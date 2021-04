Réveil musculaire

La demonstrada de Kylian Mbappé

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

La 8e de finale de Ligue des champions entre Barcelone et le PSG a changé une équipe (le Barça, lire ci-dessous) et un joueur: Kylian Mbappé. Depuis son triplé le 16 février au Camp Nou, l'attaquant français a retrouvé la vitesse, la simplicité, l'instinct et Marco Verratti. Double buteur dans le choc au sommet face à l'OL (victoire parisienne 4-2), Mbappé a marqué 11 buts lors de ses 8 derniers matches.

À 22 ans et 91 jours, l'attaquant est devenu le plus jeune joueur des cinq grands …