Zakaria brille ++ Angelica Moser 5e

La journée a également été faste pour Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen. Deux semaines après sa défaite contre Leipzig, le champion a réagi de la plus belle des manières à Hoffenheim. Le Bayer s’est imposé 4-1 avec une passe décisive de Granit Xhaka sur le 2-0 de Victor Boniface.

A trois jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions, Fabian Rieder a été à l’origine des deux réussites de l’ex-St. Gallois Ermedin Demirovic avec un déboulé sur le flanc droit pour le 2-1 et un corner parfaitement botté pour le 3-1. Cette défaite annonce une saison encore bien laborieuse pour le Gladbach de Gerardo Seoane, de Jonas Omlin et de Nico Elvedi.

Le deuxième duel aura lieu plus tard samedi après-midi. Le premier à remporter cinq victoires accèdera à la finale de la Coupe Louis Vuitton Cup et rencontrera le vainqueur du duel entre les Italiens de Luna Rossa ou les Américains d'American Magic. Comme les Britanniques, les Italiens ont assumé leur rôle de favori en enlevant le premier duel de la demi-finale.

Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker, qui avaient été titrés en 2021 à Gstaad, se sont imposés 7-5 6-1 devant les frères Aklon et Conner Huertas Del Pino. Les deux gauchers ont enlevé neuf des dix derniers jeux de la rencontre pour apporter le point décisif. La veille, Jérôme Kym et Hüsler avaient également remporté leur simple en deux sets.

Albane Valenzuela et l'Europe devant une montagne

Albane Valenzuela et les Européennes condamnées à réussir une improbable remontada. Image: KEYSTONE/AP/MATT YORK

Les Etats-Unis ont pris une option sur la victoire dans la Solheim Cup. A Gainesville en Virginie sous les yeux de Barack Obama, ils mènent 6-2 devant l’Europe à l’issue de la première journée.

Les Américaines ont remporté 3-1 les foursomes et les fourballs. Aligné avec la Française Céline Boutier dans un foursomes perdu face à Rose Zhang et Lauren Coughlin. la néophyte Albane Valenzuela n’a pas disputé les fourballs. La Genevoise et ses coéquipières se retrouvent au pied d’une véritable montagne avant les journées de samedi et de dimanche.

Battus lors des trois dernières éditions de l’épreuve, les Etats-Unis, emmenés par une no 1 mondiale Nelly Korda particulièrement inspirée, semblent à l’abri d’un retour de leurs adversaires. "Tout est encore possible. L’an dernier aussi, nous étions très mal parties", lâche toutefois la capitaine de l’équipe d’Europe Suzann Pettersen.