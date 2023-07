Roger Federer et sa famille vont emménager dans une luxueuse maison à Rapperswil-Jona (SG), sur les bords du lac de Zurich. image: CH Media/keystone

Voici à quoi ressemble la nouvelle luxueuse maison de Roger Federer

La star du tennis construit une véritable petite ville pour sa famille et lui à Rapperswil-Jona (SG). Des photos récentes montrent que le chantier a bien avancé. Visite guidée.

Yannick Nock / ch media

Nerveusement, Roger Federer a quasiment autant souffert pour réaliser son rêve de maison sur les bords du lac de Zurich que lors de ses duels avec Rafael Nadal ou Novak Djokovic.

Des oppositions, d'anciens plans d'aménagement cantonaux et un litige sur le chemin de rive ont sans cesse repoussé la construction de sa propriété à Rapperswil-Jona (SG) depuis 2019. La pandémie n'a, ensuite, rien arrangé.

Roger Federer, ici aux côtés de la princesse Kate Middleton, était l'invité d'honneur dans la box royale à Wimbledon mardi 4 juillet. image: Keystone

Les nombreux retards sont rapidement devenus un sujet de blagues parmi les habitants du coin. Un hôtel a même installé une affiche géante sur une route très fréquentée à la périphérie de la ville avec le message suivant:

«Cher Roger, en attendant que ta maison ici soit prête, tu peux venir chez nous»

Mais ça ne sera sans doute pas nécessaire. Le chantier a visiblement progressé ces derniers mois. Les grues, les pelleteuses et les conteneurs sont certes toujours présents sur le terrain, mais de nouvelles photos aériennes montrent pour la première fois toute l'ampleur du projet.

La villa de Roger Federer en juillet 2023: les six maisons prévues et le parking souterrain sont déjà bien visibles. Une véritable petite ville verra le jour dans la périphérie de Rapperswil-Jona. image: ch media

En peu de temps, les ouvriers ont construit une véritable petite ville: six bâtiments de un à deux étages, un parking souterrain et des installations sportives composent la nouvelle propriété de la famille. Même la piscine située à proximité de la rive est déjà visible. On ne sait pas qui emménagera aux côtés de Roger, Mirka et leurs quatre enfants. Il y aurait en tout cas assez de place pour les parents, les amis et les employés sur ce terrain de 16'000 à 18'000 mètres carrés.

Court de tennis intérieur et richissime voisin

Et bien sûr, connaissant l'amour de la famille Federer pour le tennis, il y aura aussi des courts. Selon une personne impliquée dans ce chantier, un terrain a été construit à l'intérieur. On spécule sur un deuxième court à proximité de la route. Mais les rumeurs sont nombreuses autour de la maison de la star.

Il y en a une sur le prix d'achat du terrain: les experts estiment entre 40 et 60 millions de francs la somme que Federer a payée en 2019 à des héritiers. Mais pas de quoi s'endetter pour l'homme aux vingt titres du Grand Chelem: selon le magazine économique Bilanz, la fortune de Roger Federer est d'environ 750 millions de francs. Son contrat avec la marque de vêtements japonaise Uniqlo lui rapporte à lui seul 300 millions de francs sur dix ans.

La rive du lac est encore un sujet politique. Il n'y a pas encore de construction. Mais on reconnaît déjà bien la piscine près de la rive. image: ch media

La star du tennis ne s'exprime pas publiquement sur sa nouvelle maison. Depuis la fin de sa carrière, Federer profite surtout du temps avec sa famille. Dans une interview récente au groupe CH Media, auquel watson appartient, il a déclaré:

«Je joue beaucoup et volontiers avec les enfants, oui. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais loué de terrain pour aller jouer avec des amis»

Avec sa nouvelle résidence, le Bâlois n'aura plus besoin de louer quoi que ce soit. Et ses amis seront à proximité. Parmi eux, le milliardaire helvético-brésilien et magnat de la bière Jorge Paulo Lemann (83 ans, ex-joueur de Coupe Davis), qui vit à quelques centaines de mètres de là, également dans une villa au bord du lac. Lemann possède d'ailleurs une rareté en Suisse: un court de tennis en gazon. Federer s'y était préparé il y a quelques années pour Wimbledon.

Un dernier litige à régler

On ne sait pas quand les Federer emménageront dans leur petite ville, car la rive reste un point de litige. En fait, le plan cantonal prévoit un chemin public au bord du lac sur le terrain de la star du tennis. Mais on se demande si celui-ci sera effectivement réalisé, et si oui, comment. Les clarifications sont en cours depuis des mois. Interrogée à ce sujet, la commune de Rapperswil-Jona balaie: «Nous n'avons pas le droit de donner des informations sur les procédures en cours concernant des personnes privées». L'avocat de Federer ne veut pas non plus s'exprimer sur l'état de la situation.

Il n'y a pas encore de construction à cet endroit délicat, alors que le bureau d'architectes sud-africain mandaté par le tennisman, Saota, a de grands projets pour cette parcelle également. Il prévoit un hangar à bateaux, un ponton de 20 mètres de long et un chenal de 140 mètres carrés à creuser. Ces éléments s'avancent dans le lac et se trouvent au-dessus d'un plan d'eau public du lac de Zurich. Le projet est donc délicat.

Malgré cette question en suspens, les nouvelles images de la villa permettent de penser que Roger Federer tapera bientôt des balles à Rapperswil-Jona, sur ses courts privés.

Les photos du chantier

Vue d'en haut: le domaine s'étend sur environ 18'000 mètres carrés. image: ch media

Les nouvelles maisons sont également déjà visibles depuis la route. image: ch media

Le site est encore un grand chantier. La date d'emménagement des Federer n'a pas encore été fixée. image: ch media

La vue depuis l'autre rive: entre les arbres et les grues, on distingue les nouvelles constructions. image: ch media

Les ouvriers travaillent toujours sur le chantier. Des pelleteuses et des conteneurs sont installés à l'entrée. image: ch media

Juillet 2019, avant les travaux: le terrain de Federer était l'une des dernières parcelles libres de Rapperswil-Jona avec accès au lac. Les petites maisons (en bas à gauche) sont toujours debout. image: keystone

Juillet 2021: une maison a déjà été construite, les premiers contours des autres sont visibles. image: keystone

Juillet 2023: le rêve de Federer prend véritablement forme. Il a créé un petit royaume pour sa famille. image: ch media

Adaptation en français: Yoann Graber