit progressivement revenir le pilote McLaren, vainqueur du dernier GP, à Singapour. Suffisant pour déloger le roi Verstappen de son trône ? A l'issue des quatre derniers GP, l'Anglais a systématiquement terminé devant son rival, mais celui-ci ne s'est jamais laissé outrageusement distancer. Avec un maximum de 180 points encore à distribuer, Norris doit inscrire en moyenne neuf points de plus par week-end que le champion en titre jusqu'au dernier GP, à Abou Dabi début décembre, pour être titré. "Beaucoup d'équipes apporteront des mises à jour sur leurs voitures lors des dernières courses, nous nous attendons donc à une compétition serrée", anticipe toutefois Andrea Stella, le responsable de McLaren, devenue la première force du plateau grâce à la constance de ses pilotes Norris et Oscar Piastri. "Mais comme toujours (...), nous nous concentrerons sur nous-mêmes et nous nous efforcerons de marquer des points dans notre quête des deux titres" - pilotes et constructeurs -, a-t-il aussi dit.

Une 5e défaite de rang pour Josi et les Predators Nashville peine en ce début de saison Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV On attendait les Predators en ce début de saison de NHL, mais ils ont aux abonnés absents. Samedi soir, ils ont été battus 5-2 par Detroit. Quatre matches à la maison et quatre revers, Nashville n'imaginait certainement pas une pareille entame. Seulement malgré leurs nouvelles acquisitions, les Predators n'avancent pas. Steven Stamkos a inscrit son premier but de la saison, mais c'est insuffisant pour un joueur de son calibre. Roman Josi a mangé 26'54 de glace, tiré 9 fois au but pour 4 lancers cadrés et bloqué 3 tirs, mais cela n'a pas suffi. Tampa Bay a lui perdu son premier match. Janis Moser et ses coéquipiers se sont inclinés 5-4 à Ottawa. Janis Moser a eu droit à 21'10 de glace et ce dans toutes les situations de jeu.