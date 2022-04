Daniil Medvedev pourrait être exclu de Wimbledon

De nombreux grands noms russes et biélorusses du tennis pourraient se voir interdire de concourir au prochain tournoi de tennis. Le numéro 2 mondial Daniil Medvedev est dans le viseur.

Le Grand Chelem de Wimbledon pourrait-il empêcher la participation des joueurs russes et biélorusses au tournoi de tennis de cette année? La rumeur enfle depuis les révélations de Sportico ce mardi.

L'interdiction, qui serait liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du soutien de la Biélorussie à la guerre, a été confirmée, mardi, par un haut responsable international du tennis anonyme dans le New York Times qui s'est également penché sur la question mercredi. Le tournoi de Wimbledon qui débutera le 21 juin prochain serait alors le premier événement de tennis à empêcher les athlètes russes et biélorusses de concourir.

Medvedev et d'autres grand noms concernés

Si la décision était belle et bien effective, elle exclurait notamment le numéro mondial et finaliste du dernier Open d’Australie Daniil Medvedev. Il ne pourrait, par conséquent, pas prendre part au troisième Grand Chelem de la saison, ajoute le média américain.

Daniil Medvedev durant le quart de final du Miami Open le 31 mars 2022. Image: sda

D'autres grands noms pourraient être concernés comme:

Andrey Rublev, 8e joueur mondial

Karen Khachanov

Anastasia Pavlyuchenkova, 15e joueuse mondiale

Aryna Sabalenka, 4e mondiale

Mercredi, Le Soir a affirmé que les responsables de Wimbledon avaient refusé de s’exprimer sur le sujet. (mndl)