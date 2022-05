La Fifa quittera-t-elle la Suisse? Voici ce qu'en dit Infantino

Les représentants du Qatar ont déclaré qu'ils attendaient environ deux millions de visiteurs étrangers pendant le Mondial. Grâce à la Coupe du monde de football, les infrastructures - comme les transports publics - ont été développées et la population de l'émirat en profitera à long terme. Infantino n'avait plus qu'à hocher de la tête.

«Cela changera à nouveau après la Coupe du monde 2022» , assure Infantino durant l'entretien. Si la Coupe du monde de football 2026 aux Etats-Unis se rapproche, il prévoit de se rendre plus souvent outre-Atlantique, probablement avec une résidence secondaire. «Je pense que l'organisation d'une Coupe du monde doit être une affaire de chef et qu'on ne peut pas simplement le faire à distance.»

Infantino ne veut pas non plus en entendre parler. «Mon domicile est à Zurich, c'est ici même que je paie mes impôts». Il est vrai qu'il se trouve souvent sur place l'année de l'organisation de la Coupe du monde. Il y a une résidence secondaire et sa famille vit en partie au Qatar.

Six mois avant la Coupe du monde de football au Qatar, le président de la Fifa Gianni Infantino fait la promotion de cet événement majeur cette semaine au WEF. Côte à côte avec l'émir du Qatar . Ce dernier a affirmé lundi dans son discours que le Qatar était «violemment attaqué» par d'autres pays parce qu'il est un pays musulman et que l'on ne veut pas qu'il accueille un grand tournoi. «Le Qatar est victime de discrimination» , a-t-il déclaré. Tamim Bin Hamad Al Thani n'a d'ailleurs pas répondu aux accusations selon lesquelles son émirat violerait les droits de l'homme.

Enervé, vidé, Stan Wawrinka a flanché petit à petit

Ceux qui ont vu Dominik Thiem la veille et l'ont trouvé éteint, perdu pour le tennis, diront que Stan Wawrinka ne va pas si mal. Les deux estropiés du tennis ne reviennent pas du même néant: le premier a sombré corps et âme, le second «uniquement» sous le poids d'un genou foutu et d'un pied qui ne supportait plus rien. Reste que le résultat est le même: tous deux quittent Roland-Garros d'entrée.