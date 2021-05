La semaine de watson en 8 histoires c'est juste ici!😎

Sport

Guy et les jeunes

Cette semaine, la rédaction de watson a rencontré le président de la Confédération pour papoter de plusieurs choses, dont les jeunes et cette longue (et particuliÚre) année. Un entretien dans lequel Guy Parmelin évoque notamment la vaccination des moins ùgés, le dilemme de l'apprentissage en pleine pandémie ou encore la santé mentale de la génération («pas») sacrifiée.

Avec un verre d' eau SVP

Oui, les terrasses ont pu rouvrir. Oui, la plupart des Suisses se sont jetĂ©s sur la biĂšre pression et la salade au chĂšvre chaud de leur bistro prĂ©fĂ©rĂ©. Sauf que... bah: la mĂ©tĂ©o n'aime pas les terrasses depuis pas mal de jours. Du coup, on s'est demandĂ© comment les tenanciers se dĂ©brouillaient pour ouvrir (quand mĂȘme) et quels Ă©taient leurs petits trucs pour s'en sortir.

Point (pas) final

Jean-Michel Blanquer, le ministre français de l'éducation, a interdit, jeudi, l'utilisation du fameux point médian à l'école. Nous on a décidé de questionner le psycholinguiste romand Pascal Gygax, qui milite pour l'écriture inclusive, pour savoir pourquoi tant de haine (ponctuée) pour la langue 3.0.

Le muscle mal aimé

Le haut du corps, c'est le temple de la fĂ©minitĂ©. C'est en tout cas l'avis de bon nombre de sportives qui sont prĂȘtes Ă muscler n'importe quoi sauf... les Ă©paules. L'avis d'une nageuse de 20 ans: «Ce n'est pas joli sur une fille. J'aimerais reprendre les entraĂźnements, mais l'idĂ©e de dĂ©velopper du muscle dans le haut du corps me fait hĂ©siter.» TĂ©moignages!

Ballon rond is money

Est-ce qu'on peut tout acheter avec de l'argent? Oui. Ou presque. En foot, du moins, ça semble ĂȘtre une thĂ©orie qui se tient. Chelsea et Manchester City s'affronteront en finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs anglais sont ceux qui ont le plus dĂ©pensĂ© sur la derniĂšre dĂ©cennie. Les nouveaux riches du ballon rond seront-ils les nouveaux champions?

La sĂ©rie française 🏆

Audrey Fleurot, c'est l'actrice qui transforme tout en or. En se moment, elle fait de «HPI» la série la plus regardée depuis... 15 ans en France. Le pitch? Une série policiÚre sur une personne à «haut potentiel intellectuel». Si ça cartonne, on sait pourquoi et on tente de vous l'expliquer.

Clooney, Mr. Parfait ...

Le beau gosse des hĂŽpitaux, puis le vieux beau des capsules qui rĂ©veillent a fĂȘtĂ© ses 60 ans cette semaine. Verdict? Il est chiant! Enfin, il a surtout Ă peu prĂšs tout. Une femme incroyable, des maisons partout, de l'argent qui pousse dans tous les coins, des potes cool et un humour ravageur. Du coup, chez watson, on est un peu jaloux. Chronique made in mauvaise foi!

ASAP en B2B ou lunch?

Vous connaissez sûrement ces expressions insupportables qu'on se balance au boulot quotidiennement comme si tout était normal. Ces éléments de langage vous agacent? Nous aussi. Du coup, Margaux et Saïnath se sont lùchés un peu.

