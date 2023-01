Les sportifs raffolent de ce drôle de jus aux effets boostants

Malmenée par Harriet Dart lors de l'United Cup dimanche, la tenniswoman espagnole Paula Badosa a été métamorphosée après avoir bu du jus de cornichon. Une potion prisée par les athlètes.

La séquence ne dure que quelques secondes mais elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. En difficulté face à Harriet Dart dimanche, Paula Badosa a ingurgité une drôle de potion lors d'un changement de côté.

Il s'agit de jus de cornichon. Un liquide qui a littéralement métamorphosé la joueuse espagnole, revenue de nulle part pour s'imposer en trois manches (6-7, 7-6, 6-1).

La transformation a été tellement spectaculaire que la chaîne qui a retransmis la partie a incrusté à l'écran une statistique mentionnant la vitesse de balle de Badosa «avant et après le jus de cornichon»!.

Image: Twitter

On y apprend que la joueuse requinquée a gagné 10 km/h sur son coup droit, passant de 122 à 132 km/h. Etonnant? Pas vraiment. Car le jus de cornichon est devenu ces dernières années l'allié des sportifs de haut niveau. Il y a quatre ans à Melbourne, Frances Tiafoe y avait eu recours lors de son combat face à Grigor Dimitrov en 8e de finale.

«J’étais vraiment à la limite, en train d’essayer de rester en vie, quand j’ai avalé ce jus de cornichon. Honnêtement, le goût est affreux. Mais j’ai descendu le verre cul sec, il fallait que je le fasse.»

L'Américain avait fini par remporter le plus beau match de sa carrière en quatre manches (7-5, 7-6, 6-7, 7-5).

D'autres athlètes d'autres sports ont par la suite vanté les bénéfices de la cucurbitacée. Le jus de cornichon aurait ainsi «la faculté de stopper les crampes en quinze ou vingt secondes», estime la société américaine The Pickle Juice Company, leader sur le marché. Citant la marque, Le Matin Dimanche rappelait en 2019 que «le jus de cornichon contiendrait dix fois plus d’électrolytes qu’une boisson d’effort traditionnelle. Il est riche en sels minéraux, en vitamines A et E.» Surtout, selon The Pickle Juice Company:

«Ses principes actifs entrent en contact avec des neurorécepteurs à l’arrière de la gorge; lesquels envoient le message de cesser immédiatement les spasmes musculaires.»

Olivier Bourquin, micronutritionniste et préparateur physique, doute des effets immédiats du produit et déconseille d'avaler le jus de son pot de cornichons industriels. Mais il reconnaissait aussi dans Le Matin Dimanche que le jus de cornichon pouvait avoir «un effet positif sur le système nerveux entérique via le microbiote» et recommandait, pour tirer tous les bénéfices du remède (vitamines, sodium, potassium, magnésium, cuivre et fer), d'opter pour des cornichons fermentés. On appelle ça la recette du succès.

