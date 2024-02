Le mouvement Campax en action devant un magasin On à Zurich, le 14 février 2024. L'organisation milite pour des salaires justes et transparents dans les usines de production. Image: KEYSTONE

La réputation de Federer est en train de se fissurer

La marque zurichoise On a récemment fait la Une des journaux en raison de ses marges élevées et de fausses déclarations. Roger Federer, bien plus qu'un simple ambassadeur de l'entreprise, est pris en grippe.

Hanna Hubacher Suivez-moi

Plus de «Sport»

En janvier de cette année, le magazine K-Tipp révélait les marges ahurissantes de la marque de chaussure On. Des chiffres supérieurs à Adidas et aux autres géants du secteur. Comment l'expliquer? L'entreprise helvétique produit ses chaussures au Vietnam à des prix défiant toute concurrence, négociant «mieux» que ses concurrents, et les vend ensuite en Suisse à des prix mirobolants.

Mardi, K-Tipp ne s'arrêtait pas là, et révélait que sur près de la moitié des produits mis en vente sur le site On, la transparence n'était pas respectée, car le nom du fabricant présumé différait des documents douaniers.

Suite à cette enquête, des critiques se sont élevées, non seulement contre l'entreprise zurichoise, mais aussi contre l'ambassadeur de la marque, et actionnaire minoritaire, le retraité des terrains Roger Federer.

Le fossé entre les discours et la réalité

L'ancienne star du tennis est actuellement au centre de l'attention, notamment chez les médias français. Le Monde a consacré mardi un long article à Federer, en insistant sur sa participation dans l'entreprise On.

L'auteur critique le décalage entre la stratégie de marketing durable de la marque et les conditions de production de ses produits. On aurait tout simplement «oublié» d'évoquer certaines choses.

Il compare ensuite le coût de production de la Cloudtilt Loewe (20,80 francs) et son prix de vente (445 francs). Il ne manque pas non plus de préciser qu'On fait pire que ses concurrents, alors que certains produisent dans les mêmes usines.

Le culte de Federer se fissure

Le journaliste du Monde s'attaque ensuite personnellement à Roger Federer. Il souligne d'abord qu'au cours de sa carrière, il a toujours été vénéré, notamment en Suisse.

«Au cours de sa longue carrière sportive, Federer a fait l’objet en Suisse d’une admiration proche de la vénération. Son style de jeu inimitable, son aisance polyglotte et sa courtoisie coutumière ont fait oublier une voracité financière peu commune» Le Monde

Ce n'est que depuis peu que le public a commencé à s'intéresser aux revenus extra-sportifs du joueur. L'auteur de l'article mentionne de nombreuses publicités rentables et cite des coopérations avec Rolex, Mercedes-Benz, Moët, Barilla ou encore Crédit Suisse.

Roger Federer, en 2009, avant un shooting pour la banque Crédit Suisse. Image: KEYSTONE

Le silence avant tout

Selon l'auteur, promouvoir des marques de luxe, des banques et des grands groupes est une chose. Mais rester silencieux dès que l'une des entreprises que l'on représente est attaquée publiquement en est une autre. C'est ce qu'il s'est passé avec Crédit Suisse, lorsque nous avions appris que la firme finançait l'industrie pétrolière. Et c'est ainsi que Federer garde le silence depuis les révélations du magazine K-Tipp.

Mais revenons à On. L'article se termine par une comparaison entre les salaires des dirigeants de l'entreprise et ceux qui travaillent dans les usines. Ces derniers gagnent entre 120 et 170 francs par mois - pour une semaine de 48 heures. Les trois fondateurs, ainsi que les deux directeurs, se seraient versés 19 millions de francs chacun en 2022. Personne ne sait combien Roger Federer a empoché.

La production au Vietnam Selon la classification de l'Institut V-Dem (Varieties of Democracy), le Vietnam est une autocratie fermée. «Les syndicats qui existent au Vietnam sont en fait très proches de l'Etat, voire totalement étatiques. Cela ne veut pas dire qu'ils ne s'engagent pas pour les intérêts des travailleurs, mais la situation n'est pas du tout comparable à celle que nous connaissons ici en Suisse», estime David Hachfeld du magazine Public Eye.

Sur son site internet, On communique largement sur son approche durable et éthique.

«Chez nous, tout tourne autour de l'innovation. C'est elle qui fait avancer notre vision d'un monde durable et équitable. Cela commence par repenser la conception et la fabrication de nos produits, et va jusqu'à inventer de nouvelles technologies» Site officiel de la marque On

Nous pourrions nous demander si les dirigeants de la marque appliquent véritablement cette vision.

Adaptation en français: Romuald Cachod.