Naomi Osaka a deux grandes nouvelles pour vous

Championne à Melbourne en 2019 et 2021, Osaka n’a disputé aucun match de compétition depuis son retrait d’un tournoi à Tokyo en septembre, suite à des douleurs abdominales. Image: sda

C'est une «petite mise à jour» que Naomi Osaka a partagée sur ses réseaux sociaux mercredi soir. Indice? Son message est accompagné d'une échographie.

La championne de tennis japonaise de 25 ans attend en effet son premier enfant.

Désormais reléguée à la 47e place au classement WTA, l'ancienne n°1 mondiale a partagé l'heureuse nouvelle sur Twitter: «J'ai hâte de d'être de retour sur le court, mais voici un petit life update pour 2023.»

«Je suis impatiente de voir mon enfant regarder l’un de mes matches et dire ‘C’est ma maman’» Naomi Osaka, sur Twitter.

«Ces dernières années ont été très intéressantes, c’est le moins que l’on puisse dire», écrit la joueuse. «Mais je pense que ce sont les moments les plus intenses de la vie qui risquent d’être les plus amusants.[…] J’ai réalisé que la vie est si courte et que je ne prends pas assez le temps de l’apprécier, chaque jour est une bénédiction et une nouvelle aventure. Je sais qu’il y aura tellement de choses encore à l’avenir.»

Un peu de patience

De cette heureuse nouvelle en découle une autre: l'ancienne tenancière du premier rang mondial ne rejouera pas avant 2024. Osaka a affirmé son intention de revenir à la compétition la saison prochaine, pour l'Open d’Australie.

En ce qui concerne l'édition 2023 du premier Grand Chelem de l'année, qui s'apprête à débuter dans quelques jours, elle avait déjà annoncé son retrait sans donner d'explication. Nous voilà avec une ébauche de réponse. (mbr)