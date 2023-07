Stan Wawrinka accueilli par ses fans à Umag.

Stan Wawrinka revit sur les lieux de son premier trophée

Sorti très affecté de sa défaite à Gstaad, Stan Wawrinka resplendit à Umag, où il a retrouvé ses pouvoirs magiques en revers devant une foule conquise.

L'ovation a duré près d'une minute. Main sur le coeur, l'autre vers le ciel, Stan Wawrinka a quitté le court d'Umag sous un vibrant hommage, comme presque partout dans le monde désormais.

Au micro du stade, Wawrinka (ATP 72) a dit combien il était heureux d'être là, sur ce court où, 17 ans plus tôt, il avait remporté son premier titre ATP, où il avait débloqué son compteur et, aussi un peu, son mental. Il a répété combien il était heureux de jouer encore. Heureux de vivre sa passion. D'avoir cette relation privilégiée avec le public. Et ça s'est vu...

Sorti très affecté, presque déprimé, de sa défaite en simple à Gstaad (où il a fini par remporter le double avec Dominic Stricker), Stan Wawrinka rayonne à Umag, où il a battu jeudi le spécialiste argentin Federico Coria (ATP 108) 7-5 6-1.

Preuve que le talent est éternel, «Stan the Man» a retrouvé ses pouvoirs magiques en revers. Notamment celui-ci, dans un relâchement et un timing parfaits:

Certes, l'ex-no 3 mondial a connu une nouvelle montée de stress au premier set, où il a perdu deux fois son service alors qu'il menait 3-0 puis 5-3. Mais il a conclu la première manche sur un troisième break, avant de survoler la deuxième avec le bras totalement libéré.

Stan Wawrinka était déjà paru très à l'aise la veille face au qualifié Filip Milosic (ATP 129), dans un match qui avait tout d'un piège. Avec déjà un revers supersonique: 👇

Au tennis, les impressions ont une durée de vie particulièrement limitée. Mais si Stan Wawrinka maintient ce niveau, dans la joie et la liesse, face à l'Espagnol Roberto Carballes Baeña (ATP 59), il ira en demi-finale. Et il rajeunia de 17 ans.