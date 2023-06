Novak Djokovic en finale de Roland-Garros

Alexander Zverev n'a plus honte de sa plus grande faiblesse

Aucun sportif au monde n'a sorti autant de punchlines que Zlatan Ibrahimovic. Voici le «best of» et la petite histoire de ces phrases.

Il n'était pas facile de s'épanouir à l'ombre de ce grand homme (1,95 m), archétype du buteur singulier et égoïste. Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, a marqué son sport par un talent et un ego hors-norme. Plus encore par sa manière d'en parler, souvent à la troisième personne et toujours avec une belle immodestie. Florilège.