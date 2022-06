Le Conseil fédéral dresse un rapport explosif sur la violence au stade

Les supporters disent non, le Conseil fédéral oui: le débat sur les billets personnalisés est riche en rebondissements. bild: keystone

Le Conseil fédéral dresse un rapport explosif sur la violence en tribunes

Le CF demande que les supporters soient traités plus durement à l'avenir. Les critiques fusent et les villes sont empruntées.

Dominic Wirth / ch media

Il n'a certes pas grand-chose à dire dans cette affaire, car les matchs de football relèvent de la responsabilité des cantons et des villes. Mais comme le Parlement lui a demandé de le faire, le Conseil fédéral s'est exprimé sur le thème de la violence des supporters. Et le rapport du CF est très explosif.

Le document s'intitule «Lutte contre le hooliganisme». Le Conseil fédéral y conclut que les cantons disposent de suffisamment d'instruments - notamment via le concordat sur le hooliganisme - pour empêcher la violence des supporters. Par conséquent, la Confédération n'a pas besoin de nouvelles compétences.

Personne ne veut voir de telles scènes dans le football suisse. Bild: keystone

Le Conseil fédéral est toutefois très clair sur un point : il estime que les cantons en font actuellement trop peu. Il les invite d'une part à utiliser plus souvent les instruments existants tels que l'obligation de se présenter à la police pour les supporters violents, à engager plus de personnel pour l'identification des auteurs et à améliorer le dialogue avec les supporters. Et il écrit que les mesures introduites dans le cadre de la pandémie de Corona «doivent, selon le Conseil fédéral, être poursuivies sur l'ensemble du territoire».

Les fans craignent depuis longtemps des règles trop strictes

Parmi ces mesures figuraient notamment la suppression des places debout, l'interdiction ou la restriction des supporters visiteurs et la personnalisation des billets. Tout cela doit désormais devenir la norme aux yeux du Conseil fédéral. C'est un gros courrier de Berne, adressé aux clubs et, en premier lieu, aux supporters de football. Ils ont certes toujours critiqué les mesures de pandémie, mais les ont tout de même acceptées - tout en mettant en garde contre leur introduction permanente. Nous allons «lutter résolument» contre cela, écrivaient déjà en 2020 différents groupes de supporters.

Le Conseil fédéral s'engage maintenant sur la voie de la confrontation - et suit ainsi un chemin que la ministre des sports Viola Amherd emprunte depuis belle lurette. La Valaisanne s'est ainsi prononcée à plusieurs reprises en faveur de l'introduction de billets personnalisés.

La ministre des sports Viola Amherd veut mettre un terme à la violence des supporters grâce à des mesures controversées. Bild: keystone

Cette exigence a également été adoptée l'automne dernier par les directeurs cantonaux de la police (CCDJP). Il n'était toutefois pas question à l'époque d'interdire les supporters visiteurs et les places debout. Florian Düblin, le secrétaire général de la CCDJP, affirme être «fondamentalement d'accord» avec les conclusions du rapport du Conseil fédéral.

«Nous aussi, nous pensons qu'il faut renforcer la lutte contre la violence dans le cadre des manifestations sportives» Florian Düblin

Les mesures supplémentaires concrètes doivent toutefois être examinées dans le cadre des travaux à venir, en collaboration avec la ligue de football helvétique (SFL).

Cela signifie déjà que la prise de position du Conseil fédéral tombe à point nommé. En effet, depuis que des supporters du FC Zurich ont lancé du matériel pyrotechnique dans le secteur des fans du rival de la ville, GC, l'automne dernier, l'introduction de billets personnalisés fait à nouveau l'objet de discussions en Suisse.

Vidéo: SRF

Le désaccord des autorités chargées de délivrer les autorisations

Lorsque la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a formulé sa demande en automne, elle l'a fait sous l'influence de ce qui s'était passé à Zurich. Il semblait alors que l'introduction n'était qu'une question de temps, la nouvelle saison débutant à la mi-juillet étant même mentionnée comme date butoir. Mais en fin de compte, ce ne sont pas les directeurs cantonaux de la police qui décident des règles applicables aux supporters de football. Ce sont les autorités compétentes en matière d'autorisation sur les sites des clubs de football qui décident.

L'objectif est de prendre des mesures communes, qui seront discutées au sein d'un groupe de travail. Selon les compétences, des représentants cantonaux y siègent, par exemple de Lucerne, mais aussi des villes de Berne, Saint-Gall ou Zurich. Et selon les informations, ce sont deux représentantes de villes qui ont freiné des quatre fers en ce qui concerne les billets personnalisés: Karin Rykart, directrice de la sécurité de la ville de Zurich, et son homologue Sonja Lüthi de Saint-Gall.

Plus de répression, mais aussi plus de dialogue - est-ce que cela va bien se passer? Bild: keystone

Ils se sont engagés aux côtés de la ligue de football pour qu'une étude de faisabilité soit réalisée avant l'introduction des billets personnalisés. Le groupe de travail «Autorités compétentes en matière d'autorisation» s'est exprimé pour la dernière fois il y a deux semaines - et il s'est montré moins contraignant que précédemment.

Et maintenant, le rapport du Conseil fédéral. Outre des exigences, on y trouve également l'offre de la Confédération de soutenir davantage les cantons à l'avenir, par exemple en développant la banque de données sur les hooligans Hoogan. Sonja Lüthi, conseillère municipale de Saint-Gall et coprésidente de la Conférence des directrices municipales de la sécurité, voit d'un œil critique les exigences de Berne. «Le Conseil fédéral exige plus de répression, mais aussi plus de dialogue - je suis sceptique quant à la possibilité de concilier les deux», déclare Lüthi.

Si les exigences du Conseil fédéral étaient appliquées, les clubs seraient durement touchés. La Ligue suisse de football (SFL) ne souhaite pas s'exprimer sur le rapport du gouvernement pour le moment.