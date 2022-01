image: keystone/shutterstock

A Wengen, la FIS s'est une nouvelle fois ridiculisée

La victoire problématique de Vincent Kriechmayr sur le Lauberhorn n'est que la dernière affaire en date de la Fédération internationale de ski (FIS). Elle a déjà fait couler beaucoup d'encre. Trop.

René Hauri, Philipp Rindlisbacher

Ce que tout le monde redoutait se produit. Vincent Kriechmayr, champion du monde de super-G, champion du monde de descente, est dans l'aire d'arrivée à Wengen. L'Autrichien est au centre, avec à ses côtés Beat Feuz et Dominik Paris. Le Bernois (2e) et l'Italien (3e) ne sont que des figurants ce samedi. La vedette, c'est Kriechmayr. Et elle est controversée.

Le podium de la deuxième descente de Wengen, composé de Kriechmayr (centre), Feuz (gauche) et Paris. image: keystone

Le lauréat de cette deuxième descente de Wengen a pu prendre le départ seulement parce que la Fédération internationale de ski (FIS) avait imaginé une astuce. Sorti trop tard de sa quarantaine en Autriche, le skieur de 30 ans avait manqué les deux entraînements. Il n'était donc pas autorisé à se présenter en course ce week-end.

Un jury de quatre personnes, composé notamment du directeur de course de Wengen Bob Lehmann et de Markus Waldner, directeur de course à la FIS pour les hommes, a rapidement contourné le règlement. Et a créé une véritable blague. Le vendredi, avant la première descente sur un parcours raccourci, Kriechmayr s'est élancé depuis le cabanon de départ et s'est brusquement arrêté quelques mètres plus bas, avant de déchausser ses lattes. Suffisant pour que la FIS considère ça comme un entraînement et autorise l'Autrichien à s'aligner en course.

La parodie d'entraînement de Kriechmayr, en vidéo Vidéo: SRF

Quelques nations – dont la Suisse – ont voulu protester. En vain: le jury était considéré comme «l'instance suprême».

Kriechmayr terminera 12e vendredi, l'affaire est vite oubliée. Mais voilà, le samedi, l'Autrichien remporte la deuxième descente dans l'Oberland bernois. Il prive du coup le héros local, Beat Feuz, d'une quatrième victoire à Wengen et le jeune prodige Marco Odermatt d'un podium pour son premier «vrai» Lauberhorn (comprendre: non raccourci). Le Nidwaldien était forcément déçu:

«C'est bien sûr le pire des scénarios. Ça va certainement donner lieu à des discussions. S'il avait terminé dixième, les choses seraient sans doute restées plus calmes» Marco Odermatt

Parce que oui, la situation s'est envenimée. Walter Reusser, directeur alpin de Swiss-Ski, est hors de lui. La FIS a «complètement échoué», peste-t-il. L'entraîneur en chef suisse Thomas Stauffer quitte l'aire d'arrivée sans un mot. Le directeur de course, Markus Waldner, jure qu'il ne parlera plus de cette affaire. Quoi qu'il en soit, elle devrait avoir des répercussions. Mais ce n'est pas la première casserole pour la FIS ces dernières années. Loin de là.

Le champ de patates de Zagreb

Les slalomeuses ont été très étonnées quand elles ont découvert la piste de Zagreb, il y a une dizaine de jours. Une mer de feuilles la couvre. Le consultant de la télévision publique alémanique SRF, Didier Plaschy, invente même – avec un certain cynisme – le néologisme «neige dalmate». Il fait chaud, la piste ne tarde pas à se fissurer. Quand les hommes doivent s'élancer le lendemain, elle est impraticable. Résultat: la course est reportée d'un jour. Et la FIS va commettre une grossière erreur en permettant le départ, alors que des trous et des sillons profonds martyrisent la neige après seulement quelques coureurs.

La piste de Zagreb en piteux état pour le slalom masculin. image: Slavko Midzor (Freshfocus)

Conséquences? Le Français Victor Muffat-Jeandet se casse la cheville. Loïc Meillard s'énerve: la limite de l'acceptable a été dépassée, selon l'Helvète. Cet inutile exercice est définitivement interrompu après le 19e participant.

Les bides de Cortina

En février dernier, des chapitres peu glorieux de l'histoire du ski alpin s'écrivent aux Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo. Une porte si bizarrement placée dans le super-G cause l'élimination de tous les premiers participants. Lors du slalom du combiné, les coureurs dérapent les uns après les autres sur une piste entièrement verglacée. Quid du premier slalom parallèle dans des Mondiaux? A oublier.

Loic Meillard (à droite) lors de la petite finale du slalom parallèle face à l'Allemand Alexander Schmid, aux Mondiaux de Cortina en 2021. Image: KEYSTONE

Le parcours bleu souffre de plus en plus des trous, alors que le rouge tient bon. On peut penser que ce n'est pas forcément un problème, puisque les coureurs disputent une manche de leur duel sur chaque parcours. Mais il y a bel et bien un problème: après la première manche, on ne peut gagner qu'avec 50'' d'avance au maximum (plafond). Du coup, les skieurs qui commencent sur le parcours rouge (et disputent la deuxième manche sur le bleu) sont défavorisés et n'ont aucune chance de remporter leur duel. La FIS aurait pu faire des tests – pour trouver le meilleur format – sur des compétitions de niveau inférieur pendant des années. Mais pratiquement rien n'a été fait.

L'interview polémique du boss

Ce n'est jamais bon signe pour une discipline sportive quand, pendant l'événement le plus important de la saison, un dirigeant vole la vedette aux athlètes dans les médias. En 2019, aux Mondiaux d'Are, le président de la FIS s'enflamme. Dans une interview à la Basler Zeitung, Gian-Franco Kasper remet en question le changement climatique. Le Grison estime que si l'on abattait 1000 arbres en Norvège, tout le monde dirait merci. Et il avoue qu'il préfère attribuer les grands événements à des dictatures, parce qu'il n'y a pas de prise de bec avec les écologistes.

Gian-Franco Kasper est décédé en juillet 2021, à l'âge de 77 ans, quelques mois après la fin de son mandat comme président de la FIS. Image: KEYSTONE

Ses déclarations font un tollé. Kasper devient encombrant pour la FIS, déjà souvent critiquée.

Comme des papys

Et l'équité sportive dans tout ça? Inexistante! En janvier 2017, le combiné de Wengen restera une course sans aucune valeur. Les chutes de neige rendent la descente – raccourcie – si lente que les coureurs ont l'impression de faire du ski de tourisme. A la fin de la course, on craint même que l'un d'entre eux ne reste collé à la piste. Le Zurichois Niels Hintermann n'en a cure: il gagne cette véritable loterie et empoche 45'500 francs.

De nombreux coureurs sont en colère, ils incendient verbalement les organisateurs et la FIS. Alexis Pinturault parle d'une énorme blague, alors que Kjetil Jansrud tonne que la FIS devrait se demander pourquoi elle met en place un jury, si celui-ci n'empêche pas une telle parodie de course.

Adaptation en français: Yoann Graber