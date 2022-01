L'Australie veut expulser Novak Djokovic dès jeudi

Bencic: «Je n'ai que rarement vu mes grands-parents et ça me fait mal»

La dispense médicale accordée au No 1 mondial pour disputer le tournoi, au mépris de la double vaccination imposée à des millions de citoyens, est une erreur politique. Mais c'est Djokovic qui en paiera le prix.

Il est difficile de reprocher à Novak Djokovic d'être un joueur malin et obstiné. Encore plus d'être un homme de convictions. Farouchement opposé au vaccin, et à toute forme d'ingérence dans son corps, le Serbe n'a accepté aucune compromission. Il a gagné, encore, et si personne ne viendra l'en féliciter, une fois encore, comment ne pas s'engouer d'une ténacité aussi persistante, d'une volonté aussi puissante?