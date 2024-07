Zohorna débarque à Lugano ++ Ollie Watkins, le héros inattendu

Après une très bonne saison à Kloten, Arttu Ruotsalainen avait signé pour deux ans à Lugano. Il ne sera resté qu'une saison et n'aura inscrit que 14 points (5 buts) en 43 rencontres de National League, plus deux buts en huit matches de play-off.

Zohorna arrive d'Amérique du Nord et de l'organisation de Pittsburgh. Parti de Brno en 2020, il a disputé 8 matches avec les Penguins pour 4 points. Incapable de s'imposer en Pennsylvanie, il file ensuite au Canada mais ne joue que dix matches entre Calgary et Toronto. Retour à Pittsburgh l'an dernier pour 33 matches et surtout 30 matches en AHL où il cumule 26 points (10 buts) en raison de sa grande taille (198 cm).

Entré en jeu en phase de groupes contre le Danemark, il n'avait pas su le faire et avait alors buté sur Kasper Scheimchel. Mais il a cette fois été clinique, comme souvent avec son club, pour envoyer les Three Lions vers une deuxième chance, trois ans après sa finale perdue contre l'Italie.

"Pour moi c'est difficile d'être sur le banc et de ne pas jouer alors que je suis habitué à le faire chaque semaine depuis les 3 ou 4 dernières saisons. Mais ça fait partie du jeu, j'essaye de donner une énergie positive à l'équipe, et quand j'aurai l'opportunité il faudra que je sois prêt à la saisir", estimait-il.

"J'ai vraiment eu un parcours incroyable. J'ai travaillé très dur pour arriver ici, et j'essaye juste d'en profiter car je n'avais jamais disputé de tournoi majeur. J'ai raté le dernier Euro, je n'ai pas été conservé dans le groupe au dernier moment alors que je voulais à tout prix y participer", rappelait le buteur de 28 ans plus tôt dans le tournoi auprès de BBC Sport.

"L'Angleterre a souffert surtout à cause des changements de Ronald Koeman. Ils ne trouvaient pas la solution et avaient désespérément besoin d'un remplaçant. Cet homme était Ollie Watkins, et il l'a fait parfaitement", a réagi le légendaire Alan Shearer sur BBC Radio. "Je me demandais quand est-ce que les changements auraient lieu. Ils ont été justes, parfaits. Quelle soirée pour Watkins et pour l'Angleterre!"

Pays-hôte de la Copa America, les Etats-Unis ont été éliminés la semaine dernière dès la phase de poules de la compétition après deux défaites (Uruguay, Panama) et une victoire (Bolivie). La sélection espère afficher un meilleur visage lors de la Coupe du monde 2026 qu'elle co-organisera avec le Mexique et le Canada.

La fête colombienne a été gâchée après le coup de sifflet lorsque deux groupes de supporters se sont battus. Darwin Nunez est intervenu dans les tribunes et a frappé quelqu'un en plein visage. Des tensions étaient déjà apparues pendant le match entre ces deux groupes, avec des cris et une tentative de bagarre.

Les Colombiens ont su résister aux salves adverses, à Federico Valverde et sa frappe à ras de terre (75e) captée par le gardien, au tir de l'entrant Giorgian de Arrescaeta dans le temps additionnel et ont même eu la balle de match au bout des pieds de Mateus Uribe.

Mais Daniel Munoz a failli gâcher une première fois la fête. Juste avant la mi-temps, son méchant geste sur Manuel Ugarte lui a valu un deuxième carton jaune et donc une exclusion. A 11 contre 10, l'avant-centre de Liverpool Darwin Nunez et ses coéquipiers ont dominé, sans jamais trouver la faille.

James, l'ancien du Real Madrid et du Bayern Munich, et sa patte gauche lumineuse ont ainsi effacé Lionel Messi des tablettes avec une sixième passe décisive en une Copa, un record dans la compétition.

Désormais invaincus en 28 rencontres depuis début 2022 et une défaite contre l'Argentine, les Cafeteros se sont ainsi qualifiés pour la finale de la Copa America où l'attendent les Argentins, tenants du titre et vainqueurs de la Coupe du monde 2022.

La deuxième mi-temps fut moins emballante, l'enjeu "tuant" comme souvent le jeu. Décevante, à l'image d'un Phil Foden transparent - et remplacé à la 80e, l'Angleterre a pourtant trouvé les moyens de passer l'épaule sur une frappe exceptionnelle de l'attaquant d'Aston Villa Ollie Watkins, qui avait remplacé Kane dix minutes plus tôt.

La troupe de Gareth Southgate aura en tout cas un coup à jouer dimanche face à la Roja si elle évolue dans le même registre qu'en première mi-temps mercredi. Brouillons et minimalistes jusque-là, Jude Bellingham et ses coéquipiers ont enfin présenté un visage offensif. Même si leur deuxième mi-temps fut moins convaincante.

Les "Three Lions" ont battu les Pays-Bas 2-1 mercredi à Dortmund dans la seconde demi-finale, forçant la décision à la 90e minute grâce un but de l'inattendu Ollie Watkins.

Au total donc, le marathonien, 4e des Jeux de Tokyo en 2021, est suspendu jusqu'en juillet 2029. Il n'a plus couru depuis avril 2022 (2e du marathon de Boston) et avait appris sa suspension provisoire juste avant les Championnats du monde à Eugene en 2022, où il devait s'aligner sur les 42,195 km.

Son contrôle positif lui vaut une suspension de quatre ans à laquelle s'ajoute une autre suspension de quatre ans pour "avoir fait de fausses déclarations et avoir fourni des documents frauduleux pour justifier son contrôle positif", indique l'AIU. Cette dernière suspension a été ramenée à trois ans pour "admission précoce et acceptation de la sanction".

Inscrit à Monaco sur 200 m, sa discipline fétiche, il a finalement décidé de rester une semaine de plus en Floride pour s'entraîner avant les JO. "Mon entraîneur, mon équipe et moi-même sommes très heureux de ce que nous avons réussi à faire lors des sélections olympiques américaines à Eugene, mais, afin de me préparer au mieux au succès à Paris, nous avons décidé de passer une semaine supplémentaire à l'entraînement en Floride avant de rejoindre l'Europe", écrivent ses représentants dans un communiqué.

Triple champion du monde l'été dernier à Budapest (100, 200 et 4x100 m), Noah Lyles (26 ans) rêve d'un quadruplé olympique en y ajoutant le relais 4x400 m. Il a brillé en juin lors des sélections olympiques américaines, y dominant le 100 et le 200 m.

L'affrontement entre Rybakina et Krejcikova sera le deuxième match programmé jeudi après-midi sur le Centre Court. Il suivra la première demi-finale dames, qui opposera Jasmine Paolini (no 7) et Donna Vekic (WTA 37).

La Kazakhe, qui fut également finaliste à Melbourne en 2022, retrouvera une autre championne de Grand Chelem jeudi. Sacrée en 2021 à Roland-Garros, Barbora Krajcikova (no 31) s'est pour sa part imposée 6-4 7-6 (7/4) devant Jelena Ostapenko (no 13) mercredi.

Tête de série no 4 du tableau, Elena Rybakina a maîtrisé son sujet dans le quart de finale qui l'opposait à Elina Svitolina (no 21). Elle a dominé l'Ukrainienne 6-3 6-2 en 61' de jeu pour atteindre pour la troisième fois les demi-finales d'un Majeur.

Djokovic, no 2 mondial en quête à 37 ans d'un huitième sacre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et porter à 25 son propre record de titres du Grand Chelem, affrontera vendredi l'Américain Taylor Fritz (12e) ou l'Italien Lorenzo Musetti (25e) pour une place en finale.

Nikita Ducarroz: "Le côté fun est primordial"

Nikita Ducarroz est pr Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

En bronze à Tokyo en 2021 pour la "première" olympique du BMX Freestyle, Nikita Ducarroz est à nouveau de la partie trois ans plus tard à Paris.

Forcément ambitieuse, elle n'oublie pas l'essentiel: "Le côté fun est primordial", lâche-t-elle.

La Genevoise de désormais 27 ans a poursuivi depuis trois ans sa progression, dans une discipline promise aux jeunes et en constante évolution. Le temps a filé à une vitesse folle à ses yeux. "J'ai l'impression que les Jeux de Tokyo viennent de se terminer", souffle-t-elle.

La native de Nice - dont le père est Suisse et la mère Américaine - n'a pourtant pas perdu son temps depuis son exploit nippon. Alors que la concurrence continuait de se renforcer, elle a ajouté en 2022 une deuxième médaille d'argent mondiale à son palmarès après celle conquise à Montpellier peu avant les JO de Tokyo.

Une globe-trotteuse

Nikita Ducarroz a accueilli Keystone-ATS fin mai dans "son" skatepark de Plainpalais, là où elle aime s'entraîner lorsqu'elle trouve le temps de rendre visite à sa famille à Genève. Sa qualification pour Paris n'était alors pas encore validée, mais n'était plus qu'une formalité.

"Je continue à m'entraîner à fond avant tout dans l'optique des Jeux de Paris. Je travaille un maximum de tricks supplémentaires, j'essaie sans cesse d'ajouter de nouvelles figures", souligne la Genevoise, dont le ticket pour ces JO 2024 allait être validé un mois plus tard.

"Quand je répète trop souvent la même chose pendant une trop longue période, je m'ennuie un peu", nuance-t-elle. Mais quand je suis à la recherche de nouvelles choses, c'est plus facile. J'essaie de rouler en compagnie de mes copains, ce qui me donne envie de tester ces tricks. C'est aussi comme cela qu'on apprend", précise-t-elle.

"Il faut juste que je travaille tous les jours afin de tout maîtriser à Paris", poursuit Nikita Ducarroz, qui peaufine sa préparation aux Pays-Bas. Alors qu'elle vit pour l'heure aux Etats-Unis, mais devrait bientôt opter pour le Costa Rica où les conditions sont idéales pour la pratique du BMX.

"C'est parfois un peu difficile de voyager autant avec tous ces changements d'horaire", souligne-t-elle. "Mais c'est un peu normal pour notre sport, c'est normal de devoir voyager même avant des JO. Et il n'y avait pourtant pas beaucoup de compétitions aux Etats-Unis", note-t-elle.

Un niveau général qui augmente

Ces voyages à répétition ne la gênent pas le moins du monde, bien au contraire. "Il faut voyager pour rencontrer d'autres gens. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'ai d'ailleurs tout de suite aimé beaucoup voyager et découvrir d'autres pays quand j'ai commencé à pratiquer mon sport", se souvient-elle.

Un sport qui, faut-il le rappeler, a transformé une jeune femme qui avait souffert très jeune de troubles de l'anxiété. Une situation qui avait empiré jusqu'à ses 14 ans, et qui l'empêchait de sortir de chez elle. Désormais, aller à la rencontre des gens et des cultures constitue l'un des grands bonheurs de sa vie.

Sportive accomplie et rayonnante, Nikita Ducarroz fait face à une concurrence de plus en plus féroce, avec l'émergence récente des Chinoises, et de plus en plus jeune aussi. "Le niveau est vraiment monté depuis quatre ou cinq ans. C'est vraiment cool de voir cette progression", sourit-elle.

"Certaines de ses filles sont déjà meilleures que moi", constate-t-elle, sans jalousie mais avec une envie décuplée de s'améliorer aussi. "Ca fait partie du développement normal de ce sport", ajoute-t-elle, rappelant que d'autres "pionnières" sont toujours là.

Une "ancienne"?

Mais se sent-elle "vieille"? "Ouais, je commence à me sentir comme une ancienne", se marre-t-elle. "Mais chez les hommes, certains ont plus de 35 ans. Je ne suis pas finie. Je me sens bien, je suis peut-être même meilleure qu'à Tokyo, alors je vais continuer comme cela quelques années encore", assure-t-elle.

Nikita Ducarroz rêve forcément d'une médaille à Paris, où les qualifications sont prévues le 31 juillet et la finale le lendemain. Mais "je sais que cette fois, ça va être vraiment difficile", concède-t-elle, soulignant à quel point l'élite s'est récemment élargie dans la discipline.

Un nouveau podium olympique ne changera toutefois pas sa vie. "Ma médaille de Tokyo m'a offert de nouvelles opportunités. Et certaines personnes qui ne connaissaient pas notre sport s'y intéressent désormais en Suisse. Mais ça n'a pas changé ma vie. Même si je me sens mieux qu'il y a trois ans sur le plan mental", explique-t-elle.

"Cette médaille m'a donné un peu de crédibilité, pas dans mon sport où j'en avais déjà, mais en dehors. A part ça, je fais toujours la même chose, tous les jours: je fais du vélo, c'est ce que j'aime faire", glisse-t-elle.

Mécano à ses heures

Grâce à différents sponsors, dont une boisson énergétique très présente dans les sports fun, Nikita Ducarroz parvient à gagner suffisamment pour se concentrer exclusivement sur le BMX. Mais elle ne roule pas sur l'or, et chérit chacune de ses bécanes dont la valeur est d'environ 2000 francs.

La Genevoise - qui emporte toujours en compétition sa monture favorite ainsi qu'un vélo de rechange - doit d'ailleurs jouer régulièrement les mécanos en cas de pépin mécanique. Même si "on reste une grande famille dans laquelle on n'hésite pas à s'entraider", précise-t-elle.

Nikita Ducarroz a d'ailleurs elle même nettoyé le skatepark de Plainpalais ce jour-là après une averse. Mais elle avoue volontiers ne pas être toujours aussi souriante. "Ce n'est pas possible d'être tout le temps heureuse. Il y a quand même des jours où j'ai moins envie de faire du vélo", lâche-t-elle.

"C'est aussi pour cela qu'il est vraiment important de garder le côté fun. Parce que ça, c'est le feeling qu'on avait tous à nos débuts. J'ai encore cette flamme aujourd'hui. Parfois je l'oublie, mais il suffit juste que je me souvienne du plaisir que j'ai sur le vélo", conclut-elle.