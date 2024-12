Zoé Claessens rêve d'or mondial ++ Deuxième but pour Bichsel

Après sa médaille olympique, Zoé Claessens rêve d'or mondial Zoe Claessens: de grands objectifs en 2025 Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Première médaillée olympique suisse de l'histoire en BMX Racing, Zoé Claessens a un nouvel objectif en tête: le maillot arc-en-ciel de championne du monde. Zoé Claessens est devenue cet été à Paris la première médaillée olympique suisse de l'histoire en BMX Racing. La Vaudoise a désormais un nouvel objectif en tête: le maillot arc-en-ciel de championne du monde. Après des vacances bien méritées, la Vaudoise est retournée à l'entraînement pour préparer la saison 2025. Sur la piste de BMX du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, la triple championne d'Europe a accueilli Keystone-ATS pour revenir sur les meilleurs moments de son été olympique et sur ses nouvelles ambitions. Convertir une "chance de médaille" Le 2 août, à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'athlète de 23 ans apportait à la Suisse la sixième de ses huit breloques, la troisième en un jour, en se parant de bronze. "J'étais tellement contente de décrocher cette médaille. Je m'étais mis beaucoup de pression avant les Jeux, car je savais que je pouvais faire quelque chose et j'étais stressée (à l'idée) de me rater", confie-t-elle. "En général, je suis meilleure sur des pistes qui ont des longues lignes. Mais dans ma tête je me disais que je l'aimais bien car ça aide toujours", rigole-t-elle. "En quart de finale et en demi-finale, je n'ai pas fait des très bons départs et j'étais surtout contente d'être arrivée en finale", ajoute la Vaudoise, dont la première expérience olympique en 2021 à Tokyo s'était terminée prématurément en demi-finale après une chute. Le clan Claessens Zoé Claessens est du genre perfectionniste. Et si cette médaille de bronze la satisfait pleinement, elle affirme avoir déjà mis cette course derrière elle. "J'ai revu la finale quelques fois, mais je vois beaucoup d'erreurs et ça me rappelle que ce n'était pas ma meilleure course de l'année", lâche-t-elle. L'athlète vaudoise de l'année préfère revoir les images de l'après-course, surtout le moment passé avec ses parents, ses frères, ses soeurs et ses amis venus la soutenir au bord de la piste. "C'est mon meilleur souvenir des Jeux. C'est aussi eux qui m'ont aidé à atteindre ce niveau. Pouvoir les retrouver juste après la cérémonie de remise des médailles, c'était très émouvant", se remémore-t-elle. La fête à la Maison suisse, la célébration au Parc des Champions du Trocadéro dans une "ambiance de folie" et son retour en rockstar à la gare de Morges resteront également des moments gravés dans sa mémoire. Mais quatre mois après cette semaine inoubliable, Zoé Claessens a désormais le regard braqué sur le futur. Un rêve d'arc-en-ciel "En 2025, les Championnats du monde auront lieu à Copenhague (réd: du 28 juillet au 3 août). J'ai déjà fait deux fois deuxième, maintenant l'objectif c'est de les gagner", lance-t-elle avec l'envie de troquer le maillot de championne d'Europe pour un tricot encore plus coloré. "Porter le maillot arc-en-ciel, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux dans le cyclisme. C'est vraiment l'un de mes principaux objectifs." Avec quatre étapes de Coupe du monde à son palmarès, Zoé Claessens sait qu'elle est capable de battre les meilleures rideuses du globe. Pour maximiser ses chances, elle met l'accent sur la préparation physique, le domaine où elle juge avoir la plus grande marge de progression "C'est un aspect facile à travailler car c'est surtout de la musculation. Au niveau technique, je pense être assez forte, même si je peux toujours m'améliorer", explique-t-elle. Si Los Angeles 2028 est déjà dans un coin de sa tête, Zoé Claessens préfère y aller "année par année". "Il y a plein de compétitions qui s'annoncent excitantes ces prochaines saisons", dit-elle. La Vaudoise espère aussi que sa médaille de bronze olympique permettra à son sport "de niche" de se développer en Suisse. "J'ai bon espoir qu'il continue de grandir. Quand je suis retournée dans mon club à Echichens, des petites filles m'ont dit qu'elles avaient commencé le BMX en me voyant à la télé. Ca m'a fait super plaisir d'entendre ça."

Un 2e but en 3 matches pour Lian Bichsel Lian Bichsel (6) a marqué lundi son 2e but en 3 matches joués en NHL Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Lian Bichsel prend très vite ses marques en NHL. Le défenseur soleurois a inscrit lundi son deuxième but en trois matches joués sous le maillot de Dallas, qui s'est imposé 3-1 face à Washington. Crédité de la troisième étoile à l'issue de cette rencontre, Lian Bichsel a marqué le 2-1 à la 38e minute d'un tir du poignet armé de la ligne bleue. Le puck s'est frayé un chemin à travers une forêt de joueurs, et a été dévié hors de portée du gardien des Capitals Charlie Lindgren par le défenseur Rasmus Sandin. Déjà buteur quatre jours plus tôt pour son baptême du feu en NHL dans un match perdu 4-1 face aux Predators de Roman Josi, le "rookie" de 20 ans a eu droit à plus de 16 minutes de jeu face à Washington. Il a terminé cette partie, dont le grand homme fut l'attaquant des Stars Roope Hintz (2 buts), avec un bilan de +1. Dallas, qui a mis fin à une série de 10 victoires à l'extérieur des Capitals, pointe au 3e rang de la Central Division avec 38 points conquis en 30 matches. Les Stars ont pris deux longueurs d'avance sur l'Avalanche du Colorado, qui s'est inclinée 3-1 dans le même temps sur la glace des Canucks de Pius Suter. Le centre zurichois de Vancouver a été crédité d'une mention d'assistance sur l'ouverture du score signée Kiefer Sherwood à la 17e minute. Sherwood a d'ailleurs battu quasiment à lui seul l'Avalanche puisqu'il a signé un triplé, marquant le 2-0 à la 27e en infériorité numérique et le 3-0 à la 58e dans un filet désert.

Andrea Siviero veut faire bouger les choses à Swiss Basket Nouveau président de Swiss Basketball, Andrea Siviero veut tout faire pour (re)donner à la sphère orange helvétique ses lettres de noblesse. "Il faut sortir de l'immobilisme dans lequel Swiss Basketball se trouve depuis des années", a-t-il lâché d'emblée en conférence de presse lundi à Fribourg. L'ancien joueur tessinois, élu il y a tout juste un an face à Thabo Sefolosha, a présenté au siège de l'instance sa vision stratégique. Le chantier est énorme, il ne s'en cache pas. "Le basket suisse connaît des difficultés, mais je vais tout faire pour qu'il progresse. Les moyens existent", a-t-il assuré en préambule. De la base à l'élite en passant par la relève, Andrea Siviero a passé en revue toutes les couches de la communauté du basket suisse. Le but sur le plan sportif: parvenir à élever le niveau moyen des championnats de Suisse de 1re division (messieurs et dames). "Le niveau moyen n'est actuellement pas assez bon", concède-t-il. Diplômé en économie politique et en gestion d'entreprise, titulaire d'un doctorat en économie, l'ancien président d'Union Neuchâtel a également répété son objectif ultime sur le plan financier: "On doit créer une économie du basket suisse, afin de générer nos propres revenus, de créer des postes de travail pour les joueurs, les coaches, les arbitres", explique-t-il. Elargir la base Ex-joueur de LNA et ex-dirigeant, Andrea Siviero connaît parfaitement toute la difficulté de mener une "vraie" carrière de basketteur et surtout de basketteuse en Suisse. "Il faut que les joueurs puissent gagner suffisamment pour considérer que c'est un job intéressant en Suisse", souligne-t-il. Première étape pour que l'élite du basket helvétique dans son ensemble profite d'une telle évolution, "il faut élargir la base", explique-t-il. "Nous devons attirer plus de jeunes, plus de femmes et plus de joueurs alémaniques. Le potentiel est immense en Suisse allemande, tant au niveau du nombre de joueurs potentiels qu'à celui des sponsors", rappelle-t-il. "Tout le monde parle depuis de longues années des problèmes d'infrastructures du basketball suisse. Il est temps d'agir. En Suisse, on a deux clubs structurés de manière professionnelle, les deux sont à Fribourg", soit Olympic chez les messieurs et Elfic chez les dames. "Ce n'est pas pour rien que ce sont eux qui gagnent des titres", souffle-t-il. Le CNBS à Macolin dès 2025 Conscient qu'il n'y a pas de formule magique ou "de bouton à presser", que les beaux discours restent des discours, Andrea Siviero a tenu à montrer que, bien qu'il n'ait pris les rênes que cet été officiellement, les premiers signes de cette réforme sont bien réels. Au niveau administratif aussi, puisqu'il a déjà réduit le nombre de membres du Conseil d'administration de 14 à 10. Au niveau sportif, une décision majeure a déjà été prise. Le Centre national (CNBS), dont l'équipe-phare évolue en LNB, déménagera l'an prochain de Lausanne à Macolin, au coeur de la grande famille du sport helvétique. "Il est actuellement trop excentré. A Macolin, les gamins pourront étudier dans leur langue, et dans une école publique qui plus est", souligne Andrea Siviero. Une économie de 200'000 francs - sur les 700'000 que coûte annuellement le projet - sera ainsi faite. "On pourra doubler le nombre de gamins inscrits dans le Centre, tout en réduisant les coûts", se réjouit-il, soulignant que les 200'000 francs économisés devraient être investis dans la création d'un Centre similaire pour les dames. Le Tessinois se réjouit aussi de la création d'une vingtaine d'écoles de mini-basket en à peine une année en Suisse alémanique. "J'espère que cela engendrera la création de nouveaux clubs de basket", souligne-t-il, rappelant que la Suisse alémanique - Aarau précisément - va accueillir les deux prochains matches de l'équipe de Suisse dames dans les éliminatoires de l'Euro 2025. Combien de clubs dans l'élite? Le chantier est immense, et les dossiers sont innombrables. Parmi les plus chauds et les plus récurrents, celui du nombre de clubs devant évoluer dans l'élite du basketball helvétique. Ils sont actuellement neuf tant chez les messieurs que chez les dames, et tous ou presque souffrent financièrement. Andrea Siviero sait que la gestion de ce dossier est sensible, avec les intérêts des clubs en toile de fond, ou l'émergence du 3x3 qui pourrait contraindre les joueurs à se spécialiser dans un avenir proche. Faut-il se resserrer l'élite afin de proposer un niveau de jeu moyen plus élevé, ou au contraire l'élargir pour permettre l'éclosion du plus grand nombre de joueurs ? Au président et à son équipe de trouver la ou les bonne(s) réponse(s).

Lausanne-Sport: le tube de l'automne Cible de bien des railleries au soir d'un derby perdu 1-0 à Genève le 28 septembre sans avoir vraiment combattu, le Lausanne-Sport est devenu le tube de l'automne. Contre toute attente. Depuis ce funeste derby, la formation de Ludovic Magnin a cueilli 23 points sur 30 pour se hisser sur le podium de la Super League à l'heure de la trêve. Un rythme de futur champion ? Même si les positions sont extrêmement serrées avec les cinq premières équipes qui se tiennent en deux points et avec des Young Boys neuvièmes à - seulement - huit points du leader Lugano qui veulent croire à une folle "remontada", le Lausanne-Sport peut nourrir les plus grandes ambitions. Même si Ludovic Magnin et Stéphane Henchoz seront dans leur rôle lorsqu'ils seront amenés à calmer le jeu, les Vaudois ont vraiment le droit de rêver. La conquête d'un titre espéré depuis 1965 - l'inoubliable époque des Seigneurs de la nuit - n'a rien d'une utopie. Lors de la reprise du championnat le 19 janvier avec la venue de Lucerne, le Lausanne-Sport misera encore sur l'avantage de jouer ses matches à domicile sur une pelouse synthétique - un avantage sur lequel les Young Boys n'ont cessé de s'appuyer ces dernières années - et sur une défense qui n'a été battue qu'à deux reprises lors de ses dix derniers matches toutes compétitions confondues. Le brio de Karlo Letica, peut-être le meilleur gardien du championnat, et l'éclosion de Karim Sow (21 ans) expliquent en grande partie pourquoi cette défense est aussi intransigeante. Que fera Alvyn Sanchez ? Et, surtout, il y a Alvyn Sanches. Buteur magnifique dimanche à Lugano, le demi de 21 ans est le joyau de l'équipe, un joyau appelé à jouer demain en équipe nationale et un joyau dont l'avenir immédiat conditionnera en grande partie le destin de ce Lausanne-Sport 2024/2025. S'il devait quitter la Tuilière lors du prochain mercato de janvier, les chances du Lausanne-Sport de remporter le championnat s'amenuiseraient grandement. Un transfert d'Alvyn Sanches éveillerait le douloureux souvenir de celui de Stéphane Chapuisat en 1991. L'attaquant était alors parti pour 2,4 millions de marks à Uerdingen alors que Lausanne jouait le titre. Le LS avait échoué à la 4e place derrière les Grasshoppers, Sion et Neuchâtel Xamax. Stéphane Henchoz l'a répété à plusieurs reprises: Lausanne ne bradera pas Alvyn Sanchez. Selon plusieurs sources, l'international M21, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, ne partira pas pour une somme inférieure à 6 millions de francs. Quant au joueur, il peut s'inspirer des exemples récents de Vincent Sierro à Toulouse et de Franck Surdez à la Gantoise pour se convaincre qu'un départ à l'étranger lors du mercato de janvier peut être très fructueux. René Weiler de l'autre côté de la barrière Au Servette FC aussi, le meilleur joueur pourrait quitter le navire en janvier. En fin de contrat l'été prochain, Dereck Kutesa sera-t-il, comme Chris Bedia l'an dernier, "encouragé" à partir pour ne pas léser le club ? René Weiler n'a jamais caché que le départ du Français à l'Union Berlin avait ruiné les chances du Servette FC de gagner le titre. Aujourd'hui de l'autre côté de la barrière, l'ancien entraîneur devenu directeur sportif résistera-t-il aux arguments financiers pour permettre à son successeur de pouvoir toujours compter sur l'attaquant international ? Sans Dereck Kutesa, le Servette FC ne pourra plus vraiment regarder devant lui, mais plutôt veiller à conserver sa place dans le top-6. Oui, l'eau a bien coulé sous les ponts depuis ce derby du 28 septembre qui avait vu le Servette FC surclasser le Lausanne-Sport...

Ademola Lookman élu footballeur africain de l'année Ademola Lookman célèbre un but Image: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA Ademola Lookman, star de l'Atalanta Bergame, a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2024. Il a été récompensé par la Confédération africaine (CAF) lundi soir à Marrakech. Ademola Lookman a remporté en mai l'Europa League avec Atalanta en marquant un triplé contre le Bayer Leverkusen en finale (3-0). Il s'agissait du premier titre européen de l'histoire du club italien, actuel leader de Serie A. Il a également été finaliste de la Coupe d'Italie et de la Supercoupe de l'UEFA 2024. Son club est actuellement en tête du championnat italien et reste sur une série de 10 victoires consécutives. Le joueur de 27 ans a aussi porté sa sélection jusqu'à la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN), inscrivant deux buts en 8e de finale face au Cameroun (2-0) et un but en quart de finale face à l'Angola (1-0). Lookman succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen, qui avait remporté le prix l'année dernière.

De bonnes nouvelles pour Marlen Reusser Marlen Reusser prête pour 2025 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Marlen Reusser va mieux. La Bernoise a retrouvé de l'énergie et envisage de reprendre la compétition à Majorque à fin janvier, a-t-elle dit avant la présentation de sa nouvelle équipe, Movistar. "Je peux désormais m'entraîner à fond, sans craindre une rechute", a-t-elle dit. Le syndrome post-Covid dont elle a longuement souffert semble définitivement éloigné. "J'ai très vite progressé lors des entraînements, c'est vraiment impressionnant", a ajouté la Bernoise âgée de 33 ans. Marlen Reusser a signé avec l'équipe espagnole jusqu'à fin 2027. Elle se sent prête à jouer un rôle de leader et va désormais vivre à Andorre. Elle espère vite oublier une année 2024 qui a été loin de lui sourire, avec notamment une grave chute au Tour des Flandres au printemps puis des ennuis persistants de santé qui l'ont obligée à renoncer aux Jeux olympiques et aux Mondiaux à domicile. L'an prochain, elle visera le classement général lors des trois Grands Tours, ainsi que l'or en contre-la-montre aux Mondiaux au Rwanda. "Je suis de retour", a-t-elle résumé.

La Suisse contre la Norvège, l'Islande et la Finlande pour l'Euro Pia Sundhage est sans doute satisfaite du tirage Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse affrontera la Norvège, l'Islande et la Finlande lors du tour préliminaire de l'Euro dames 2025, dont le tirage a été effectué à Lausanne. Les Suissesses auraient pu plus mal tomber. Le match d'ouverture, le 2 juillet à Bâle, verra donc la Suisse (23e au classement FIFA) être aux prises avec la Norvège (16e). Les protégées de Pia Sundhage affronteront ensuite l'Islande (14e) le 6 juillet à Berne avant de boucler le premier tour à Genève face à la Finlande (26e). Le pays organisateur a ainsi évité de croiser la route d'adversaires potentiellement plus difficiles, comme l'Italie ou l'Angleterre (pot 2), les Pays-Bas ou la Suède (pot 3) ou encore le Portugal (pot 4). Les tenantes du trophée, les Anglaises, figurent pour leur part dans le groupe D, sans doute le plus relevé. Elles y affronteront la France, les Pays-Bas et le Pays de Galles.

Zamalek Le Caire nomme Christian Gross comme entraîneur Christian Gross: retour sur un banc en Egypte Image: KEYSTONE/DPA/ANDREAS GORA Christian Gross (70 ans) est de retour sur un banc. Le Zurichois a été nommé entraîneur du Zamalek Le Caire, a annoncé sur X le club égyptien. Gross avait déjà dirigé le Zamalek de juillet 2018 à mai 2019. Après son limogeage de Schalke 04 en février 2021, sa carrière semblait terminée. Le technicien a remporté sept titres de champion de Suisse, soit trois avec Grasshopper et quatre avec Bâle. A l'étranger, il a notamment aussi brièvement dirigé Tottenham et le VfB Stuttgart.

Le Stade Nyonnais limoge Christophe Caschili Clap de fin pour Christophe Caschili ! Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Révolution à Nyon ! Le Stade Nyonnais a décidé de faire le grand ménage pour basculer dans la nouvelle année avec un nouvel entraîneur. Malgré quatre derniers matches sans défaite qui lui ont permis de remonter à la huitième place du classement, le Stade Nyonnais a décidé de se séparer de Christophe Caschili. Le Français avait été l’homme de la promotion au printemps 2023. "L’arrivée d’un nouveau coach marquera un tournant important pour le club, qui ambitionne de renforcer ses liens avec ses supporters, ses partenaires et la région nyonnaise", écrit le club vaudois dans un communiqué. Le nom du successeur de Christophe Caschili n’est pas encore connu.

Johan Lundskog a la tête de Rapperswil-Jona Johan Lundskog remettra-t-il Rapperswil-Jona sur les bons rails ? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Rapperswil-Jona annonce la promotion interne de Johan Lundskog. Assistant de Stefan Hedlund limogé il y a neuf jours, le Canado-Suédois de 40 ans et le nouvel entraîneur des Lakers. Ancien entraîneur du CP Berne, Johan Lundskog sera secondé dans sa tâche par Fabian Gunnarsson et Pekka Kangasalusta jusqu'à la fin de la saison. Avant-dernier du classement avec dix victoires contre dix-neuf défaites, Rapperswil-Jona reçoit Berne ce mercredi pour la reprise du championnat après la pause internationale.

Edimilson Fernandes et Nico Elvedi dans le onze idéal Edimilson Fernandes: son prêt à Brest est une réussite. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Buteur en Ligue des Champions, Edimilson Fernandes brille également en Ligue 1. Le demi de Brest figure, en effet, dans le onze idéal de "L’Equipe" pour la 15e journée. Le Valaisan a reçu la note 7 pour sa performance face à Nantes. Le quotidien précise qu’il a récupéré neuf ballons dans un rôle de sentinelle qu’il a décliné à merveille lors de cette rencontre remportée 4-1 par les Bretons. Malheureux sous le maillot de l’équipe de Suisse lors de la récente campagne de Ligue des Nations, Nico Elvedi retrouve, quant à lui, des couleurs. Le défenseur de Mönchengladbach est également à l’honneur avec sa première nomination de la saison dans le onze idéal du "Kicker" Nico Elvedi a été récompensé pour son labeur lors du succès 4-1 à domicile face à Kiel. Ecarté en novembre par Gerardo Seoane, le défenseur de 28 ans semble avoir surmonté la passe la plus difficile de sa carrière.

Un dixième succès pour les Blackhawks Un succès qui fait du bien pour Anders Sorensen et Chicago. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Chicago a cédé la "lanterne rouge" de la NHL au Nashville de Roman Josi. Les Blackhawks ont cueilli leur dixième succès en trente-et-un match avec une victoire 5-3 à domicile face aux Islanders. Philipp Kurashev n'a pas vraiment pesé dans cette rencontre. "Muet" pour un neuvième match de rang, le Bernois a, en effet, accusé un bilan de... -2 pour un temps de jeu de 13'40''. Ce succès, les Blackhawks le doivent avant tout à Connor Bedard qui a marqué le 4-3 à 54’’ de la sirène.

Pas de miracle pour les Wizards Jayson Tatum déborde Jordan Poole pour une septième victoire de rang de Boston face à Washington. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Privé pour un cinquième match de rang de Kyshawn George, Washington n’a pas réussi l’impossible. Les Wizards se sont inclinés 112-98 sur leur parquet face à Boston, le Champion en titre. Emmenés par Jayson Tatum auteur de 28 points, les Celtics ont signé une septième victoire d’affilée face à Washington, la troisième déjà cette saison. Boston a réussi un partiel de 15-0 entre la fin du premier quarter et le début du deuxième pour prendre la main. Washington a concédé une 21e défaite en 24 rencontres. Blessé à la cheville le 3 décembre face à Cleveland, Kyshawn George espère retrouver les parquets ce jeudi lors de la réception de Charlotte. Ce dimanche a par ailleurs été marqué par le... 80e triple double de Luka Doncic. A San Francisco, le Slovène a, avec ses 45 points, 13 assists et 11 rebonds, mené Dallas à la victoire (143-133) face à Golden State.

La Suisse va connaître ses adversaires lors de "son" Euro L'équipe de Suisse féminine connaîtra lundi les adversaires qu'elle affrontera lors de "son" Euro l'été prochain. Le tirage au sort de la phase de groupes a lieu lundi soir à Lausanne (18h00). En tant qu'hôte, la Suisse fait partie des têtes de série et est assurée de figurer dans le groupe A. Elle disputera évidemment le match d'ouverture le 2 juillet à Bâle, au Parc Saint-Jacques contre un adversaire qu'elle découvrira demain au SwissTech Convention Center de l'EPFL. Ce ne sera en tout cas pas l'une des trois autres nations du pot 1: l'Espagne, l'Allemagne et la France. Le deuxième chapeau comprend l'Italie, l'Islande, le Danemark et les championnes d'Europe en titre anglaises. Les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et la Belgique font partie du troisième pot. La Finlande, la Pologne, le Portugal et le Pays de Galles sont dans le pot 4. Comme lors des éditions masculines pré-Euro 2016, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La finale est prévue à Bâle le 27 juillet. Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Lucerne, Sion et Thoune sont les autres villes-hôtes. Avec Shaqiri et Ian Wright Outre les délégations des pays participants - pour la Suisse le président de l'ASF Dominique Blanc, la responsable du football féminin Marion Daube et la sélectionneuse Pia Sundhage seront notamment présents - de nombreuses personnalités sont attendues à Lausanne lundi, comme l'ex-attaquant d'Arsenal Ian Wright, qui coanimera l'évènement. Xherdan Shaqiri, Lara Dickenmann, Leonardo Bonucci, Sami Khedira ou Raphaël Varane font partie des invités de marque. Outre le tirage au sort, la soirée devrait voir la mascotte Maddli faire une apparition. Le ballon officiel du tournoi sera également dévoilé.