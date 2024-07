Zurich et Saint-Gall lancent leur campagne ++ YB sous pression

Nina Christen et Nino Schurter porteront le drapeau suisse Nina Christen et Nino Schurter seront les porte-drapeaux de la délégation suisse vendredi lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, a annoncé Swiss Olympic. Le Grison avait déjà connu cet honneur en 2016 à Rio, mais lors de la clôture. Agée de 30 ans, Nina Christen s'était révélée au grand public suisse lors des JO de Tokyo 2021 en décrochant deux médailles. En bronze dans l'épreuve de carabine à 10 m, elle avait ensuite conquis l'or dans le match aux trois positions. La Nidwaldienne disputera les deux mêmes épreuves à Châteauroux, à 250 km de Paris. Nino Schurter (38 ans) reste quant à lui sur une déception olympique à Tokyo, où il avait échoué au pied du podium. Mais le vététiste grison aux 10 titres mondiaux visera dimanche un quatrième podium aux Jeux après s'être paré de bronze en 2008 à Pékin, d'argent en 2012 à Londres puis d'or à Rio de Janeiro. Nina Christen et Nino Schurter succèdent à la sprinteuse Mujinga Kambundji et à l'escrimeur Max Heinzer, qui avaient constitué le premier duo de porte-drapeaux en 2021. Mais la Nidwaldienne et le Grison défileront sous les yeux d'une foule en liesse vendredi sur la Seine, alors que la Bernoise et le Schwytzois l'avaient fait dans les gradins vides du Stade olympique de Tokyo en raison du covid.

Marcel Hirscher va "réaliser un rêve" Marcel Hirscher (35 ans) fait profil bas avant son retour dans le cirque blanc. L'Autrichien, qui défendra les couleurs néerlandaises, se donne des objectifs modestes. L'octuple vainqueur de la Coupe du monde, qui a pris sa retraite en 2019, a parlé de son retour lors d'une conférence de presse à Zoetermeer, à 20 km au nord de Rotterdam. Il va retrouver la compétition en Nouvelle-Zélande lors de quelques courses FIS à mi-août, afin d'engranger les points nécessaires pour pouvoir s'aligner en Coupe du monde. Impatient A l'autre bout du monde, Hirscher va s'entraîner le plus possible durant trois semaines. "On verra si cela suffira pour la reprise de la Coupe du monde. Mais je suis impatient de voir ce que cela va donner de porter à nouveau un dossard", a expliqué le Salzbourgeois. Fidèle à sa légendaire prudence, Marcel Hirscher ne veut pas formuler d'objectifs ambitieux. "Je veux avant tout avoir du plaisir, collectionner des souvenirs et non plus courir après les centièmes." Une planification à plus long terme ne semble pas être à l'ordre du jour. Hirscher ne revient pas pour se mesurer avec les meilleurs skieurs actuels, comme Marco Odermatt. Il refuse ainsi d'utiliser le terme de come-back, car cela signifierait "reprendre là où on s'est arrêté." "Réaliser un rêve" Or, sa démarche est différente. Il va "réaliser un rêve" en s'alignant sur des courses avec sa propre marque de skis, Van Deer. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'un athlète courra dans une telle configuration. Et il sera aussi intéressant de le voir affronter les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Timon Haugan, qui sont sous contrat dans sa marque. Le patron en piste face à ses employés, la comparaison ne manquera pas de piment...

Zurich et Saint-Gall entament leur campagne européenne Zurich et Saint-Gall lancent leur campagne européenne jeudi au 2e tour qualificatif de la Conference League. Le FCZ accueille Shelbourne (IRL) et Saint-Gall reçoit le Tobol Kostanaï (KAZ). Les deux clubs suisses partent favoris dans ces duels qui seront suivis d'un match retour jeudi 1er août. En cas de succès, il leur faudra ensuite enchaîner au 3e tour puis en barrages avant de pouvoir fêter une qualification pour la phase de groupes du troisième échelon européen. Face à Shelbourne (19h), club basé à Dublin et actuel leader du championnat irlandais qui se déroule de février à novembre, le FCZ tentera d'enchaîner après son entrée en lice victorieuse en Super League samedi à Yverdon (2-0). Battu à Winterthour (0-1), Saint-Gall devra quant à lui se méfier de son adversaire kazakh (20h), qui avait éliminé le FC Bâle au même stade de la compétition il y a un an. Outre Zurich et Saint-Gall, Vaduz participe également à ce 2e tour qualificatif. Le pensionnaire de Challenge League se déplace en Irlande pour affronter le St. Patrick's Athletic (20h45).

Patrick Rahmen: "Nous sommes devant un sacré défi" "Nous sommes devant un sacré défi !" Patrick Rahmen ne masque pas la réalité. Le nouvel entraîneur des Young Boys mesure pleinement l’étendue de la tâche qui l’attend. "Nous avons commis trop d’erreurs individuelles ce soir, reconnaît le Bâlois. Le premier et le troisième buts sont des véritables cadeaux offerts à l’adversaire. Servette mérite son succès. Les Genevois ont su nous bousculer en fin de première mi-temps." Patrick Rahmen n’ignore pas qu’il se retrouve sous pression après deux défaites lors des deux premières journées. "C’est vrai, la pression est là. Je dois l’accepter, dit-il. Mais ce n’est pas la première fois que je suis confronté à une telle situation dans ma carrière d’entraîneur." Thomas Häberli veillait, quant à lui, à ne pas s’enflammer. "Nous avons gagné nos deux premiers matches. C’est bien. Mais dimanche après-midi, nous recevons Yverdon et cette rencontre s’annonce compliquée." Le successeur de René Weiler se félicite toutefois de la performance d’ensemble de son équipe face au champion. "L’équipe a livré le match que j’espérais", conclut-il.

Une première depuis 21 ans pour le Servette FC Pour la première fois depuis 21 ans, le Servette FC a remporté ses deux premiers matches de la saison en Super League. Victorieux 2-1 de Lucerne dimanche, les Grenat ont donné la leçon aux Young Boys. Au stade de Genève devant 8727 spectateurs, le Servette FC s’est imposé 3-1 devant le double tenant du titre sur des réussites de Keigo Tsunemoto, Miroslav Stevanovic et Enzo Crivelli. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu face à un adversaire qui fait vraiment peine à voir, les joueurs de Patrick Häberli auraient pu s’imposer encore plus largement. Trois jours après avoir bu la tasse au Wankdorf devant le FC Sion, les Bernois ont, en effet, dévoilé toutes leurs limites au point que Patrick Rahmen peut se demander s’il a eu raison de quitter Winterthour pour diriger cette équipe qui balbutie son football. Une implacable logique La première période a tourné au cauchemar pour les Bernois avec une défense toujours aussi friable et une attaque aphone. Le score de 2-0 en faveur des Grenat répondait ainsi à une implacable logique. L’ouverture du score de la 32e minute de Tsunemoto pour son premier but sous les couleurs servettiennes a été facilitée par le laxisme de Joël Monteiro dans son marquage. Le 2-0 fut le fruit d’une action magnifique conduite essentiellement par Bradley Mazikou pour placer Stevanovic dans une position idéale. Sur le plan offensif malgré la présence de Monteiro et de Meschak Elia sur les côtés, les Young Boys n’ont rien montré. Ce néant pour une équipe qui a remporté six des sept derniers championnats interpelle vraiment. Il a ainsi fallu attendre l’heure de jeu pour voir une double parade de Joël Mall devant Elia et la 71e pour le but de l’espoir de Cédric Itten. Mais le penalty provoqué par Anel Husic huit minutes plus tard et transformé par Crivelli devait sonner le glas pour les Bernois. Au coup de sifflet final, Patrick Rahmen a compris qu'il se retrouvait devant un immense chantier.

Un choc au sommet mouvementé à St. Etienne Le premier scandale des Jeux ? A St. Etienne, le Maroc a battu l'Argentine 2-1 dans un choc au sommet interrompu pendant plus de deux heures. Des incidents sont survenus après l'égalisation des Argentins à la... 106e minute pour provoquer l'arrêt du match. Au retour des joueurs sur le terrain, devant des tribunes vides, l'arbitre a annulé le but égalisateur, et la rencontre a brièvement repris, se terminant sur la victoire du Maroc. Juste avant l'interruption, au bout des arrêts de jeu, une vingtaine de supporters du Maroc avaient envahi le terrain. Des bouteilles et gobelets ont aussi été lancés, contraignant l'arbitre à inviter les joueurs à regagner les vestiaires. Les Argentins venaient alors d'égaliser (2-2). Les deux équipes ont bien quitté le terrain, mais la fin du match n'a pas été sifflée, a constaté l'AFP. Pendant deux heures, le site officiel des JO a indiqué que la rencontre était toujours interrompue. Cristian Medina a inscrit le deuxième but des hommes de Javier Mascherano après deux ballons contrés et deux tirs sur la transversale. Un but finalement refusé pour un hors jeu. La rencontre a aussi été marquée par des sifflets à l'encontre des joueurs argentins.

Le no 1 mondial sur le flanc Coup dur pour Jannik Sinner ! Le no 1 mondial ne disputera pas les Jeux de Paris. Il souffre des amygdales. Après une semaine de préparation à Monte-Carlo, l'Italien est tombé malade lundi soir. Le corps médical l'a fortement conseillé de renoncer à s'aligner au tournoi olympique. "Je suis très triste et très déçu. Les Jeux olympiques étaient l'un de mes grands objectifs de l'année", indique Jannik Sinner dans un communiqué. Demi-finaliste face au futur vainqueur Carlos Alcaraz lors du dernier Roland-Garros, Jannik Sinner était, bien sûr, l'un des grands favoris à la course à la médaille d'or avec Alcaraz et Novak Djokovic. Il entend maintenant prendre le temps de se soigner pour être en pleine possession de ses moyens dans un mois à l'US Open.

"Je ne suis pas là pour faire du tourisme" Jérémy Desplanches mettra fin à sa carrière à l'issue des JO. Le Genevois savoure chaque moment depuis son arrivée à Paris. "Mais je ne suis pas là pour faire du tourisme", lâche-t-il. En bronze en 2021 à Tokyo, Jérémy Desplanches n'affiche évidemment pas les mêmes ambitions. Il ne doit sa présence à Paris qu'à une invitation reçue à la dernière minute, à laquelle il ne croyait plus. Cette annonce l'a libéré totalement. A-t-il un objectif concret sur le 200 m 4 nages, dont les séries sont programmées le 1er août? "C'est une question-piège", glisse-t-il. "Je me suis rendu compte que le plaisir provient de la performance en ce qui me concerne. Je pense que je peux aller en demi-finales. Plus loin peut-être?", se demande-t-il prudemment. "Je me sens très heureux, apaisé. Je suis au bon endroit", sourit le Genevois, qui s'est confié aux médias mercredi après-midi. Mais je ne suis pas là pour faire du tourisme. Je prends toutes les bonnes énergies que je trouve ici", souligne le vice-champion du monde 2019, qui devrait entrer en lice le 30 juillet sur 4x200 m libre. "Depuis que j'ai appris que j'avais une wild card pour le 200 m 4 nages, j'ai retranché six dixièmes à mes chronos à l'entraînement. C'est incompréhensible! Je ne sais pas si mon coach a exagéré", rigole-t-il. "Mais c'est une belle opportunité, que je vais essayer de saisir. Je veux juste faire de mon mieux." Un vide à l'entraînement Jérémy Desplanches avait évidemment continué à s'entraîner à fond pour ces Jeux, où il devait initialement être seulement aligné en relais (4x200 m libre et 4x100 m 4 nages). "Mais je sentais un vide en ne m'entraînant qu'en crawl et en dos. C'était plutôt bizarre", explique-t-il. Cette chasse à la limite qualificative (1'57''94 sur 200 m 4 nages) avait pesé sur son mental. "Normalement, mon mental était toujours ma force", rappelle le double médaillé européen (or en 2018, argent en 2021). "J'espérais cette wild card, mais j'avais zéro plaisir lors de mes derniers 200 m 4 nages", raconte-t-il. "J'étais perplexe lorsque j'ai appris que j'étais qualifié sur 200 m 4 nages. Mais je me suis vite rendu compte de ma chance. Et finalement, mon chrono de Doha (1'58''17 lors des Mondiaux 2024) n'était pas si mal", sourit Jérémy Desplanches, qui a décroché cette invitation grâce à ce temps réalisé en séries au Qatar en février. La der' le 4 août Recordman de Suisse du 100 m brasse, le Genevois se réjouit d'ores et déjà de disputer aussi le 4x100 m 4 nages le 4 août. "Si on (réd: Antonio Djakovic en crawl, Noè Ponti en papillon, Roman Mityukov ou Thierry Bollin en dos, et lui-même) est tous à notre meilleur niveau, on peut aller en finale", lâche-t-il. "J'appréhende d'enlever ma combinaison pour la dernière fois. Cette course sera remplie d'émotions pour moi", et aussi pour ses coéquipiers, "mes petits frères" comme il les appelle. "C'étaient des garçons quand je les ai connus, ce sont maintenant des hommes qui jouent les médailles. Je suis fier d'eux", conclut-il.

Coco Gauff accompagnera LeBron James comme porte-drapeau Coco Gauff, 20 ans, sera la porte-drapeau de la délégation américaine lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 vendredi sur la Seine. Elle partagera ce rôle avec LeBron James, de 19 ans son aîné. Gauff, numéro deux mondiale et lauréate de l'US Open l'an dernier, a été désignée mercredi par le Comité olympique américain, deux jours après l'annonce concernant LeBron James, la plus grande star actuelle de la NBA, la Ligue nord-américaine de basket. "Jamais je n'aurais imaginé avoir l'honneur de porter le drapeau américain pour +Team USA+ lors de la cérémonie d'ouverture... Je ne pourrais pas être plus fière d'ouvrir la voie à mes compatriotes au côté de LeBron", a commenté Coco Gauff, citée dans un communiqué.

Salt Lake City organisera les JO d'hiver en 2034 Le Comité international olympique a attribué mercredi les JO d'hiver de 2034 à la ville américaine de Salt Lake City. La capitale de l'Utah organisera l'évènement pour la deuxième fois après 2002. Comme la France, qui a obtenu plus tôt dans la journée pour les JO 2030, les Etats-Unis les Jeux olympiques d'hiver six ans après avoir accueilli ceux d'été, en 2028 à Los Angeles. Il s'agira de la cinquième édition hivernale organisée aux Etats-Unis après celles de Lake Placid en 1932 et 1980, de Squaw Valley en 1960 et la première de Salt Lake City en 2002. La désignation de la ville des Rocheuses, qui dispose de toutes les infrastructures, ne faisait aucun doute depuis que le CIO l'a retenue en novembre dernier pour entrer en "dialogue ciblé". Elle a été validée par 83 voix, contre 6 votes négatifs et 6 abstentions.

Le CIO attribue "sous conditions" les JO 2030 aux Alpes françaises Le CIO a attribué mercredi "sous conditions" les JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises. Une deuxième édition en six ans pour la France après les Jeux d'été qui s'ouvrent vendredi à Paris. Seule en lice depuis qu'elle a supplanté en novembre dernier la Suède et la Suisse, la France "organisera les 26e Jeux d'hiver" sous réserve de fournir les garanties financières de l'Etat et des régions, a annoncé le président du CIO Thomas Bach, sans détailler le résultat du scrutin. Le futur Premier ministre français devra fournir au Comité international olympique la garantie de l'Etat pour organiser les JO d'hiver de 2030 "avant le 1er octobre", a précisé Thomas Bach. Cet engagement financier, qui n'a pu être livré au CIO en raison de la situation politique en France avant l'attribution "sous conditions" de cette édition olympique ce mercredi, "devra être ratifié par le Parlement au plus tard le 1er mars", a ajouté le patron de l'instance basée à Lausanne.

Les Young Boys - déjà - en danger La venue des Young Boys en match avancé de la 5e journée lancera ce mercredi la saison du Servette FC à la Praille. Les Genevois ont l’occasion de laisser déjà le Champion en titre à 6 points... Victorieux dimanche 2-1 à Lucerne pour les trois coups du championnat, les Grenat ont témoigné d’une réelle maîtrise même si la relative faiblesse de l’opposition commande de ne pas s’enflammer. Auteur d’un superbe but, Steve Rouiller demeure l’homme fort d’une formation qui n’alignait aucune recrue dimanche au coup d’envoi. Battus 2-1 par le FC Sion au Wankdorf, les Young Boys se doivent de rebondir. Mais avec une défense en souffrance – gardien compris -, la tâche des joueurs de Patrick Rahmen ne s’annonce pas simple. Une nouvelle défaite pourrait annoncer une crise estivale à laquelle personne ne s’attendait au sein du club qui a remporté six des sept derniers championnats.

Le FC Lugano en ballottage défavorable L’automne du FC Lugano ne se déclinera très certainement pas en mode Ligue des Champions. Battus 4-3 à Thoune par le Fenerbahçe de Jose Mourinho, les Tessinois sont en ballotage défavorable. Malgré l’ouverture du score d’Ayman El Wafi de la tête à la 4e minute, les Luganais ont été logiquement dominés par un adversaire au bénéfice à la fois d’un collectif affirmé et d’individualités marquantes. Auteur d’un triplé, l’éternel Edin Dzeko fut, ainsi, le bourreau d’un Lugano bien trop léger en défense. La faute inutile de Yanis Cimignani qui a provoqué le penalty du 1-1 et la relance trop courte de Lars Mai sur le 3-2 alors que Lugano venait de revenir à la hauteur des Turcs grâce à Uran Bislimi ont sans doute fait sourire Jose Mourinho. L’entraîneur portugais ne pensait pas recevoir de tels cadeaux pour sa première sortie officielle à la tête de son nouveau club. Seulement, le but de Milton Valenzuela au bout du temps additionnel a dû lui rester en travers de la gorge. Il maintient le FC Lugano en vie avant le match retour mardi à Istanbul. Les Tessinois devront toutefois signer un authentique exploit en Turquie pour se qualifier. Le souvenir de la victoire obtenue l'an passé à Istanbul face au Besiktas peut leur faire croire que l'impossible sera possible dans le stade qui fut à l'automne 2005 le théâtre du barrage Turquie - Suisse resté dans toutes les mémoires. En cas d'élimination, Lugano sera reversé dans le tour préliminaire de la Ligue Europa avec une double confrontation contre le Dynamo Kiev selon toute vraisemblance. Les Tessinois doivent impérativement remporter une confrontation dans ces tours préliminaires pour disputer une phase de poules. Ils bénéficient de trois chances pour y parvenir. La première est déjà bien hypothéquée.

Mattia Binotto à la tête du projet d'Audi en F1 Mattia Binotto est de retour en Formule 1. Le Lausannois de 54 ans va s'occuper du projet d'Audi qui revient en Formule 1 en 2026 après avoir racheté Sauber. Engagé en 1995 chez Ferrari, l'Italien quitte la Scuderia en novembre 2022 après quatre saisons à la tête de l'équipe. Il était directeur de la société italienne TEXA depuis le mois de février. L'arrivée de Binotto pousse de facto le précédent PDG Andreas Seidl et le président du conseil d'administration Oliver Hoffmann vers la sortie. Seidl avait rejoint Audi en 2022.