Zakaria buteur avant une main fatale ++ Leclerc gagne

Le leader et le favori piétinent pour le bohneur du Servette FC Armstrong Oko-Flex (au centre ) et le FC Zurich en échec contre le FC Lucerne, Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le FC Zurich demeure toujours la seule équipe de Super League encore invaincue. Au Letzigrund, le FCZ a partagé l’enjeu (1-1) avec le FC Lucerne après avoir été mené au score. Une tête de Juan José Perea a répondu à la réussite d’Andrejs Ciganiks, à la conclusion d’une superbe action collective. Avec ce point cueilli à Zurich, le FC Lucerne a démontré qu’il avait vraiment les moyens de figurer parmi les six premiers. Comme le résultat de Zurich, le partage des points sur un score identique au Cornaredo entre le FC Lugano et le FC St. Gall fait l’affaire du Servette FC qui se retrouve seul leader. Les deux équipes qui seront engagées en phase de ligue de la Conference League ont offert un spectacle emballant aux 3606 spectateurs présents, une affluence que l’on peut qualifier malheureusement de misérable. Après un premier but annulé par la VAR, Kacpe Przybylko a pu égaliser juste avant la pause, avec cette fois le concours de cette même VAR, pour des Luganais qui dévoilent des manques sur le plan défensif à corriger impérativement s’ils entendent justifier pleinement leur statut de favori no 1 à la course au titre. Ou est-il désormais l'apanage du Servette FC ?

Castrillo gagne la 15e étape du Tour d'Espagne La joie de Pablo Castrillo Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON L'Espagnol Pablo Castrillo a remporté la 15e étape de la Vuelta au sommet de la terrible ascension du Cuitu Negru. L'Australien Ben O'Connor a conservé le maillot rouge de leader. Déjà vainqueur jeudi lors de la 12e étape, Castrillo (23 ans) a signé la plus belle victoire de sa jeune carrière en partant à 3 km de l'arrivée, pour s'imposer dans le brouillard en solitaire en résistant au retour du Russe d'Aleksandr Vlasov. L'Australien Ben O'Connor a limité la casse dans la montée finale. Il n'a concédé qu'une trentaine de secondes à Primoz Roglic et conservé son maillot rouge de leader. Mais son avance s'est réduite à 43 secondes devant le Slovène, triple vainqueur de l'épreuve.

Denis Zakaria buteur avant une main fatale Un dimanche contrasté pour Denis Zakaria. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Denis Zakaria a été le personnage central du choc des leaders de la Ligue 1 entre l’AS Monaco et Lens. Le capitaine monégasque a ouvert le score avant de provoquer le penalty de l’égalisation... Avec ce nul 1-1, l’AS Monaco égare ses deux premiers points de la saison. Pourtant, la formation de la Principauté pensait avoir fait le plus dur avec la tête victorieuse de Zakaria à la 84e minute. Seulement, le Genevois commettait une faute de main dans la surface pour un penalty transformé par Przemyslaw Frankowski à la 94e... Malgré cette issue fatale, Denis Zakaria a livré un grand match au même titre que son gardien Philipp Köhn. Quant à Breel Embolo, il n’a été introduit qu’après l’heure de jeu-.

GP d'Italie: Leclerc gagne devant les McLaren Oscar Piastri devant Charles Leclerc: l'ordre sera inversé à l'arrivée Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d'Italie à Monza. Le Monégasque a précédé les McLaren-Mercedes de l'Australien Oscar Piastri et du Britannique Lando Norris. Leclerc a fêté son septième succès en formule 1, le deuxième en 2024 après Monaco. La victoire a été conquise grâce à une stratégie à un seul arrêt, contre deux pour la plupart des autres écuries. Pour le plus grand bonheur des tifosi, Leclerc a pu conserver 2''664 d'avance sur l'Australien Oscar Piastri et 6''153 sur le Britannique Lando Norris. Ce dernier, qui partait de la pole position, a un peu réduit son retard au championnat sur Max Verstappen (Red Bull-Honda), seulement 6e. Une fois encore, les Kick Sauber-Ferrari n'ont joué aucun rôle en vue durant la course. Valtteri Bottas a terminé 16e et Guanyu Zhou 18e. Tous deux n'ont toujours pas inscrit le moindre point cette saison au championnat.

Deux défaites de plus pour Alinghi Les choses ne s'arrangent pas pour Alinghi à Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA Alinghi Red Bull Racing attend toujours de connaitre les délices de la victoire à Barcelone. Le bateau suisse a concédé dimanche ses quatrième et cinquième défaites dans la Coupe Louis Vuitton. Alinghi s'est incliné devant les Néo-Zélandais, lesquels toutefois ne concourent pas de ce round-robin en leur qualité de "defender", et devant les Italiens de Luna Rosa. Ces nouveaux revers placent le défi suisse au pied du mur. Il doit impérativement gagner de la vitesse et une plus grande efficience dans ses départs s'il entend se qualifier pour les demi-finales. Pour éviter la dernière place de ce round-robin, Alinghi devra battre les Français de l'Orient Express Racing Team. Les Français ont bien failli créer la surprise dimanche face aux Britanniques et cueillir un deuxième point qui aurait placé Alinghi dans une situation encore plus précaire.

Un succès étriqué mais précieux pour les Grenat Le buteur servettien Enzo Crivelli se heurte à Randy Schneider. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Moins de trois jours après son succès – inutile – devant Chelsea, le Servette FC a livré la marchandise à Winterthour. Les Grenat se sont imposés 1-0 à la Schützenwiese. Ils ont forcé la décision sur un penalty d’Enzo Crivelli à la 21e minute dicté pour une faute de main de Souleymane Diaby. Les Servettiens auraient dû toutefois s’imposer beaucoup plus largement et s’épargner une fin de match crispante avec notamment un ballon très "chaud" sauvé par Théo Magnin à la 87e. Mais le manque d’efficience dans le dernier geste, la malchance avec la tête de Steve Rouiller sur le poteau à l’heure de jeu et le brio du portier Stefanos Kapino expliquent pourquoi cette victoire fut aussi étriquée. Après les revers contre Lugano et Bâle, le Servette FC s’est toutefois remis dans le bon sens de la marche. Cette quatrième victoire lui permet même de s’emparer provisoirement de la tête du classement. Et, surtout, de compter 9 points d’avance sur les Young Boys... Quant au FC Winterthour, il reste désormais sur une série de quatre rencontres sans le moindre but en Super League. Cette impuissance devant la cage adverse doit susciter bien des inquiétudes au sein de l'équipe qui avait été la bonne surprise de la saison dernière.

GP d'Aragon: retour au sommet pour Marc Marquez Marc Marquez: week-end parfait en Aragon Image: KEYSTONE/EPA/Javier Cebollada Marc Marquez (31 ans) a mis fin à une attente de 1043 jours en remportant le Grand Prix d'Aragon MotoGP. L'octuple champion du monde espagnol a ainsi signé son 60e succès dans la catégorie reine. Déjà vainqueur du sprint samedi, Marc Marquez (Ducati-Gresini) a récidivé de très belle manière pour gagner son premier GP depuis qu'il a quitté Honda à fin 2023. Parti de la pole position, il a d'emblée pris la tête et a régulièrement creusé l'écart, roulant sur un rythme bien plus élevé que ses poursuivants. Il a gagné pour la septième fois sur le Motorland d'Aragon. Derrière, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a fait la bonne opération en finissant 2e devant le jeune Espagnol Pedro Acosta (GasGas). Martin a profité de la chute de l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'est accroché avec Alex Marquez (Ducati-Gresini) à 6 tours de la fin, pour prendre 23 points d'avance au championnat. Marc Marquez est 3e à 70 longueurs. En Moto3, Noah Dettwiler a pris la 17e place, soit son deuxième meilleur résultat de la saison. Le Bâlois n'a fait mieux qu'en avril aux Etats-Unis, quand il avait marqué les deux points du 14e rang.

Cross country: les Suisses loin du compte Grosse d Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Mondiaux de VTT ont pris fin sur une double déception pour les Suisses en cross country. Tant chez les hommes que chez les dames, les représentants de Swiss Cycling ont fini loin du podium. Une semaine après son opération de l'appendicite et une narcose complète, Mathias Flückiger a été le Suisse le mieux classé avec le 8e rang. Le vétéran Nino Schurter (38 ans) a dû se contenter de la 13e place, soit son pire résultat aux championnats du monde. Le podium a été le même que lors des JO de Paris, mais dans un ordre différent: le Sud-Africain Alan Hatherly l'a emporté devant le Français Victor Koretzky et le double champion olympique, le Britannique Thomas Pidcock. Les Suissesses ont aussi déçu, Sina Frei étant la meilleure avec un 16e rang. Alessandra Keller a fini 21e après avoir chuté à la mi-course: elle n'a vraiment pas de réussite dans les courses aux médailles. La victoire a souri à la Néerlandaise Puck Pieterse, qui a devancé sa compatriote Anne Terpstra et l'Italienne Martina Berta. La Française Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique, a fini 14e pour sa dernière course de VTT avant de se concentrer sur la route, où elle espère gagner le Tour de France ces prochaines années.

Medvedev et Swiatek prennent confiance avant les huitièmes Medvedev pourrait retrouver Sinner en quart Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Dernier vainqueur du tournoi encore en lice chez les messieurs, Daniil Medvedev (no 5) a rallié sans trop de difficultés les 8es de finale de l'US Open. Le Russe a battu l'Italien Flavio Cobolli (no 31) 6-3 6-4 6-3 samedi soir au 3e tour à New York. Après les éliminations de Carlos Alcaraz au 2e tour et de Novak Djokovic au 3e, Medvedev, vainqueur à Flushing Meadows en 2021, fait désormais figure de grand favori avec le no 1 mondial Jannik Sinner. Il pourrait retrouver l'Italien en quart de finale déjà. Face à Cobolli, Medvedev (28 ans) a semblé en contrôle. Le match s'est légèrement emballé lors du huitième jeu du deuxième set, sur le service du Russe qui s'est plaint des balles auprès de l'arbitre, se faisant siffler par le public, avant d'enchaîner deux doubles fautes et de sauver quatre balles de break. "Ce jeu a été difficile, la foule voulait que je me fasse breaker, j'ai sauvé les choses, ça a été fun, je me suis fait plaisir", a commenté Medvedev. "Ca a été un match difficile, j'ai eu des hauts et des bas, c'était piège. Il fait chaud et humide. On a joué beaucoup de points longs, avec beaucoup d'échanges. Les conditions font que les favoris ont peut-être moins de marge" sur la concurrence, a-t-il encore estimé. Swiatek maîtrise Dans le tableau féminin, Iga Swiatek (no 1) a balayé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (no 25) 6-4 6-2 en 1h32. Déjà titrée à Flushing Meadows en 2022, la Polonaise de 23 ans s'est baladée, faisant le break dès le premier jeu du match, sans être une seule fois en danger sur son engagement (aucune balle de break à défendre). "Je peux encore m'améliorer dans tous les domaines, mon tennis est loin d'être parfait, bien que je sois no 1 et que j'aie déjà gagné le tournoi", a dit la quintuple vainqueure de Grand Chelem, qui affrontera lundi en 8es de finale une autre Russe, Liudmila Samsonova (no 16).

Super League: Servette se déplace à Winterthour Servette doit se reprendre cet après-midi lors de la 6e journée de Super League. A Winterthour, les Grenat doivent afficher le même état d'esprit que jeudi soir contre Chelsea en Conference League. Les hommes de Thomas Häberli, actuellement septièmes, couchent sur deux revers en championnat face à Lugano et surtout Bâle avec un sec 6-0. Winterthour n'a fait qu'un point lors des quatre dernières parties, de quoi donner des idées aux Genevois. De manière assez inattendue, les deux autres rencontres dominicales mettront aux prises les quatre premiers du classement. Le leader Zurich reçoit son dauphin Lucerne, alors que Lugano, 4e, accueille le 3e St-Gall pour un duel entre clubs européens. Mais tout est encore très serré puisqu'il n'y a qu'un point d'écart entre Zurich, leader, et Servette, 7e.

Super League: les Young Boys n'avancent pas Marvin Keller a été le meilleur élément des Young Boys samedi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Young Boys restent derniers de Super League. Lors de la 6e journée, les champions de Suisse ont dû se contenter d'un nul 1-1 à domicile contre le Lausanne-Sport. L'euphorie née de la qualification pour la Ligue des champions mardi soir à Istanbul ne s'est pas transposée en championnat pour des Bernois méconnaissables et qui peuvent s'estimer heureux de ne pas avoir perdu. Car l'ouverture du score signée Ugrinic (45e) est tombée contre le cours du jeu. Les visiteurs ont été bien plus dangereux, mais ils se sont heurtés à un excellent Keller. Ils ont aussi été trop imprécis et fébriles au moment de conclure. Le LS a toutefois au moins pu égaliser, grâce à une tête de Sow après un corner (70e). YB a même fini à dix après l'expulsion de Zoukrou (75e) pour une faute de dernier recours signalée par la VAR.

US Open: Jannik Sinner qualifié pour les 8es de finale Jannik Sinner: un succès sans histoire samedi à New York Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Jannik Sinner (ATP 1) n'a pas éprouvé la moindre difficulté pour rejoindre les 8es de finale de l'US Open. Il a battu l'Australien Christopher O'Connell (ATP 87) en trois sets, 6-1 6-4 6-2. L'Italien âgé de 23 ans affrontera lundi l'Américain Tommy Paul (14e) ou le Canadien Gabriel Diallo (143e) pour tenter de retrouver les quarts de finale. En 2022, Sinner avait été battu aux portes du dernier carré par le futur vainqueur du tournoi Carlos Alcaraz, au terme d'un duel de très haute volée. Cette année, son rival espagnol n'a pas passé le 2e tour, et Novak Djokovic est tombé au 3e. Cela laisse le tableau de l'US Open plus ouvert que jamais depuis vingt ans. Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, vise à Flushing Meadows un deuxième titre du Grand Chelem.

Marcel Hug en argent sur 5000 m Marcel Hug (à gauche) a été battu en finale du 5000 m Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Marcel Hug n'a pas pu conserver son titre olympique sur 5000 m. Le Thurgovien a dû se contenter de la médaille d'argent aux paralympiques de Paris derrière l'Américain Daniel Romanchuk. Hug (38 ans) était pourtant le favori après ses quatre médailles d'or de Tokyo 2021. Il a longtemps mené la course et semblait pouvoir contrôler ses adversaires. Mais dans le dernier tour, Romanchuk a lancé une attaque à laquelle le Suisse n'a pas pu répondre. Cette médaille est la troisième pour la délégation suisse depuis le début des compétitions.

Bundesliga: Leipzig s'impose chez le champion Lois Openda donne la victoire à Leipzig Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Bayer Leverkusen ne rééditera pas son exploit de la saison dernière de passer la saison de Bundesliga sans perdre. Le tenant du titre s'est incliné 3-2 chez lui contre Leipzig lors de la 2e journée. Avec Granit Xhaka, le Bayer avait pourtant pris les devants. Des buts de Frimpong (38e) et Grimaldo (45e) avaient placé l'équipe de Xabi Alonso sur les bons rails. Mais les visiteurs ont réduit l'écart par Kampl dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, avant qu'un doublé d'Openda (57e/80e) ne leur donne la victoire et la tête du classement avec le maximum de six points.