Zheng en demi-finale ++ Wohlwend tient sa nouvelle équipe

Zheng rejoint Sabalenka et Gauff en demi-finales Qinwen Zheng a déroulé pour battre Jasmine Paolini en deux manches. Image: KEYSTONE/EPA/Marcin Cholewinski La Chinoise Qinwen Zheng (WTA 7) a dominé sans difficulté l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 4) mercredi à Ryad, 6-1 6-1. Elle s'assure ainsi une place en demi-finale du Masters WTA. La championne olympique s'est facilement imposée face à la finaliste de Roland-Garros et Wimbledon et reste ainsi invaincue contre Paolini, qu'elle avait déjà battue trois fois. Grâce à cette victoire obtenue en 1h07, Zheng décroche le second billet pour les demi-finales dans le groupe violet. La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a décroché le sien - et la première place de la poule - dès lundi. Dans le groupe orange, l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) est également certaine de sa place dans le dernier carré, où elle sera accompagnée soit par la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2) soit par la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13).

Olten limoge Gary Sheehan et engage Christian Wohlwend Gary Sheehan n'est plus l'entraîneur du HC Olten (archives). Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'aventure de Gary Sheehan à Olten a pris fin mercredi. Le club soleurois a annoncé le limogeage du Canado-Suisse et l'engagement de Christian Wohlwend, qui rebondit après son licenciement en Ajoie. Sheehan paie les mauvais résultats de son équipe depuis le début de la saison. En 17 parties, les Souris n'ont remporté que 7 matches, et concédé 10 défaites, toutes dans le temps réglementaire. Englués en queue de classement, les Soleurois comptent 16 points de retard sur le duo de tête composé de La Chaux-de-Fonds et de Bâle. Gary Sheehan avait pris ses fonctions d'entraîneur en chef en janvier après avoir passé quelques mois comme assistant de Lars Leuenberger. Il avait mené les Souris jusqu'en demi-finale des play-off (défaite 4-3 face aux GCK Lions). Christian Wohlwend n'aura lui pas passé beaucoup de temps avant de retrouver un poste à la bande d'une équipe helvétique. Il avait été licencié le 21 octobre par le HC Ajoie après un début de saison très compliqué.

Sauber tient son nouveau duo de pilotes L'écurie Sauber pourra compter sur deux nouveaux pilotes en 2025. Image: KEYSTONE/EPA/JOSE MENDEZ Gabriel Bortoleto pilotera une Formule 1 chez Sauber la saison prochaine. L'écurie de Hinwil a annoncé jeudi l'engagement du jeune Brésilien, qui fera équipe avec l'Allemand Nico Hülkenberg. Après avoir officialisé le départ de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu dans la matinée, Sauber a confirmé une nouvelle qui était dans l'air depuis quelques temps. Gabriel Bortoleto sera l'un des deux nouveaux visages de la future équipe Audi. Le Brésilien de 20 ans, actuel leader du championnat de Formule 2, fera la paire avec l'expérimenté Hülkenberg, dont l'engagement pour plusieurs saisons avait été annoncé fin avril. Les deux pilotes courront sous les couleurs de Sauber avant la transition officielle vers l'équipe d'usine Audi en 2026. Pour Bottas et Zhou, cette saison marque la fin d'une collaboration de trois ans avec l'écurie zurichoise. La 5e place du Finlandais lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne en 2022 reste le meilleur résultat obtenue par ce duo. Cette saison, les deux pilotes n'ont pas encore réussi à marquer le moindre point.

Un doublé pour le 900e match de Niederreiter Nino Niederreiter (à gauche) a enrhumé le portier d'Utah pour inscrire le 2-0 des Jets. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Nino Niederreiter a fêté de la plus belle des manières le 900e match de sa carrière en NHL mardi. Le Grison a marqué un doublé lors du nouveau succès des Jets de Winnipeg face à Utah (3-0). Niederreiter, 32 ans, a entériné la victoire de la franchise canadienne en troisième période. Il a d'abord fait preuve de grande classe pour battre le portier adverse Karel Vejmelka en rupture, avant d'alourdir la marque dans la cage vide. Ces deux buts, les 6e et 7e de l'exercice, lui ont logiquement valu la première étoile. Une belle récompense pour son 900e match dans la plus prestigieuse ligue de hockey sur glace du monde Arrivé en 2023 dans le Manitoba, Niederreiter connaît actuellement l'une des périodes les plus fastes de sa carrière en Amérique du Nord, lui qui est aussi passé par New York, Minnesota, Carolina et Nashville. Après 13 matches, il compte déjà 12 points, comme le nombre de victoires de son équipe qui n'a perdu qu'une seule fois. Fiala marque encore Kevin Fiala a lui aussi réussi à faire trembler les filets mardi, lors de la victoire de Los Angeles devant le Wild du Minnesota (5-1). L'attaquant saint-gallois a marqué le 2-1 des Kings en deuxième période en power-play, son 7e but de la saison. Pas de point en revanche pour Pius Suter, qui a tout de même connu la victoire avec les Canucks de Vancouver contre les Ducks d'Anaheim (5-1). Janis Moser et Tampa Bay ont eux concédé une troisième défaite de rang en s'inclinant 3-2 à Saint-Louis.

Le Shakhtar Donetsk, club en exil Le Shakhtar Donetsk a été 15 fois champion d'Ukraine, avec 6 titres de champion en exil. Depuis dix ans, le club est sans domicile fixe et un retour dans le Donbass n'est pas envisageable. Alex Teixeira, Douglas Costa, Fernandinho, Fred, Luiz Adriano, Willian: la liste des joueurs brésiliens qui ont commencé leur carrière européenne au Shakhtar Donetsk est longue. Ils sont ensuite tous partis vers d'autres destinations plus huppées à Manchester, Munich ou Milan. Le club a encaissé beaucoup d'argent avec les transferts. Rien que Fred et Alex Teixeira ont rapporté plus de 100 millions d'euros. Mais après le début de la guerre, la FIFA a permis aux joueurs étrangers de suspendre leur contrat avec l'invasion russe et de pouvoir quitter le club sans indemnité. Pour le Shakhtar, cela s'est traduit par une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros. Des pérégrinations à travers tout le pays Cela fait maintenant dix ans que le Shakhtar est sans domicile fixe. Ce club si fier, fondé en 1936 par des mineurs du Donbass et vainqueur de la Coupe UEFA en 2009, s'est vu contraint de quitter son pays au début de la saison 2014/15 après l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine et en raison du conflit latent dans l'est de l'Ukraine. Le club s'est d'abord exilé à Lviv, près de la frontière polonaise. Faute de soutien à l'autre bout du pays, le Shakhtar s'est rapproché de sa région d'origine, à Kharkiv, pour finalement disputer ses matches à domicile dans la capitale Kiev. Après l'arrivée des troupes russes en février 2022, le club s'est à nouveau retiré à Lviv. Le dernier vrai grand match à domicile du Shakhtar a eu lieu au printemps 2014. Depuis, la Donbass Arena, inaugurée en 2009 et qui a accueilli cinq matches de l'Euro 2012, est à l'abandon. Le stade de 52'000 places, fierté de la région et classé par l'UEFA dans la catégorie la plus élevée avec cinq étoiles, a été gravement endommagé en août 2014 lors de combats entre des unités ukrainiennes et des séparatistes russes. 3e saison européenne à l'étranger Malgré la guerre, le Shakhtar joue ses matchs à domicile à Lviv. Mais pour la Coupe d'Europe, le club doit se déplacer plus à l'ouest. La première année de la guerre, c'est Varsovie qui accueillait les matches à domicile de la Ligue des champions. Et il y a un an, les Ukrainiens jouaient à Hambourg. Cette saison, le Shakhtar évolue dans la Ruhr à Gelsenkirchen, dans le stade du Schalke 04, qui lutte désormais en deuxième Bundesliga. Ils sont heureux de pouvoir jouer leurs matches dans "l'un des meilleurs stades d'Allemagne", a déclaré le directeur général du club, Sergei Palkin. Il a ajouté que les expériences positives de la saison dernière avaient montré que son club bénéficiait d'un fort soutien de la part des supporters locaux et des réfugiés ukrainiens. Le premier match à domicile a attiré 21'636 spectateurs. Lors de la défaite 3-0 contre l'Atalanta, vainqueur de l'Europa League, le Shakhtar, seulement 3e en championnat, n'a eu aucune chance. Après trois soirées européennes, le champion d'Ukraine ne compte qu'un point, soit un de plus que les Young Boys, qui se déplacent mercredi à Gelsenkirchen. Cette quatrième rencontre est donc importante pour la suite de la campagne. Les Ukrainiens comptent encore de nombreux Brésiliens dans leur effectif. Ils ne s'appellent plus Fernandinho, Douglas Costa ou Willian, mais Kevin, Marlon Gomes et Pedrinho. Mais pour l'heure, aucun d'entre eux n'a marqué en Ligue des champions.

Patrick Fischer: "Nous ne devons jamais oublier d'où nous venons" L'équipe de Suisse commence sa nouvelle saison jeudi à Helsinki dans le cadre de la Karjala Cup en affrontant la Finlande. Avant le départ lundi, Patrick Fischer a pris le temps d'accorder une interview à l'agence de presse Keystone-ATS. Le sélectionneur évoque cette nouvelle campagne, revient sur la médaille d'argent du dernier Championnat du monde et sur l'évolution du hockey suisse -La saison dernière, vous aviez perdu 11 des 12 matches de l'Euro Hockey Tour. Qu'est-ce qui vous donne confiance pour que les choses se passent différemment cette saison? "Notre problème, c'était de marquer des buts. Ce qui me rend confiant, c'est que nous sommes en train de grandir. L'objectif de cette saison est d'équilibrer les résultats car nous sommes à la hauteur des meilleures nations." -A 41 ans, Andres Ambühl fait partie de la sélection pour la Karjala Cup. Pourquoi ne pas donner sa chance à un jeune joueur? "Ambühl a de nouveau montré toute son importance lors du Mondial à Prague. Les choses ne se passent pas encore comme il le souhaiterait avec Davos cette saison, mais il a mérité cette convocation, comme d'autres participants au Championnat du monde." -Il y a un an vous deviez expliquer une nouvelle déception. Aujourd'hui, vous avez fait taire vos détracteurs en remportant une nouvelle médaille d'argent au Mondial. Quel est votre degré de satisfaction? "Je suis juste très heureux que cela se soit passé ainsi. Ces derniers temps, nous avions eu du mal à performer quand ça comptait, alors nous nous sommes attaqués à ce problème. C'est pour cette raison que nous avons fait appel à Stefan Schwitter, qui nous a aidés à rester dans le moment présent. Ce thème nous a suivis tout au long de la saison. Avec les défaites lors de l'Euro Hockey Tour, la pression sur les joueurs a augmenté. La victoire en quarts de finale contre l'Allemagne m'a fait plaisir parce qu'elle a prouvé que nous étions capables de le faire. Même chose en demi-finale et lors de la finale. Cela nous a fait du bien." -En toute franchise, à quel point avez-vous ressenti la pression? "Ce n'est un secret pour personne que si nous n'avions pas réussi une bonne campagne, j'aurais probablement dû faire mon sac. Ceci dit la pression ne m'a pas freiné et ce n'était pas comme si je n'arrivais plus à dormir. Je remercie tout particulièrement ma compagne et mon entourage proche qui m'ont énormément aidé. Après la victoire en quarts, j'ai senti un grand poids s'enlever de mes épaules." -Malgré cette magnifique médaille d'argent, combien de temps avez-vous ruminé cette défaite en finale? "Ce fut extrêmement douloureux et cela a duré longtemps. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de coacher une équipe avec un tel état d'esprit. Roman Josi fut un capitaine incroyable. Tout le monde s'est mis au service de l'équipe sans la moindre jalousie. C'est ce qui a rendu la chose si spéciale. Nous nous sentions prêts pour le titre. C'est lors du vol de retour que la déception fut la plus forte. Rien de comparable avec les défaites en finale de 2013 et 2018. Il s'agit maintenant de poursuivre sur notre lancée et de continuer à nous améliorer, car on ne veut toujours plus." -Qu'a révélé l'analyse de la saison? "Nous avons pu construire beaucoup de bonnes choses. La prochaine étape est de gagner régulièrement en cours de saison. Nous voulons continuer à imposer notre rythme dans un match, mais nous devons savoir changer de rythme plus rapidement lorsque c'est possible." -Nino Niederreiter s'inquiète du manque de jeunes talents poussant les vétérans. La Suisse possédait la deuxième équipe la plus âgée au dernier Mondial. Qu'en pensez-vous? "Cela fait longtemps que l'on se demande comment mieux former les jeunes pour les amener dans la ligue en ayant un temps de glace important. Nous devons aussi produire à nouveau de super joueurs qui accèdent directement à la NHL. Ces dernières années, nous n'y sommes pas parvenus. Il n'y a qu'une seule solution: un encadrement encore meilleur, davantage d'entraîneurs professionnels dans la relève et des structures encore meilleures." -Le problème principal vient-il du fait que les clubs n'investissent pas assez d'argent tout en bas de la pyramide et qu'il y a un manque de savoir-faire? "C'est un vaste sujet. Mais nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. En 1997, nous étions 3es dans le groupe B. Depuis, les choses ont évolué. On a lentement investi plus d'argent, Ralph Krueger (sélectionneur de 1998 à 2010) fut un grand moteur. Avant de devenir sélectionneur national (fin 2015), j'étais coach-assistant à Lugano. Un grand club où nous n'avions pas de coach des gardiens, ni coach athlétique, ni coach vidéo. Donc on ne parle même pas de la situation chez les juniors. Aujourd'hui les choses se sont améliorées, mais nous sommes encore en retard sur les meilleures nations. Pour prendre l'exemple de la Suède, il y a cinq ou six entraîneurs sur la glace avec les jeunes et ils produisent logiquement davantage de bons joueurs. En Suisse, l'évolution sur les trente dernières années est belle, gardons quand même du positif."

Ligue des champions: YB espère enfin ne plus perdre Les Young Boys disputent ce soir (18h45) à Gelsenkirchen leur quatrième match de Ligue des champions. Les Bernois affrontent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Les deux clubs n'ont pas brillé jusqu'ici dans cette phase de Ligue, avec trois défaites pour YB, qui occupe le 35e et avant-dernier rang du classement, et deux revers et un nul pour le Shakhtar (29e). Autant dire que cet affrontement est attendu avec impatience de chaque côté. La délégation bernoise s'est envolée de Belp hier à la mi-journée avec 22 joueurs à son bord. Dans le stade qui accueille habituellement Schalke 04, YB sera soutenu ce soir par 800 supporters.

Champions League: Liverpool rigole, Real Madrid et Man City battus Trois buts pour Luis Diaz Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool a poursuivi son parcours sans faute en Ligue des champions. Les Reds ont battu le Bayer Leverkusen 4-0 lors de la 4e journée pour prendre la tête du classement avec 12 points. Après une première période difficile, durant laquelle les Allemands ont été légèrement supérieurs, Liverpool a haussé le rythme. La résistance du Bayer a été brisée en l'espace de quelques minutes avec les réussites de Diaz (61e) et Gakpo (65e). Très en réussite, Diaz a encore salé l'addition (83e/92e). Granit Xhaka, au coeur du jeu chez les visiteurs, attend donc toujours de quitter Anfield Road en vainqueur. Défaite du Real L'affiche entre le Real Madrid et l'AC Milan, les deux clubs les plus titrés dans la compétition avec respectivement quinze et sept sacres, a débouché sur une grosse surprise. Les visiteurs italiens (avec Noah Okafor dès la 77e) l'ont en effet emporté 3-1 contre un Real décidément pas au mieux ces temps, à l'image de Mbappé et Bellingham. Thiaw (12e), Morata (39e) et Reijnders (73e) ont inscrit les buts des rossoneri. Sur penalty, Vinicius avait égalisé (23e). Avec 6 points, les Merengue ont un peu de quoi s'inquiéter avant leur prochain match, qui les enverra à Liverpool... Manchester City fessé Avant de rejoindre Manchester United, Ruben Amorim a dirigé le Sporting Lisbonne pour son dernier grand match, contre... Manchester City. Le technicien portugais a offert un superbe cadeau aux supporters puisque sa future ex-équipe a battu les Citizens (avec Manuel Akanji) 4-1. Les Anglais ont ouvert le score par Foden (4e), mais le Sporting a su réagir. Des buts de Gyökeres (38e/49e pen/80e pen) et Araujo (46e) ont mis les hommes de Pep Guardiola au tapis. Haaland a manqué un penalty qui aurait ramené les siens à portée de leurs adversaires (69e). Manchester City a ainsi concédé une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues: assez rare pour être souligné. Monaco s'impose Le derby suisse entre Bologne (avec Remo Freuler et Dan Ndoye) et l'AS Monaco (avec Breel Embolo) a souri aux joueurs de la Principauté. Ils ont gagné 1-0 grâce à une réussite de Kehrer servi par Embolo à la 87e. L'équipe d'Adi Hütter compte 10 points, tout comme le Sporting. Après avoir battu successivement le Real Madrid et l'Atlético Madrid, Lille n'a pas réussi un troisième exploit. A domicile, les Français ont fait 1-1 contre la Juventus. Le RB Leipzig a pour sa part subi une quatrième défaite de suite. A Glasgow, les Allemands ont perdu 3-1 contre un étonnant Celtic.

Super League: Schällibaum limogé par Grasshopper C'est fini pour Marco Schällibaum à GC Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Marco Schällibaum (62 ans) n'est plus l'entraîneur de Grasshopper. Le club zurichois l'a limogé mardi. Un changement était nécessaire, a indiqué l'actuel 11e du classement de Super League. Battu 2-0 dimanche à Lucerne, GC reste sur cinq matches sans victoire. En treize rencontres de championnat, les Sauterelles ont perdu huit fois. Directeur sportif du club, Stephan Schwarz a loué la collaboration "professionnelle et agréable" avec Schällibaum. "Il avait repris l'équipe dans une situation difficile et avait assuré le maintien. Nous sommes reconnaissants pour son engagement", a-t-il indiqué dans le communiqué publié par GC. En attendant de trouver un nouvel entraîneur, Giuseppe Morello (39 ans) assurera l'intérim. Il était jusqu'ici assistant de Schällibaum. "Cette séparation fait mal. Mais je remercie les dirigeants pour m'avoir donné la chance d'entraîner mon club de coeur. Je suis fier d'avoir été entraîneur à GC", a déclaré Marco Schällibaum.

Masters WTA: Gauff bat Swiatek, Sabalenka finira 2024 en tête Coco Gauff a ruiné les espoirs d'Iga Swiatek de finir l'année no 1 Image: KEYSTONE/EPA/MARCIN CHOLEWINSKI Coco Gauff s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA à Ryad en battant Iga Swiatek 6-3 6-4. La défaite de la Polonaise signifie que la Bélarusse Aryna Sabalenka finira l'année comme no 1. Coco Gauff (WTA 3) a causé une certaine surprise avec son succès souverain. L'Américaine n'a ainsi battu Iga Swiatek (WTA 2) que pour la deuxième fois en treize duels. Elle avait perdu les six derniers matches. Cette victoire lui offre déjà un billet pour le dernier carré. Pour sa part, la Polonaise peut encore se qualifier en battant l'Américaine Jessica Pegula, qui est déjà éliminée. Mais Swiatek devra espérer que la Tchèque Barbora Krejcikova ne s'impose pas contre Gauff dans son dernier match. Plus tôt, Krejcikova (WTA 13) avait nettement dominé Pegula (WTA 6) en deux manches, 6-3 6-3. La Tchèque a remporté le premier set sur sa deuxième balle de break. Dans la deuxième manche, Pegula a été menée 2-0. Revenue, elle a concédé son service à 4-3 pour Krejcikova sur deux doubles fautes.

Tournoi ATP 250 de Belgrade: Wawrinka battu d'entrée Stan Wawrinka: encore une défaite dès le 1er tour d'un tournoi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 148) n'a pas passé le cap du 1er tour au tournoi ATP 250 de Belgrade. Le vétéran vaudois a été battu 6-4 6-4 en 1h23 par le Serbe Laslo Djere (ATP 141). Un break dans chaque manche a suffi à Djere pour s'assurer la victoire. Wawrinka (39 ans) a bénéficié pour sa part de trois balles de break qu'il n'a pas pu convertir. Les deux hommes avaient reçu une wild car pour ce tournoi. Encore classé 33e mondial en janvier, Djere a connu une saison très difficile depuis. Ce succès contre le Suisse n'est que son huitième sur l'ATP Tour en 2024. Pour sa part, Wawrinka en reste à dix victoires. L'embellie constatée récemment à Stockholm (demi-finale) et Bâle (8e de finale) semble déjà appartenir au passé.

Barbora Krejcikova déborde Jessica Pegula Barbora Krejcikova a battu Jessica Pegula à Ryad Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER La Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13) a largement dominé l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) aux Masters WT à Ryad. Un succès 6-3 6-3 en un peu plus d'une heure. Après cette deuxième défaite en deux matches, Pegula est d'ores et déjà éliminée de la course aux demi-finales. Krejcikova a remporté le premier set 6-3 sur sa deuxième balle de break. Dans la deuxième manche, Pegula a été menée 2-0. Revenue, elle a concédé son service à 4-3 pour Krejcikova sur deux doubles fautes. Krejcikova, qui avait déjà pris un set à Swiatek dimanche, a filé vers la victoire dans une partie qui n'aura duré que 69 minutes. Dans la foulée de ce match, où la Tchèque a souvent pris le dessus sur l'Américaine par la puissance et la profondeur de ses coups, la Polonaise Iga Swiatek (no 2 mondiale) sera opposée dans le second simple de cette deuxième journée du groupe Orange à l'Américaine Coco Gauff (no 3). Pour espérer récupérer son trône abandonné récemment à la Bélarusse Aryna Sabalenka, la Polonaise doit impérativement remporter ce tournoi de fin de saison.

Barcelone remplace Valence pour l'ultime Grand Prix de 2024 Le peloton de la MotoGP se rendra à Barcelone au lieu de Valence Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT La saison de MotoGP connaîtra son dénouement mi-novembre sur le circuit de Catalunya à Barcelone. Ceci en remplacement du circuit de Valence inutilisable en raison des inondations. Les organisateurs du championnat du monde l'ont confirmé dans un communiqué. L'ultime Grand Prix de la saison, programmé du 15 au 17 novembre, départagera dans la course au titre de champion du monde l'Espagnol Jorge Martin, actuel leader, et l'Italien Francesco Bagnaia, son dauphin à 24 points et champion du monde en titre. La Dorna, l'entreprise promotrice du championnat MotoGP, a dû revoir ses plans d'urgence, après que des inondations meurtrières ont ravagé la semaine dernière la région de Valence, et rendu inutilisable le circuit initialement prévu pour accueillir ce dernier GP de la saison. Les pilotes avaient exprimé leur souhait de courir ailleurs, par respect envers les victimes de la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays qui a fait au moins 218 morts selon le dernier bilan. Le circuit de Barcelone, où le Grand Prix de Catalogne s'est tenu en mai, est bien connu du paddock, à dominante espagnole.

4 courts et un hall couvert dans le nouvel écrin parisien La Défense Arena accueillera le tournoi de tennis parisien dès 2025 à la place de Bercy Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA 4 courts de compétition et un hall d'attente couvert pour les spectateurs: la FFT a dévoilé les premières nouveautés de la prochaine édition du Masters 1000 de Paris, transféré à La Défense Arena. Disputé depuis sa création en 1986 à Bercy, dans l'est de la capitale, le tournoi se jouera à partir de 2025, pour sa 40e édition (25 octobre au 2 novembre), à Nanterre, au nord-ouest. Là où la salle actuelle ne pouvait accueillir que trois courts et environ 15'000 spectateurs sur le Central, le nouveau site disposera de "quatre courts de compétition, dont un court central d'une capacité de 16'500 places, ainsi qu'un court d'entraînement",, annonce la FFT dans un communiqué. Les organisateurs promettent également une gestion "optimisée" des flux de spectateurs, qui pourront patienter dans un hall couvert et équipé d'écrans géants avant d'accéder aux tribunes. A Bercy, qui a connu selon la FFT un "record d'affluence" en 2024 avec 176'451 spectateurs, la file d'attente s'étirait en plein air. Alors que le Masters 1000 de Paris est réputé pour son ambiance en tribunes, "notre ambition est de perpétuer l'identité de notre événement, en mettant l'accent sur l'innovation et la modernité", souligne le directeur du tournoi Cédric Pioline, cité dans le communiqué. "Ce déménagement doit permettre au tournoi d'entrer dans une nouvelle dimension", affirme-t-il encore, alors que l'évènement, non-mixte et doté d'infrastructures comparativement plus modestes par rapport à celles des autres Masters 1000 (Indian Wells, Shanghai...), bénéficiait jusqu'ici de dérogations de l'ATP.