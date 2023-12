Rafael Nadal et Marc López ensemble aux Jeux olympiques de Rio. Image: keystone

Nadal va rejouer en double avec un partenaire très particulier

Le retour à la compétition du taureau de Manacor, absent du circuit depuis janvier 2023, est sur toutes les lèvres. Son premier match officiel cette saison devrait être un double, disputé en compagnie d'un joueur pour le moins étonnant.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Rafael Nadal est arrivé au pays des kangourous, où il s'apprête à effectuer son grand retour à la compétition, près d'un an après sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, en trois sets face à l'Américain Mackenzie McDonald.

Quand d'autres comme Novak Djokovic ont choisi de débuter la saison à la United Cup du côté de Perth, l'Espagnol sera engagé en simple la semaine prochaine à Brisbane, grâce à une wild card. Il se sent «bien», comme il l'a indiqué à ses fans lors d'une séance de questions-réponses organisée au Queen Street Mall de la ville par le tournoi.

«Je ne peux pas me plaindre. Je me sens mieux aujourd'hui que ce à quoi je m'attendais il y a un mois» Rafael Nadal

Rafa a reçu un accueil chaleureux de la part des habitants de Brisbane, qui ont hâte de le voir rejouer. Image: keystone

En manque de sensation et de rythme après sa longue indisponibilité, et afin de préparer au mieux le premier Grand Chelem de l'année, tenu à Melbourne du 14 au 28 janvier 2024, Nadal disputera également le double dans la capitale de l'Etat du Queensland, selon les informations du quotidien sportif espagnol AS. Sa première rencontre n'est pas encore connue, mais elle devrait avoir lieu dimanche. C'est donc en double que nous devrions d'abord revoir Rafa sur le court.

Aligné avec... son entraîneur

Pour l'occasion, Rafael Nadal fera équipe avec Marc López, qui n'est autre que l'un de ses entraîneurs, le troisième pour être précis. L'association n'est pas si délirante, car les deux hommes se connaissent bien. Marc López a longtemps été un spécialiste du double et il a remporté avec Rafael Nadal de nombreux tournois. On pense évidemment à celui des Jeux olympiques de Rio en 2016 ou à Doha et Indian Wells. La doublette a également représenté l'Espagne à plusieurs reprises en Coupe Davis.

Marc López sort donc momentanément de sa retraite sportive, qu'il avait prise au Masters 1000 de Madrid en mai 2022, après un match de double en compagnie d'un autre grand joueur espagnol: Carlos Alcaraz.

La paire Nadal/Lopez face au duo Federer/Wawrinka à Indian Wells en 2011. Image: keystone

Cet engagement en double à Brisbane n'offrira pas seulement à Nadal du temps de jeu en match officiel. Cela lui permettra aussi de peaufiner les réglages et de corriger les erreurs dues à l'inactivité, avec un coach présent sur le court, au plus près de lui.

AS nous rappelle qu'après sa blessure en 2021, Carlos Alcaraz avait envisagé un retour similaire en double. Il souhaitait s'aligner avec son entraîneur Juan Carlos Ferrero à Umag, mais il n'en avait pas eu l'autorisation, car le vainqueur de Roland-Garros 2003 n'était pas inscrit sur les listes du contrôle antidopage les six mois précédant le tournoi croate. Marc López, lui, semble être en ordre. Reste à savoir s'il prévoyait un come-back personnel ou si le clan de Nadal n'a rien négligé, envisageant cette possibilité il y a longtemps, dès que le corps du Majorquin montrait ses limites.