Zurich et Young Boys se neutralisent ++ Bâle écrase Winti 5-0

Leipzig a ouvert le score par Benjamin Cesko à la 27e minute, mais Dortmund a égalisé trois minutes plus tard grâce à Maximilian Beier. Peter Gulacsi, gardien de but de Leipzig, a longtemps repoussé les tentatives de Dortmund, mais a dû s'incliner sur une tête de Serhou Guirassy (65e).

Le RB Leipzig en reste à 20 points et voit le Bayern Munich s'échapper seul en tête du classement avec 23 unités après sa victoire à domicile contre l'Union Berlin (3-0, avec un doublé de Kane). Le BVB remonte pour sa part à hauteur du Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, tenu en échec par Stuttgart vendredi (0-0), avec 16 points et déjà sept unités de retard sur le Bayern.

Décimé par les blessures, en crise et mené au score contre le cours du jeu, le BVB évoluait notamment sans Gregor Kobel, touché à la hanche et à une cuisse.

A onze contre dix, Zurich s'est montré plus entreprenant. Sauvé par sa transversale sur un coup-franc de Mounir Chouiar (43e), David von Ballmoos n'a cependant eu qu'un seul arrêt à effectuer dans le "money time". Et sa parade de la 89e sur une tête piquée armée à bout portant par Juan Perea fut décisive.

Après la démonstration face à l'OM au Vélodrome (3-0), où les Parisiens ont tout contrôlé et ont inscrit trois buts, le compteur est resté bloqué samedi après-midi à une seule réalisation. Mais les joueurs de Luis Enrique comptent désormais six longueurs d'avance sur l'AS Monaco, deuxième et défait à Angers (1-0) vendredi soir.

Sabalenka s'impose en patronne

Aryna Sabalenka a dominé Zneg Qinwen en deux sets à Ryad Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong

Aryna Sabalenka (no 1) s'est imposée en patronne dans le match d'ouverture du Masters WTA de Ryad. La Bélarusse a dominé la Chinoise Zheng Qinwen (no 7) 6-3 6-4 dans la 1re journée du groupe A.

Favorite d'un tournoi de fin de saison qu'elle n'a encore jamais remporté, Aryna Sabalenka a eu besoin de moins de 90' pour battre Zhenq Qinwen pour la quatrième fois en quatre duels livrés cette année. Elle n'a jamais perdu son service dans cette partie, effaçant la seule balle de break à laquelle elle a dû faire face.

Victorieuse de l'Open d'Australie - où elle avait battu Zheng Qinwen en finale - et de l'US Open cette année, Aryna Sabalenka n'a plus qu'à remporter ses deux autres matches de poule pour s'assurer de finir la saison au sommet du classement WTA. Ses deux autres adversaires dans ce groupe sont Jasmine Paolini et Elena Rybakina.

La tâche de sa rivale Iga Swiatek (no 2) est bien plus compliquée en Arabie saoudite. Lauréate de Roland-Garros et de quatre WTA 1000 (Doha, Indian Wells, Madrid et Rome), la Polonaise est obligée de remporter le tournoi si elle veut avoir une chance de récupérer son trône.