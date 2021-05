Y'a pas que le sport dans la vie: Holdener au paradis

L'hiver se réinstalle avec peut-être même des flocons jusqu'en plaine

Dans le sillage de la tempête «Luis», la neige tombe a gros flocons et les températures seront «largement inférieures» aux normes saisonnières cette semaine.

L'hiver reprend ses droits dans le sillage de la dépression orageuse «Luis», qui a soufflé des rafales jusqu'à 160 km/h en montagne et 110 km/h en plaine en Suisse romande samedi.

C'est dans l'ouest des Alpes valaisannes et la région du Mont Blanc que la neige a été la plus abondante, selon les services de MétéoSuisse. Environ 40 centimètres de neige fraîche sont tombés autour de Verbier. Les Préalpes et le Jura ont eux été saupoudrés de 10 à 20 centimètres d'or blanc.

Amené par la tempête …