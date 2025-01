Zakaria touché à la cheville ++ Fribourg Olympic en finale

L'impuissance du Servette FC et des Young Boys Dereck Kutesa ne trompe pas Paul Bernardoni. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Servette FC et les Young Boys marquent toujours autant le pas. Les Genevois et les Bernois ont dû se contenter d’un triste 0-0 devant respectivement Yverdon et les Grasshoppers. En terre vaudoise, les Grenat n’en ont pas fait assez pour mériter vraiment de l’emporter. Même si Paul Bernardoni a réussi trois arrêts de grande classe devant Dereck Kutesa, Jérémy Guillenenot et Bradley Mazikou à la dernière seconde, la production offensive des Genevois est restée bien trop modeste. L’essoufflement de Timothé Cognat en ce début d’année pèse vraiment. Avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matches, le Servette FC n’est pas dans le rythme d’un futur champion. Il dévoile trop de lacunes pour nourrir l’ambition de remporter le titre. Par ailleurs, la sortie sur blessure de Yoan Severin, touché en début de rencontre dans un choc avec son coéquipier Keigo Tsunemoto, laisse présager le pire. Son remplaçant Kasim Adams, déjà en perdition lors du dernier match de l’année à Berne, n’a plus le niveau pour évoluer en Super League. Marvin Keller sauve YB Au Letrzigrund, les Young Boys ont livré leur troisième match de l’année sans encore trouver le chemin des filets. Après le 0-0 contre le FC Winterthour et la défaite 1-0 à Glasgow face à Celtic, ce 0-0 devant les Grasshoppers démontre bien que Giorgio Contini n’a pas encore trouvé la parade pour enrayer la chute sans fin du double champion en titre. Et cela aurait pu être pire sans les exploits de Marvin Keller. Meilleur homme du match, le nouveau no 1 a détourné un penalty comme trois jours plus tôt à Glasgow. Cette fois, c’est Adama Bojang qui a échoué devant ce gardien appelé très certainement à épouser un magnifique destin.

Denis Zakaria touché à la cheville Un nouveau coup dur pour Denis Zakaria (à droite). Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Denis Zakaria joue vraiment de malchance cette saison. Le capitaine de l’AS Monaco doit composer avec une nouvelle blessure. Denis Zakaria a été touché à la cheville peu avant l’heure de jeu lors du succès 3-2 à domicile des Monégasques face à Rennes. Il s’est blessé sur l’action du 3-1 d’Aleksandr Goliviin au cours de laquelle il fut déterminant à la récupération. Remplacé tout de suite, il est bien sûr incertain pour le match de mercredi face à l’Inter à Milan où l’AS Monaco jouera sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comme Philipp Köhn, Breel Embolo a suivi du banc pendant l’intégralité de la rencontre le succès de ses couleurs.

Fribourg Olympic en finale Eric Nottage a encore été déterminant pour Olympic Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Olympic s'est qualifié pour la finale de la SBL Cup à Clarens. Les champions de Suisse ont dominé Union Neuchâtel 73-69. Hiérarchie respectée entre Fribourgeois et Neuchâtelois, mais Union n'est pas passé loin d'infliger aux joueurs de Thibaut Petit leur deuxième défaite au niveau national. Seulement Olympic a tenu en deuxième mi-temps. Même si les Unionistes ont ennuyé les champions de Suisse, ceux-ci n'ont jamais réussi à égaliser. Et ce même après un gros match de Dylan Duccomun, l'ancien de la maison Olympic, auteur de 20 points. En face, Eric Nottage a rempli sa mission avec 19 points. Les Fribougeois ont fait la différence grâce à leur banc et à leur expérience. Ross Williams s'est notamment montré très efficace avec un 9/9 aux lancers francs. On connaîtra l'adversaire des Fribourgeois au terme de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises dès 19h Les Lions de Genève à Nyon.

Justine Mettraux: "J'ai vrauiment bien profité" Justine Mettraux, première femme du Vendée Globe. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Même si sa remontée de l’Atlantique fut éprouvante, Justine Mettraux gardera un souvenir lumineux de son premier Vendée Globe. "J’ai vraiment bien profité", explique-t-elle à l’heure du bilan. Jusqu’aux derniers milles, la Genevoise a dû batailler. "Ma grande voile a cassé vendredi. J’ai eu peur de perdre mon huitième rang samedi", avoue Justine Mettraux, première femme de ce Vendée Globe. "Il n’y a pas de classements distincts entre les hommes et les femmes. Je n’attache donc pas une grande importance à cette place de première femme, explique-t-elle. Mais je sais que mes sponsors sont plutôt ravis..." Elle a pris la mesure de ses deux "rivales" Clarisse Crémer et Samantha Davies en partant dans un front. "Je me suis retrouvée au bon endroit au bon moment, se félicite-t-elle. Pas elles... Comme si j’étais montée dans le bon train". A la barre d’un bateau de l’ancienne génération, Justine Mettraux concède avoir souffert d’un déficit sur les vitesses de pointe. "A la longue, cela a pesé", lâche-t-elle. Enfin durant 76 jours, elle s’est ménagé, bien sûr, des plages de repos. "J’ai pris du temps. J’ai lu. J’ai écouté de la musique. J’ai appelé mes proches", conclut-elle tout en rappelant qu’un problème d’aérien sur un côté qu’elle n’a pas pu résoudre l’a contraint à la fois de faire appel à son sens marin et de témoigner d’une vigilance encore plus extrême dans sa navigation.

Alexis Monney: "Je pensais que ça allait suffire" Alexis Monney heureux de sa 2e place à Kitzbühel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Magnifique deuxième de la descente de Kitzbühel, Alexis Monney est passé à un cheveu de la victoire. Mais le Fribourgeois sait que ce n'est que partie remise. "Je pensais que ça allait être bon. C'est peut-être un peu arrogant, même si je n'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pu faire mon plan comme je le voulais d'en haut jusqu'en bas. Je sentais que j'avais de la vitesse un peu partout, donc je pensais que ça allait suffire, a confié le Fribourgeois devant la presse. Je commençais presque à la voir, la cabine. (Rires) (réd: les vainqueurs ont droit à leur nom sur une cabine) Quand on passe le premier groupe de skieurs, on se dit que ça devrait être bon. Après, il y a toujours de bons athlètes et Crawford a super bien skié, donc il faut lui laisser. Pour les huit centièmes, je reviendrai une autre fois." En parlant de ces huit centièmes, le skieur des Paccots a avoué avoir ressenti une brève déception: "Au début, oui. Maintenant, non. Je veux dire, deuxième à Kitzbühel, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Un podium sur la Streif, c'est incroyable. Je suis hyper content." Sur une piste aussi exigeante, Alexis Monney ne s'attendait pas à un tel résultat: "Je n'imaginais pas être ici. Après, je savais qu'avec l'équipe, on avait fait une bonne préparation, qu'on était en forme. Il ne fallait plus que le faire en course, ce qui est une autre paire de manches." Les compatriotes du Fribourgeois ont été plus en retrait, samedi. "Dire que je sauve l'honneur des rangs suisses est un peu trop fort. Je pense qu'avec le début de saison qu'on a fait, on n'a plus rien à prouver. Il y a quand même quelqu'un sur le podium, alors je pense qu'il y a pire", a relevé Monney sur la performance d'ensemble de l'équipe de Suisse. Vainqueur pour la première fois en descente en décembre sur la Stelvio, Alexis Monney sait déjà où placer son Chamois d'argent, gagné à Kitzbühel: "Il sera probablement à côté des trophées de Bormio. Ils n'ont pas une place particulière, mais ce sera dans le salon." Pour conclure son passage en zone mixte, le skieur fribourgeois a lancé: "Il faudra que je revienne plus fort pour une fois avoir le Chamois en or."

Valerio Grond 5e du sprint à Silvaplana Valerio Grond (5e) a manqué le coche en finale à Silvaplana Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Valerio Grond a signé la meilleure performance helvétique samedi dans le sprint en skating de Silvaplana. Le Grison s'est classé 5e sur "sa" neige, manquant d'énergie en finale. Cinquième du sprint de Dobbiaco fin décembre en ouverture du Tour de Ski, Valerio Grond a maîtrisé son sujet sur le plan tactique samedi en Engadine. Convaincant 5e du prologue le matin, il a remporté son quart de finale avant d'arracher le deuxième ticket de "lucky loser" attribué au terme des demi-finales. Mais le Grison n'est pas parvenu à s'immiscer dans la lutte pour les places sur le podium en finale. Il a concédé 5''03 au vainqueur et grand favori, le Norvégien Johannes Hösflot Klaebo, manquant le top 3 pour près de trois secondes. Deuxième du prologue, Janik Riebli (9e) a quant à lui "coincé" dès les demi-finales, tout comme Alina Meier (10e) chez les dames. Un top 10 constitue néanmoins un bon résultat pour eux. En revanche, Nadine Fähndrich (17e) a déçu en connaissant l'élimination dès les quarts de finale. La Lucernoise avait tout donné vendredi pour offrir au relais mixte suisse une belle 3e place.

Mettraux 8e aux Sables d'Olonne Justine Mettraux a terminé 8e et meilleure femme dans le Vendée Globe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Justine Mettraux a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 8e position à 14h38 samedi, après des dernières heures difficiles en mer. La Genevoise a mis 76 jours, 1 heure, 36 minutes et 52 secondes pour accomplir son tour du monde, battant ainsi le record féminin de cette épreuve. Sur un IMOCA (TeamWork) construit en 2018, Justine Mettraux (38 ans) est donc la première femme à boucler l'édition 2018 de cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qu'elle disputait pour la première fois. Cerise sur le gâteau, elle "explose" le record féminin détenu depuis 2021 par Clarisse Crémer, qui s'était alors classée 12e en 87 jours et 2 heures. La navigatrice genevoise - qui a finalement manqué de peu l'ancien record absolu signé Armel Le Cléac'h lors de l'édition 2016/2017 (74 jours 3h35') - signe le premier top 10 helvétique dans cette mythique épreuve depuis la 7e place en 2012/2013 de Dominique Wavre. En ayant pourtant perdu fin novembre une voile avant - un J0 qui s'est déchiré -, ce qui l'a pénalisée par vent faible.

Les Suisses "battus" en descente, Monney 2e derrière Crawford Alexis Monney a manqué de peu la victoire en descente à Kitzbühel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Après quatre doublés suisses en quatre descentes disputées cet hiver, la superbe série a pris fin samedi à Kitzbühel. Le Fribourgeois Alexis Monney a néanmoins pris la 2e place sur la Streif derrière le Canadien James Crawford, qui fête son premier succès en Coupe du monde. Très attendu sur la Streif, le patron du ski mondial Marco Odermatt termine seulement à la sixième place. Champion du monde en titre de Super-G, James Crawford a remporté la descente 0''08 devant Alexis Monney. Un autre Canadien, Cameron Alexander, complète le podium à 0’’22. Victorieux pour la première fois sur le Cirque blanc en descente à Bormio fin décembre, Alexis Monney a longtemps cru pouvoir s’imposer, avant de voir Crawford le devancer. En pleine confiance, le skieur des Paccots a réalisé une course irréprochable. Très rapide sur le bas, il a atteint une vitesse de 142,6 km/h. Marco Odermatt, vainqueur du Super-G la veille, n’a pas réalisé la manche qu’il avait espérée. Avec un engagement total, comme à son habitude, le Nidwaldien a pris tous les risques pour tenter de remplir son grand objectif de la saison. Sans toutefois être transcendant. Très probablement déçu de sa course, "Odi" a néanmoins affiché un grand sourire quand il a vu le temps de Monney, dans l’aire d’arrivée. Deux autres Suisses ont pris place dans le top 15. Le Bernois Franjo von Allmen, déjà monté à quatre reprises sur le podium cet hiver dont trois fois en descente, a terminé 9e (à 0’’71). Justin Murisier se classe quant à lui 11e (à 0’’74).

Un premier titre majeur pour Madison Keys Madison Keys a décroché un 1er titre majeur inattendu Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Madison Keys a créé la sensation en décrochant son premier titre du Grand Chelem samedi à Melbourne. L'Américaine de 29 ans s'est imposée 6-3 2-6 7-5 devant le no 1 mondial Aryna Sabalenka, double tenante du titre, en finale de l'Open d'Australie. L'exploit de Madison Keys, 19e mondiale avant de cueillir le titre à Adelaide la veille des trois coups de cet Open d'Australie, est inattendu. D'autant plus qu'elle est revenue de loin en demi-finale, écartant une balle de match avant de vaincre le no 2 mondial Iga Swiatek 10/8 au super tie-break dans la troisième manche. Aryna Sabalenka semblait en outre avoir pris l'ascendant en remportant le deuxième set de cette finale, après avoir signé deux breaks au passage. Mais Madison Keys a élevé à nouveau son niveau de jeu dans la troisième manche pour aller chercher son 10e titre sur le circuit principal, de loin le plus beau. L'Américaine, qui n'a triomphé qu'une seule fois dans un tournoi WTA 1000 (Cincinnati 2019) et n'avait joué qu'une seule finale majeure (US Open 2017), a su mettre Aryna Sabalenka sous pression dans le "money time". A 6-5 sur le service adverse au troisième set, elle s'est procuré deux balles de match, convertissant la deuxième d'un coup droit gagnant. Keys au 7e rang Ce sacre permettra à Madison Keys, en larmes au terme d'une finale passionnante, de grimper jusqu'à la 7e place mondiale. La puissante Américaine égalera ainsi son meilleur classement, établi en octobre 2016, elle qui n'avait plus figuré dans le top 10 depuis janvier 2023. Aryna Sabalenka conserve elle sa 1re place dans la hiérarchie, mais sa marge sur Iga Swiatek sera de 186 points seulement.

Doublé italien en descente, Suter 3e Corinne Suter a terminé 3e en descente à Garmisch Image: KEYSTONE/AP Corinne Suter est montée sur le podium samedi à Garmisch. La Schwytzoise a terminé troisième de la descente derrière les deux Italiennes Federica Brignone et la grande favorite Sofia Goggia. Troisième du super-G de Cortina six jours plus tôt, Corinne Suter fête ainsi son deuxième podium de la saison et le 26e au total en Coupe du monde. Lara Gut-Behrami finit pour sa part au cinquième rang, à 0''18 de sa compatriote et à 0''37 de la gagnante. En feu cette saison, Brignone a remporté la course avec 1 centième d’avance sur Goggia et 19 sur Suter. Avec cette victoire, l'Italienne, qui est déjà montée à six reprises sur le podium cet hiver dont quatre victoires, confirme qu’elle est l’une des grandes favorites pour le globe du classement général de la Coupe du monde. Et aussi pour celui de la descente. Vainqueure en 2022 à Garmisch-Partenkirschen dans la discipline, Corinne Suter a parfaitement skié sur le haut, avec le meilleur temps dans le deuxième secteur, avant de perdre du temps dans la partie technique. Victorieuse à quatre reprises sur cette piste du Kandahar (mais en super-G), Lara Gut-Behrami a certainement manqué le podium sur le haut du parcours. La Tessinoise accusait déjà sept dixièmes de retard sur Corinne Suter qui était en tête au moment de son passage. La skieuse de Comano a ensuite profité pleinement de la partie technique où elle a pu tirer de longues courbes. Mais le retard accumulé en début de course était trop important pour espérer mieux. Longue interruption La course a par ailleurs été interrompue plus de trente minutes juste avant le départ de Michelle Gisin (17e samedi) en raison d’une lourde chute de l’Autrichienne Nina Ortlieb. Celle-ci a été évacuée en luge avant d'être héliportée.

Un retour gagnant pour Lian Bichsel avec Dallas Lian Bichsel de retour aux affaires avec Dallas. Image: KEYSTONE/AP/TONY GUTIERREZ Lian Bichsel a signé un retour gagnant en NHL ! Rappelé par Dallas, le Soleurois de 20 ans, qui n’avait plus joué depuis le 30 décembre, a connu les joies de la victoire face à Vegas. Sur leur glace, les Stars se sont imposés 4-3 pour cueillir leur 30e victoire de la saison. Aligné durant 13’11, Lian Bichsel a été crédité d’un bilan neutre pour le neuvième match de sa jeune carrière. Nino Niederreiter a également quitté le rink dans le camp des gagnants. A domicile, Winnipeg a battu 5-2 Utah pour consolider sa place de leader de la Conférence Ouest avec ses 69 points en 50 matches. Le Grison n’a comptabilisé aucun point pour un bilan neutre dans cette rencontre. Enfin à Chicago, Philipp Kurashev et les Blackhawks se sont inclinés 4-3 devant Tampa Bay qui est toujours privé des services de Janis Moser. Mais pour Chicago, la grande nouvelle de la soirée fut le départ de Taylor Hall pour Carolina dans un "trade" qui a également concerné Colorado. Carolina a, ainsi, recruté le Finlandais de l’Avalanche Mikko Rantanen lors d’un échange avec Martin Necas et Jack Durry.

Henry Berner titré chez les juniors Henry Bernet peut savourer: le Bâlois a survolé la finale des juniors de l'Open d'Australie. Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Henry Bernet s'est offert un superbe cadeau le jour de son 18e anniversaire. Le Bâlois a cueilli le titre juniors de l'Open d'Australie en battant l'Américain Benjamin Willwerth 6-3 6-4 en finale. No 6 mondial chez les juniors, Henry Bernet a survolé les débats face au 22e de la hiérarchie dans cette catégorie d'âge. Il a conclu cette finale en moins de 75' de jeu, effaçant les 2 balles de break auxquelles il a fait face et convertissant 3 de 10 opportunités qu'il s'est procurées sur le service adverse. Henry Bernet aura maîtrisé son sujet à Melbourne, où il n'a concédé qu'un seul set - le premier de son 8e de finale - en six matches. Le Bâlois en est désormais à 12 succès consécutifs, lui qui avait entamé la saison en remportant le tournoi junior de Traralgon en préparation à cet Open d'Australie. Un Open d'Australie dans lequel il a écrit une page d'histoire du tennis helvétique: jamais encore un Suisse - ou une Suissesse - n'avait conquis de titre chez les juniors à Melbourne. Henry Bernet est aussi le premier Suisse sacré chez les juniors dans un Majeur depuis le triomphe de Dominic Stricker à Paris en 2020. Doté d'un revers à une main qui n'est pas sans rappeler un certain Roger Federer, Henry Bernet fait donc mieux que l'homme aux 20 titres du Grand Chelem en s'imposant à Melbourne chez les juniors. Les comparaisons ne manqueront pas entre les deux joueurs qui ont fait leurs classes au sein du TC OId Boys. D'autant plus que Henry Bernet bénéficie désormais des conseils de Severin Lüthi, et qu'il vient de signer auprès d'un équipementier suisse dont Roger Federer est l'un des actionnaires.

Dernières courses de vitesse pour les dames avant Saalbach Les femmes font étape à Garmisch-Partenkirchen ce week-end en Coupe du monde. Les deux dernières courses de vitesse avant les Mondiaux figurent au programme en Allemagne. Leader du classement général avec une marge de 55 points sur sa dauphine Lara Gut-Behrami, Federica Brignone remet aussi en jeu sa tunique rouge de leader de la Coupe du monde de descente samedi. L'Italienne ne compte que 9 longueurs d'avance sur sa compatriote Sofia Goggia, qui reste sur un succès à Cortina dans la discipline-reine. 5e et meilleure Suissesse au classement de la discipline, Lara Gut-Behrami aborde aussi ce week-end en confiance après ses deux 2es places d'affilée (en super-G à Cortina et en géant à Plan de Corones). La Tessinoise, 3e de la première descente de l'hiver à Beaver Creek, est toujours en quête d'une première victoire cette saison. Mais c'est forcément dimanche en super-G que Lara Gut-Behrami abattra sa meilleure carte. La championne olympique en titre de la discipline s'est déjà imposée à quatre reprises en Bavière en super-G. En descente, elle n'y compte qu'un podium, en 2017 où elle avait terminé 2e derrière Lindsey Vonn. A noter que les Suissesses restent sur un doublé en descente à Garmisch-Partenkirchen, où Corinne Suter avait devancé Jasmine Flury en janvier 2022. Une Corinne Suter qui reste sur une 3e place en super-G à Cortina, où elle a cueilli son premier podium depuis mars 2023.

Sabalenka pour un "hat-trick" à Melbourne Aryna Sabalenka partira en quête d'un quatrième titre du Grand Chelem samedi dès 9h30 (heure suisse). La Bélarusse se frottera à la surprenante Madison Keys en finale de l'Open d'Australie. Double tenante du titre à Melbourne et désormais incontestable no 1 mondial, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite de cette finale. Egalement sacrée sur les courts en dur de l'US Open l'été dernier, elle couche sur une série de onze victoires après avoir cueilli le titre à Brisbane une semaine avant le début de cet Open d'Australie. La Bélarusse de 26 ans, qui n'a lâché qu'un set depuis l'entame de cette quinzaine (en quart de finale face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova), mène par ailleurs 4-1 dans son face-à-face avec Madison Keys (WTA 14). Elle ne saurait toutefois trop se méfier d'une joueuse qui a écarté une balle de match en demi-finale face à Iga Swiatek (WTA 2). Madison Keys (29 ans) reste en outre également sur onze succès d'affilée après avoir été titrée à Adelaide à la veille des trois coups de cet Open d'Australie. Et l'Américaine, qui disputera sa deuxième finale majeure après celle perdue en 2017 à New York, a une revanche à prendre sur Aryna Sabalenka en Grand Chelem: elle avait subi une défaite mortifiante (0-6 7-6 7-6) face à la Bélarusse en demi-finale de l'US Open 2023, remporté par Sabalenka.