L'inimaginable est arrivé au pire moment pour Stan Wawrinka

Le Vaudois a abandonné mercredi en 8e de finale à Metz en se blessant sur une balle de match en sa faveur. Rageant, d'autant plus que c'était le dernier tournoi de sa saison.

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Celle de Stan Wawrinka mercredi en 8e de finale du tournoi de Metz en fait partie. Au propre comme au figuré.

Alors qu'il bénéficie de deux balles de match dans le tie-break du deuxième set face au Français Luca Van Assche (ATP 70), le Vaudois sert, frappe un coup droit puis s'effondre sur le sol après plusieurs pas en déséquilibre en marche arrière. Le ralenti est implacable: le triple vainqueur de Grand Chelem vient de se tordre la cheville juste après avoir joué son coup droit, en voulant se replacer.

Incapable ensuite de se déplacer correctement, Stan Wawrinka perdra les trois derniers points du tie-break (6-8) et donc la manche. Il décidera d'abandonner à la fin de celle-ci.

Une défaite 3-6 7-6 w.o. rageante pour le Suisse de 38 ans. Alors qu'il pouvait conclure cette partie face au jeune Tricolore (19 ans), il s'est blessé au pire moment et est éliminé d'un tournoi où il avait atteint les demi-finales l'an passé. «Stan The Man» avait là aussi été contraint d'abandonner en tout début de match face à Alexander Bublik à cause d'une gêne à la cuisse...

Avant de venir en Lorraine cette année, le Vaudois restait sur deux éliminations au premier tour à Bâle puis à Paris-Bercy. Il bénéficie désormais de la pause hivernale pour soigner sa cheville et préparer la saison 2024. (yog)