Zverev sacré à Paris ++ Verstappen 17e sur la grille

Verstappen a peut-être gagné son 4e titre Max Verstappen a réussi une course remarquable sous la pluie brésilienne Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Max Verstappen a remporté un Grand Prix du Brésil très animé sous la pluie à Sao Paulo. Le triple champion du monde a en plus eu le plaisir de voir Lando Norris terminer 6e. Il était presque écrit que ce Grand Prix dans la banlieue de Sao Paulo ne se déroulerait pas sans histoires. Après avoir dû réviser le programme dominical en raison des pluies de samedi, les organisateurs ont eu droit à une course mouvementée à cause des trombes d'eau qui ont nivelé les valeurs et permis aux meilleurs pilotes de s'exprimer. 17e sur la grille, Max Verstappen avait la pression après la pole position matinale de Lando Norris. Mais dès le départ, le triple champion du monde est parvenu à reprendre plusieurs places et s'est vite retrouvé 10e, alors que Norris s'est fait surprendre par George Russell. Au moment où Verstappen est remonté à la 6e place, un drapeau jaune a offert la possibilité à Russell et Norris de rentrer aux stands pour changer de pneus. Soudainement 2e derrière Esteban Ocon, Verstappen a eu "la chance" de voir un drapeau rouge à la suite du crash de Franco Colapinto au 32e tour. Le Néerlandais a pu changer "gratuitement" de pneus pour attaquer un nouveau départ. Une nouvelle "safety car" a ensuite été déployée après la sortie de route de Carlos Sainz et Verstappen a pris la tête au 43e tour pour ne plus lâcher la tête. Il a finalement devancé les deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Le Batave renoue avec la victoire, elle qui le fuyait depuis le mois de juin et un succès en Espagne. Il s'agit de sa 62e victoire en carrière. Et au championnat du monde, Verstappen possède désormais 62 longueurs d'avance sur Norris avec encore trois Grands Prix à disputer, à commencer par celui de Las Vegas le 23 novembre.

Lugano rejoint Zurich en tête de la Super League La joie des Luganais, qui ont facilement battu Yverdon dimanche Image: KEYSTONE/TI-PRESS/AWL-197 Le FC Lugano a rejoint le FC Zurich en tête du classement de Super League. La formation de l'entraîneur Mattia Croci-Torti s'est imposée 2-0 face à un pâle Yverdon dimanche lors de la 13e journée. Solide, Lugano a fait la différence à la 36e minute sur une action venue de nulle part conclue par le précieux Renato Steffen. Une glissade du milieu d'YS Mauro Rodriguez sur une relance a été parfaitement exploitée par Lugano en deux passes, dont une subtile déviation de Shkelqim Vladi pour Steffen. Les Tessinois se sont mis à l'abri à la 72e, Ignacio Aliseda se jetant pour reprendre un centre de Mattia Zanotti et inscrire son 6e but de la saison. Quatre minutes auparavant, Paul Bernardoni avait repoussé un retourné acrobatique de Hadj Mahmoud. Le portier d'Yverdon a d'ailleurs enchaîné les parades décisives après le 2-0. Contraint au nul par Grasshopper jeudi à Zurich, Lugano a donc parfaitement exploité les contre-performances de Zurich (0-0 face à YB samedi) et de Servette (défait 1-0 à Lausanne dimanche). Les Tessinois se déplaceront à Berne pour y affronter Young Boys dimanche prochain. Lucerne renoue avec la victoire Le dernier match de l'après-midi a vu Lucerne s'imposer 2-0 face à GC pour mettre fin à une série de quatre matches sans victoire. Le FCL, qui a passé l'épaule grâce à des buts de Winkler (8e) et de Rrudhani (59e, sur penalty), se retrouve ainsi au 5e rang à trois longueurs seulement des co-leaders Zurich et Lugano.

Fabienne Schlumpf excellente 5e à New York Fabienne Schlumpf, ici à Morat-Fribourg, a pris la 5e place du marathon de New York Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fabienne Schlumpf a réussi une belle prestation lors du marathon de New York. La Zurichoise de 33 ans a obtenu une excellente 5e place et terminé meilleure Européenne. Avec un chrono de 2h26'31, Schlumpf a pulvérisé son record de Suisse (jusqu'ici 2h30'17 aux Européens 2022 à Munich). La Zurichoise avait dit avant la course qu'elle se sentait en très bonne forme et elle n'a pas menti. Jusqu'au 30e kilomètre, elle a fait partie du groupe de tête et a même ponctuellement mené le peloton. Lorsque le groupe a explosé, elle a parfaitement su gérer ses forces, ce qui lui a permis de franchir la ligne d'arrivée à Central Park en 5e position derrière quatre coureuses africaines. Après sa 16e place au marathon olympique de Paris en août, Schlumpf s'offre pour la deuxième fois en moins de trois mois une brillante performance sur la scène mondiale. La Kényane Sheila Chepkirui a créé une petite surprise en remportant son premier succès majeur à 33 ans. Chepkirui (33 ans) s'est imposée en 2h24'35, après avoir réussi à se débarrasser sur une dernière accélération de sa compatriote Hellen Obiri (2h24'49), vainqueure à New York en 2023 et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris cet été. Chez les messieurs, c'est le Néerlandais Abdi Nageeye, vice-champion olympique en 2021 à Tokyo, qui s'est imposé en 2h07'39 pour signer son premier succès majeur. Nageeye (35 ans), 3e en 2022, a devancé trois anciens vainqueurs à New York: les Kényans Evans Chebet (2h07'45) et Albert Korir (2h08'00), ainsi que le champion olympique éthiopien Tamirat Tola (2h08'12).

Alexander Zverev gagne un 7e Masters 1000 à Paris Alexander Zverev tout sourire avec le trophée du tournoi parisien Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Pas de bouquet final bleu-blanc-rouge: Alexander Zverev (ATP 3) a privé Ugo Humbert (18e) et Bercy d'un sacre français pour les adieux du Masters 1000 de Paris à la salle qui a forgé son histoire. Il n'y aura pas eu de bouquet final bleu-blanc-rouge: le no 3 mondial Alexander Zverev a privé Ugo Humbert (18e) et Bercy d'un sacre français pour les adieux du Masters 1000 de Paris à la salle qui a forgé son histoire dimanche. Pour la première finale de sa carrière en Masters 1000, Humbert (26 ans) s'est heurté à la version impitoyable de Zverev: le grand Allemand aux biceps saillants a fusé en seulement 75 minutes sur un double 6-2 vers son septième titre en Masters 1000, son deuxième en 2024 après Rome. Clin d'oeil de l'histoire: on retiendra peut-être que les premier et dernier vainqueurs dans la salle parisienne sont allemands. Après la première page écrite par Boris Becker en 1986, la dernière l'est par Zverev. Mais Bercy ne connaîtra pas de successeur français aux trois qu'elle a vus triompher en presque quatre décennies: Guy Forget en 1991, Sébastien Grosjean en 2001 et Jo-Wilfried Tsonga en 2008, il y a seize ans. Dès 2025, le tournoi parisien, trop à l'étroit dans sa configuration actuelle pour répondre aux exigences grandissantes du circuit pro, traversera la capitale française d'est en ouest pour prendre ses quartiers à La Défense Arena de Nanterre, dans la plus grande salle polyvalente d'Europe.

Lausanne mate Servette 1-0 à la Tuilière Dussenne a offert la victoire à Lausanne sur un penalty Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne a battu Servette 1-0 dimanche à la Tuilière dans le deuxième derby du Léman de la saison, grâce à un penalty transformé par Noë Dussenne à la 17e minute. Le LS se retrouve ainsi à seulement quatre points de son adversaire du jour et à cinq du FC Zurich, seul leader de la Super League. Lausanne a fêté un succès mérité, son deuxième seulement dans les neuf derniers derbies du Lac. La troupe de Ludovic Magnin couche ainsi sur une série de cinq matches sans défaite - dont quatre succès de suite obtenus sans encaisser le moindre but -, série entamée après sa défaite subie à Genève le 28 septembre. Servette a certes réagi après avoir concédé l'ouverture du score sur un penalty sifflé après une faute commise par Steve Rouiller sur l'excellent Alvyn Sanches. Mais les Grenat ont singulièrement manqué de punch et d'idées, trois jours après avoir concédé le nul (2-2) face à Lucerne. Meilleur buteur de la Super League avec ses 9 réalisations, Dereck Kutesa n'a ainsi guère eu l'occasion de s'exprimer face à une défense lausannoise parfaitement en place. Pas plus que Miroslav Stevanovic ou Jérémy Guillemenot, lequel est entré en jeu pour le dernier quart d'heure. Le portier lausannois Karlo Letica n'a eu que trois arrêts à effectuer, deux sur des tirs sans réel danger armés par Kutesa (43e et 81e) et le dernier sur une tête de Rouiller (92e). Il a surtout eu chaud à la 86e lorsqu'il a vu une reprise de la tête de Gaël Ondoua effleurer son poteau gauche. Un choc dans une semaine Invaincu dans ses sept précédents matches de championnat (4 victoires, 3 nuls), Servette laisse donc Zurich seul en tête du classement avec 1 point d'avance. Les hommes de Thomas Häberli auront l'occasion de récupérer le fauteuil de leader samedi soir prochain avec la réception du FCZ.

Norris en pole, Verstappen 17e sur la grille Lando Norris a décroché la pole position à Interlagos Image: KEYSTONE/EPA/ISAAC FONTANA Vainqueur du sprint samedi, le Britannique Lando Norris (McLaren) partira en pole position dans le GP du Brésil dimanche après-midi. Le leader du championnat du monde Max Verstappen (Red Bull) s'élancera quant à lui depuis la neuvième ligne. Auteur de sa 8e pole en F1, Norris a remporté les qualifications, reportées de samedi après-midi à dimanche matin en raison de la pluie, en devançant de 0''173 George Russell (Mercedes/2e). Yuki Tsunoda a signé le 3e chrono, Esteban Ocon (Alpine) le 4e. Cette séance interminable, marquée par cinq drapeaux rouges (un record), s'est à nouveau disputée sous la pluie. Alexander Albon (7e) s'est d'ailleurs crashé après avoir réussi son meilleur tour et n'est pas certain de pouvoir entamer ce GP depuis la grille. Eliminé en Q2 et pénalisé de cinq places après un changement d'élément moteur non autorisé, Max Verstappen partira seulement en 17e position sur la grille de départ. Le Néerlandais possède 44 points d'avance sur Lando Norris au championnat du monde. Bottas 11e Du côté des Kick-Sauber, Valtteri Bottas s'en est bien sorti sous la pluie. Le Finlandais, 11e, a même manqué pour seulement neuf millièmes de seconde une place en Q3. Son équipier chinois Zhou Guanyou a quant à lui réalisé le 20e et moins bon chrono en Q1.

Viktorija Golubic décroche un 2e titre, 8 ans après Gstaad Viktorija Golubic a décroché dimanche son 2e titre sur le circuit principal Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Viktorija Golubic (WTA 168) a cueilli à 32 ans son deuxième titre sur le circuit principal. La Zurichoise, qui restait sur trois finales perdues à ce niveau (Linz 2016, Lyon 2021 et Monterrey 2021), a dominé la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 53) 6-3 7-5 en 1h51' en finale à Jiujiang dimanche. Ce titre est tout autant inattendu que le premier, conquis sur la terre battue de Gstaad en juillet 2016 alors qu'elle avait 23 ans et pointait au 105e rang de la hiérarchie mondiale. La vice-championne olympique 2021 de double n'avait gagné que six matches au total sur le WTA Tour en 2024 avant le début de cette semaine. Golubic a su saisir sa chance, profitant de l'abandon de la tête de série no 4 Jessica Bouzas Maneiro en 8e de finale. Mais elle n'a rien volé, arrachant en 3h25' son ticket pour le dernier carré aux dépens d'Arantxa Rus (WTA 83) avant d'écraser la 49e joueuse mondiale Marie Bouzkova 6-1 6-2 en demi-finale samedi. Un revers percutant La quart de finaliste de Wimbledon 2021 a également fait parler son tennis varié, avec notamment ce revers à une main qu'elle peut recouvrir ou slicer à merveille, dimanche en finale. Rebecca Sramkova (28 ans), qui visait elle aussi un deuxième titre, a commis trop de fautes directes pour connaître un meilleur sort. La Slovaque a pourtant élevé son niveau de jeu à l'entame de la deuxième manche, signant son seul break de la journée pour mener 2-0 puis 3-1. Mais Viktorija Golubic a très vite retrouvé tout son mordant pour inverser la tendance et s'adjuger six des huit derniers jeux du match. Le déclic en quart Viktorija Golubic, qui affiche par ailleurs à son palmarès trois titres WTA 125 (l'équivalent des Challengers ATP), se retrouvera aux alentours de la 105e place mondiale grâce à son sacre chinois. Elle avait quitté le top 100 mi-octobre, se retrouvant même au-delà du top 160 pour la première fois depuis janvier 2016. Le déclic s'est certainement produit vendredi, dans un quart de finale au scenario improbable. Viktorija Golubic a trouvé les ressources pour vaincre Arantxa Rus 7-6 au troisième set. Une telle issue semblait bien improbable après qu'elle avait manqué deux balles de match à 5-4 dans une ultime manche où elle avait mené 5-1.

Embiid sous enquête pour une altercation avec un journaliste Embiid est sous enquête après une altercation avec un jurnaliste Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings La star des Sixers Joel Embiid fait l'objet d'une enquête de la NBA après une altercation présumée dans les vestiaires avec un journaliste. Plusieurs médias américains l'ont rapporté samedi soir. Embiid aurait bousculé un chroniqueur du Philadelphia Inquirer qui avait récemment écrit un commentaire critique à son encontre, faisant référence au fils et au défunt frère du pivot de 30 ans. "Nous sommes au courant de rapports faisant état d'un incident dans le vestiaire des Sixers ce soir et nous entamons une enquête", a déclaré un porte-parole de la NBA cité par les médias américains. Embiid, le meilleur joueur de la NBA en 2023 qui a également remporté cet été la médaille d'or aux JO de Paris avec les Etats-Unis, n'a pas encore joué cette saison en raison d'une blessure au genou. En son absence, les Sixers ont mal débuté, à l'image de leur quatrième défaite en cinq matches, concédée à domicile samedi contre Memphis (124-107). Le journaliste d'ESPN Shams Charania a déclaré qu'après ce revers, Embiid s'était lancé dans un "échange verbal" avec le journaliste qui avait écrit l'article critique, Marcus Hayes, de l'Inquirer. "Embiid s'est opposé à un article récent qui faisait référence à son frère décédé et à son fils, et Embiid a bousculé le journaliste. Il n'y a pas eu de coup de poing", a expliqué Charania. "D'abord se présenter au travail" Dans un éditorial récent consacré aux problèmes récurrents de blessure d'Embiid, Hayes a remis en question l'engagement de la star des Sixers envers la "grandeur" de son sport. "Joel Embiid évoque régulièrement la naissance de son fils, Arthur, comme le point d'inflexion majeur de sa carrière de basketteur", a écrit Hayes. "Il dit souvent qu'il veut être grand pour laisser un héritage au garçon qui porte le nom de son petit frère, décédé tragiquement dans un accident de voiture alors qu'Embiid était dans sa première année en tant que Sixer" en octobre 2014, selon le texte. "Pour être excellent dans son travail, il faut d'abord se présenter au travail. Embiid s'est montré grand pour faire tout le contraire."

MotoGP: Bagnaia gagne et revient à 24 points de Martin Bagnaia n'a pas dit son dernier mot dans ce championnat du monde 2024 Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Jorge Martin (Ducati) n'est pas parvenu à s'assurer le titre mondial en MotoGP dimanche à Sepang. L'Espagnol, 2e du GP de Malaisie derrière son rival Francesco Bagnaia (Ducati), abordera néanmoins le dernier week-end de course de la saison avec une marge confortable de 24 unités sur l'Italien. La lutte s'annonçait somptueuse entre les deux hommes, elle le fut. Jorge Martin, qui devait marquer neuf points de plus que Francesco Bagnaia pour valider son premier sacre dans la catégorie-reine dès dimanche, a pris tous les risques dans les trois premiers tours. Les changements de leader se sont alors multipliés. Parti avec un pneu medium à l'avant contrairement à son adversaire, Martin a tout de même calmé ses ardeurs pour laisser Bagnaia prendre le large. L'Espagnol est revenu fort sur la fin pour recoller à 1''5 à 4 tours de l'arrivée, mais il a alors commis une faute rédhibitoire et a terminé à plus de 3 secondes. Francesco Bagnaia s'est donc parfaitement repris après avoir chuté samedi dans une course sprint remportée par Jorge Martin. Mais l'Italien, vainqueur pour la 10e fois de la saison dans un GP dominical, pourrait payer cher son huitième abandon de la saison. Seuls 37 points seront en jeu lors de l'ultime week-end de course. Dettwiler 18e et dernier Seul pilote suisse engagé dans le championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler (KTM) a par ailleurs pris la 18e - et dernière - place en Moto3. Le Bâlois a manqué pour plus de 24'' le top 15 dans une course remportée par le champion du monde colombien David Alonso (13e succès en 19 GP disputés cette année).

Une 3e défaite pour les Wizards Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi du Heat samedi Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Washington a subi samedi sa troisième défaite en cinq matches disputés cette saison en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés de 20 points (118-98) face à Miami dans une partie organisée à Mexico City. A nouveau présent dans le cinq majeur des Wizards, Kyshawn George s'est montré maladroit au tir: 2/9, avec un 0/6 à 3 points. Le "rookie" valaisan doit se contenter de 6 points en 27 minutes passées sur le parquet, pour un différentiel de -18. Mais il a fait le job en défense avec 8 rebonds, 3 contres et 1 interception. Washington a comme prévu souffert à l'intérieur face au Heat, ne captant que 44 rebonds contre 65 pour Miami. Le champion olympique 2024 Bam Adebayo s'est d'ailleurs régalé, cumulant 32 points et 14 rebonds pour un bilan de +25. Jimmy Butler a quant à lui réussi 18 points, 9 interceptions, 8 rebonds et 4 passes décisives. Cleveland et Oklahoma City ont par ailleurs préservé leur invincibilité samedi. Les Cavaliers ont décroché leur septième succès en sept matches grâce à un panier inscrit par Donovan Mitchell à 0''3 du "buzzer" face à Milwaukee (114-113), alors que le Thunder a signé face aux L.A. Clippers sa sixième victoire de la saison (105-92).

Josi mène Nashville à la victoire Josi (59) est félicité par Forsberg après avoir marqué son 1er but de la saison Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Roman Josi a enfin signé son premier but de la saison en NHL. Egalement auteur d'un assist samedi, le Bernois a été désigné deuxième étoile d'un match gagné 5-2 par les Predators face à Colorado. Pius Suter a également brillé samedi en réussissant un doublé avec les Canucks. Josi avait poussé un coup de gueule après la défaite subie jeudi face à Edmonton, il a été entendu. "Tout n'a pas été parfait, mais nous avons trouvé le moyen de gagner", a-t-il déclaré samedi, cité sur le site officiel de la Ligue. "Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons construire", a-t-il ajouté. Le no 59 s'est surtout dit satisfait de la troisième période livrée par son équipe. Auteur d'un assist sur le 1-1 à la 29e, le capitaine des Preds a montré la voie à suivre dans le dernier tiers-temps en inscrivant d'une reprise directe le 3-1 en supériorité numérique à la 46e pour sa première réussite de la saison. Colorado, qui a subi samedi sa troisième défaite d'affilée, a recollé à 3-2 mais Filip Forsberg et Gustav Nyquist ont assuré le succès de Nashville en marquant dans une cage vide. Les Predators, qui restaient sur deux revers de suite, affichent désormais un bilan de quatre victoires pour sept défaites. Un doublé pour Suter La journée de samedi fut également belle pour Pius Suter. Le Zurichois a offert la victoire à Vancouver face à San Jose (3-2) en inscrivant d'une reprise directe son deuxième but de la soirée à 26'' de la fin du temps réglementaire. Déjà auteur du 1-1 à la 35e, il a logiquement reçu la première étoile du match. Kevin Fiala s'est lui aussi illustré samedi, mais en vain. L'attaquant saint-gallois de L.A. a réussi deux assists dans un match perdu 3-2 par les Kings face aux Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev, lesquels ont égalisé à 2-2 à 31'' du terme du troisième tiers avant de s'imposer aux tirs au but.

Le duel Verstappen-Norris se poursuit au Brésil A la lutte pour le titre de champion du monde de F1 avec Max Verstappen, Lando Norris a une sérieuse occasion de refaire son retard ce week-end au Brésil. Mais Ferrari pourrait jouer les arbitres. Dans cette course au titre à laquelle on ne croyait plus après le début de saison canon du Néerlandais, Verstappen arrive sur le tracé d'Interlagos, à Sao Paulo, théâtre de la 21e manche (sur 24), avec une avance de 47 points sur le pilote McLaren. Dimanche dernier, "Mad Max" a cédé dix points supplémentaires à son rival à l'issue du Grand Prix du Mexique, la faute à deux pénalités infligées coup sur coup, les commissaires l'ayant jugé coupable de dépassements litigieux à l'encontre du Britannique. Un changement de règles liées aux dépassements pourrait d'ailleurs intervenir d'ici la fin de saison. Mais, plus que ces pénalités, c'est surtout le manque de rythme de la Red Bull qui a inquiété Verstappen, seulement 6e du GP loin derrière Norris, 2e. "Nous travaillons dur pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, a expliqué en début de semaine le triple champion en titre. Nous devons maintenant faire tout notre possible pour être plus compétitifs et revenir là où nous savons que nous pouvons être." Nouvelle pénalité en vue Verstappen et Norris peuvent tous deux réaliser ce week-end une belle opération comptable puisque jusqu'à 34 points (contre 26 habituellement) seront à glaner, grâce au 5e sprint (sur 6) de l'année, couru samedi. Si "Super Max" veut capitaliser sur ses performances en course sprint pour tenir à distance son principal adversaire, puisqu'aucune victoire ne lui a encore échappé cette saison, il devrait en revanche écoper d'une pénalité dimanche sur la grille de départ, en raison de changements d'éléments moteur au-delà des quotas autorisés. L'information, donnée mercredi par le conseiller spécial de Red Bull Helmut Marko, n'a pas encore été officialisée. Lors de la première journée au Mexique, le Néerlandais avait souffert d'un problème moteur, obligeant son équipe à puiser dans son stock d'anciens moteurs pour éviter cette pénalité, un facteur qui expliquerait d'ailleurs les difficultés rencontrées en course par le pilote, selon Marko. Ferrari en arbitre? Depuis la fin de la trêve estivale, la bataille entre les deux pilotes tourne à l'avantage de Norris: celui-ci a marqué 116 points contre seulement 85 pour Verstappen, dont la dernière victoire remonte à juin, lors du GP d'Espagne. Attention toutefois à Ferrari, pour qui Charles Leclerc et Carlos Sainz ont remporté une victoire chacun lors des deux derniers rendez-vous, privant ainsi les pilotes Red Bull et McLaren de précieux points. Grâce aux performances de ses pilotes, la Scuderia a même récupéré la deuxième place au championnat constructeurs, au détriment de l'écurie autrichienne qui a enchaîné les déconvenues à Mexico: son deuxième pilote Sergio Pérez, dont la place en F1 n'a jamais été aussi menacée, a terminé dernier de son GP national. Aux avant-postes, McLaren conserve les rênes du classement général devant Ferrari, pour 29 points.

Un beau derby lémanique La 13e journée de Super League se termine dimanche par un intéressant derby lémanique. A la Tuilière, Lausanne accueille Servette pour une rencontre entre deux équipes en forme. Depuis la baffe 6-0 encaissée face à Bâle le 11 août, les Genevois n'ont en effet plus connu la défaite en championnat. Quatre victoires et trois nuls. Et surtout les Grenat peuvent s'appuyer sur le meilleur buteur de Super League, Dereck Kutesa. Avec six buts lors des six dernières parties, Kutesa est en feu. Heureusement, Lausanne traverse une bonne passe actuellement. Le club dirigé par Ludovic Magnin couche sur trois succès, sans encaisser de buts. Un goal average de 8-0 qui pourrait vaciller si les défenseurs vaudois ne surveillent pas Kutesa. Le LS peut de son côté compter sur Alvyn Sanches, auteur de 5 buts lors des six derniers matches de son équipe en championnat. Les deux autres matches dominicaux mettront aux prises Yverdon en déplacement à Lugano et Lucerne qui reçoit GC.

Sion obtient un point à St-Gall Un penalty transformé par Kabacalman (au centre) a permis à Sion d'obtenir un point à St-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Sion en est désormais à neuf matches consécutifs sans victoire en Super League. Les joueurs de Didier Tholot ont néanmoins obtenu le point du nul (1-1) sur la pelouse du FC St-Gall, qui n'a pour sa part remporté aucun de ses six derniers matches de championnat. Cette rencontre a démarré par un coup dur pour les Brodeurs, leur attaquant fribourgeois Felix Mambimbi devant être remplacé sur blessure après seulement six minutes de jeu. Ce changement n'a toutefois pas trop impacté l'offensive saint-galloise. Heinz Lindner a ainsi réussi deux parades décisives sur des tentatives de Chadrac Akolo, du pied à la 20e et d'une claquette à la 37e. L'Autrichien a finalement cédé à la 54e, Akolo reprenant à la limite du hors-jeu un centre au cordeau de Lukas Görtler (54e). Sion, qui ne s'était procuré qu'une seule occasion avant la pause sur un tir de Dejan Djokic repoussé par Zigi (27e), a parfaitement su réagir. Les entrées simultanées de Deja Sorgic et Ilyas Chouaref à la 60e ont donné un nouvel élan à l'attaque sédunoise. Mais c'est le coaching saint-gallois qui s'est avéré décisif. Une faute de main commise par Mihailo Stevanovic quelques secondes après son entrée en jeu a en effet offert au FC Sion un penalty qu'Ali Kabacalman a transformé sans trembler pour le 1-1 (69e). Les deux équipes ont ensuite cherché à rafler la totalité de l'enjeu, mais l'efficacité ne fut pas au rendez-vous dans les vingt dernières minutes de jeu. Et c'est finalement en toute logique que St-Gallois et Sédunois poursuivent leur série d'insuccès.