Un milliardaire de 59 ans écorne l’image du tennis

L'homme d'affaires américain Bill Ackman, 59 ans, a effectué ses grands débuts sur le circuit professionnel, mercredi au tournoi de Newport, donnant au tennis une image bien peu sérieuse.

Plus de «Sport»

Newport est un haut lieu du tennis. C'est là, sur la côte Est des Etats-Unis, que se trouve le Temple de la renommée, un célèbre musée consacré à l'histoire de la discipline, jouant également le rôle d’institution intronisant au Hall of Fame les grands noms de ce sport.

C'est aussi là que se déroule chaque été le célèbre tournoi sur gazon de Newport, créé en 1881, et notamment remporté par Lleyton Hewitt, John Isner et Mark Philippoussis. Bien qu'il ait été relégué cette année dans la hiérarchie, passant de la catégorie 250 au niveau 125, soit le circuit Challenger, il continue d’attirer des joueurs reconnus. Bernard Tomic et Adrian Mannarino y prennent part en 2025.

Cependant, le prestige de l’événement a été terni cette semaine par la participation de Bill Ackman au tournoi de double messieurs, alors qu’il n’est pas, sportivement, habilité à évoluer à un tel échelon.

Bill Ackman, aperçu en tribunes à l'US Open. image: getty

L’homme n’est pourtant pas un inconnu dans le petit monde du tennis. Mais ce n’est pas raquette en main qu’il s’est illustré. Grand amateur de ce sport, il est l’un des principaux bailleurs de fonds de la Professional Tennis Players Association (PTPA), un syndicat de joueurs né à l’initiative de Novak Djokovic, lui ayant permis de tisser des liens avec plusieurs tennismen. Ackman soutient l’organisation grâce à une fortune personnelle estimée à 9,2 milliards de dollars par Forbes. Il n’est autre que le fondateur du fonds Pershing Square.

Récemment, le businessman de 59 ans s’est fixé un nouvel objectif, non plus sur les marchés financiers, mais bien sur le court: devenir le plus vieux joueur à marquer des points sur le circuit ATP. Il prévoyait ainsi de faire équipe avec Nick Kyrgios en double, mais les blessures de l’Australien ont retardé ses débuts chez les professionnels.

C’est finalement aux côtés de Jack Sock que Bill Ackman a disputé cette semaine son premier match sur le circuit. Double vainqueur de Wimbledon en double, Sock a pris sa retraite en 2023 afin de se consacrer au pickleball. Il a toutefois reçu une invitation à Newport et a choisi de s’associer avec le milliardaire américain, suite au retrait de son partenaire initial.

Les deux hommes étaient opposés mercredi à la paire Omar Jasika-Bernard Tomic et se sont inclinés au premier tour (6-1, 7-5). Ils avaient joué ensemble pour la première fois seulement quelques jours avant le début du tournoi, selon Ackman.

Le match avait évidemment tout d’une partie entre amis, malgré les 3 000 dollars promis aux vainqueurs. La première manche, expédiée en 21 minutes, a été marquée par les difficultés de Bill Ackman au service. Le second set s’est avéré un peu plus disputé, mais uniquement parce que la paire Jasika-Tomic a levé le pied, laissant le quinquagénaire s’exprimer à la volée, malgré ses déplacements et ses postures peu académiques.

La performance d'Ackman L'homme d'affaires joue tout en blanc. Vidéo: twitter

Cette parodie de tennis a été qualifiée de «pire match professionnel jamais vu» par Randy Walker, ancien chef de presse de l’US Open. La présence sur le court du milliardaire de 59 ans a déclenché de nombreuses autres réactions dans le microcosme du tennis.

Si certains lui reconnaissent le mérite d’avoir suscité la curiosité du public et des médias, nombreux sont ceux qui lui reprochent de n’avoir pas gravi les échelons comme tout joueur ordinaire. On dit de lui qu’il déshonore le tennis et se moque de la discipline.