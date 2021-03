Marta Bassino et ses coéquipières s'amusent.

Mathématiquement, Federer est relégué. Mais qui aime les maths?

Le Maître ne détient plus les deux principaux records du tennis: trophées du Grand Chelem et longévité au pouvoir. Mais si les chiffres parlent d’eux-mêmes, ils ne disent pas tout.

Novak Djokovic traverse actuellement sa 311e semaine à la tête du classement ATP. Lundi, son règne deviendra officiellement le plus long du tennis moderne. Juste devant celui de Roger Federer.

Enfin débarrassé d’un but obsédant, Djokovic reconnaît que ce record l’a tourmenté, qu’il a failli lui coûter son couple et sa joie de vivre. Parmi ses aînés, beaucoup ont éprouvé ce sentiment ambigu où, parfois, il est plus épuisant de se maintenir au pouvoir, même sans opposition …