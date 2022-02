J'ai testé pour vous : le superbowl avec 50 (grands) gaillards

L'équipe de football américain des Bandits de Morges a reçu watson pour regarder la finale du super bowl 2022 en direct. L'occasion d'apprivoiser ce sport tant méconnu en Suisse.

Quand on ne connaît rien aux règles du football américain et qu'on ne veut pas rater une miette de l'événement regardé par près de 100 millions de personnes en direct, on appelle le capitaine des Bandits (prononcez "BAINEdits" à l'américaine), club de football américain à Morges, et on s'inscrute durant quatre heures avec 50 mecs pour voir le match dans un bar. Ambiance, ambiance.

Ambiance feutrée et coupures pub

Le rendez-vous est pris, ce sera au White Horse, Pub morgien où l'équipe des Bandits prend régulièrement ses quartiers après les matchs. «C'est aussi l'un de nos sponsors», me glisse Régis Moret, président du club. Je peux débarquer dès 20h30 pour le repas, mais comme le match ne commence pas avant 00h30 (eh oui, horaire de Los Angeles) et peut durer jusqu'à 4h, inutile de se presser donc. Lorsque j'entre dans le pub à 23h45, les Bandits sont sagement attablés et regardent déjà les écrans ici et là. Encore 30 bonnes minutes avant le coup d'envoi et les spectateurs semblent déjà plongés...dans les publicités. Je demande à mon voisin de table s'il a l'habitude de regarder les pubs avec autant d'attention.

«Oui, c'est normal de regarder les pubs. Avec les millions que les annonceurs ont mis dans leur réalisation et les stars qui apparaissent, c'est évident, ça fait partie du spectacle» Antoine

Alors, oui, c'est une pluie de stars qui apparaissent dans des spots qui tentent de rivaliser d'originalité. De Halle Berry à Tommy Lee Jones en passant par Salma Hayek jouant une déesse grecque accompagnée d'un petit cheval ailé (non, je n'ai rien bu, il s'agissait bel et bien d'un poulain avec des ailes). Bref, tout Hollywood défile sur l'écran à vitesse grand V. Sorte de grand huit de personnalités qui nous donnerait presque le tournis. Les pubs semblent entrecoupées d'extraits de matchs et non l'inverse.

Impatiente de voir mon premier Super Bowl entourée d'experts, je demande à mon guide Régis s'il a une équipe préférée et il répond en s'adressant à ses joueurs.

«Qui est pour les Bengals? Qui est supporter des Rams? Qui s'en fout?» Régis Moret, président Bandits, Morges

Résultat des votes: moins d'une dizaine de supporters pour les deux équipes et la majorité botte en touche (oui, elle était facile) en ne prenant pas partie.

«On est assez partagé sur ce Super Bowl, car ce ne sont pas des équipes qui ont l'habitude d'aller en finale. Le jeu est très ouvert ce soir, on est plutôt tranquille» Régis, président du club des Bandits, Morges

Pendant que je discute avec le Président des Bandits, j'essaie tant bien que mal de suivre le match, mais je tombe (encore) sur une coupure pub. Décidément.

Sport de contacts

Avec ce début de match tendu et un peu poussif, j'en oublierai presque que je suis au milieu de dizaines de gars qui semblent analyser la moindre passe des quaterback de chaque équipe. Une atmosphère bon enfant qui défie tous les clichés sur les joueurs considérés parfois comme de véritables brutes sur le terrain. Régis Moret explique qu'il est difficile pour ce sport méconnu en Europe de se faire une place loin d'une image négative qu'il lui colle à la peau.

«Certains médias ont tendance à vendre le football américain comme étant violent. Quand on le pratique, ce qui importe ce n'est pas la collision, mais la tactique» Régis Moret

La tactique, je veux bien, mais où est passée l'action? Les volées et les chocs que nous vendent les films à tout bout de champ, il ne se passe pas grand-chose là, que ce soit dans le match ou dans le pub morgien.

«Ne vous inquiétez pas, c'est le début, les équipes se jaugent, il n'y aura pas d'actions spectaculaires pour le moment» Jan

A peine quelques minutes (et plusieurs coupures pub) après cette remarque, le premier touchdown est réalisé par les Rams de Los Angeles. Voilà enfin le match qui commence.

Show de la mi-temps

Après une première mi-temps dont les coupures publicitaires m'ont semblé interminables, arrive enfin le fameux Pepsi halftime show, cette pause sponsorisée par une célèbre boisson gazeuse qui est le moment le plus attendu de cette finale. Cette année ce sont les légendes du rap US comme Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J.Blige et Snoop Dog qui ont mis le paquet pour épater la galerie. A voir l'enthousiasme que ça procure, c'est bien le moment le plus intéressant de la soirée.

Vidéo: watson

David, le grand gaillard au bonnet rouge qui hurle son amour à Snoop m'explique qu'il attendait le show de la mi-temps avec impatience.

«Je ne suis pas un grand fan de rap, mais le show de la mi-temps c'est toujours grandiose. Vous avez vu comment ils ont lancé 50 cent? Il apparaît la tête en bas, c'est dingue» David

via GIPHY Voilà comment 50 cent fait son entrée durant le show de la mi-temps.

Chaque star est accueillie par des cris d'enthousiasme, à Los Angeles, mais aussi à Morges. Il est 2h30 et l'ambiance vient enfin de décoller. La seconde mi-temps commence et officiellement, Il ne reste plus que 30 minutes à jouer (enfin, en comptant les pubs et les arrêts de jeu, on en a eu pour deux heures). Los Angeles a de l'avance avec deux touchdown à son actif, mais là, coup de théâtre Cincinatti revient dans la partie. Je me demande si quelqu'un a appuyé sur le bouton «accélération», car le match prend une nouvelle dimension, à croire qu'Eminem a réveillé les deux équipes.

«Ça va devenir intéressant maintenant, les gars sont nerveux et ils ne laissent rien passer» Régis

Touchdown!

Régis et son équipe n'ont pas compté leur gin tonic ni leur bière ce soir et l'atmosphère se débride peu à peu à quelques minutes de la fin du match. «Officiellement je n'ai pas de favori, mais je prends souvent les outsider et là je suis en train de perdre», me lance le président des Bandits, «j'aurais voulu que Cincinatti gagne ce soir.» Juste derrière lui Cyril avec son maillot de Los Angeles a le sourire aux lèvres.

«J'ai toujours soutenu les équipes de la West cost, comme les 49ers de San Francisco ou les Rams de Los Angeles. S'ils gagnent ce soir, je me coucherai heureux» Cyril

Vidéo: watson

Se coucher, c'est aussi ma première pensée lorsque je vois ma montre indiquer 4h. Pourtant, je n'ai pas trouvé le temps long durant cette seconde mi-temps, l'effet Pepsi probablement. Il ne reste plus qu'une minute et 26 secondes lorsque les Rams (Los Angeles) marquent leur dernier touchdown, remportant ainsi le 56 super bowl et le deuxième de leur histoire. Je quitte les gars tout heureux de leur soirée et leur demande s'ils ont un message particulier à faire passer à nos lecteurs.