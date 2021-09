Sport

Football: Suisse-Italie, tout ce qu'il faut savoir



Suisse-Italie, tout ce qu'il faut savoir

Pour la première sortie officielle de la Nati avec Murat Yakin à sa tête, l'équipe de Suisse affronte le champion d'Europe en titre, l'Italie ce soir à 20h45 à Bâle. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette rencontre contre nos voisins du sud.

Les dernières confrontations 🆚

Les deux nations se sont affrontées à 59 reprises depuis le premier match le 7 mai 1911 à Milan (match nul 2-2). L'Italie s'est imposée à 29 reprises. Il y a eu 22 matchs nuls et la Suisse a gagné seulement huit fois. On se rappelle d'ailleurs tous du dernier match entre la Suisse et l'Italie, au premier tour du dernier EURO, qui s'est soldé par une large victoire de la «Nazionale» 3-0.

Le résumé d'Italie-Suisse à l'Euro Vidéo: RTS

Les chiffres s'équilibrent toutefois lorsqu'il s'agit d'évoquer les rencontres contre l'Italie à domicile uniquement : sept matchs avec quatre victoires et trois nuls à la clé pour la Suisse.

La dernière victoire helvétique remonte au 1er mai 1993, 1-0 à Berne lors des qualifications à la Coupe du monde américaine de 1994. Marc Hottiger avait été le seul buteur de la rencontre. Une autre époque.

Le but de Marc Hottiger lors de la dernière victoire suisse face à l'Italie Vidéo: YouTube/BSC Young Boys

Les formes du moment 📊

La Suisse se présente ce dimanche à Bâle en pleine reconstruction express. Après le départ de Vladimir Petkovic pour les Girondins de Bordeaux à la fin de l'EURO 2020 en juillet dernier, l'ASF, prise de court, s'est tournée vers Murat Yakin pour reprendre les rênes de la Nati et qualifier la Suisse pour la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera dans un an déjà, au Qatar.

Pour sa première sortie, Murat a mené son équipe vers une première victoire en amical face à la Grèce mercredi soir à Bâle. La Nati s'est imposée 2-1 grâce à des réussites de Steven Zuber et de Ruben Vargas. Le nouveau sélectionneur national pourra également construire sur les succès acquis par son prédécesseur en mars dernier lors du début des qualifications (1-0 contre la Lituanie et 1-3 en Bulgarie) pour atteindre son objectif et le Qatar en 2022.

De son côté, l'Italie reste sur un résultat décevant à domicile jeudi soir face à la Bulgarie (match nul 1-1 malgré une large domination). Ils sont toujours premiers du groupe, avec quatre points d'avance sur la Suisse et deux matchs de plus au compteur.

Entre temps, les hommes de Roberto Mancini ont marché sur l'Europe durant l'EURO 2020, remportant le tournoi à Wembley en finale face à l'Angleterre.

L'Italie pourrait également prolonger sa série en cours de 35 matchs sans défaite ce soir. Une nouvelle rencontre sans connaitre la déroute et les «Azzurri» détiendraient seuls ce record, qu’ils partagent actuellement avec l’Espagne et le Brésil.

Les compos probables 1️⃣1️⃣

La Suisse devra à nouveau se passer de son capitaine Granit Xhaka, à nouveau testé positif au COVID-19. Privé également de plusieurs autres éléments importants (Mbabu, Cömert, Shaqiri, Embolo, Gavranovic, Benito), Murat Yakin devrait aligner un onze de départ très proche de celui qui a battu la Grèce mercredi. Après la blessure de Cömert, Akanji devrait logiquement reprendre sa place dans le onze. Nico Elvedi devrait également débuter la rencontre, à la place du néo-international Cedric Zesiger. Tout semble également indiquer que Gregor Kobel gardera à nouveau les cages de la Nati. À noter également que Sandro Lauper a été appelé en catastrophe pour rejoindre la Nati, une première pour le joueur d'YB.

L'Italie a affronté la Bulgarie dans son 4-3-3 classique, emmenée par sa star offensive Federico Chiesa (buteur) et son milieu de terrain Marco Verrati. Selon le Corriere dello Sport, Chiellini, laissé sur le banc contre la Bulgarie, devrait reprendre sa place sur le terrain et son brassard. À noter également l'absence étonnante sur la feuille de match (choix du coach) du latéral de Napoli Giovanni Di Lorenzo qui avait été notamment très bon contre la Suisse à l'EURO.

Les déclarations d'avant-match 🗣️

🇨🇭Murat Yakin, après Suisse-Grèce à propos des absences ⤵️

Granit est notre capitaine, mais c’est aussi un homme qui fait ses propres choix. En ce qui concerne les nombreuses absences, moi, je ne vois pas de problème, seulement des solutions.

🇨🇭Nico Elvedi, également après Suisse-Grèce ⤵️

Malgré les absences, il y aura une bonne équipe de Suisse ce dimanche sur le terrain contre l'Italie même si, bien sûr, ce sera très difficile d’affronter l'équipe championne d’Europe.

🇮🇹 Roberto Mancini, après le match contre la Bulgarie ⤵️

La classement ? Bien sûr que de gagner aurait été mieux aujourd'hui, mais cela ne change pas grand-chose. Dimanche, nous allons à Bâle pour gagner, ce sera un match très important, un match que nous devons remporter.

🇮🇹 Federico Chiesa, également après le match contre la Bulgarie ⤵️

Avec trois points aujourd'hui, nous aurions été plus tranquilles dimanche. Nous allons devoir refaire le même match contre la Suisse que lors du dernier EURO. Nous allons surtout devoir être plus efficaces dans la surface. La lourde charge de travail de ces dernières semaines peut expliquer notre manque de lucidité aujourd'hui.