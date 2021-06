Sport

Suisse

Christian Despont de watson: 1er prix Denis-Lalanne à Roland-Garros.



Roland-Garros

Journaliste chez watson, il remporte le 1er prix sans jouer un seul match

Christian Despont, pourvoyeur de finesse textuelle et plume sportive chez watson, a remporté pour la 2e fois consécutive le prestigieux Prix Denis-Lalanne. Quand le journalisme et le tennis montent au filet pour caresser Roland-Garros dans le sens du verbe, ça tire à balles réelles! Bonus: on vous présente le héros en GIFs.

Quand un grand sensible doublé d’un talentueux journaliste remporte quelque chose de prestigieux, ça devient très vite une patate chaude pour l'entourage. «Nan, mais juste un petit truc hein, ça sert à rien d'en faire des tonnes», «Oui, bien sûr que je suis content, mais bon...». Content? CONTENT? Nom de dieu: Christian Despont, plume sportive chez watson, ancien tôlier du sport chez Tamedia et délicieux gaillard à la quarantaine méchamment grignotée, vient de remporter le Prix Francis Lalanne Denis-Lalanne. Et pour la 2e année consécutive! On ne parle pas d'un vulgaire concours de pétanque à Chavornay, avec un croque-monsieur et une mousse tiède à la clé.

Le quoi? «Le Prix Denis-Lalanne récompense le meilleur article écrit pendant le tournoi de tennis de Roland-Garros. Il est ouvert à tous les journalistes s’exprimant en langue française»

Et voici la première phrase de l'article qui a permis à Christian Despont de frimer quelques heures sur terre battue:

«Le problème du silence, c’est que n’importe quelle grossièreté peut s’y engouffrer.»

Oui, comme ça, à chaud, on ne comprend pas tout de suite le rapport avec le tennis, mais surtout: Christian Despont ne frime jamais. (Et encore moins sur terre battue.) Attendez un peu de lire l'article en entier, vous allez comprendre.

(Bonne nouvelle: pas besoin d'attendre, puisqu’il a été publié dans 24 Heures et la Tribune de Genève en 2020, quand Christian avait l'outrecuidance de ne pas travailler chez watson. L'article est disponible en cliquant ici.)

Allez, on vous offre un excellent passage du texte primé, parce qu’on sait que vous n’êtes pas abonné à 24Heures👇

«A presque huis clos, Roland-Garros écope. Couinements, gémissements, glapissements. On crie et on râle, on hurle dans tous les coins. La salle de presse qui, lundi, a branché une télévision toute la journée sur le court Suzanne-Lenglen, en y laissant le son, a répandu dans la pièce une atmosphère de porno bulgare, sans susciter, et c’est le plus étonnant, ni la moindre vergogne ni un début d’émoi. Comme l’acceptation d’une nouvelle norme acoustique.»

Mais qui est donc ce Christian Despont inspiré par le porno bulgare et la balle jaune parisienne? Définition. Voici sa journée-type de travail:

Quand il trouve une idée de sujet en pleine nuit

Quand il arrive au boulot

Quand il vend son sujet au brief' du matin

Quand on lui demande où il veut vraiment en venir

Quand le brief' est fini

Quand on a enfin compris où il voulait en venir

Quand il se met à écrire

Quand il te répète à la pause qu'il ne fume pas

Quand un collègue tente un small-talk rapide

Quand on lui explique un process informatique

Quand c'est lunch time

Quand il a trouvé une punchline qui déchire

Quand il te dit qu'on peut enfin relire l'article

Quand il attend que son texte soit validé

Quand c'est super et qu'on peut publier

Disons-le franchement: Christian Despont n'est pas le meilleur quand il s'agit de pitcher sa trouvaille autour de la table. La proposition est parfois cryptique et sa voix à peine perceptible dans le brouhaha d'humilité et de doutes qui l'embrasse. Et puis, une fois l'article en boîte, on se surprend à vouloir tout quitter pour devenir coach de tennis, alors que ça ne semble même pas être la moitié d'une bonne idée.👇



🎾 Bravo camarade. Quelle fierté pour watson de pouvoir bénéficier d'une petite parcelle de ton talent!♥️