Y'a pas que le sport dans la vie: Corinne Suter en bonne compagnie

Au FC Sion, un président qui s'éclate et des joueurs qui s'en fichent

Le vénérable club valaisan est proche d'une relégation en Challenge league. D'une instabilité permanente, le FC Sion a basculé dans une culture du chaos.

Il faut savoir tout d'abord que la question est sensible. Les gens bien informés ne critiquent pas facilement Christian Constantin, encore moins de bon coeur, et presque jamais ouvertement. Parce qu'ils l'aiment bien et savent son attachement viscéral au FC Sion, «quoi qu'on en pense». Mais aussi parce que «CC donne du travail à beaucoup de gens. Tu vas à «sa» soirée choucroute et tu comprends tout de suite que le Valais lui mange dans la main. Qui voudrait d'un tel ennemi?»

Il faut pourtant bien …