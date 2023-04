Roland-Garros

Ce journaliste de watson a impressionné François Hollande

Christian Despont, notre plume sportive à costard et lunch-box, a remporté pour la 3e fois (!) le prestigieux Prix Denis-Lalanne de Roland-Garros. L'ancien président de la République a tenu à saluer «cette façon qu’il a eue de nous proposer une histoire du tennis qui est plus qu’une histoire sportive». On valide (évidemment).

«Un jour, le court central portera son nom.» Voilà comment un collègue a réagi, sur le chat de la boîte, à l'annonce du sacre de Christian Despont, jeudi après-midi. Pour la troisième fois, le journaliste et patron des sports de watson a remporté le Prix Denis-Lalanne qui, officiellement, «récompense le meilleur article francophone écrit en salle de presse pendant le tournoi de Roland-Garros».



Officieusement, c'est la grosse frime.

L'article en question? L'amorti, retour de la caresse chez les brutes épaisses.

Et, surprise, c'est François Hollande, invité d'honneur de cette 11e édition, qui en parle le mieux: «J’ai soutenu, comme tous les jurés, l’article de Christian Despont. Pour la qualité du style. Pour la qualité des informations. Pour cette façon qu’il a eue de nous proposer une histoire du tennis qui est plus qu’une histoire sportive.»

Attention, poésie: «A la vérité, son article sur l’amorti nous a semblé à tous très philosophique. L’amorti, c’est une leçon de vie» François Hollande, «grand féru de tennis» comme il le dit lui-même.

Comme nous le disions déjà la dernière fois (oui, c'est compliqué quand un collègue brillant rafle le même prix chaque année), on ne parle pas ici d'un vulgaire concours de lancer de pneus à Essertines-sur-Yverdon. Le Prix Denis-Lalanne est aussi prestigieux que son jury, de Laure Adler à l'ex-championne Amélie Mauresmo, jusqu'à l'ancien président de la République. Pour l'anecdote, Laure Adler, très grande femme de média, avait refusé la proposition de François Hollande de devenir ministre de la Culture, en 2016, croyant à un canular.

Mais que pense le principal intéressé de ce fantastique «jamais deux sans trois»? En plus du célèbre «Je ne m’y attendais pas du tout!» que tout génie modeste se doit de prononcer, voici la déclaration officielle de Christian Despont.

«Quand je lis la presse française, j’ai tendance à penser que les journalistes sont vraiment très forts alors gagner trois fois ce prix, c’est inimaginable, a-t-il confié avec le sourire. Je suis reconnaissant envers Roland-Garros d’organiser ce type de prix car la valorisation de la presse écrite n’est pas toujours évidente et toute l’attention portée à cet événement est exceptionnelle. On a d’autres prix en Suisse bien sûr, mais il n’y a pas le sérieux et l’implication portés dans ce Prix Denis-Lalanne, chaque année, avec un jury de très haut niveau. Ça fait vraiment très plaisir.» Christian Despont, sur le site de Roland-Garros (parce que nous, au bureau, on peut se gratter pour obtenir une réaction).

Quoi, vous ne connaissez pas Christian Despont? Honte à vous. Histoire de faire mieux connaissance, voici sa journée-type de travail:

Quand il trouve une idée de sujet en pleine nuit

Quand il arrive au boulot

Quand il vend son sujet au brief' du matin

Quand on lui demande où il veut vraiment en venir

Quand le brief' est fini

Quand on a enfin compris où il voulait en venir

Quand il se met à écrire

Quand il te répète à la pause qu'il ne fume pas

Quand un collègue tente un small-talk rapide

Quand on lui explique un process informatique

Quand c'est lunch time

Quand il a trouvé une punchline qui déchire

Quand il te dit qu'on peut enfin relire son article

Quand il attend que son texte soit validé

Quand c'est super et qu'on peut publier

♥️ Bref, bravo l'ami (bis, ter)