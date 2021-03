Sport

Lara Gut-Behrami et Petra Vlhova se disputent le gros globe de ski alpin



Lara ou Petra? On vous dit tout sur le duel pour le gros globe de ski

Lara Gut-Behrami et Petra Vhlova ont huit courses au maximum pour se départager. La première skieuse a l'avantage psychologique, la seconde celui du calendrier. Ce sera chaud jusqu'au dernier virage!

La fin de saison de ski alpin ressemble à un toboggan verglacé de huit virages. Deux athlètes vont s'y engager crânement en sachant qu'une seule des deux en sortira vainqueur. Lara Gut-Behrami part avec une petite avance (187 points exactement) sur sa rivale Petra Vlhova, mais puisqu'il reste encore huit courses au programme et que Lara Gut-Behrami ne devrait en faire que la moitié, il apparaît évident que le maigre avantage de la Tessinoise ne résistera pas à la moindre contre-performance de sa part.

«Je vois bien Lara finir première en fin de saison, et je pense même que Michelle dépassera Petra Vlhova»

Le premier des huit derniers virages de la saison intervient ce samedi à Jasna, dans la plus grande station slovaque. Les skieuses se déplaceront ensuite en Suède (12-13 mars) puis en Suisse, pour les finales de Lenzerheide (17-21 mars). Lara Gut-Behrami a pour elle la forme et la confiance du moment mais le calendrier (quatre slaloms, deux géants, un super-G et une descente) avantage forcément Petra Vlhova, plus complète que sa rivale tessinoise, qui boude le slalom.

«Ce sera une bataille», piaffe Didier Défago. «C'est très serré», commente Maria Walliser. La slalomeuse vaudoise Charlotte Chable est incapable de trancher. Florence Masnada, double médaillée olympique et consultante sur Eurosport, admet que «c'est super dur à dire» mais finit par le dire quand même: «Je pense que Lara va gagner.»

Avant de sortir la calculette et de retourner les chiffres dans tous les sens (une première place rapporte 100 points, une deuxième 80, une troisième 60 etc.), on vous donne les clés pour mieux comprendre ce qui distingue les deux championnes.

Pourquoi Gut-Behrami

va rester au sommet

🏋️‍♀️Parce qu'elle est en forme et en confiance: Championne du monde de super-G et de géant, troisième en descente, Lara Gut-Behrami a pris toute la place lors des Mondiaux de Cortina. Elle s'est ensuite illustrée à Val di Fassa pour compiler cette statistique qui dit tout de sa domination: la Tessinoise de 29 ans, déjà assurée de rentrer chez elle avec le globe du super-G, est montée sur le podium 11 fois lors des 12 dernières courses. «A voir la façon dont elle gère la situation, je pense qu'elle sera difficile à battre, soutient Pirmin Zurbriggen. Surtout dans cette forme-là. Il reste seulement quelques courses. Pour les autres, ce sera une bataille. Pour Lara, ce sera un jeu.»

🥱Parce que son adversaire baille beaucoup: «Vlhova est un peu fatiguée, trouve Maria Walliser. Elle a skié dans toutes les disciplines en début de saison et y a sans doute laissé de l'énergie.» «Vlhova a connu son pic de forme avant Noël», abonde Masnada. «Par la suite, ses semaines sans victoire (la dernière remonte au 3 janvier) lui ont mis un coup au moral», ajoute Catherine Borghi.

☝️Parce qu'elle a moins d'adversaires que Vlhova: La blessure de Sofia Goggia, qui nous manque déjà beaucoup, éclaircit un peu l'horizon de la Suissesse en vitesse. C'est le contraire dans les disciplines techniques, où l'adversité se fait plus dense, Vlhova devant composer avec le retour de Mikaela Shiffrin et la forme de Katharina Liensberger.

🇨🇭Parce que Lenzerheide lui convient: «La descente grisonne est assez technique, sur une pente assez raide, ce qui favorise les qualités de Lara, relève Justin Murisier. Tout peut arriver mais si Lara garde le flow qu'elle a en ce moment, elle sera imbattable dans sa course au gros globe.»

😱Parce que Vlhova a la pression: Les récentes contre-performances de la Slovaque traduisent la nervosité de celle qui n'a encore jamais remporté le classement général. «Petra est dans cette position pour la première fois. Je ne sais pas comment elle va gérer cela mentalement, disait en décembre déjà son entraîneur. Une première place en Coupe du monde, ce n’est jamais évident la première fois.»

Pourquoi Vlhova va refaire son retard et triompher

📆Parce que le calendrier lui convient: «Comme elle participera à quatre courses (quatre slaloms) sur lesquelles Lara ne devrait pas s'aligner, elle a 400 points de plus à disposition», souligne Masnada. Mathématique.

⛷️Parce que même si Lara participe au slalom, elle a peu de chance d'y briller: On aimerait beaucoup que la Tessinoise ressorte ses skis courts de la cave et vienne chercher des points dans une spécialité qui n'est pas la sienne. «Mais ça fait un bail qu'elle ne s'est plus alignée dans la discipline. C'est chaud, trouve Masnada. Je vois plus une slalomeuse s'aligner en vitesse que l'inverse.» Si la lutte est aussi belle et serrée lors des finales de Lenzerheide, «Lara pourrait participer au slalom», songe Défago, mais pas avant: «Elle ne prendra pas le risque de se disperser.»

🤬Parce qu'elle n'a plus gagné depuis longtemps: Vlhova ne s'est plus imposée depuis le slalom de Zagreb le 3 janvier. On l'imagine pleine d'appétit, fâchée et revancharde. Or il faut se méfier de l'ours slovaque qui dort (c'est encore pire quand il est réveillé).

⛈️Parce que la météo ne devrait pas la perturber: Les épreuves techniques sont moins impactées par les caprices du ciel que celles de vitesse, où les variations du climat peuvent bouleverser la hiérarchie. «La météo pourrait venir jouer les trouble-fêtes pour Lara», craint Défago.

🎥 Parce qu'elle est prête à tout: la native de Liptovský Mikuláš (ça se prononce comme ça s'écrit) a bâti une structure privée sous la férule du redoutable Livio Magoni, le même qui avait entraîné Tina Maze (double championne olympique en 2014). Et Magoni est plutôt du genre inventif. Il avait même été accusé d'espionnage industriel en janvier 2020 après avoir été surpris en train de filmer les séances de Mikaela Shiffrin. «Je suis conscient que cette façon de faire n’est pas tout à fait correcte, avait-il admis. Mais cela démontre que nous sommes intelligents et que nous cherchons à apprendre en analysant ce qui se fait de mieux. Cela fait partie de notre travail.» Fais coucou à la caméra, Lara!

