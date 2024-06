Zverev s'en sort ++ La fièvre monte aux abords de Wembley

Zverev s'en sort de justesse face à Griekspoor Zverev est revenu de loin face à Griekspoor Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Alexander Zverev (ATP 4) est revenu de très loin avant de valider son ticket pour les 8es de finale à Roland-Garros. Le champion olympique 2021 de simple a en effet accusé deux breaks de retard au cinquième set dans son 3e tour face à Tallon Griekspoor (ATP 25). Sacré à Rome juste avant ce tournoi, l'Allemand s'est imposé 3-6 6-4 6-2 4-6 7-6 (10/3) devant le Néerlandais au terme d'une bataille de 4h14'. Il s'est pourtant retrouvé mené 4-1 dans le set décisif après avoir concédé son service pour la deuxième fois dans cette manche. Mais Tallon Griekspoor s'est effondré au moment de porter l'estocade. Le début vendredi de son procès en appel pour violences conjugales a-t-il finalement perturbé Alexander Zverev? Toujours est-il que le Hambourgeois n'a pas affiché la même sérénité que dans ses deux premiers matches, notamment dans son 1er tour face au maître des lieux Rafael Nadal. "Sascha" Zverev s'est ainsi montré bien trop passif dans les premier et quatrième sets, ainsi qu'à l'entame de la manche décisive. Mais il a su attendre son heure, profitant de la nervosité de son adversaire pour relancer ses actions dans le dernier set avant de survoler les débats dans le tie-break décisif. Alexander Zverev, qui a failli payer cher son manque d'efficacité sur les points importants (5/18 sur ses balles de break), a conclu cette partie en claquant un ace sur sa deuxième balle de match. Il retrouvera Holger Rune (ATP 13) ou Jozef Kovalik (ATP 145) pour une place en quart de finale. Medvedev passe en quatre sets Daniil Medvedev (ATP 5) sera également présent au rendez-vous des 8es de finale. Le Russe s'est imposé en quatre sets (7-6 7-5 1-6 6-4) devant le finaliste du Geneva Open Tomas Machac (ATP 34). Il sera opposé au 4e tour à l'Australien Alex De Minaur (ATP 11), avant de retrouver éventuellement Alexander Zverev en quart.

La fièvre monte avant la finale Real-Dortmund La fièvre monte avant la finale Real-Dortmund Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Les abords de Wembley se sont colorés d'une nuée de maillots blanc, et jaune, à l'approche de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Dans le centre-ville de Londres, où deux fan-zones ont été installées, jusqu'à la célèbre "Wembley Way" menant à l'arche emblématique du stade anglais, les supporters rivaux ont commencé à donner de la voix dans une ambiance jusqu'ici bon enfant. Les organisateurs britanniques ont mis les moyens financiers et surtout humains (policiers, stadiers, personnels d'accueil...) pour éviter les incidents survenus ici en 2021, en marge de la finale de l'Euro Angleterre-Italie, et en 2022 à Saint-Denis quand le Real a gagné, contre Liverpool, son dernier titre. Deux ans après, la prestigieuse "Maison blanche" espagnole vise une quinzième étoile européenne face à une équipe allemande en quête d'un deuxième titre, vingt-sept ans après celui conquis par Stéphane Chapuisat et Cie en 1997 contre la Juventus. Dortmund n'a pas la surface financière du Real, ni le clinquant de son effectif doré, mais pas question de se présenter en victime. Au rayon des individualités, le BVB possède avec le Zurichois Gregor Kobel un gardien aux mains d'or, des arguments offensifs portés par Jadon Sancho, et les vieux briscards Mats Hummels et Marco Reus. Alaba seul absent de marque Le Real Madrid dispose de quasiment toutes ses forces vives, à l'exception de David Alaba. Le milieu français Aurélien Tchouaméni, absent sur blessure depuis un mois, figure parmi les remplaçants mais ne devrait probablement pas entrer en jeu. Il est remplacé dans le "onze" de départ par son compatriote Eduardo Camavinga, associé dans l'entrejeu à Federico Valverde et à Toni Kroos. Le métronome allemand, dont c'est le dernier match en club, espère refermer sa carrière sur un sixième titre en C1. L'arrière droit Dani Carvajal, titulaire, et le milieu Luka Modric, remplaçant, comptent aussi cinq étoiles avant la grande finale de samedi.

Bagnaia remporte la course sprint et revient à 27 points de Martin Francesco Bagnaia a remporté la course sprint au Mugello Image: KEYSTONE/EPA/ENRIC FONTCUBERTA Vainqueur en Catalogne six jours plus tôt, Francesco Bagnaia (Ducati) a poursuivi sur sa lancée en gagnant la course sprint du GP d'Italie. Leader du championnat du monde de MotoGP, Jorge Martin (Ducati) a quant à lui été contraint à l'abandon après être parti en pole position sur le circuit du Mugello. L'Espagnol a chuté à quatre tours de la fin alors qu'il pointait au 3e rang, certes à plus d'une seconde et demie de Bagnaia. Il voit ainsi son avance sur l'Italien passer de 39 à 27 points au classement des pilotes. Francesco Bagnaia a dominé les débats samedi, fêtant ainsi son premier succès dans un sprint depuis le mois d'août 2023 en Autriche. Il s'est imposé avec 1''469 d'avance sur Marc Marquez, 3e du championnat du monde à 32 longueurs de Martin, et 4''147 sur un autre Espagnol, le "rookie" de 20 ans Pedro Acosta (3e).

Sabalenka domine Badosa 7-5 6-1 au 3e tour à Paris Aryna Sabalenka n'a perdu que 13 jeux dans ses trois premiers matches Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Aryna Sabalenka sera bien présente au stade des huitièmes de finale à Roland-Garros. La Bélarusse a dominé sans ménagement son amie Paula Badosa (WTA 139) 7-5 6-1 samedi au troisième tour. Elle n'a perdu que 13 jeux jusqu'ici dans cette quinzaine. "Il est toujours difficile de jouer contre sa meilleure amie. Mais on sépare les choses et je ne regarde pas qui j'ai en face: j'assaye juste de jouer de mon mieux", a commenté Sabalenka, no 2 mondial et double lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024). La Bélarusse de 26 ans affrontera lundi une Américaine, Madison Keys (WTA 12) ou Emma Navarro (WTA 24), pour une place en quarts de finale. Elle avait atteint les demi-finales l'an dernier sur la terre battue parisienne, dépassant ainsi pour la première fois le stade du 3e tour Porte d'Auteuil. Samedi, les breaks se sont multipliés dans la première manche, jusqu'à ce que Badosa mène 5-3. A partir de là, Sabalenka n'a plus perdu qu'un seul jeu de la partie, réussissant notamment une série de huit jeux pour empocher le premier set et s'échapper 4-0 dans le second. Elle a terminé en prenant une septième et dernière fois la mise en jeu de Badosa, sur sa quatrième balle de match.

Vingegaard absent de la sélection danoise Jonas Vingegaard ne disputera pas les JO 2024 Image: KEYSTONE/AP LaPresse Double vainqueur en titre du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard ne figure pas dans la sélection en vue des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août). Pour l'épreuve en ligne du 3 août, le Danemark a annoncé samedi qu'il alignerait Mikkel Norsgaard Bjerg, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose et Michael Morkov. Vingegaard, 27 ans, est convalescent après la grave chute collective survenue le 4 avril au Tour du Pays basque. Victime de fractures des côtes et d'une clavicule ainsi que de lésions pulmonaires, le leader de l'équipe Visma-Lease a bike a certes repris l'entraînement mais sa présence n'est pas encore confirmée sur la Grande Boucle, où il espère défendre son titre (29 juin-21 juillet). En début de semaine, son entraîneur Tim Heemskerk a déclaré au quotidien danois B.T. que le coureur s'était rendu à Tignes, dans les Alpes françaises, pour commencer à s'entraîner en haute altitude: "c'est une nouvelle étape pour lui, et maintenant cela commence à ressembler à un entraînement normal", a-t-il dit.

Le projet de rachat d'Everton échoue Un projet de rachat d'Everton a échoué Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN La date butoir fixée pour le rachat du club anglais d'Everton par le fonds d'investissement américain 777 Partners a été dépassée sans parvenir à une conclusion positive. "L'accord entre 777 Partners et Blue Heaven Holdings Limited (la société légale propriétaire d'Everton, ndlr) pour la vente et l'achat de la majorité des actions du club a expiré aujourd'hui", est-il écrit sur le site des "Toffees", pensionnaires historiques de la première division anglaise. L'homme d'affaires irano-britannique Farhad Moshiri, actionnaire majoritaire (à hauteur de 94%) depuis 2016, avait annoncé en septembre 2023 engager des négociations officielles avec le fonds domicilié à Miami, en Floride. La firme américaine a racheté plusieurs clubs comme le Hertha Berlin en deuxième division allemande, le Genoa en Italie et le Red Star en France, sacré cette saison champion de National (3e division). Doutes Mais des doutes sur sa solvabilité sont apparus ces derniers mois, notamment en Belgique et au Brésil, où la justice s'est saisie des dossiers du Standard de Liège et de Vasco da Gama. Les autorités britanniques avaient de leur côté surveillé de près le processus lancé à Everton, club historique fondé à Liverpool. Le rachat, attendu en 2023, avait été repoussé à plusieurs reprises. "Le conseil d'administration du club reconnaît le niveau considérable de soutien financier que 777 Partners a apporté au club au cours des derniers mois et aimerait profiter de cette occasion pour les en remercier", a déclaré le club dans un communiqué. Il a ajouté vouloir continuer à "évaluer toutes les options" concernant une éventuelle vente. Nouvelle enceinte Everton a été sanctionné deux fois d'un retrait de points (six et deux points respectivement) cette saison pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League, en raison de pertes trop élevées. Le club, 15e et maintenu en première division, doit quitter dans les mois à venir son stade de Goodison Park pour une nouvelle enceinte de 53'000 places, à Bramley-Moore Dock, d'un coût de 550 millions de livres (640 millions d'euros).

MPM pour McLaughlin-Levrone sur 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone a signé le meilleur temps de l'année pour sa rentrée sur 400 m haies Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Sydney McLaughlin-Levrone, championne olympique en titre, a pleinement réussi son retour sur 400 m haies. L'Américaine s'est imposée en 52''70, meilleur chrono de l'année, vendredi à Atlanta. McLaughlin-Levrone, 24 ans, également détentrice du record du monde en 50''68, n'avait plus couru de 400 m haies en compétition depuis août 2022. Elle avait effectué son retour à la compétition le 20 avril à Walnut, mais sur 400 m plat, avant d'enchaîner avec un 100 m haies et un 200 m le 4 mai à Los Angeles, puis un autre 200 m le 18 mai, toujours à Los Angeles, qu'elle avait survolé. L'Américaine e a annoncé après la course qu'elle avait prévu de ne courir qu'aux Etats-Unis jusqu'aux épreuves de sélection américaines (21-30 juin à Eugene) pour les Jeux olympiques. Elle ambitionne de conserver son titre en août à Paris, où son duel avec la protégée de Laurent Meuwly Femke Bol sent la poudre. Prudence "J'adore courir et j'adore l'Europe, mais je pense qu'après une année comme celle que je viens de vivre, et la blessure dont j'ai souffert l'an dernier (une blessure à un genou qui l'avait contrainte à renoncer aux Mondiaux), je dois être prudente", a-t-elle déclaré après sa victoire. " Les voyages sont éprouvants physiquement, et je vais me ménager jusqu'aux sélections US", a ajouté la revenante, pleinement satisfaite de sa performance, qui lui a permis d'effacer de plus d'une seconde la précédente meilleure performance de l'année, réalisée par la Jamaïcaine Rushell Clayton en 53''72.

Le combat entre Tyson et le YouTubeur Jake Paul reporté Mike Tyson souffre d'un ulcère et doit reporter son combat face à un YouTubeur Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS Le combat prévu le 20 juillet entre la légende des rings Mike Tyson et l'ultrapopulaire YouTubeur et boxeur Jake Paul a été reporté. La décision a été prise en raison de craintes concernant l'état de santé d'"Iron Mike", ont annoncé vendredi les organisateurs. Tyson souffre d'un ulcère. Tyson a dû prendre un traitement médical dimanche à bord d'un avion reliant Miami à Los Angeles après s'être plaint de nausées et de vertiges. Vendredi dans un communiqué, les organisateurs du match ont indiqué qu'il avait été conseillé à Mike Tyson de s'entraîner le moins possible au cours des semaines à venir. L'ancien champion du monde des poids lourds souffre d'un "ulcère". "Mike et Jake sont d'accord sur le fait qu'il est juste de s'assurer que les deux athlètes bénéficient du même temps d'entraînement pour se préparer à cet important match" et soient en mesure de se livrer un duel "du plus haut niveau", poursuit le communiqué. "La santé et le bien-être des athlètes est notre première priorité et nous soutenons totalement Mike dans sa décision de prendre le temps nécessaire pour lui permettre de performer au niveau qu'il espère", peut-on encore lire dans ce document, qui précise qu'une nouvelle date sera fournie d'ici au 7 juin. Sur Netflix Agé de 57 ans, Mike Tyson n'a plus combattu chez les professionnels depuis près de 19 ans et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. Son combat contre Jake Paul, YouTubeur de 27 ans aux plus de 20 millions d'abonnés, doit être retransmis sur Netflix et accessible à tous les abonnés de la plateforme, soit 270 millions de foyers. Il aura lieu au AT&T Stadium d'Arlington, au Texas, un stade de quelque 80'000 places.

Biden reçoit les champions du Super Bowl, un casque sur la tête Joe Biden a accueilli les Kansas City Chiefs à la Maison Blanche vendredi Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Joe Biden a enfilé le casque de l'équipe des Kansas City Chiefs, derniers vainqueurs du Super Bowl, vendredi à l'occasion de leur réception à la Maison Blanche. Le président américain a plaisanté sur le fait qu'il souhaitait être champion deux fois d'affilée, comme eux, en référence à son duel le 5 novembre face à Donald Trump. "Gagner deux fois d'affilée... J'aime bien cela", a déclaré le démocrate. Le président de 81 ans a reçu un casque rouge vif des Chiefs et, sous les rires et les acclamations des stars de la NFL, a retiré ses lunettes de soleil et l'a enfilé. Il s'est ensuite lentement dirigé vers le pupitre pour prendre brièvement la parole. Les Kansas City Chiefs sont la première équipe à gagner le trophée Vince Lombardi deux fois de suite depuis les New England Patriots en 2003 et 2004. Joe Biden a serré la main des stars de l'équipe comme Patrick Mahomes ou Travis Kelce, compagnon de la chanteuse de pop américaine Taylor Swift. La chanteuse n'était elle-même pas présente malgré les rumeurs. Le joueur des Chiefs Harrison Butker était également présent. Il avait suscité la controverse ces dernières semaines après un discours jugé misogyne et homophobe, lors d'une cérémonie de diplôme aux Etats-Unis. Dans ce discours, il avait reproché à Joe Biden de défendre malgré sa foi catholique le droit à l'avortement, qui correspond selon lui au "meurtre de bébés innocents". "Faire plus pour arrêter ces tirs" Lors de la rencontre, le président américain a réitéré sa position sur la nécessité de contrôle des armes à feu. Des tirs lors de la parade à Kansas City pour célébrer la victoire de l'équipe au Super Bowl en février, avaient fait un mort et 22 blessés. "En tant que pays, nous devons faire plus pour arrêter ces tirs avant qu'ils n'arrivent", a déclaré le président tout en saluant l'équipe de football américain pour l'aide apportée après le drame.

Les Oilers à un succès de la finale La joie des Oilers, qui mènent 3-2 face aux Stars Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Edmonton est à un succès d'une place en finale de la Coupe Stanley. Les Oilers, dont la dernière apparition au stade ultime remonte à 2006, sont allés s'imposer 3-1 vendredi à Dallas pour mener 3-2 dans la série. La franchise de l'Alberta, qui avait subi la loi des Carolina Hurricanes de Martin Gerber il y a 18 ans pour sa dernière apparition en finale, a forcé la décision grâce à un doublé de Ryan Hugent-Hopkins en supériorité numérique (15e, 1-0; 22e, 2-0). Le 3-0 signé Philip Broberg à la 26e a ôté tout espoir à Dallas. Déjà battus à domicile dans l'acte I de cette finale de la Conférence Ouest (en deuxième prolongation), les Stars n'ont réagi que dans le troisième tiers, au cours duquel ils ont réussi 10 de leurs 20 tirs cadrés enregistrés vendredi. Le 3-1 inscrit par Wyatt Johnston est tombé bien trop tard (55e). Edmonton bénéficiera d'une première opportunité de conclure cette série dimanche à domicile. Connor McDavid et Cie, qui avaient changé de coach en novembre après un début de saison raté (5 victoires en 18 matches), rêvent d'offrir au Canada sa première Coupe Stanley depuis 1993. Pour les Oilers, ce serait le premier sacre depuis 1990.

Ligue des champions: Real Madrid et Borussia Dortmund aux prises La Ligue des champions trouvera son épilogue ce soir dès 21h00 dans la mythique enceinte de Wembley, à Londres. La finale opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund. Les Espagnols viseront un 15e sacre record dans une compétition que les Allemands espèrent remporter pour la deuxième fois après 1997, alors avec Stéphane Chapuisat. Sur la base du pedigree des deux finalistes, le Real fait quand même figure de favori. Dirigé par Carlo Ancelotti, qui a déjà gagné quatre fois la Ligue des champions en tant qu'entraîneur (2003 et 2007 avec l'AC Milan, 2014 et 2022 avec le Real), le club merengue a l'habitude des grands rendez-vous. Ses atouts sont multiples, avec les Bellingham, Vinicius, Kroos, Rüdiger et compagnie. En face, le gardien suisse Gregor Kobel doit s'attendre à avoir beaucoup de travail sur la pelouse londonienne. Le BVB d'Edin Terzic endossera l'habit de l'outsider, mais il ne manque pas d'arguments non plus. La vitesse de Sancho et Adeyemi peut gêner la défense madrilène, et les Allemands ne manquent pas d'expérience avec Reus, Hummels et Can, notamment. Il faut espérer pour le spectateur neutre que cette finale soit plus prolifique que ses devancières. Un petit score de 1-0 a en effet sanctionné les quatre dernières finales.

Alcaraz plus solide que Korda et en huitièmes de finale Carlos Alcaraz poursuit sa route à Paris Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le no 3 mondial Carlos Alcaraz, candidat au trophée malgré une saison sur terre battue perturbée, a maîtrisé l'Américain Sebastian Korda (28e) 6-4 7-6 (7/5) 6-3 pour se qualifier pour les 8es. Sous le toit du court Central, pluie oblige, Alcaraz, bras droit toujours enserré dans un manchon protecteur, s'est imposé en un peu plus de deux heures et demie. Pour une place en quarts de finale, le double lauréat en Grand Chelem et ex-no 1 mondial affrontera soit l'Américain Ben Shelton, soit le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui termineront samedi leur face-à-face entamé vendredi. Entre deux joueurs entreprenants, les deux premiers sets ont été disputés. Mais si Korda a comblé à chaque fois un break de retard (2-0 à 2-2 dans le premier, 3-1 à 3-3 dans le deuxième), il a globalement été pénalisé par ses trop nombreuses fautes directes et a permis à Alcaraz de faire la différence dans le "money time". A 4 partout dans la première manche, au jeu décisif dans la deuxième. Dans le troisième set, le protégé de Juan Carlos Ferrero a de nouveau creusé l'écart tôt. Définitivement cette fois. Absent à cause de son avant-bras douloureux à Monte-Carlo et Barcelone, puis à Rome après une élimination en quarts de finale à Madrid, Alcaraz est arrivé à Paris avec seulement trois victoires obtenues au fil de la tournée européenne sur ocre. Il vient de doubler ce total en à peine une semaine passée sur la terre battue parisienne.

GC se maintient à la der en Super League Scène de joie pour GC qui se maintient en Super League Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER GC reste en Super League! Le club zurichois a battu Thoune 2-1 lors du match retour du barrage grâce à un but dans les arrêts de jeu d'Abubakar. Un corner à la 91e, une tête de Tobers pour Abubakar qui pousse le ballon juste derrière la ligne de but bernoise et voilà Grasshopper qui conserve sa place dans la plus haute catégorie de jeu du pays. Les hommes de Marco Schällibaum ont eu chaud. Mais au final, ils infligent à l'équipe de Mauro Lustrinelli sa première défaite à domicile de la saison après 18 matches sans défaite. Avant cet incroyable épilogue, les Sauterelles avaient pris les devants très tôt dans la rencontre. Giotto Morandi avait ouvert le score dès la 3e minute. Les Bernois avaient eux attendu les arrêts de jeu de la première période pour égaliser. Un but tombé sur un penalty très généreux transformé par Koro Koné. Après avoir arraché l'égalisation (1-1) lors du match aller chez eux, les Zurichois ont donc à nouveau su faire la différence dans les derniers instants. Et Thoune va devoir encore patienter avant de pouvoir remonter en Super League.

La Suisse assure le service minimum Ramona Bachmann fêtée pour son but sur penalty Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse féminine poursuit son parcours parfait en qualifications pour l'Euro 2025. A Bienne, la formation de Pia Sundhage a dominé la Hongrie 2-1. Trois matches, trois victoires, voilà pour le côté positif. Mais il a fallu s'employer pour la sélection de Pia Sundhage. Heureusement, les leaders de l'équipe ont fait le travail. Sortie à la 86e, Alisha Lehmann a réussi un excellent match. La Bernoise d'Aston Villa a ouvert la marque à la 27e d'une jolie frappe du gauche. Mais cette ouverture du score fut assez flatteuse pour des Suissesses qui ont eu de la peine lors des 45 premières minutes. Les Helvètes ont sué lorsque Dora Zeller a égalisé à la 57e, mais elles ont respiré quatre minutes plus tard quand cette même Zeller a causé un penalty transformé par Ramona Bachmann. Seraina Piubel aurait pu ajouter un troisième but, mais c'est le poteau qui a repoussé l'envoi de la joueuse de Zurich à la 88e. Pour rappel, les Suissesses sont qualifiées pour l'Euro 2025 qui aura lieu en Suisse l'été prochain. Elles se déplaceront mardi à Budapest pour la revanche.