Elle ne crie pas, ne cogne pas et ne montre pas ses fesses

Ashleigh Barty domine le tennis de manière écrasante, avec un naturel extraordinaire et sans chichi. Une fille normale avec une vie normale... Samedi, elle pourrait remporter son troisième titre du Grand Chelem.

Longtemps, le tennis féminin a cru remplacer la championne qu’il ne parvenait pas à trouver par un défilé de midinettes au style recherché, dont le silence boudeur n’avait d’égal que le glapissement rageur.

Avant Ashleigh Barty, son talent, ses titres et sa domination, la plupart des joueuses étaient vendues aux télés comme des publicités vivantes, avec une blondeur mièvre qui ruisselle sur des épaules nues comme une coulée de miel sur une biscotte dorée, un sourire qui dit merci à la vie et un poing serré qui menace de la détruire; papa est là, qui fait le coach, maman aussi – qui fait du chocolat.

Genre Caroline Wozniacki... Image: AP

Il y en a eu plein de ces joueuses qui sourient comme Candy et cognent comme Rocky, sublime satire de la société contemporaine où, aux balles du samedi soir, comme de tous les autres soirs de la semaine désormais, il faut être la plus belle pour aller gagner. «Strong is beautiful», prêchait d'ailleurs le slogan de la Women's tennis association (WTA); la force et la beauté, destin promis à ces accortes créatures dont personne n'espérait beaucoup d’astuce et d’espièglerie (ça, c’est la vie de Candy), juste assez de cran pour monter sur le ring.

Et puis il y a eu Ashleigh Barty. Une jeune fille de 25 ans avec un chignon et une casquette, des biscotos bien roulés et le reste enfouis sous un boxer. Une fille normale avec une vie normale: hosanna! Une fille comme le tennis n’en a pas vu depuis des plombes, pas à ce niveau, au sommet de la gloire, là où les têtes commencent à tourner, pas depuis Kim Clijsters et son cœur d’athlète.

De Miami à Moscou, les académies ont reproduit un tennis schématique, indépendamment des qualités de la joueuse et des inclinations de l’individu, dont il est sorti un moule (gros coup droit, gros physique), une pugnacité féminine garantie d’usine. On a dit des poupées russes, notamment, qu’elles prenaient leur destin en main. C’est une façon de voir: ces carrières-là commencent généralement par une poignée de main de maquignon et des haltères dans l’autre.

Le style publicitaire d’Ashleigh Barty, ce serait autre chose, ce serait plutôt un dimanche à Deauville, avec des mouettes qui s’envolent au ralenti dans son sillage et elle qui ne touche plus le sol, tant son air ingénu semble s’arracher à la gravité terrestre. Un oiseau de bonheur. Pourquoi pas?

Image: EPA AAP

Elle est de celles qui disent bonjour quand elle arrive au club et qui, sur terre battue, passent le râteau à la fin de l'entraînement (témoignages à l’appui dans plusieurs pays). «Paisible, simple et humble», schématise le média australien The Age. Ashleigh Barty est comme ça, «pour de vrai» (Sam Stosur). Elle est l'archétype de la bonne copine, toujours à louer des qualités qui ne sont pas les siennes là où d’autres ne prêteraient même pas leur gel douche.

Elle est si peu carriériste qu’elle a arrêté le tennis vers 20 ans, alors qu’elle était 200e mondiale.

«A vrai dire, je n’aimais pas beaucoup cette vie. Les voyages, la solitude, les charges de travail. Je voulais mener une existence normale»

Elle s’est mise au cricket et a fini par y devenir redoutable, encore une fois. Parce qu’Ashleigh Barty est sans aucun doute une chic fille, mais il ne faut pas la prendre pour un Télétubbies. C’est une vraie compétitrice, une «performeuse», le genre à organiser une course de caddies dans un hall d’aéroport histoire de passer le temps.

«Après deux années sabbatiques, la compétition me manquait. Les hauts, les bas, les batailles, les émotions qui vous submergent après une victoire ou une défaite»

Elle était 623e mondiale quand elle a repris sa raquette. Elle est aujourd’hui n°1 mondiale, de très loin.

A l’origine de ce règne qui dure, malgré des absences répétées (blessures, mesures sanitaires, mal du pays), il y a un tennis d’une intelligence presque surannée, notamment un slice de revers sorti d’un vieux grimoire, doté de pouvoirs magiques comme seul Roger Federer saurait les convoquer.

Le revers slicé, rareté du tennis féminin (voire masculin avec une telle pureté).

Ses proches décrivent une sorte de saltimbanque, douée d’une adresse naturelle pour tous les types de balles, tennis, golf, cricket, «des mains agiles qui peuvent mettre de l’effet et des variations dans chaque frappe, sans négliger l’œil, l'instinct, le sens de l'anticipation et la lecture du jeu», admire Henri Leconte.

De son naturel confondant, Ashleigh Barty a fait un tennis joueur, puis une conquête excitante qui a viré en domination écrasante. A sa façon, elle est devenue un cas spécial, sans autre extravagance que ses aptitudes immenses, loin de la doxa utilitaire et des balourdises de la salve stéréotypée. En un mot: une championne.