Roger Federer va offrir 500'000 dollars pour les enfants ukrainiens

La traduction du tweet de RF

«Ma famille et moi sommes horrifiés de voir les photos de l'Ukraine et nous avons le coeur brisé pour ces personnes innocentes qui ont été si terriblement affectés. Nous soutenons la paix. Nous allons aider les enfants en Ukraine qui en ont besoin, environ 6 millions d'entre eux sont actuellement déscolarisés et nous savons que c'est une période très critique pour offrir un accès à l'éducation et aimerions supporter ceux qui doivent faire face à cette expérience extrêmement traumatisante.

Ainsi, à travers la Roger Federer Foundation, nous allons soutenir War Child Holland avec un don de 500'000 dollars pour permettre la continuation de l'accès à l'école.»