Les hockeyeurs suisses se qualifient pour les quarts de finale des JO

Pour le quart de finale contre la Finlande, Patrick Fischer pourra compter sur Dario Simion, sorti de son isolement et enfin à disposition. Le sélectionneur doit en revanche composer dorénavant sans Ramon Untersander, blessé, qui rentrera en Suisse mercredi matin. (ats/yog)

Le 4-1 est toutefois tombé à la 55e sur un beau lancer de Raphael Diaz. Même si Cervenka a pu réduire le score à la 56e, le but du capitaine de la sélection a validé le succès helvétique.

Toutes les critiques émises après la rencontre face aux Danois ont disparu comme par magie . Parce que les Helvètes ont su évoluer. Ils ont su aller devant le but pour aller gratter des pucks. Malgré quelques imprécisions défensives, ils ont pu juguler les attaquants tchèques en profitant aussi d'un Leonardo Genoni toujours à l'heure lorsque son nom est appelé dans les matchs qui comptent.

En parlant de l'attaquant zougois, c'est sa faute qui a entraîné le premier power-play suisse. Un jeu de puissance qui s'est montré efficace et qui est allé chercher l'égalisation à la 15e grâce à Ambühl. Le porte-drapeau, qui vit ses cinquièmes JO, a inscrit son premier but dans des Olympiades. Une réussite amenée par Corvi et Thürkauf, excellent autour de la cage tchèque.

La Suisse est en quarts de finale du tournoi olympique. Les joueurs de Patrick Fischer ont dominé la République tchèque 4-2 et ils affronteront la Finlande mercredi à 9h40.

La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique à Pékin. Elle a battu la République tchèque en barrage (4-2) et affrontera la Finlande.

Les hockeyeurs suisses ont battu la République tchèque 4-2 en barrage et affronteront la Finlande en quarts de finale des JO de Pékin.

Les hockeyeurs suisses ont battu la République tchèque 4-2 en barrage et affronteront la Finlande en quarts de finale des JO de Pékin. Image: keystone

